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Президент Шри-Ланки подал в отставку дистанционно из Сингапура
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре. Туда он прибыл с Мальдивских островов. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте.
Правительство Сингапура заявило, что бывший президент Шри-Ланки находится с «частным визитом» и не подавал прошение о предоставлении убежища.
В должности президента Раджапакса пользовался иммунитетом от ареста, который он использовал, чтобы покинуть Шри-Ланку. Он ушел в отставку только после того, как оказался за пределами страны, чтобы избежать возможности быть задержанным.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Из-за них в отставку уже ушел предыдущий глава правительства, старший брат президента.
В апреле года Шри-Ланка столкнулась с тяжелым экономическим кризисом. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая вследствие дефицита туристов на фоне пандемии коронавируса. Шри-Ланка лишилась возможности оплачивать закупки топлива.
Готабая Раджапакса говорил, что просил президента России Владимира Путина помочь с кредитами для закупки энергоресурсов.
13 июля стало известно, что Раджапакса на фоне протестов бежал из страны на Мальдивы.
Другие новости дня
Суд вынес приговор задержанным по делу об убийстве россиянки в Тбилиси
Тбилисский городской суд признал виновными трех задержанных по делу об убийстве россиянки Анастасии Шаталовой, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Шаталова была застрелена 18 октября 2021 года в столичном районе Сабуртало, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от нескольких огнестрельных ранений. Задержаны три человека - Бека Латария, Бидзина Хасия и Леван Раджаев.
Латария и Хасия суд приговорил к 17 годам тюрьмы – это максимальное наказание за убийство, совершенное группой лиц. При этом к сроку Латария добавились еще 3 года условных, которые он отбывал в момент совершения преступления. Раджаев признан виновным в оказании сопротивления полиции с применением насилия и незаконном приобретении-хранении наркотиков. Его приговорили к 4 годам тюрьмы. Никто из задержанных не признают свою вину. После оглашения приговора Латария оскорбил судью, в зале поднялся шум.
Шаталова стала известна общественности в Грузии более года назад, когда дала интервью нескольким СМИ и рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым долгое время сожительствовала и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер. После убийства Шаталовой совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что стало неприемлемым для семьи Шаталовой.
СМИ высказывали предположение, что Беридзе нанял киллеров, чтобы ликвидировать Шаталову. На сегодняшнем процессе обвинения в адрес бывшего чиновника прозвучали и со стороны подсудимых. По словам прокурора Левана Вепхвадзе, расследование по указанному факту выделено в отдельное производство.
Согласно данным расследования МВД, 18 октября 2021 года Латария и Хасия подъехали к корпусу, в котором проживала Шаталова с целью ее убийства. Латария подождал, пока женщина подойдет к дому, и нанес ей множество тяжелых огнестрельных ранений из незаконно приобретенного оружия. От полученных ран Шаталова скончалась на месте, после чего убийца скрылся с места происшествия вместе с Хасия на машине.
В тот же день, 18 октября, Хасия, который укрывался в квартире третьего задержанного - Левана Раджаева, напал на полицейских, пришедших для обыска, и сорвал чеку с гранаты. В это время за него заступился Раджаев. Пока он мешал полицейским задерживать Хасия, тот прыгнул с балкона и бросил приведенную в боевое состояниегранату в полицейских, находящихся на улице возле дома. Граната упала на гараж, но не взорвалась.
В Южной Осетии наградили Сергея Шойгу государственным орденом
Министра обороны России Сергея Шойгу наградили высшей наградой самопровозглашенной республики Южная Осетия – орденом «Уацамонга». Об этом югоосетинский президент Алан Гаглоев заявил на брифинге на территории 4-й российской базы в Цхинвали.
По его словам, состоялся телемост с российской стороной, посвященный Дню миротворца.
«Участники телемоста вспомнили о событиях 30-летней давности, когда на землю Южной Осетии пришел миротворческий контингент, чтобы не допустить больше войны. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу тогда руководил миротворческой операцией. За вклад в миротворческую операцию в Южной Осетии мы присудили ему награду «Уацамонга». Мы благодарны ему за помощь, которую он и сегодня продолжает оказывать республике», — сказал Гаглоев.
Югоосетинская делегация передаст орден российскому министру при посещении Москвы, отметил он.
МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot. Она сожгла чучело Путина в Тбилиси
МВД РФ объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на разыскную базу данных. В ней не указывается, по какой именно статье ищется подозреваемый.
