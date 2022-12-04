При взрыве в доме в Нижневартовске погибли пять человек

Союзникам по НАТО необходимо подумать о том, какие гарантии безопасности они могут дать России, когда та согласится вернуться за стол переговоров с Украиной. Об этом в интервью телеканалу TF1 сказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, этот вопрос мог бы обсуждаться в контексте новой архитектуры безопасности в Европе после завершения войны.

«Эта тема будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к ней: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены НАТО, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», - заявил президент Франции. Макрон упомянул, что российский президент Владимир Путин неоднократно выражал опасения, что «НАТО приближается к его дверям». По словам президента Франции, будущую архитектуру безопасности он обсуждал в ходе недавнего визита в США с президентом Джо Байденом.

Макрон при этом подчеркнул, что в ближайшее время задача Франции и ее союзников - помочь выстоять Украине, в том числе «защитить украинские электростанции» и «подготовиться к тому дню, когда все вернутся к переговорам». По словам Макрона, Франция продолжит поставки оружия Киеву.

Президент Франции отметил, что украинцы сами должны принимать решения относительно границ своего государства. Он провел параллели между Украиной и Францией, которая добивалась возвращения захваченных нацистской Германией Эльзаса и Лотарингии.

Россия выдвинула требования так называемых гарантий безопасности за несколько месяцев до февральского вторжения в Украину. Москва требовала в частности отказа от принятия Украины и Грузии в НАТО и размещения в этих странах иностранных военных, а также возвращения военной инфраструктуры НАТО в Европе в состояние на 1997 год. Страны НАТО назвали эти требования неприемлемыми, заявив при этом о готовности обсуждать с Россией вопросы ограничения вооружений, размещения тех или иных систем в приграничных регионах и так далее. Отказ в требованиях стал для Москвы одним из поводов для вторжения в Украину. О том, как представлял бы себе «гарантии безопасности» Макрон, он не сказал.