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При взрывах в столице Сомали погибли как минимум 100 человек
В столице Сомали, городе Могадишо, в субботу произошли два мощных взрыва. Местные власти сообщают, что погибло не менее 100 человек, более 300 получили ранения. В теракте подозревают исламскую религиозную группировку «Аль-Шабааб».
Оба взрыва произошли в одном и том же месте: на оживленном перекрестке в центре столицы, рядом со зданием Министерства образования. Сначала взорвалась одна начиненная взрывчаткой машина, чуть позже, когда на место происшествия уже приехали полиция и бригады скорой помощи - вторая.
На этом же перекрестке пять лет назад, 14 октября 2017 года, произошел другой крупный теракт: тогда от взрывов погибли около 500 человек, 300 были ранены.
Президент Сомали Хассан Шейх Махаммуд назвал произошедшее «жестокой и трусливой террористической атакой». Он обвинил в организации атаки группировку «Аль-Шабааб». Сам «Аль-Шабааб» обычно не берет на себя ответственности за теракты.
- «Аль-Шабааб» - радикальная джихадистская группа, связанная с «Аль-Каедой» и «Боко Харам». Ее боевики контролируют часть сельских регионов Сомали. На ее счету многочисленные террористические акты - например, взрывы в отелях в Могадишо и других сомалийских городах ранее в этом году, многочисленные внесудебные казни мирного населения, атаки на военные базы.
Другие новости дня
Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 151
Число погибших во время Хэллоуинской давки в Сеуле возросло до 151, среди них 19 иностранных граждан. В связи с трагедией в Южной Корее объявлен траур, пишет SOVA.
Трагедия произошла в популярном районе Итхэвон, где расположено много ночных клубов, ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены карантинных ограничений массовое празднование.
По словам врачей, у многих во время давки остановилось сердце из-за нехватки воздуха и паники. Полиция сообщает, что на празднование Хэллоуина в этом районе собрались 100 000 человек.
Байден: Решение России выйти из зерновой сделки возмутительно
Соединенные Штаты и Евросоюз подвергли критике решение России приостановить участие в так называемой «зерновой сделке» – соглашении о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты.
Президент США Джо Байден назвал решение Москвы, о котором накануне сообщили Минобороны и МИД России, «совершенно возмутительным». По словам Байдена, отказ от «зерновой сделки» приведет к увеличению числа голодающих в мире. Байден напомнил, что соглашение заключалось при посредничестве ООН.
«Нет никаких причин, чтобы Россия так поступала. Они всегда ищут какой-то предлог для того, чтобы сделать что-то возмутительное, обвиняя Запад в том, что он их заставил», – сказал Байден. Российские власти обосновали приостановку участия в «зерновой сделке» атакой беспилотников на военные корабли в Севастополе утром 29 октября. По версии Минобороны, атаке подверглись корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты.
В Британии эти утверждения отвергли, а представители Украины заявили, что Россия лишь искала повода для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства. По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже с сентября Россия всячески тормозила вывоз зерна из украинских портов. Зеленский призвал исключить Россию из группы 20 крупнейших экономик мира (G20), поскольку она, по его словам, угрожает голодом странам Азии и Африки.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от России «прекратить голодные игры» и вернуться к выполнению своих обязательств. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о «шантаже» со стороны России. «Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... все слишком просто и предсказуемо», – написал Ермак в своем телеграм-канале.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил решение Москвы, отметив, что оно будет означать, что людям по всему миру придется больше платить за продовольствие, а в некоторых странах это будет означать голод. По словам Блинкена, Россия пытается превратить продовольствие в оружие. С призывом к Москве вернуться к соглашению выступил глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения в адрес России несправедливы, поскольку она приостановила участие в сделке из-за «безрассудных действий украинских властей».
В воскресенье, 30 октября, как сообщается, Россия не согласовала прохождение судов по так называемому зерновому коридору.
- «Зерновая сделка» была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- По подсчетам Reuters, за почти 3 месяца из портов Украины было вывезено около 9 миллионов тонн зерновых и других продуктов.
- Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что зерно отправляется главным образом не в беднейшие страны мира, а в Турцию и страны ЕС, что, по его мнению, нарушает условия сделки.