Ранее телеграм-канал "Осторожно, новости", без указания источника, сообщил, что Кузьминых стала подозреваемой по делу о надругательстве над российским флагом из-за сожжения чучела Владимира Путина с триколором в Тбилиси. 24 мая у неё родственников прошёл обыск по этому делу.
Акция прошла в конце марта. Кузьминых в интервью "Эху Кавказа" говорила, что флаг был сожжён почти случайно: организаторы акции не планировали этого делать, триколор принёс кто-то из зрителей. "Я себя довольно плохо чувствовала и не всё отслеживала, что происходит", – сказала она.
В МИД Грузии пояснили, почему не поддержали Киев в Международном суде ООН
В Министерстве иностранных дел Грузии пояснили, почему не поддержали Киев в Международном суде ООН.
Как сообщалось ранее, более 40 стран мира выразили поддержку Украине, обратившейся в суд с иском против России. Грузии в списке не оказалось.
В Тбилиси утверждают, что, присоединившись к заявлению, страна могла выступить в правовом процессе третьей стороной, взяв на себя соответствующие обязательства. Грузинское ведомство указывает на текст заявления: «стороны, подписавшие настоящую декларацию и являющиеся участниками Конвенции о геноциде, намерены вмешаться в это разбирательство».
«Исходя из того, что сама Грузия внесла иски против России в различные международные суды, взятие на себя предварительных обязательств такого типа может оказать влияние на процессы, которые ведет Грузия», – сказано в заявлении.
В МИД Грузии говорят, что присоединились к заявлению в поддержку Украины в Международном суде ООН в мае текущего года. Кроме того, Грузия присоединилась к призывам о расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине Международным уголовным судом (ICC).
Новый скандал с прослушками журналистов в Грузии – НПО требуют начать расследование
«Коалиция для адвокатирования СМИ», которая объединяет до 20 грузинских НПО, требует незамедлительно начать расследование по факту возможного незаконного прослушивания разговоров журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари».
Ведущий и певец Гия Гачечиладзе, известный под псевдонимом «Уцноби», 13 июля в эфире телеканалов «Маэстро» и «Имеди» представил запись, которая, согласно его объяснениям, отражает рабочий процесс коллектива «Мтавари».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», на записи можно распознать голоса Георгия Габуния, продюсера Эки Сария, журналистов Георгия Гвишиани и Лаши Квеселадзе. Все они уже подтвердили подлинность записи.
«Коалиция для адвокатирования СМИ» считает, что Специальной следственной службе следует немедленно начать расследование по статье 158 УК (нарушение тайны частной коммуникации)», – говорится в заявлении коалиции.
По мнению правозащитников, тот факт, что запись обнародована на проправительственных телеканалах, «усиливает подозрение», что она сделана Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.
Они напоминают, что в последнее время у общественности неоднократно «возникали обоснованные подозрения» по поводу незаконного прослушивания журналистов государством, однако ни один такой случай не был расследован должным образом.
В августе 2021 года в СМИ попали до 58 тысяч файлов, содержащих информацию о личной жизни журналистов, представителей религиозных организаций, политиков, гражданских активистов, дипломатов.
Десятки лиц подтвердили подлинность информации, содержащейся в файлах. СМИ утверждают, что незаконной прослушкой занимались грузинские спецслужбы.
ЕС и Азербайджан подпишут газовый меморандум – СМИ
ЕС готовится подписать с Азербайджаном соглашение об импорте газа, чтобы уменьшить зависимость от России после прекращения поставок российского газа в Европу, сообщает EUobserver. Брюссель рассчитывает получать не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году.
Стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном предусматривает поставку каспийского природного газа в Евросоюз и, возможно, в страны Западных Балкан – для увеличения диверсификации, говорится в проекте соглашения, с которым ознакомилось издание.
Это повлечет за собой «значительные инвестиции в расширение сети трубопроводов Южного газового коридора (набор трубопроводов от Каспийского моря через Турцию в юго-восточную Европу)», сказано в документах сделки, однако ее сумма не приводится.
Представители ЕС отказались сообщить, когда могут подписать меморандум, но еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Баку в конце этого месяца, а представители обеих сторон проведут переговоры в Брюсселе в следующий вторник, 19 июля.
Как пишет «Коммерсантъ», в меморандуме также предусматривается развитие электрических взаимосвязей между ЕС и Азербайджаном, в том числе через Черное море и через Нахичеванскую Автономную Республику. Сделка с Азербайджаном не имеет обязательной юридической силы, но может простимулировать инвестиции ЕС и развитие двусторонних отношений. За счет чего Баку будет увеличивать добычу топлива, в Брюсселе не пояснили.
