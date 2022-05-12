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В апреле 2022 года продажи автомобилей в России снизились в пять раз
В апреле 2022 года продажи новых автомобилей в России сократились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса.
За месяц продажи составили 32 706 автомобилей, в апреле 2021 года россияне купили чуть более 151 тысячи машин. В отчете отмечается, что все компании, попавшие в список 25 популярных брендов, показали падение.
В частности, "Автоваз", который остается лидером продаж, сократил реализацию с 37,9 тысяч до 8,5 тысяч (падение 78%). Kia сократила продажи с 19,1 до 4,6 тысяч, Hyundai с 15,4 до 4,1 тысячи, Renault с 13,9 до 2,2 тысяч. Skoda и Volkswagen сократили продажи почти в 10 раз, Toyota – в 11. С января по апрель в России продали 293 846 машин, что на 43% меньше, чем годом ранее.
В апреле 2020 с началом пандемии продажи автомобилей в России за месяц сократились втрое: 54,5 тысяч авто против 160,6 в марте 2020. За год продажи сократились на 64%.
- С началом российского вторжения в Украину в феврале 2022 года часть российских заводов ушли в простой из-за нарушения логистических цепочек и невозможности поставки комплектующих из-за рубежа. Иностранные автопроизводители, такие как Volkswagen, Skoda, Renault, BMW и Mercedes-Benz временно прекратили работу в России.
Другие новости дня
Белгородская область сообщила о первом погибшем мирном жителе
В Белгородской области один человек погиб, шестеро получили ранения при обстреле села Солохи со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Погибший стал первой известной жертвой среди мирного населения России с начала войны с Украиной.
В селе есть разрушения. Из-за обстрела загорелся растущий за пределами населённого пункта камыш, но дома не загорелись, уточнил губернатор. Население села Солохи будет вывезено в безопасное место.
С начала российского военного вторжения в Украину белгородский губернатор, наряду с руководителями других приграничных регионов, неоднократно заявлял об обстрелах со стороны Украины российской территории.
В конце апреля сообщалось о гибели в Белгородской области российского военного при обстреле села Головчино в 15 километрах от границы с Украиной.
Тиньков: большинство бизнесменов из списка Forbes не поддерживают войну
Большинство богатейших бизнесменов России не поддерживают войну в Украине, заявил банкир Олег Тиньков в интервью журналисту Юрию Дудю.
По словам Тинькова, после вооружённого вторжения армии РФ на украинскую территорию он лично пообщался с 12 из 20 лидеров списка Forbes. "Они все в шоке", – сказал банкир, добавив, что отсутствие публичных заявлений против войны бизнесмены объясняют тем, что от них зависят тысячи сотрудников, а кроме того, как они считают, такие заявления ничего не изменят.
Ранее основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, находящийся за границей, выступил с несколькими публичными заявлениями, резко осуждающими военную агрессию России против Украины. В частности, он назвал войну "безумной", а поддерживающих её – "дебилами". После этого, по словам Тинькова, российские власти вынудили его продать свою долю в банке за "3% от реальной стоимости" – в противном случае, как утверждает бизнесмен, банк был бы национализирован.
Покупателем доли Тинькова стал приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин. "Я не мог обсуждать цену, я оказался в положении заложника – берёшь, что дают", – пояснил Олег Тиньков.
В группе "Тинькофф" после антивоенных высказываний банкира фактически открестились от него, заявив, что "Олег Тиньков уже не принимает решений и не является сотрудником компании". Позже стало известно о переименовании группы и Тинькофф Банка.
Саакашвили перевели из руставской тюрьмы в тбилисскую клинику
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили этапировали из руставской тюрьмы в тбилисскую клинику «Вивамед». Об этом сообщили грузинские СМИ.
Ранее сообщалось, что Саакашвили дал согласие на госпитализацию. В Минюсте Грузии ему предложили пройти обследование. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в случае необходимости Саакашвили окажут в клинике всю необходимую помощь.