- Украина – один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
- В результате атаки на рейд Севастополя, о которой Украина официально не сообщила, по данным Минобороны России, незначительные повреждения получил минный тральщик. По данным расследователей из группы GeoConfirmed, которые ссылаются на опубликованное видео, которое, предположительно, сняли атаковавшие российские корабли морские беспилотники, повреждения могли получить как минимум три российских корабля, в том числе фрегат «Адмирал Макаров». Ряд украинских комментаторов ранее также писали об этом, предположение об атаке на фрегат содержится и в сводке американского Института изучения войны; других подтверждений и оценок ущерба, нанесенного Черноморскому флоту, на данный момент нет.
В список недружественных РФ внесены 11 британских заморских территорий
Правительство России расширило перечень так называемых недружественных иностранных государств и территорий. В него включены 11 британских заморских территорий, среди которых есть известные офшорные юрисдикции.
В перечень вошли Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.
Речь идет главным образом о небольших островах, некоторые из них не имеют постоянного населения, или же число их жителей составляет сотни или десятки. В списке, однако, есть и территории, часто используемые, в том числе и россиянами, для регистрации офшорных компаний, прежде всего это Бермуды и острова Кайман.
На Бермудах, помимо прочего, зарегистрированы сотни самолетов, официально приобретенных российскими авиакомпаниями в лизинг. После российского вторжения в Украину власти Бермуд официально отозвали у этих самолетов сертификаты летной годности, однако президент Владимир Путин разрешил их эксплуатировать в России вопреки запрету. Из-за опасности ареста эти лайнеры не могут летать в большинство стран мира.
Ранее в списке недружественных уже оказались британские коронные владения Джерси, Гернси и Мэн и заморские территории Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар, также популярные офшорные юрисдикции. Всего недружественными после вторжения в Украину российские власти признали более 40 стран (с британскими владениями их более 60): это государства и территории, которые ввели против России санкции, в том числе все страны ЕС, США и Великобритания.
Неизвестный мужчина преследовал детей у метро Варкетили в Тбилиси
МВД Грузии ведет розыск мужчины, который в минувшую субботу преследовал детей на станции метро Варкетили в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Два брата возвращались около девяти вечера с урока танцев. Мужчина привязался к ним, пытаясь увести младшего, дети вырвались, но незнакомец следовал за ними до автобусной остановки.
На ситуацию обратила внимание женщина, которая помогла детям избавиться от преследователя, подняв шум, а потом пассажиры автобуса проводили мальчиков до квартиры. Дома в этот момент была няня с еще двумя детьми, родители были на работе. При этом отец мальчиков оказался полицейским.
Народный защитник Грузии накануне сообщила, что за последнее время было пять сообщений о том, что неизвестный мужчина караулит детей и пытается уговорить их пойти с ним. Омбудсмен призвала родителей немедленно обращаться в полицию.
Мать мальчиков опубликовала пост в Facebook c благодарностью ко всем, кто помог ее детям в сложной ситуации и заявила, что не остановится, пока мужчина, угрожавший детям, не будет найден и задержан.
Четырем сестрам из Дагестана удалось въехать на территорию Грузии
На российско-грузинской границе на КПП «Верхний Ларс» в субботу пограничники более десяти часов удерживали четырех сестер из Дагестана, которые жаловались на домашнее насилие со стороны их родственников. С помощью правозащитников им в итоге удалось покинуть страну и добраться до безопасного места.
Сотрудники пограничного пункта с российской стороны забрали у них паспорта, не объясняя причин, а затем позвонили в полицию, сообщил проект «Кризисная группа CK SOS», который помогает людям, оказавшимся в опасности на Северном Кавказе.
«В ответ на вопросы о причинах длительного ожидания сотрудники КПП поинтересовались у девушек, дали ли им разрешение на передвижение родители (несмотря на то, что все сестры достигли совершеннолетия), и рассказали, что за ними едут родственники», - говорилось в сообщении.
«Девушки регулярно подвергались физическому насилию со стороны родственников, которые требовали от них религиозного послушания и наказывали за каждую мелкую провинность», - утверждает «CK SOS». В детстве сестры подверглись женскому обрезанию.