Компания Илона Маска получила авторизацию в Грузии
Starlink Georgia, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX, получила авторизацию в Грузии. Об этом сообщили в Национальной комиссии по коммуникациям.
Ранее стало известно, что Starlink планирует запустить спутниковый интернет-сервис в самых отдаленных регионах Грузии. Компания внесла заявку в комиссию на получение авторизации 8 июля текущего года.
SpaceX вышел на контакт с Грузией около года назад. Американская компания обсудила все юридические вопросы с национальным регулятором. В этом месяце SpaceX направила в Грузию своего представителя для изучения особенностей рынка.
Starlink – проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2 тысяч спутников.
InterNations: Мексика – лучшая страна для экспатов
Международная сетевая организация InterNations провела масштабный опрос экспатов в разных странах мира и составила рейтинг лучших направлений для миграции. Лучшей признана Мексика, Россия – на 17 месте.
Респонденты оценивали нынешнюю страну своего проживания по параметрам из пяти категорий: качество, комфорт и стоимость жизни, лёгкость адаптации и карьерные возможности. Также экспатов спросили, насколько они в общем довольны своим проживанием в стране.
Выяснилось, что больше всех довольны своей миграцией те, кто переехал в Мексику и Индонезию – 91%, по сравнению с 71% всех экспатов. Эти страны заняли первое и второе место соответственно. Мексика привлекает мигрантов своей дружелюбной атмосферой, возможностями для отдыха и низкими ценами, при этом проигрывает в безопасности жизни и цифровизации услуг.
Россия в рейтинге занимает 17 место. Больше всего экспаты ценят в ней возможности для отдыха и путешествий, карьерные перспективы, дружелюбие местных жителей, а также относительно невысокую стоимость проживания. При этом мигранты скорее недовольны российским климатом, состоянием окружающей среды, уровнем безопасности и сложностью русского языка.
По данным InterNations, средний возраст опрошенных экспатов – 46 лет, более 80% из них получили высшее образование, 80% не имеют детей. Более трети мигрантов переехали из-за работы, четверть – в поисках лучшей жизни, около 2% – по политическим и религиозным причинам, а также из соображений безопасности. Большинство, 35%, не собирается возвращаться в свою страну, ещё 21% – уехали на долгий срок.
- Опрос проводился с 1 по 28 февраля 2022 года, в нём приняли участие почти 12 тысяч экспатов 177 национальностей, проживающих в 181 стране. В итоговый рейтинг вошли 52 страны – с достаточно большой выборкой для исследования.
Российская администрация Запорожской области Украины анонсировала референдум о присоединении к России
Представитель российских властей оккупированной части Запорожской области Украины анонсировал референдум о присоединении региона к России. Он состоится в начале осени. Об этом сообщило государственное агентство ТАСС.
Большая часть Запорожья, кроме одноимённой столицы региона, находится под контролем России. Региональные референдумы о присоединении территорий к другой стране не предусмотрены украинским законодательством. Киев уже неоднократно заявлял, что не рассматривает возможность признать переход украинской территории в Россию.
В 2014 году Россия аннексировала территорию Крыма и Севастополя по результату проведённого там голосования. Оно не было признано украинскими властями и проводилось, когда полуостров контролировался российскими военными.
В начале вторжения в 2022 году Кремль заявлял, что не планирует новых аннексий. Однако позже представители российских властей на оккупированных территориях стали анонсировать возможное присоединение к России. Об этом же стали говорить высокопоставленные российские чиновники.
Президент Молдовы: «Не собираюсь продавать часть страны за дешевый газ»
Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Молдове нужно готовиться к режиму экономии энергоресурсов этой зимой и объяснила ситуацию тем, что «не собирается продавать часть страны» ради более дешевого газа из России.
Как сообщает «Европейская правда», ее заявления в эфире на Moldova 1 приводит Newsmaker.
Санду сказала, что Молдова подписала контакт с российским «Газпромом» на тех условиях, на которых это тогда можно было сделать, учитывая политизированную позицию Москвы.
«Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы у нас полгода был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, тяжело всем. И не в последнюю очередь из-за того, что мы за это время не искали альтернативы, не инвестировали в энергетические проекты – потому что тогда не были в этом заинтересованы», – отметила президент.
Она упрекнула оппозиционные партии за критику невыгодного контракта, заметив, что сами они не подписали долгосрочный договор с «Газпромом», когда были у власти и «служили Москве, а не своим гражданам».
