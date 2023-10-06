При обстреле Харькова погиб ребёнок, пострадали 23 человека

В результате утреннего удара российской армии по центру Харькова погиб ребёнок, как минимум 23 человека пострадали. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, по Харькову ударили двумя ракетами, предварительно – «Искандерами». Одна ракета попала в проезжую часть, другая – в трёхэтажный дом, в котором начался пожар.

Удары пришлись «исключительно по гражданской инфраструктуре», в том числе – по жилому дому, написал мэр города Игорь Терехова. Погибшему под завалами мальчику было 10 лет. Среди пострадавших – 11-месячный ребёнок. Разбор завалов продолжается.

Повреждены другие дома, в них выбиты стёкла, сгорели автомобили.

Над Одесской областью сбили три беспилотника типа «Шахед», сообщил глава администрации региона Олег Кипер. По его словам, российская армия целилась по приграничной и припортовой инфраструктуре. В результате повреждено зернохранилище, загорелись девять грузовиков. Пожар уже потушили, пострадавших нет.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 октября Россия атаковала Украину 33 беспилотниками – 25 из них были сбиты над Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областями.

Рано утром российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал об отражении «атаки двух безэкипажных морских катеров". Он оговорился, что это предварительная информация – с тех пор обновлений не было.

Также ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о шести сбитых беспилотниках. Через час Минобороны России отчиталось о пяти уничтоженных украинских дронах над регионом.