Правозащитница из группы «Марем» Светлана Анохина рассказала «Кавказскому узлу», что у сестер оказались влиятельные родственники. «Девочки не были в розыске, но у родственников большие связи. Хаджалмахи, откуда родом девушки, - очень богатое село. Они ушли из дома три месяца назад. Девушки все родственницы - две родные сестры, двоюродная и троюродная. Три месяца они находились в кризисных квартирах. Родственники пытались их найти, в том числе засылали и ко мне людей. Сначала о них пыталась разузнать женщина, потом друг отца звонил и говорил, что дома их любят настолько, что без сопровождения не выпускают», - рассказала Анохина.
Сестры жаловались, что дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж, пишет «Кавказский узел». Родственники девушек это отрицают.
По данным правозащитников, пограничники сначала объясняли проблемы с выездом, возникшие на КПП «Верхний Ларс», наличием задолженности. На погранпереход приехала адвокат Лейсан Маннапова, сотрудничающая с «Кризисной группой СК SOS», со справками об отсутствии задолженностей, после чего один из пограничников якобы признался, что дожидается сигнала от руководства. Погранслужба не комментировала ни это утверждение, ни инцидент в целом.
Затем на КПП приехали родственники - мать Хадижат и Патимат Хизриевых, а также их двоюродный брат. Однако адвокат Маннапова смогла убедить полицию не допускать их к девушкам, которых посадили в «фильтрационное помещение» погранпункта. Их отец Гаджимурад Хизриев сказал Анохиной, что вернет своих дочерей, которым, по его мнению, «перевернули мозг». Он отрицает, что когда-либо бил своих дочерей («СК SOS» опубликовал фото со следами побоев). Хизриев пообещал, что с головы сестер «волоса не упадет», если они вернуться.
Однако сестры возвращаться отказались. После 10 вечера в телеграм-канале «Кризисной группы CK SOS» появилось сообщения о том, что вместе с адвокатом девушки все-таки смогли пройти границу России и находятся на «нейтральной территории». Через час стало известно, что сестрам удалось пройти границу с Грузией. Ближе к двум часам ночи кризисная группа заявила, что ее подзащитные уже находятся в «более безопасном месте».
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский боец. Информацию об этом в социальных сетях распространили добровольцы из Грузии, противостоящие российской агрессии на стороне ВСУ.
Другой информации пока нет. Как пишет SOVA, с 24 февраля на войне в Украине погибли 23 грузинских бойца.
В Иране журналисток, писавших о смерти Амини, обвинили в госизмене
Власти Ирана обвинили двух журналисток, первыми написавших о гибели 22-летней активистки Махсы Амини, в государственной измене и работе на спецслужбы США. По иранским законам им может грозить смертная казнь. Ранее официальный Тегеран неоднократно заявлял, что за охватившими страну после смерти Амини массовыми протестами стоят США и «сионисты».
Журналистки Нилуфар Хамеди и Элаэ Мохаммади были арестованы вскоре после гибели Амини и начала массовых протестов. Предположительно, они содержатся в тюрьме Эвин, известной тем, что туда сажают обвиняемых по политическим статьям.
Спецслужбы Ирана опубликовали совместное заявление, в котором называют журналисток агентами ЦРУ. В заявлении также говорится, что протесты, проходящие в стране уже больше месяца, организованы ЦРУ, Моссадом и другими западными разведками.
В целом после начала протестов в Иране были арестованы более 40 журналистов. Журналисты, оставшиеся на свободе, сообщили британской The Guardian о постоянной слежке за работниками прессы, прослушивании их телефонов и мониторинге спецслужбами переписки. Они заявляют, что из-за риска преследований больше не могут поддерживать связи с иностранными коллегами, да и вообще с любыми иностранцами, и не чувствуют себя в безопасности.
Журналисты опасаются, что обвинение Хамеди и Мохаммади в госизмене и шпионаже станет прецедентом для для массированной атаки на все иранские медиа с целью не допустить попадания в мировую прессу любой информации о происходящем в стране.
- В Иране более месяца продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют полицию в ее убийстве. При разгоне протестов, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек.
Роскомнадзор заблокировал домен, принадлежащий Telegram
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал домен Telegram t.me, который используется для коротких ссылок на каналы и пользователей.
В Сеуле 120 человек погибли из-за давки во время празднования Хеллоуина
По меньшей мере 120 человек погибли и еще 100 получили травмы в результате давки во время празднования Хеллоуина в столице Южной Кореи Сеуле. Об этом сообщает издание The Korea Herald.