«Они не могли и для нас это невозможно. Потому что нет рыночных условий. Цена не рыночная, а спекулятивная. Создаются такие обстоятельства, чтобы цены на газ становились заоблачными», – сказала Санду.
Она отметила, что сейчас весь мир готовится к сложной зиме и Молдове также следует к этому готовиться и утеплять дома. По ее словам, правительство разрабатывает систему поддержки граждан в этой связи и обсуждает с ЕС финансовую поддержку.
Путин подписал новый закон об иностранных агентах
Президент России Владимир Путин подписал новый закон, регулирующий статус так называемых иностранных агентов в России. Теперь для получения этого статуса не обязательно получать финансирование от иностранцев — достаточно "находиться под иностранным влиянием". Новые правила вступят в силу с 1 декабря.
Людям и организациям со статусом иностранных агентов запретят преподавать в государственных школах и вузах, вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних и получать госфинансирование для осуществления творческой деятельности. Им будет закрыт доступ к государственной тайне. Им запретят выдвигать кандидатуры в состав Общественных наблюдательных комиссий и становиться членами избирательных комиссий. Им нельзя будет организовывать публичные мероприятия.
Четыре существующих реестра иностранных агентов будут объединены в один. Однако закон предусматривает создание нового реестра — лиц, аффилированных с иноагентами. К таким лицам будут относить учредителей, членов, участников, руководителей или работников организации, которая получила статус иноагента или получавших деньги от агентов. Для аффилированных лиц будет создан отдельный реестр.
Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать агентом любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии такой деятельности в законе не определены, что позволяет властям включать в список почти кого угодно. В середине июня ЕСПЧ признал закон об агентах нарушающим права человека и присудил каждой из 73 НКО, которые обратились в ЕСПЧ девять лет назад, компенсацию. Россия не будет её выплачивать.
СМИ: на границе Турции и Армении начались работы по разминированию
По данным турецкой газеты GazeteKars, на границе Турции и Армении начались работы по разминированию.
«Разминирование проводит израильская компания», - пишет издание, отмечая, что работы начались 20 дней назад в районе турецкого Карса.
11 июля состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ереван и Анкара распространили идентичное сообщение, в котором говорилось, что Пашинян и Эрдоган поздравили друг друга по случаю праздников Курбан Байрам и Вардавар, подчеркнули важность процесса нормализации армяно-турецких отношений, что будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.
Лидеры двух стран выразили надежду на то, что договоренности, достигнутые в ходе состоявшейся 1 июля встречи специальных представителей двух стран, будут скоро воплощены в жизнь. В ходе последней встречи в Вене 1 июля спецпредставители Армении и Турции договорились о возможности пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и осуществления прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией.
Кобахидзе об Иванишвили: Как можно контролировать государство, не появляясь на людях?
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что миллиардер Бидзина Иванишвили не является неформальным правителем Грузии.
«Как, в какой форме может быть этот человек [Бидзина Иванишвили] включен в политические процессы? И как он может, не появляясь на людях, контролировать все государство, как утверждают некоторые… Тогда они должны признать, что этому человеку помогают какие-то сверхъестественные силы.
Например, возьмем управление телевидением. Как вы себе представляете, чтобы менеджер телекомпании по утрам не приходил на работу и так контролировал телекомпанию. Даже одной корпорацией трудно управлять, если не ходить на работу каждый день или хотя бы раз в неделю.
И это когда мы говорим о нескольких сотнях человек, а представьте себе четырехмиллионную страну, где ты совсем не показываешься на людях и контролируешь ситуацию в этом государстве через звонки кому-то раз в месяц — я даже не знаю, как они это себе представляют», – сказал Кобахидзе.
В интервью телекомпании «Имеди» политик прокомментировал вероятность введения западных санкций в отношении Иванишвили.
«Если такое теоретически произойдет, тогда выходит, что от этого человека кто-то действительно просит что-то конкретное. Что от него могут хотеть, я сегодня говорить не буду. Но общественность приблизительно поймет, о чем идет речь.
Исходя из этого, я думаю, что это [назначение санкций] будет абсолютно контрпродуктивно. Единственное, что может произойти, будут расшифрованы определенные намерения, которые станут для общественности уже до конца ясными», – сказал Кобахидзе.
Ранее грузинские власти заявляли, что страну и экс-премьера Иванишвили пытаются «вовлечь в войну».
