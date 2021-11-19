Президент Болгарии: «На данный момент Крым российский»

Кандидаты в президенты Болгарии – действующий президент Румен Радев и поддержанный правоцентристской партией ГЕРБ Анастас Герджиков – на дебатах перед вторым туром выборов, который пройдёт в воскресенье, поспорили о политике по отношению к России. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода.

Спор начался с вопроса о принадлежности Крыма. Герджиков назвал аннексированный Россией полуостров территорией Украины. Радев же ответил: "На данный момент он российский, какой же ещё?"

Подобные формулировки о Крыме – без признания аннексии де-юре, но фактически с признанием полуострова российским де-факто – ранее использовал и ряд других европейских политиков, считающихся пророссийскими.

Говоря о санкциях в отношении России, Радев высказал мнение, что они неэффективны. По мнению Герджикова, санкции нельзя отменять до тех пор, пока Россия не откажется от нарушений прав человека и "гибридных войн". Он обвинил Россию в том, что она относится к Болгарии как к Беларуси, фактически считая её "наполовину российской". "Так не может продолжаться", – заявил кандидат. Радев не стал отрицать, что угрозы со стороны России существуют. В частности, он упомянул об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году – он предположительно был отравлен "Новичком" сотрудниками российской военной разведки (Россия это отрицает).

Как сообщает Болгарская служба РС, в целом дебаты прошли в тоне взаимного уважения. По ряду вопросов кандидаты демонстрировали согласие.

Радев, поддержанный рядом левых и центристских партий, считается фаворитом выборов. В первом туре в прошлое воскресенье он набрал почти 50 процентов голосов, его оппонент – 22 процента. Румен Радев имеет репутацию если не прямо прокремлёвского, то, во всяком случае, стремящегося избегать конфронтации с Москвой политика. Болгария, однако, является парламентской республикой, и внешнюю политику страны определяет главным образом правительство, а не президент.