Пострадавшие были в толпе, собравшейся на узкой улице возле отеля «Гамильтон» в районе Итхэвон.
Для оказания помощи пострадавшим было задействовано более 800 спасателей со всей страны, пишет Associated Press. Начальник пожарной части Сеула сообщил, что число погибших может возрасти и что неустановленное число раненых находится в критическом состоянии.
На видео с места происшествия видно, как спасатели проводят сердечно-легочную реанимацию и пытаются вытащить людей, оказавшихся в ловушке под другими.
Как писали местные СМИ, на улицах в районе Итхэвон для празднования Хэллоуина собрались около 100 тысяч человек. Для жителей Сеула это первые с начала пандемии COVID-19 выходные перед Хэллоуином, когда не нужно соблюдать коронавирусные ограничения.
На «Верхнем Ларсе» задержали четырех сестер из Дагестана. Они спасались от домашнего насилия
Российские пограничники в течение пяти часов удерживают на КПП «Верхний Ларс» четырех сестер, жительниц села Хаджалмахи в Дагестане. Хадижат и Патимат Хизриевых, Аминат Газимагомедову и Патимат Магомедову задержали при попытке пересечь границу с Грузией – в августе девушки сбежали от домашнего насилия, пограничники заявили, что за ними едут их родственники. Об этом сообщили в кризисной группе СК SOS, которая оказывала им помощь, передает Кавказ.Реалии.
По данным правозащитников, родственники регулярно применяли насилие по отношению к сестрам, в детстве они подверглись женскому обрезанию, а недавно одну из них родители решили выдать замуж за двоюродного брата. Летом они покинули регион с помощью правозащитников и сбежали от семьи.
Российские пограничники забрали у сестер паспорта и позвонили в полицию, сообщили в кризисной группе. Они поинтересовались, разрешили ли им родители уехать в Грузию, после чего заявили адвокату Лейсан Маннаповой, что у дагестанок запрет на выезд из-за долгов. После того, как адвокат показала справку об отсутствии задолженности, пограничники сказали, что проводят «фильтрационные мероприятия» – с каждой из сестер планируют поговорить по отдельности, при этом официально их задержание, как и реальные его причины не раскрываются.
Телеграм-канал SOTA опубликовал видеообращение девушек, которые представляются и просят не отдавать их родителям, так как те могут их убить.
«Прямо сейчас девушек, вместе с адвокатом, завели в «фильтрационное помещение» номер 13 на КПП «Верхний Ларс». Сестрам сообщили, что они будут сидеть в нем: «хоть сутками» (цитата), сроков нет. Причины происходящего - не обозначают. Нашим подзащитным не разрешают покидать помещение, адвокату пока это доступно. При любой видеосъемке, грозятся отобрать телефон», – заявили в СК SOS.
Как рассказала адвокат Маннапова каналу «Осторожно, новости», если сестер продержат на КПП еще полтора часа, их родственники успеют попасть на границу.
- Дагестанец Магомед Асхабов подал жалобу на бездействие Следственного комитета по расследованию пыток в «реабилитационном» центре «Старт» - туда его поместили родственники для «лечения» от гомосексуальности. Его делом занимается следователь Хасавюртовского отдела СК Расул Мирзаев.
- Верховный суд Дагестана отменил обвинительный приговор и освободил от наказания пенсионера МВД Тагира Велагаева по делу об убийстве бывшей супруги.
- Уроженка Дагестана Патимат Идрисова, проживающая с семьей в селе Кироваул Кизилюртовского района республики рассказала, что подверглась домашнему насилию, принудительному лечению, а также была похищена родственниками. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя.
Россия приостановила участие в соглашении по вывозу украинского зерна
Россия приостановила свое участие в так называемой «зерновой сделке» – соглашению о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты. Об этом сообщило Минобороны России.
Решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе, о которой ранее в субботу сообщил губернатор города. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».
Министерство иностранных дел России также опубликовало заявление о выходе из «зерновой сделки», в котором обвинило Украину в «массированном ударе» с помощью беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», – говорится в сообщении МИД.
Заявление России о приостановке «зерновой сделки» прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу», – написал Ермак в своем телеграм-канале.
