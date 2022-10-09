Пригожин: из ЧВК «Вагнер» можно уехать либо на пенсию, либо в гробу

В сети появилось видео, на котором близкий к Владимиру Путину бизнесмен и один из создателей частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин беседует с российскими заключенными, принимавшими участие в боевых действиях на территории Украины. Все четверо собеседников Пригожина, как видно на записи, потеряли на войне конечности.

Издание Baza сообщает, что взамен поездки на войну заключенные получили помилование. При этом один из них, как следует из беседы с Пригожиным, был осужден за тяжкое преступление, получив 23 года лишения свободы, из которых он отсидел всего десять. «Раньше ты был нарушитель, а теперь герой войны», - говорит ему Пригожин, добавляя, что «те, которых учили всю жизнь (видимо, воевать. – Прим. РС) - драпают, а те, которых никто не учил - идут вперед, им пофигу».

Двое других заключенных говорят на записи, что после протезирования собираются вернуться в ЧВК «Вагнер». На это Пригожин отвечает, что из компании «можно уехать только на пенсию по старости, либо в цинковом гробу».

Где и когда сделана видеозапись - не сообщается.

Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК «Вагнер» начала вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил свыше десяти колоний в разных областях страны. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание «Важное истории» сообщало, что таким образом ЧВК «Вагнер» завербовала почти шесть тысяч заключенных.