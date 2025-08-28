Два человека убиты и 17 ранены при стрельбе в церкви в Миннеаполисе, штат Миннесота на севере США. В ней проходила служба для учеников католической школы, как минимум девять детей доставлены в больницу. О нападении сообщает CBS News.

11 человек госпитализированы. Из них 9 — дети в возрасте от 6 до 11 лет, ещё двое — взрослые. Состояние нескольких детей оценивается как критическое.

В школе Благовещения при одноимённой церкви получают светское образование дети от предшкольного возраста до 14-15 лет. Одетая в чёрную одежду 23-летняя нападавшая стреляла по детям через окна из винтовки. У неё были с собой пистолет и дробовик.

Она мертва, сообщила полиция. CBS и канал Fox9 передают, что подозреваемая застрелилась после атаки на церковь. Перед нападением она могла выложить видео с манифестом в ютьюб.

ABC называет имя подозреваемой — Робин Уэстман. При рождении ребёнок носил имя Роберт, в 2020 суд разрешил ей сменить имя, потому что она идентифицировала себя как женщина.

Её мать, по разным данным, раньше была секретарём прихода в атакованной церкви или работала в школе Благовещения.