- «Зерновая сделка» была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- 23 июля украинская сторона обвинила Россию в попытке подорвать договоренности об экспорте зерна из черноморских портов. Эти заявления были сделаны после ракетного удара по территории порта Одессы.
- Украина – один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
Пашинян и Клаар подчеркнули важность размещения гражданской миссии ЕС в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял специального представителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.
Как сообщает пресс-служба руководителя Армении, собеседники подчеркнули важность размещения гражданской миссии ЕС в Армении и коснулись деятельности миссии.
«Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, мира и стабильности, а также предпринятым в этом направлении шагам и урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Также были обсуждены вопросы разблокирования региональных транспортных инфраструктур и работы комиссий по защите и делимитации границ», - говорится в сообщении.
Россия и Украина провели очередной обмен пленными
29 октября между Россией и Украиной прошел очередной обмен пленными. Среди освобожденных украинцев – бойцы «Азова», защитники Мариуполя и «Азовстали», моряк с острова Змеиный и некоторые военные, которые были взяты в плен в чернобыльской зоне. Всего из плена вернулись 52 человека, из которых двое гражданских, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Минобороны России заявило, что возвращены 50 военнослужащих, «которым в плену грозила смертельная опасность». Их доставят самолетами ВКС РФ в Москву для лечения и реабилитации, следует из пресс-релиза ведомства.
- Последний раз об обмене пленными сообщалось 17 октября. Тогда Киев вернул из российского плена 108 женщин, включая 12 гражданских. В Россию вернулись 80 гражданских моряков, а также 30 военнослужащих из республик Донбасса и регионов России.
- Крупнейший с начала войны обмен пленными произошел 22 сентября. Киев обменял политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов «Азова» и защитников «Азовстали».
СМИ сообщили о снятии с должности генерала Александра Лапина
Генерал-полковник Александр Лапин, который командовал группировкой российских войск «Центр» на войне в Украине, снят с должности. Об этом сообщают ЧГТРК «Грозный», РБК и The Moscow Times со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В начале октября глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Лапина в отступлении российских войск из Лимана. «Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», – написал тогда Кадыров.
27 октября глава Чечни возложил на Лапина ответственность за оборону участка на севере Донецкой области, где недавно произошел прорыв ВСУ. Кадыров также заявил, что никак не может связаться с Лапиным, чтобы обсудить этот провал.
В начале мая Русская служба «Би-би-си» рассказала, что генерал Лапин наградил своего сына, подполковника Дениса Лапина, который командует 1-м гвардейским танковым полком и руководил провалившимся наступлением на Сумы и Чернигов. В день выхода на телеканале «Звезда» сюжета о награждении российская армия отступала с черниговского и киевского направлений.
Британия отвергла обвинения России в повреждении «Северного потока»
Минобороны Великобритании отвергло утверждения России о причастности британского флота к подготовке взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
О том, что британские военно-морские силы причастны к атакам на трубопроводы, российское Минобороны сообщило сегодня. При этом ведомство не привело никаких доказательств в подтверждение своей версии. Министерство заявило, что британские специалисты тренировали украинских военных, причастных к сегодняшней атаке беспилотников на Севастополь в аннексированном Крыму.
«Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», - заявили в британском ведомстве. По мнению Лондона, Москва прибегает к ложным заявлениям, чтобы отвлечь внимание от катастрофической ситуации с незаконным вторжением на территорию Украины.
- Месяц назад в Балтийском море зафиксировали крупную утечку технического газа. Ее вызвали повреждения «Северного потока».
- В результате предположительных взрывов оказались выведены из строя обе трубы газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух труб газопровода «Северный поток – 2». «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. В середине лета российский оператор «Газпром» начал снижать прокачки газа по газопроводу, а потом полностью их остановил, ссылаясь на технические причины.
- «Северный поток – 2» был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших экономических санкций со стороны Евросоюза не был введен в эксплуатацию.
- Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования инцидента, не сумев договориться о совместной работе. Полицейские Дании и Швеции пришли к выводу, что «Северный поток – 1» был взорван в нескольких местах.
- По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповрежденной одну нитку «Северного потока – 2», Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нем не будут участвовать российские специалисты.