Саакашвили страдает от цепочки осложнений – стойкого посттравматического стрессового расстройства и анорексии, развившихся, по версии ряда специалистов, в результате неадекватного лечения после продолжительной голодовки. Эксперты указывают о начале белкового голодания в организме Саакашвили и стремительной потере мышечной массы из-за того, что он, по его словам, не может принимать белоксодержащие продукты. В заключении консилиума врачей при Народном защитнике речь идет и о том, что властями не были учтены выданные ими ранее рекомендации о психофизической реабилитации заключенного, что привело к дальнейшему ухудшению состояния Саакашвили.
Сторонники бывшего президента, члены его семьи и политические союзники требуют, чтобы Саакашвили был переведен на лечение за границу.
В ближайшее время планируется встреча глав МИД Армении и Азербайджана
В ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом в ходе своего визита в Нидерланды заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
25 апреля главы МИД двух стран, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, провели телефонный разговор. Согласно сообщению, стороны согласовали структуру двусторонней комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Также была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности, передает Радио Азатутюн.
Папа Римский встретился с женами бойцов полка «Азов»
Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с женами бойцов полка «Азов». Мужья Катерины Прокопенко и Юлии Федосюк держат оборону на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Предприятие уже более двух месяцев осаждают российские войска.
Жены военнослужащих рассказали понтифику, что на заводе не осталось продовольствия и воды. «Вы наша последняя надежда. Мы надеемся, что вам удастся спасти их жизни. Пожалуйста, не дайте им умереть», - сказала Папе одна из украинок. Ее слова приводит издание The Insider. Франциск ответил, что будет молиться за тех, кто находится на «Азовстали».
Прокопенко и Федосюк передали Папе фотографии раненых бойцов с завода и обращение, в котором говорится, что военнослужащие готовы сдать оружие в третьей стране в случае эвакуации. По словам жен, военным нельзя сдаваться в плен России, так как там их ждут пытки и смерть.
На аудиенции присутствовал издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Он спросил у понтифика, может ли тот приехать в Мариуполь. По словам Папы, визит для спасения людей на украинской территории не будет проблемой.
- 7 мая Украина заявила об эвакуации из помещений «Азовстали» всех женщин, детей и пожилых людей под эгидой ООН и Международного Красного креста.
- «Азовсталь» остается единственной территорией Мариуполя, которая находится под контролем Украины. Минобороны России заявляло о готовности взять завод штурмом, но президент Владимир Путин приказал отменить штурм и заблокировать предприятие.
- Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки. В городе осталось около 100 тысяч человек из 400 тысяч, проживавших до войны.
Сторонники оппозиции заблокировали здание мэрии Еревана
Сторонники оппозиционного движения «Сопротивление» сегодня заблокировали все четыре входа в здание мэрии Еревана.
Возле здания сосредоточены силы полиции. Полицейские несколько раз предупреждали активистов, что те не имеют права блокировать правительственные здания, но это заявление было заглушено свистом и криками протестующих, сообщает Радио Азатутюн.
В ответ на требование полиции разблокировать входы в здание вице-спикер Национального собрания, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что нынешнему премьер-министру Николу Пашиняну в его бытность оппозиционером можно было блокировать правительственные здания, почему же тогда им теперь нельзя.
Рабочий день закончился, но сотрудники мэрии не смогли выйти из здания.
Ишхан Сагателян заявил: «В Армении нет власти, если мы захотим, заблокируем здание, вы находитесь в плену, вас надо спасать».
На площади Франции Ишхан Сагателян объявил, что акция протеста должна быть проведена на улицах Саят-Нова и Абовяна.
Ранее оппозиция провела шествия из разных районов Еревана.
Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.
Россияне стали меньше доверять телевидению
В марте и апреле снизилась доля россиян, считающих телевидение наиболее надежным источником информации. Доверие к информации из социальных сетей и Telegram, напротив, повысилось. Об этом говорится в исследовании рекламной группы GroupM, пишет «Коммерсантъ».
