Пригожин обвинил губернатора Петербурга в поддержке ВСУ 

Члены праворадикальной группы "Хранители клятвы" планировали организовать вооруженный мятеж с целью предотвратить сертификацию Конгрессом результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден, заявил в понедельник на суде над членами группы федеральный прокурор.

Перед судом предстали пять членов "Хранителей клятвы", обвиняемых в заговоре с целью организации мятежа. Это самые серьезные обвинения из представленных до сих пор участникам протестов, ворвавшимся 6 января 2021 года в здание Конгресса, где члены обеих палат американского парламента рассматривали вопрос об утверждении результатов выборов. Законодатели были вынуждены прервать заседания и экстренно покинуть здание Капитолия под охраной вооруженной полиции.

Согласно обвинению, члены группы в течение нескольких месяцев готовились к акциям с целью не допустить утверждения результатов выборов. Они подготовили оружие, которое хранилось в отеле в пригороде Вашингтона и были намерены его применить. Хотя они этого не сделали, такой план существовал, утверждает обвинение. Среди доказательств серьезности намерений заговорщиков, приводимых прокуратурой, цитаты из электронных сообщений главы группы "Хранители клятвы" Стюарта Родса. "Мы не сможем выбраться из этой ситуации без гражданской войны", - написал Родс своим соратникам через два дня после президентских выборов. Сам Родс, один из пяти обвиняемых, не участвовал в атаке на здание Конгресса, наблюдая за развитием событий на Капитолийском холме со стороны. Другие члены группы были среди ворвавшихся в помещения Конгресса, они участвовали в столкновениях с полицией.

Эти обвинения безосновательны, настаивает адвокат Родса. В действительности "Хранители клятвы" намеревались выступить в роли миротворцев. Они ждали призыва президента Трампа выступить на охрану порядка в рамках "Закона о борьбе с мятежами", который позволяет президенту воспользоваться военной силой для подавления беспорядков или мятежей. Но Трамп этого не сделал.

Как отмечают эксперты, прокуроры во время процесса должны доказать, что существовал заговор с целью нападения на американских официальных лиц, представлявший для них реальную угрозу. Подобные обвинения в прошлом предъявлялись крайне редко и далеко не всегда доказывались в суде.