В Тбилиси с воинскими почестями похоронили погибшего в Украине Михаила Капланишвили
В Тбилиси сегодня, 29 октября, с воинскими почестями похоронили грузинского бойца Михаила Капланишвили, погибшего в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Панихида проходила в Кашветской церкви на проспекте Руставели. Сотни людей собрались там, чтобы проститься с Капланишвили и выразить соболезнования его родным. Гроб с телом выносили из храма под звуки гимна Грузии.
Церемония прощания продолжилась у парламента, где несколько месяцев назад гражданские активисты устроили мемориал погибшим в Украине грузинским добровольцам.
Собравшиеся развернули у парламента украинский флаг.
Миша Капланишвили был гражданским активистом, участником грузинского «Антиоккупационного движения». Он отправился в Украину вскоре после начала полномасштабного российского вторжения и воевал на стороне ВСУ в качестве добровольца.
Капланишвили стал 22-м грузином, погибший на войне в Украине. 21 октября молодой мужчина был смертельно ранен осколком снаряда во время ракетного обстрела в Луганской области.
Между Кишиневом и Киевом впервые за 20 лет пойдет пассажирский поезд
С 6 ноября между Кишинёвом и Киевом впервые после 20-летнего перерыва запустят пассажирский поезд. Об этом сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.
Чиновник назвал состав «маленьким поездом мира». Он состоит из семи вагонов, каждый из которых представляет один из регионов Украины. Вагоны расписаны украинскими художниками.
Поезд будет ходить три раза в неделю. За один раз он будет перевозить до 280 пассажиров. Обслуживать их будет молдавская и украинская железнодорожные компании.
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев в Карабахе
«Я готов подписать в Сочи документ о продлении пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 15-20 лет», - заявил сегодня, 29 октября, на съезде правящей партии «Гражданский договор» премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Радио Азатутюн.
«Хотим ли мы, чтобы российские миротворцы продолжали оставаться в Нагорном Карабахе? Конечно, хотим. Я официально заявляю, что готов подписать документ в Сочи и принять, что присутствие российских миротворцев в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] будет продлено на 10-15-20 лет. Предлагаю президенту России сделать такое предложение, если нужно, я его внесу, но президент России должен его поддержать, потому что один я не могу решить, что миротворцы Российской Федерации останутся там на какой-то период времени. Если мы и Россия договоримся, мы будем в большинстве», - заявил Пашинян.
Отметим, что 31 октября в Сочи запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана.
Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации в регионе - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
Дагестанский батальон имени имама Шамиля выступит в войне на стороне Украины
В Украине для помощи местным военным был сформирован дагестанский батальон имени имама Шамиля, его командиром стал Магомед Сайпулаев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своей странице в фейсбук.
«Борьбу с Россией мы начали задолго до этого, лет 10-15 назад. На Украине решили продолжить, так как то, что нас касалось уже 100 с лишним лет, теперь коснулось [Украины]», – заявил Сайпулаев.
Численность нового батальона и его задачи пока неизвестны. По словам Гончаренко, после помощи Украине батальон займется борьбой за независимость Дагестана.
В российском Уголовном кодексе есть несколько статей, предусматривающих ответственность за вооруженное сопротивление властям и призывы к нарушению территориальной целостности страны, простое обсуждение отделения народов и республик. Их санкции предусматривают до 20 лет лишения свободы.
- В сентябре спикер чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Ислам Белокиев сообщил Кавказ.Реалии, что на территории Дагестана начинает работу по деоккупации отряд особого назначения «Имамат» под руководством командира с позывным «Шамиль». По его словам, отряд будет заниматься сбором сведений о местах дислокации силовых структур, их передвижении, видах вооружения и техники. Для этого республику поделили на четыре фронта и 42 сектора, в каждом из которых ведется работа с местным населением.
- Сейчас на стороне Украины сражаются чеченский батальон им. Джохара Дудаева (командир Адам Осмаев) и отряд «Бешеная стая» в составе структуры ВСУ, а также батальон им. Шейха Мансура под командованием Муслима Чеберлоевского – на правах добровольческого отряда. Ранее Кадыров пообещал заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении командиров украинских батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура – Адама Осмаева и Муслима Чеберлоевского.
- Чеченский полевой командир Рустам Ажиев, известный как Абдул-Хаким Шишани, получил гражданство Украины.На прошлой неделе стало известно, что Ажиев будет руководить отрядом, воюющим на стороне Украины против российских войск.
