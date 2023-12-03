В результате обстрела Херсона погибли два человека

В результате обстрела Херсона в воскресенье погибли два человека, не менее семи получили ранения. Об этом сообщили представители местных властей. По их утверждениям, российские войска с левого берега Днепра обстреляли из артиллерии Центральный район Херсона, попав в том числе в многоэтажный дом. Опубликованы фото и видео повреждений дома. Там погибла женщина, несколько человек были ранены.

Впоследствии стало известно о гибели еще одного жителя Херсона. Также, как утверждается, под обстрел попали два медицинских учреждения города. О пострадавших там не сообщалось. Российские военные обстрел не комментировали.