В результате обстрела Херсона погибли два человека

В результате обстрела Херсона в воскресенье погибли два человека, не менее семи получили ранения. Об этом сообщили представители местных властей. По их утверждениям, российские войска с левого берега Днепра обстреляли из артиллерии Центральный район Херсона, попав в том числе в многоэтажный дом. Опубликованы фото и видео повреждений дома. Там погибла женщина, несколько человек были ранены.
Впоследствии стало известно о гибели еще одного жителя Херсона. Также, как утверждается, под обстрел попали два медицинских учреждения города. О пострадавших там не сообщалось. Российские военные обстрел не комментировали.
Российские войска заняли Херсон в первые дни после широкомасштабного вторжения в Украину в прошлом году, однако в ноябре оставили город после украинского контрнаступления. С тех пор Херсон регулярно подвергается обстрелам, при которых гибнут мирные жители города. Линия фронта проходит по реке Днепр, Херсон расположен на правом берегу, подконтрольном Украине, российские военные занимают левый берег.