До 7 лет тюрьмы грозит водителю автобуса, сбившему насмерть ребенка в Рустави
До семи лет тюрьмы грозит водителю муниципального автобуса, который насмерть сбил 3-летнего ребенка в городе Рустави, сообщили сегодня, 29 октября, в прокуратуре Грузии.
По информации агентства «Новости-Грузия», ДТП произошло 27 октября. Следствие установило, что водитель тронулся с места, предварительно не убедившись в том, что маневр безопасен. В итоге, автобус наехал на ребенка – от полученных травм он скончался до поступления в больницу.
Водителя задержали накануне. Ему предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности движения, повлекшем причинение смерти человека. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения. Расследование дела продолжается.
Премьер Грузии поздравил Эрдогана с 99-летием провозглашения Турецкой Республики
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с 99-летием провозглашения Турецкой Республики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Поздравляем с 99-летием провозглашения Турецкой Республики. Желаю процветания Турции и ее народу. Рад иметь такого надежного друга и стратегического партнера. Я уверен, что отношения Грузии и Турции еще больше укрепятся в ближайшие годы», - обратился Гарибашвили к Эрдогану в Twitter.
Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник – День Республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой.
ТАСС: с Собчак сняли статус подозреваемой по уголовному делу
МВД отменило постановление о привлечении журналистки и телеведущей Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Собчак находится в статусе свидетеля.
Журналистка сообщения о своем процессуальном статусе не комментировала.
26 октября СМИ сообщили, что Собчак проходит подозреваемой по делу вымогательстве, но официальных сообщений от МВД не было. Адвокат Сергей Бадамшин, сославшись на материалы дела, сообщил что у Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой.
По делу проходят коммерческий директор медиахолдинга Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Суд отправил их в СИЗО. Собчак написала в телеграме, что верит в невиновность Суханова.
Романовский вину не признал. Суханов – признал частично. На суде он сказал, что требовал у Чемезова только 800 тысяч рублей. При передаче этой суммы во время встречи с одним из представителей Чемезова Суханова задержали оперативники.
В доме Собчак в Подмосковье 26 октября прошел обыск. В тот же день стало известно, что телеведущая покинула Россию и уехала в Литву по паспорту Израиля. Литовские власти подтвердили, что Собчак пересекла границу по израильскому документу. Журналистка отъезд не комментировала.
Источники ТАСС сообщили, что Собчак вовремя не уведомила российские власти о получении гражданства Израиля. По уголовной статье о несвоевременном уведомлении о гражданстве или виде на жительство в другой стране грозит штраф либо исправительные работы.
- Ксения Собчак - владелица медиахолдинга «Осторожно Media».
- Журналистка с детства знакома с президентом России Владимиром Путиным. Он был помощником ее отца, первого мэра постсоветского Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Ее мать Людмила Нарусова – сенатор от Тувы.
- В 2018 году Собчак баллотировалась в президенты России, выступая с оппозиционными по отношению к политике Путина заявлениями, в том числе и о принадлежности Крыма Украине. Она набрала чуть более 1% голосов. Алексей Навальный тогда заявлял, что Собчак в реальности действовала в интересах Кремля.
- Собчак внесена в составленный Фондом борьбы с коррупцией список «6000 коррупционеров и разжигателей войны».
В Ереване открылся первый Всемирный армянский саммит
В пятницу вечером в Ереване открылся первый Всемирный армянский саммит. В церемонии открытия в Национальной галерее Армении принял участие премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян, передает пресс-служба руководителя страны.
Согласно сообщению, на мероприятии также присутствовали карабахский лидер Араик Арутюнян, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, представляющие различные сферы деятели армянской диаспоры и другие должностные лица.
Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил, что в контексте диалога Армения-диаспора Всемирный армянский саммит «действительно очень ожидаем и уместен, особенно в эти дни, когда всем очевидно, что, вне зависимости от нашей воли, отношения Армения-диаспора претерпевают глубокие содержательные, социально-психологические и организационные изменения».
«Эти изменения происходят не потому, что кто-то этого хочет, а потому, что глобальные процессы приводят к таким изменениям. Эти изменения не имеют ничего общего ни с произошедшей в Армении в 2018 году революцией, ни с трагедией 44-дневной войны 2020 года. И революция, и война были поводом для нас констатировать очевидное. А очевидно то, что время неизбежно влияет и на суть и содержание армянской диаспоры.