Посол США в Грузии Келли Дегнан говорит, что «коварный нарратив» о том, что Запад хочет вовлечь страну в российско-украинскую войну взят из «руководства по дезинформации ФСБ России».
В Шотландии обнаружен неизвестный автопортрет Ван Гога
В Шотландии обнаружили картину, которая "совершенно определенно" является ранее неизвестным автопортретом Винсента Ван Гога. Она скрывалась за другим полотном французского художника "Портретом крестьянки в белом чепце", которое хранится в Национальной галерее Шотландии.
Невероятная находка была сделана случайно. Накануне открытия выставки, посвященной импрессионистам, в Королевской шотландской академии в Эдинбурге кураторы решили сделать рентгеновский снимок работы Ван Гога 1885 года. На обратной стороне полотна, замазанной несколькими слоями клея и закрытой картоном, обнаружился рисунок, который почти наверняка является автопортретом самого художника. Ван Гог часто вынужден был экономить и использовать свои холсты с обеих сторон.
По всей вероятности, изображение было заклеено при подготовке картины к выставке, состоявшейся в начале XX века, отмечает Би-би-си.
На рентгеновском снимке видно изображение сидящего бородатого мужчины в шляпе и небрежно повязанном шейном платке. Отчетливо видно его левое ухо: Ван Гог отрезал его мастихином в порыве гнева тремя годами позже после написания "Портрета крестьянки в белом чепце". После чего был объявлен сумасшедшим.
Пока посетители выставки в Эдинбурге смогут увидеть этот набросок как рентгеновский снимок с помощью специального приспособления.
Украина сообщила о 20 погибших в результате ракетного удара по Виннице
20 человек погибли в результате ракетной атаки на Винницу в центральной Украине. Среди убитых — двое детей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Президент страны Владимир Зеленский назвал после удара Россию "страной-убийцей" и "страной-террористом".
Судя по опубликованным в соцсетях видео и фотографиям, одна из ракет попала в парковку у девятиэтажного дома быта "Юбилейный", повредив угол здания, где расположены офисные помещения. На некоторых видео также видны разрушения в одном из крыльев находящегося через дорогу от "Юбилейного" Доме офицеров, возможно, произведенные другой ракетой.
В результате обстрела нанесен серьезный ущерб зданиям, загорелись десятки запаркованных в этом районе автомобилей. Ранены как минимум 25 человек, передаёт Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Предположительно, удары были нанесены российскими ракетами. Незадолго до атаки в Винницкой области была объявлена воздушная тревога. Глава региональной администрации Сергей Борзов заявил, что четыре российские ракеты были сбиты ПВО.
- Что именно было целью ударов — неизвестно. Преднамеренные атаки на гражданские объекты являются военным преступлением. Российская сторона отрицает такие атаки, заявляя, что выбирает только военные цели.
- По оценке ООН, с февраля в войне России с Украиной погибло более 5 тысяч мирных жителей — это, вероятно, минимальная оценка числа жертв среди гражданского населения, реально число может быть выше в разы.
- Утром 14 июля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о повреждении в результате ракетного обстрела двух учебных заведения, гостиница и объект транспортной инфраструктуры. По данным мэра, под обстрел попала гостиница "Николаев" в центре города. Сообщалось о двух погибших.
Экспорт украинского зерна могут разблокировать на следующей неделе
В Стамбуле на встрече делегаций Украины, России и Турции, а также представителей ООН по разблокированию морского экспорта украинского зерна достигнуты договорённости о режиме прекращения огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, зерно может поставляться из трех портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов. Кроме того, ВМС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы учесть опасения России, что те могут быть использованы для доставки западного оружия Украине.
Министр обороны Турции Хулуси Акара заявил, что в результате вчерашних переговоров по вопросу вывоза украинского зерна по Черному морю, сделан первый важный шаг. Соглашение, по его словам, может быть подписано на следующей встрече в Стамбуле на будущей неделе.
В то же время по данным источников Би-би-си, окончательных решений не стоит ждать раньше 19 июля, когда в Тегеране пройдет встреча президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. По словам неназванных западных чиновников, Эрдоган надеялся заручиться согласием Путина на разблокирование экспорта во время телефонного разговора в понедельник, но российский лидер явно хочет сам и принять решение, и объявить о нем.
После российского вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия. По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 миллионов тонн зерна.
На днях стало известно о возобновлении судоходства по каналу Дунай – Чёрное море, после того как российские военные утратили в конце июня контроль над черноморским островом Змеиный. Во вторник сообщалось, что восемь иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты, расположенные на этом канале, под погрузку зерном.