В исследовании «Accelerate research» говорится, что 17 марта 33 процента респондентов называли телевидение наиболее надежным по сравнению с другими источником информации. По данным на 27 апреля, так считали 23 процента опрошенных. Сильнее всего снизилось доверие к телевидению у жителей небольших городов: с 34 до 24 процентов. В Москве и Санкт-Петербурге доля так же сократилась с 27 до 21 процента.
В то же время доверие к социальным сетям и Telegram за полтора месяца выросло с 19 до 23процентоы. Доверие к интернет-СМИ и официальным веб-сайтам также упало с 26 до 23 процентов. При этом люди в возрасте от 45 до 60 лет стали чаще доверить интернет-сайтам: 25 процентов в апреле против 20 процентов в марте.
По расчетам на основе данных Mediascope, время, которое проводит зритель за просмотром программ, снизилось у некоторых госканалов: у «Первого канала» на 18 процентов, у НТВ - на 6 процентов. У «России 1» показатель сохранился на прежнем уровне, а у «России 24» вырос более чем в половину.
Эксперты полагают, что зрители адаптировались к шоку от начала войны и потеряли интерес к новостям. Кроме того, телеканалы продвигают единственно возможную точку зрения на события, поэтому люди обращаются к интернету, чтобы узнать детали.
Бюджеты российских телеканалов вряд ли пострадают от снижения интересов к новостям, но они могут сильно пострадать из-за отказа иностранных компаний размещать рекламу на российском телевидении, пишет «Коммерсантъ».
В Финляндии арестовали имущество главреда «Московского комсомольца»
В Финляндии пристав арестовал дачу и землю, которая принадлежит главному редактору газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву. Об этом сообщили издания YLE и Helsingin Sanomat.
СМИ со ссылкой на управление по взысканию долгов уточняют, что Гусев вместе со своей бывшей женой владеет дачей на озере Кернааланъярви и 20 гектарами земли в общине Янаккала. По мнению ЕС, «Московский комсомолец» поддерживает риторику и действия Кремля, а Гусев считается доверенным лицом и сторонником президента России Владимира Путина.
Также ведомство арестовало два автомобиля бизнесмена Григория Березкина - Ford Fiesta и Mercedes Benz Sprinter с прицепом. Власти ЕС назвали Березкина «приспешником» Путина. По данным Helsingin Sanomat, также арестованы счета компании Faberlic, которую связывают с лидером думской фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.
- 8 апреля Евросоюз расширил санкции против России, добавив в список 216 физических лиц. Среди них оказались гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, главный редактор и гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Кремль исключил несколько СМИ из пула для общения с пресс-секретарём Путина
Кремль исключил несколько СМИ из пула для общения с пресс-секретарём президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым. Первым об этом сообщило издание "Медуза", чей корреспондент был без предупреждения удалён из чата в мессенджере ICQ для координации корреспондентов.
Из сообщения государственного агентства РИА "Новости" следует, что в числе удалённых также корреспондент закрытой радиостанции "Эхо Москвы" и украинского информационного агентства "Униан".
"Эха Москвы" не существует, УНИАН не выходит на связь, а у иноагента "Медуза" нет аккредитации", — объяснил Песков сокращение числа допущенных журналистов. "Медуза" отмечает, что редакция аккредитована при российском министерстве иностранных дел.
Насколько сильно сократился пул журналистов и кто ещё из него исключен — неизвестно. Администраторы чата сообщили "Медузе", что в пуле останутся "российские СМИ и СМИ, имеющие представительства в России".
Инаугурация Алана Гаглоева, предположительно, пройдёт 24 мая
Инаугурация лидирующего на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева пройдёт, предположительно, 24 мая. Об этом агентству «Рес» сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева.
По её словам, Центризбирком уже получил протоколы второго тура выборов из Москвы и Сухуми.
«Сегодня будут обрабатываться некоторые протоколы, в которых выявлены опечатки. И уже завтра, 12 мая мы проведем заседание, на котором будет утвержден итоговый протокол по выборам президента 8 мая», – сказала глава ЦИК.
