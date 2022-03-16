Призывы к импичменту Путина появились на сайтах судов в России

Алексей Венедиктов, бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", закрытой российскими властями после начала вооружённого вторжения в Украину, считает, что в Кремле в данный момент нет раскола, несмотря на беспрецедентные санкции Запада против России и упорное сопротивление Украины.

В интервью "Голосу Америки" Венедиктов сказал, что уже после начала войны в Украине беседовал с людьми, входящими в высшее руководство России, и "поражался их ярости и убеждённости", отметив, что каждый из них "довольно чётко и жестко" поддерживает решение президента Владимира Путина начать военную операцию. "Если говорить о высшем руководстве, о Совете безопасности, я думаю, что они и друг друга убедили, и сами себя убедили. Там нет этого заложничества. Там, скорее, есть азарт: "Мы сейчас сделаем то, что никто никогда не делал", – сказал Венедиктов, отметив, что не делал бы сейчас ставку на "раскол элит" или заговор против Путина в верхних эшелонах власти. С кем именно он говорил, Венедиктов не сказал.

По мнению Венедиктова, в окружении Путина по-прежнему – на 20-й день войны – считают российские действия против Украины успешными. "Сейчас эйфория у них, как и у большей части населения, на подъёме", – считает он. Главным мотивом действий Путина и его окружения он считает стремление "возродить имперское государство".

Говоря о закрытии ряда независимых медиа и блокировках сайтов и соцсетей в последнее время, Венедиктов отметил, что "в стране готовилась тотальная пропаганда", а для её обеспечения необходимо было быстро "прихлопнуть" остававшиеся в стране независимые СМИ, "быстро, немедленно, пренебрегая даже всяческими существующими правилами и законами".

Алексей Венедиктов, которого в последние годы многие представители оппозиции подвергали критике, обвиняя в сотрудничестве с властями, в частности, в организации электронного голосования, после закрытия "Эха" ведёт собственный телеграм-канал, ряд журналистов радиостанции также ведут стримы на Youtube-канале "Живой гвоздь".