Что значит быть членом армянской диаспоры в эпоху, когда человек может провести одну неделю на шести разных континентах мира? Что значит быть членом армянской диаспоры в ситуации, когда можно за считанные секунды отправлять и получать письма, фото и видео из любой точки мира, устанавливать прямой контакт с кем угодно 24 часа в сутки? Что значит общинная жизнь в ситуации, когда армянская литература, армянская пресса, книги доступны через интернет в любое время и в любом месте, и любой армянин может в любое время поговорить с любым другим армянином, генерировать, делиться, распространять любую идею, тем более в условиях, когда Армения находится в списке ведущих стран мира по доступу к интернету и свободе интернета?
Это вопросы, ответы на которые крайне важны для всех нас. Ответы на эти вопросы многое изменят в отношениях между Республикой Армения и диаспорой. Мы считаем так с уверенностью, что армяне всего мира — это большой потенциал, и страна с таким мировым ресурсом, как Армения, не должна была иметь тех проблем, которые у нее есть. А если имеет, значит, мы делали и делаем многое неправильно не только в Армении, но и в отношениях Армения-диаспора», - заявил Никол Пашинян.
По мнению руководителя Армении, самая большая ошибка заключается в том, что «разговор Армения-диаспора обычно начинается, продолжается и заканчивается общеизвестными или, как принято говорить, получившими общенациональное признание истинами».
«Это, конечно, неплохо, это, может, даже хорошо, но это не идеально в том смысле, что не расширяет наше представление о самих себе и о мире. Это, в свою очередь, не позволяет нам с необходимой скоростью воспринимать и фиксировать происходящие в мире изменения, иначе говоря, воспользоваться возможностями и управлять вызовами.
Первый Всемирный армянский саммит проходит в условиях, когда многие представления и мечты о мире, регионе, даже о нас самих пошатнулись, а иногда даже и рухнули. Наше предложение и идея заключается не в том, чтобы оставаться под этими завалами, а в том, чтобы попытаться найти новые возможности, попытаться сделать Республику Армения площадкой для формирования и развития новых идей, новых мечтаний, новых подходов, стержнем которой является независимая, суверенная, безопасная, свободная, развитая, демократическая Армения, потому что у любого армянина в любой точке глобализирующегося мира может быть все, что угодно: благополучие, работа, деньги, семья, и есть только одно исключение, и это одно исключение - это Республика Армения, гордость и счастье быть гражданином которой имеет большинство присутствующих в зале.
Первый Всемирный армянский саммит призван стать платформой и местом встречи людей, которые хотят и готовы сделать государственные интересы Республики Армения общеармянской повесткой и внести свой вклад в продвижение этих интересов, помочь стратегическому развитию и институциональному становлению государственности в качестве соответствующего вызовам, современного государства 21-го века.
Благодарю всех за участие и готовность», - подчеркнул премьер-министр Армении.
Отмечается, что в рамках саммита, который завершится 31 октября, пройдут 8 панельных дискуссий, 17 сессий одновременной работы. В повестку саммита входят такие темы, как национальная безопасность, защита интересов Армении, развитие стратегических территорий родины, репатриация, привлечение инвестиций, защита армянских интересов, самоорганизация диаспоры и другие. В саммите принимают участие около 600 участников из более чем 50 стран. Ожидается, что в рамках саммита выступят более 100 спикеров из более 15 стран мира.
В Грузии заключенные смогут получить полноценное высшее образование дистанционно
Заключенные в Грузии смогут получить полноценное высшее образование дистанционно, благодаря новому проекту «Цифровой университет».
В Минюсте сообщили о запуске новой образовательной цифровой платформы в тюрьмах страны. С ее помощью заключенные смогут посещать лекции онлайн и напрямую общаться с преподавателями.
До сих пор получить образование в вузе они могли только заочно. Заключенным выдавали учебные материалы, и они выполняли письменные задания, однако возможности прямого общения с педагогами у них не было, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Инициатива реализуется в сотрудничестве с Минобразования и распространяется, как на программы бакалавриата, так и на магистратуру университетов Грузии.
На первом этапе платформой смогут воспользоваться заключенные пенитенциарного учреждения №16.
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