Что касается даты инаугурации Гаглоева, она, по словам главы ЦИК, пройдет на десятый день после опубликования в государственных газетах итогового протокола голосования. Протокол, предположительно, будет опубликован в субботу – в газетах «Южная Осетия» и «Хурзарин».
Второй тур президентских выборов прошел в Южной Осетии 8 мая. Итоговая явка составила 68,2%. По информации ЦИК, за лидера оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева проголосовали 54,2% избирателей, за действующего президента Анатолия Бибилова –43,3%.
С победой Гаглоева поздравили президент России Владимир Путин, а также главы Северной Осетии и Абхазии.
- Грузия и международное сообщество не признают выборы в Южной Осетии. В Тбилиси голосование назвали «незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности страны».
Грузия поддержала закрытие офиса по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Москве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может перенести за пределы России Европейский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Накануне Европейский региональный комитет ВОЗ принял резолюцию с призывом закрыть офис, расположенный в Москве. За проект резолюции проголосовали страны ЕС, Украина, Грузия, Турция, Молдова и Израиль. Против выступили Россия, Беларусь и Таджикистан. Воздержались Армения и Казахстан.
«Региональный комитет предлагает Европейскому региональному директору ВОЗ изучить возможности, консультируясь с государствами-членами Европейского регионального комитета ВОЗ, для обеспечения технического содействия и поддержки со стороны Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая возможность перемещения вышеуказанного офиса за пределы Российской Федерации», – сказано в документе.
Специальная сессия комитета ВОЗ по ситуации в Украине была созвана по просьбе 43 государств-членов организации, в том числе Грузии.
Принятый накануне документ также содержит призыв рассмотреть возможность приостановки проведения всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России.
В Минздраве РФ заявили, что приостановка работы офиса ВОЗ нанесет прямой ущерб всем странам.
Ранее источник Reuters сообщал, что ВОЗ избегает жестких санкций в отношении России, так как боится нанести вред здоровью населения страны.
«Аль-Джазира» обвинила израильских военных в убийстве журналистки
Палестинская журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле застрелена во время израильского рейда в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Телеканал обвинил израильских солдат в её преднамеренном убийстве. Израиль обвинения отвергает и заявляет, что журналистку могли застрелить вооружённые палестинцы.
Утром 11 мая Абу Акле, освещавшая события в Дженине, получила пулевое ранение в голову и в критическом состоянии была доставлена в больницу. По сообщениям её коллег с места событий журналистка была в шлеме и бронежилете с надписью "пресса". Журналисты заявили, что Абу Акле застрелили израильтяне.
"Мы собирались снимать операцию израильской армии, как вдруг в нас стали стрелять, не попросив уйти или прекратить съёмку", — рассказал репортёр "Аль-Джазиры" Али Самуди. Он получил ранение в спину и также был доставлен в больницу. Сейчас он в стабильном состоянии.
"Аль-Джазира" приостановила свой эфир, чтобы сообщить о смерти журналистки, и призвал международное сообщество привлечь израильских военных к ответственности за их "преднамеренное убийство" Абу Акле, передаёт Associated Press.
Армия обороны Израиля категорически отрицает, что её войска преднамеренно преследовали журналистов. Военные заявили, что они открыли огонь в ответ на "массированный обстрел" во время операции в Дженине.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал, что на основе уже собранной информации "существует значительная вероятность того, что причиной смерти журналистки стали вооруженные палестинцы, которые открыли яростный огонь". Израильские власти также заявили, что предложили Палестинской администрации провести совместное расследование — палестинцы, по утверждению Иерусалима, от предложения отказались.
Представитель оккупационных властей Херсона заявил о намерении включить регион в состав России
Представитель оккупационных властей Херсона заявил о намерении включить регион в состав России. По его словам, с просьбой о включении назначенные Москвой власти Херсонской области намерены обратиться к Путину. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в город заявил, что Россия останется в нём "навсегда".