Морская блокада украинских портов Россией и невозможность экспорта украинского зерна по морю – проблема, которая уже несколько месяцев обсуждается на всех международных встречах и в ООН.
Международные агентства по оказанию гуманитарной помощи предупреждают, что страны Африки, Ближнего Востока и других регионов столкнутся с острой нехваткой продовольствия, если украинское зерно не будет доставлено вовремя.
Глава МВФ: 2023 год может быть ещё тяжелее
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о растущем риске глобальной рецессии, из-за которой "2023 год, вероятно, будет ещё тяжелее", чем текущий.
Георгиева перечислила факторы, негативно влияющие на глобальную экономику. Война в Украине вызывает скачки цен на сырьевые товары – в конечном итоге они приводят к тому, что сотни миллионов людей не могут прокормить свои семьи. "И становится только хуже", резюмировала Георгиева.
Глава МВФ призвала лидеров G20 задуматься, как "дальнейшие перебои с поставками газа в Европу могут повергнуть экономику многих стран в рецессию и спровоцировать глобальный энергетический кризис"
Также глобальную экономику тормозят сбои, связанные с пандемией COVID-19, особенно в Китае, и "узкие места" в цепочках поставок.
Кроме того, мировая инфляция оказалась выше, чем ожидалось. Для борьбы с ней крупные центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, в том числе повышая ключевую ставку. По мнению Георгиевой, это необходимо, но будет негативно сказываться на восстановлении экономики.
"2022 год будет тяжёлым – и, вероятно, с повышенным риском рецессии 2023 год будет ещё тяжелее", – написала Георгиева.
Глава МВФ предложила три основных шага для спасения мировой экономики: повышение ставок ЦБ для борьбы с инфляцией, сокращение государственного долга и расширение глобального сотрудничества.
- В апреле 2022 года МВФ понизил прогнозы роста мировой экономики до 3,6% на 2022 и 2023 годы. По словам Георгиевой, в конце июля МВФ снова понизит свои прогнозы.
- Также в апреле МВФ спрогнозировал падение российской экономики на 8,5% по итогам 2022 года. При этом до вторжения в Украину предполагалось, что экономика России вырастет на 2,8%.
Саакашвили: остановим «холодную войну» внутри Грузии и направим гнев на завоевателя
Экс–президент Грузии Михаил Саакашвили призвал положить конец «холодной войне» внутри страны. По его словам, грузины должны объединиться и направить свой гнев против России. В своем Facebook–аккаунте Саакашвили изложил видение того, что сегодня происходит в обществе и как с этим справиться, пишет СОВА.
«Когда мы говорим, что против Грузии ведется гибридная война, мы должны понимать, что это значит.
- Гражданам внушают, что от них ничего не зависит. «И что мне делать? Что от меня зависит? Какой смысл выходить на улицу?»
- Наша судьба не решается только здесь. Есть другие мировые центры и там готовятся заговоры против Грузии.
- Народ шокируют по российской кальке. Для нас это была Рафалянц, погибшая в квеври (10-месячная Варвара Рафалянц погибла в ночь перед парламентскими выборами-2012. Тогда семья связала ее смерть с политикой – родственница ребенка и активистка «Грузинской мечты» якобы получала угрозы от «Национального движения», — ред.). В Славянске на кресте якобы распяли 3-летнего мальчика.
- Нам каждый день вдалбливают, что демократия противоречит нашим традиционным, консервативным ценностям (Тот, кто идет на митинг, безродный, безбожник и т. д.).
- Преднамеренно совершается атака на культуру, потому что культура формирует менталитет больше, чем телевизионные новости.
- Совершаются попытки сместить акцент с сегодняшних реалий на совсем другие новости – на царя Ираклия II, Давид-Гареджи и т. д».
Отдельно Саакашвили коснулся темы переезда в Грузию значительного количества россиян. По его словам, большинство из них также считает, что от них ничего не зависит, «что они ни при чем и их не должна терзать совесть, например, по поводу Абхазии или Цхинвали». По словам Саакашвили, прибывающие россияне считают грузин «второстепенными существами», обслуживающим персоналом и неразвитыми людьми.
«Как нам поступать? Главное – остановить «холодную войну» внутри страны и направить гнев не друг против друга, а против завоевателя. Давайте постоянно напоминать приезжим, что они несут личную ответственность за оккупацию и притеснение грузин», — написал Саакашвили.
