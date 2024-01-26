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Президент Украины в 1994-м опасался офицеров РФ и преемника Ельцина

Билл Клинтон и Леонид Кравчук в 1994 году
Билл Клинтон и Леонид Кравчук в 1994 году

Архив национальной безопасности США опубликовал очередную порцию документов о внешнеполитических переговорах бывшего президента Билла Клинтона с лидерами России и Украины. Речь идёт о визите Клинтона в Киев и Москву в январе 1994 года. С того момента прошло 30 лет, и документы могли быть рассекречены.

Как следует из документов, президент Украины Леонид Кравчук не скрывал своих опасений в связи с возможными агрессивными намерениями со стороны России. Он, впрочем, связывал их не с тогдашним президентом Борисом Ельциным, а с его националистическими и коммунистическими оппонентами, а также возможными преемниками.

Опубликована расшифровка беседы Клинтона с Кравчуком, которая состоялась в киевском аэропорту Борисполь 12 января 1994 года, президент США остановился там на пути в Москву. Главной темой обсуждения стал вопрос о ядерном оружии на территории Украины. Клинтон, как следует из текста беседы, поддерживал отказ Украины от этого оружия, обещая масштабную экономическую помощь, если Киев примет такое решение. Кравчук был с этим согласен, особенно отмечая важность гарантий со стороны США, и жаловался на националистическую оппозицию в Верховной Раде, которая была против отказа от ядерного оружия.

В разговоре зашла речь и о событиях в России. Клинтон спросил у президента Украины, что тот думает о Владимире Жириновском, победителе недавних выборов в Госдуму. Кравчук ответил, что проблема не только в национал-популисте Жириновском, но и в российских коммунистах и аграриях, которые также настроены агрессивно, а также в офицерах российской армии и флота. «Русских воспитывали в величии. Они мечтают об империи, особенно офицеры», – говорит Кравчук. Он также отмечает, что Россия не будет проявлять агрессии, пока у власти Борис Ельцин. «Но вечных президентов не бывает, и мы опасаемся экспансии», – дословно сказал Крачук, добавив, что экстремисты есть и в Украине и что Россию необходимо поддерживать, чтобы ситуация там не вышла из-под контроля.

  • Переговоры о вывозе ядерного оружия из Украины завершились её отказом от ядерного арсенала и подписанием в 1994 году Будапештского меморандума с участием России, США и Великобритании, которые заявили, что гарантируют территориальную целостность Украины. После аннексии Крыма Киев обвинил Россию в нарушении этого меморандума. Российские власти, в свою очередь, в качестве одного из оправданий вторжения в Украину в феврале 2022 года называют якобы имеющиеся ядерные амбиции Украины, хотя официальный Киев никогда не заявлял о намерении вновь получить ядерное оружие.
  • Бориса Ельцина на посту президента России 31 декабря 1999 (вначале как и.о. президента) сменил Владимир Путин, до сих пор находящийся во главе государства.

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