Кремль на официальном отрицает, что планирует аннексию украинских территорий по итогам войны в Украине. Утверждалось, что задачей операции будет получения контроля над Луганской и Донецкой областями, которые объявили своей территорией пророссийские сепаратисты.
Ранее ряд изданий сообщал, что в Херсонской области Москва также намерена создать управляемое сепаратистское образование — Херсонскую народную республику. Замглавы назначенной Россией областной военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов 11 мая заявил агентству РИА "Новости", что создание республики там не планируется.
"Город Херсон — это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет", — заявил он. По его словам, до конца года окупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.
- В Херсонской области начинает свою работу Северокрымский канал, критически важный для водоснабжения аннексированного Россией Крыма. Украинские власти перекрыли канал после снабжения, открытие воды стало одним из первых шагов российской власти после захвата региона. Кроме того, контроль над областью отрезает Украину от выхода к Азовскому морю и создаёт сухопутный коридор из Крыма в Россию, через территории, подконтрольные сепаратистам.
- Кроме Херсонской области российские власти создали гражданские администрации на захваченной части Запорожской области Украины. О намерении создать там сепаратистское образование или аннексировать эту часть Украины не сообщалось. Однако российские власти удерживают контроль над Запорожской атомной электростанцией, созданной в советское время для электроснабжения Донбасса и Крыма.
Украина и Армения вышли в финал «Евровидения»
Украинская группа Kalush Orchestra вышла в финал на международном музыкальном конкурсе "Евровидение – 2022".
Песню Stefania, с которой выступила группа, солист Олег Псюк посвятил своей матери Стефании. Он написал эту композицию задолго до начала полномасштабной войны в Украине, однако сейчас украинцы стали видеть в этой песне новые смыслы.
Так, строчка "Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе" стала ассоциироваться с тем, что люди, несмотря на разрушения, все равно тянутся к родительскому дому, даже если там остались одни пожарища.
Kalush – рэп-группа, основанная в 2019 году. Она названа в честь города Калуш в Ивано-Франковской области Украины.
Песенный конкурс проходит в этом году в итальянском Турине. Украинская группа выступала шестой. Многие зрители держали сине-желтые флаги.
Также в финал "Евровидения" вышли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды. Армению представляет 21-летняя Роза Линн из Ванадзора с песней «SNAP».
Всего за право представить свою страну в финале конкурса соревновались 17 участников. Россию в этом году дисквалифицировали из-за военного вторжения в Украину.
12 мая состоится второй полуфинал, а 14 мая определится победитель "Евровидения".
Россия продолжила транзит газа через Украину после захвата одной из компрессорных станций
"Газпром" договорился с Украиной о транспортировке 72 миллионов кубометров газа за 11 мая. Накануне Оператор газотранспортной системы Украины пообещал прекратить транзит через одну из компрессорных станций, захваченных пророссийскими сепаратистами. Газ перенаправлен другим маршрутом, сообщили в российской госкорпорации.
Как сообщает "Интерфакс", "Газпром" и ГТС Украины договорились, что транзит 11 мая продолжится через газоизмерительную станцию "Суджа", контроль над которой остаётся у Украины. Транзит через захваченную газоизмерительную станцию "Сохрановка" был остановлен.
Проблемы с транспортировкой происходят на фоне волнения стран Западной Европы, что война в Украине может помешать поставкам российского газа через украинскую территорию, напоминает агентство dpa. Страны ЕС ужесточают санкции против российской экономики после вторжения, но не могут отказаться от газа полностью, обещая сделать это в будущем.
Согласно контракту с "Газпромом", за сутки Украина может транспортировать до 109 миллионов кубометров газа. На вторник заявка на транзит через "Суджу" и "Сохрановку" был 88,2 млн куб. А максимальный уровень транзита за текущий месяц был 2 мая - 98,9 миллиона кубометров.