Более 40 стран поддержали Киев в Международном суде ООН. Грузии в списке нет
Более 40 стран мира выразили поддержку Украине, обратившейся в Международный суд ООН с иском против России.
Киев поддержали страны ЕС, Молдова, Албания, Северная Македония, Маршалловы Острова, Палау, Новая Зеландия и другие государства. В списке нет Грузии. В МИД страны утверждают, что, присоединившись к заявлению, страна могла выступить в правовом процессе третьей стороной, взяв на себя соответствующие обязательства.
Страны, подписавшие совместное заявление, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года.
«Если Россия не исполнит решение суда от 16 марта, это будет являть собой еще одно нарушение международного права», – сказано в совместном заявлении.
«Мы вновь заявляем о поддержке иска Украины, инициировавшего разбирательство в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Посредством этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида предпринимать военные действия в Украине», – говорится в документе.
«В интересах всех государств-участников Конвенции о геноциде и, в более широком смысле, международного сообщества в целом, чтобы Конвенция не использовалась не по назначению и не подвергалась злоупотреблениям. Именно поэтому стороны, подписавшие настоящую декларацию и являющиеся участниками Конвенции о геноциде, намерены вмешаться в это разбирательство», – подчеркивают авторы заявления.
Как пишет DW, заявление завершается призывом к международному сообществу изучить все возможности для оказания помощи Украине в ее разбирательстве в Международном суде ООН.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 июля сообщил, что Украина подала меморандум в Международный суд ООН.
«Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в «геноциде». Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба», – написал дипломат на своей странице в Twitter.
- В марте текущего года Грузия присоединилась к призывам о расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине Международным уголовным судом. Грузинские власти поддержали и ряд международных заявлений в связи с российским вторжением в Украину. К примеру, Грузия присоединилась к Декларации Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о зверствах, совершенных Россией в городе Буча и других городах Украины.
Украинская армия вновь нанесла ракетный удар по Новой Каховке
Город Новая Каховка в Херсонской области, захваченный российскими войсками, вечером в среду вновь подвергся обстрелу. Об обстреле сообщили представители подконтрольной России администрации, а также написал советник главы Херсонской области Сергей Хлань.
По его словам, снаряд попал в российский склад боеприпасов.
ТАСС со ссылкой на источник передает, что ВСУ нанесли ракетный удар по району завода "Сокол". В пророссийской администрации Херсонской области сообщили, что ПВО России сбила пять ракет реактивной системы залпового огня, запущенных украинскими военными со стороны города Баштанка Николаевской области. Обломки двух из них упали в районе приборостроительного завода "Сокол" в Новой Каховке. Информации о пострадавших пока нет.
В телеграм-каналах опубликованы видео взрывов, которые, как уверяют авторы постов, произошли в Новой Каховке. Информацию о времени и месте съемки подтвердить пока невозможно.
Украинское командование пока не комментировало сообщения об обстреле Новой Каховки.
В последние недели украинские военные начали значительно более интенсивно, чем раньше, наносить удары по объектам в тылу российских войск, по складам боеприпасов и другим военным объектам. Один из самых мощных ударов был нанесён вечером 11 июля по Новой Каховке в Херсонской области. Представитель подконтрольной России местной администрации заявил о семи погибших и больших разрушениях. По утверждениям экспертов, удары наносятся с использованием недавно поставленных США ракетных систем залпового огня HIMARS.
В ночь на среду были слышны взрывы и возникли пожары в Луганске, находящемся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Российские государственные СМИ и представители сепаратистов заявляют, что это результат украинского ракетного удара по объектам в городе из РСЗО HIMARS.
Источники украинских СМИ и многочисленные блогеры сообщали о гибели высокопоставленных российских военных в результате ударов.
Эмбарго на российский газ не войдет в новый пакет санкций Евросоюза
Запрет на импорт российского газа не войдет в седьмой пакет санкций Евросоюза, заявил Reuters премьер-министр Чехии Петр Фиала.
По его словам, проблематично вводить ограничения на импорт энергоносителей, так как "необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции". Он подчеркнул, что ряд стран ЕС сильно зависят от российского газа.
Как рассказал Фиала, в новый пакет санкций войдет запрет на импорт золота из России. Также планируется расширить персональные санкции и список продукции двойного назначения, экспорт которой в Россию запрещен.
Премьер-министр отметил, что седьмой пакет санкций будет представлен в ближайшее время.
- С начала войны Евросоюз принял шесть пакетов санкций против России и Беларуси. Шестой, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть, был утвержден в начале июня.