Сокращение импорта на 18 процентов странами ЕС может быть компенсировано снижением расхода газа на фоне выросшей благодаря погоде ветрогенерации, отмечает "Интерфакс".
Иванишвили вывез принадлежащие ему произведения искусства из Лондона и Нью-Йорка
У экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили возникли проблемы при вывозе принадлежащих ему произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении адвоката Иванишвили, главного партнера юридической фирмы MKD Виктора Кипиани.
«С начала марта по середину апреля у господина Иванишвили возникли определенные трудности в своевременном и беспрепятственном перемещении произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка. Возникшие трудности, которые были относительно легко преодолены в Нью-Йорке, а относительно сложно – в Лондоне, в итоге были решены правовым путем и другими механизмами», – говорится в заявлении адвоката.
Куда и по какой причине вывез произведения искусства Иванишвили из Великобритании и США, не сообщается. По информации адвоката, трудности возникли у миллиардера и в Германии. В частности, он планировал заменить старый вертолет на новый, который должен был быть в Грузии в начале марта.
«Его доставка была осуществлена в начале апреля, это искусственно созданная проблема была решена юридическим путем», – рассказывает адвокат.
Заявление Кипиани посвящено новой тяжбе Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse. Ранее в пиар-компании Cision, представляющей интересы Иванишвили, сообщили, что он не получил причитающихся ему денег от банка.
PR-компания заявляет, что бенефициары, в том числе Иванишвили, не имеют никакого отношения к вторжению России в Украину и против них не вводилось никаких санкций. Компания, представляющая Бидзину Иванишвили, считает, что он не только подвергается дискриминации, но и является жертвой политического давления со стороны Credit Suisse, пишет издание Jam News.
Отдельные сторонники правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что за решениями швейцарского банка могут стоят США, которые хотят «втянуть Грузию в войну».
Председатель партии Ираклий Кобахидзе фактически согласился с этим утверждением, заявив, что «мы видим некоторую координацию и если эта координация вызывает вопросы, то, наверное, это логично».
- О том, что Иванишвили выиграл дело против швейцарского банка Credit Suisse на Бермудских островах Financial Times сообщило в конце марта. Общая сумма исков составляла около 800 миллионов долларов.
- Иванишвили утверждал, что пострадал от действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона. Он был осужден за мошенничество в 2018 году, освобожден в 2019-м, а в 2020-м покончил жизнь самоубийством. Лескодрон признался, что во время финансового кризиса 2008 года начал покрывать убытки за счет денег клиентов.
- В 2021 году Иванишвили заявил, что его коллекция произведений искусства будет передана благотворительному фонду «Карту» либо непосредственно в виде произведений искусства, либо в виде суммы от их продажи.
- В 2012 году СМИ писали, что коллекция Бидзины Иванишвили оценивается в миллиард долларов, а её большая часть хранится в Лондоне.
- В 2006 году Иванишвили купил на Sotheby’s картину Пабло Пикассо «Дора Маар с кошкой» за $95,2 млн, что на тот момент было второй по величине суммой, заплаченной за произведение искусства на открытом аукционе.
Сторонники оппозиции блокируют здание мэрии Еревана
Сторонники оппозиционного движения «Сопротивление» сегодня заблокировали здание мэрии Еревана.
Вице-спикер парламента, представитель оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что все четыре входа в здание были заблокированы, но в здание протестующие не вошли.
Ранее оппозиция провела шествия из разных районов Еревана, пишет Радио Азатутюн.
Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.
В России объявили в розыск бывшего участника программы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
Бывший участник телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск министерством внутренних дел России. Его карточка появилась в базе данных МВД.
Аскеров подозревается в реабилитации нацизма. Поводом стала запись в фейсбуке о советском маршале Георгии Жукове, в которой журналист назвал полководца "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой". За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Аскеров свою вину не признаёт. Он находится не в России. В интервью изданию "Медуза" он назвал свою запись "мнением, построенным на фактах". В 1947 году Жуков обвинялся в мародёрстве советскими спецслужбами. В его доме были найдены запасы немецких вещей и предметов искусства.