В Украине погибли командир дивизии из Волгограда и его заместитель
На войне в Украине погиб командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Алексей Горобец. Об этом сообщает издание "Блокнот Волгограда" со ссылкой на жену офицера.
"Позвонили из командования и сообщили. Дата и место похорон пока не выбраны",— сказала Горобец. По данным издания, для подтверждения личности погибшего потребовался тест ДНК.
Полковнику Горобцу было 49 лет. В прошлом году он лично занимался подготовкой форума "Армия-2021", который прошел в августе на площадках центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка под Москвой.
Также в Украине погиб заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Алексей Аврамченко. Об этом 13 июля волгоградскому изданию V1.ru сообщил его сослуживец подполковник в отставке Сергей Ченнык.
Накануне стало известно, что на войне в Украине погибла первая российская военнослужащая — ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая.
- 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины по приказу Владимира Путина. Министерство обороны России называло потери лишь дважды, в последний раз 25 марта, сообщив о 1351 погибшем и 3825 раненых.
- Самостоятельный подсчёт потерь российской армии ведут журналисты, например, издание Би-би-си совместно с "Медиазоной". Им удалось установить имена более 4500 российских военных, погибших в Украине. По оценке военной разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По утверждениям украинской стороны, в ходе войны погибли уже почти 40 тысяч российских военных.
Ардзинба предложил «поменять женевскую площадку», поддержав идею РФ
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба предлагает поменять Женевские дискуссии по безопасности и стабильности, которые не проводятся с декабря прошлого года, на менее политически ангажированные и проводить их в другом месте. Об этом Ардзинба сказал на встрече с новым российским послом Михаилом Шургалиным после вручения копий верительных грамот.
Ранее об инициативе проводить переговоры в «более нейтральном месте» заявили в российском МИДе.
«Ситуация в нашем регионе достаточно напряженная. Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье сейчас на паузе не по нашей инициативе, а по инициативе западных стран и Грузии. Мы предлагаем поменять женевскую площадку на менее ангажированную, и на город, где будут равные возможности и условия для работы для всех сторон переговорного процесса, в том числе и для Республики Абхазия», – сказал Ардзинба.
Как пишет ТАСС, глава абхазского ведомства также заявил о поддержке «специальной военной операции России».
«Видим, что она идет успешно, задачи выполняются, мы развиваем отношения с республиками («ДНР» и «ЛНР» – ред.), готовим соответствующие соглашения с ними. Эту поддержку будем продолжать», – сказал он.
Шургалин назначен послом в Абхазии в конце мая указом Владимира Путина. Он стал третьим послом РФ в Сухуми, до него эту должность занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности. При этом фактически Двинянин завершил свою работу и вернулся в Москву еще в декабре прошлого года. Временным поверенным в делах РФ в Абхазии был назначен советник-посланник Максим Литвинов.
Шургалин ранее занимал пост замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ, в ведение которого входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Абхазия и Южная Осетия.
ООН: из Украины с начала войны выехали 9 млн человек
Более 9 миллионов человек выехали из Украины с начала российского вторжения, сообщает Агентство ООН по делам беженцев.
Лидером по приему украинских беженцев в Евросоюзе стала Польша: на 11 июля в стране официально зарегистрировано 1 221 596 украинцев, спасающихся от войны. Около 900 тысяч нашли приют в Германии, 391 тысяча - в Чехии, примерно по 150 тысяч - в Турции и Италии. Чуть более чем по 80 тысяч беженцев остаются в Молдове, Румынии и Словакии.
В России, по оценкам ООН, на 12 июля находился 1 625 531 беженец из Украины. Российские СМИ со ссылкой на силовые структуры заявляют о более чем 2 млн человек. Выяснить точное число беженцев в России невозможно: страна не предоставляет данных о том, как проходит регистрация беженцев и какой статус они получают. Кроме того, расхождение в цифрах может быть вызвано тем, что у беженцев с востока и юго-востока Украины могут быть паспорта не Украины, а самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», и даже российские документы. Нет также цифр, по которым можно было бы судить, сколько украинцев вернулись на родину или предпочли впоследствии переехать из России в другие страны.
По данным опроса, проведенного Агентством ООН по делам беженцев, в шести европейских странах, большинство украинцев, получивших там убежища, желали бы после окончания войны вернуться на родину. Треть из них планирует возвращение в ближайшее время, однако две трети не готовы сделать это до установления в Украине прочного мира.
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