Алан Гаглоев: вопрос о референдуме будет решаться вместе с Россией
Победитель второго тура президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев заявил, что вопрос о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав России будет решаться вместе с Москвой.
По словам Гаглоева, Российская Федерация сейчас «занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований».
«Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», – сказал политик в интервью ТАСС.
Он добавил, что Южная Осетия проводила уже несколько референдумов и народ высказал свое мнение.
«Но если понадобится еще один референдум, мы обязательно его проведем», – заявил Гаглоев.
Говоря о возможности диалога с Грузией, Гаглоев рассказал о контактах в рамках Женевских дискуссий и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.
«Пока эти рамки. На данном этапе говорить о каких-то проектах преждевременно, если не сказать, что невозможно. Должны быть политические решения со стороны Грузии, после которых можно обсуждать разного рода вопросы», – сказал он.
Ранее Анатолий Бибилов, перед первым туром выборов выступивший с инициативой о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав России, заявил, что «референдум будет» – несмотря на его поражение во втором туре голосования.
Мария Алёхина уехала из России, переодевшись в форму курьера
Участница Pussy Riot Мария Алёхина, которой ранее изменили наказание по так называемому "санитарному делу" с ограничения свободы на заключение в колонию, ещё до суда покинула Россию, переодевшись в форму курьера Delivery Club. Материал о том, как Алёхиной удалось выехать из страны, несмотря на постоянное наблюдение со стороны правоохранительных органов, вышел в The New York Times.
В статье рассказывается, что Алёхина, которая должна была носить электронный браслет, смогла выйти из дома, срезав его и оставив в квартире свой мобильный телефон, чтобы её не отследили. Далее знакомая участницы Pussy Riot отвезла её на границу с Беларусью, откуда Алёхина добралась до границы с Литвой. Пересечь её удалось только с третьего раза, так как у активистки отсутствовал заграничный паспорт, который у неё отобрали российские следственные органы.
Отмечается, что пересечь границу Литвы Алёхиной помог исландский художник Рагнар Кьяртанссон, который добился от одной из европейских стран проездного документа для активистки. Как пишет The New York Times, чиновники этой страны попросили не называть её во избежание дипломатического скандала.
По данным издания, в ближайших планах Алёхиной - турне вместе с другими участницами Pussy Riot, целью которого будет сбор денег на помощь Украине.
- В конце апреля российский суд заменил Марии Алёхиной ограничение свободы на реальный срок по так называемому "санитарному делу". Активистка должна была провести неотбытую часть наказания – 21 день – в колонии общего режима. Поводом для замены наказания стали "нарушения расписания присутствия электронного браслета". В январе Алёхина, который было запрещено выходить из дома с десяти часов вечера до шести часов утра, вернулась домой позднее положенного времени, а 30 марта срезала ремень электронного браслета в знак протеста против войны в Украине.
- Так называемое "санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом России после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов в январе прошлого года. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата Олега, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, введённых в связи с пандемией коронавируса.
- Большинство обвиняемых по "санитарному делу" были приговорены к ограничению свободы. Многие из осуждённых - в частности, Олег Навальный и Любовь Соболь - покинули Россию. Российские суды заменили им условные сроки на реальные, арестовав их заочно.
Чехия включена в Совет ООН по правам человека вместо России
Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов "за" одобрила включение Чехии в Совет по правам человека вместо России.
Решение поддержали 157 государств, 23 - воздержались. Необходимый минимум для принятия решения - 97 голосов.
7 апреля Генассамблея на специальной сессии проголосовала за резолюцию о приостановке членства России в правозащитном совете ООН. Заседание было посвящено ситуации в Украине, и в адрес Москвы были высказаны обвинения в серьёзных и систематических нарушениях прав человека в связи с военным вторжением в Украину. Зампостоянного российского представителя при ООН Геннадий Кузьмин тогда заявил, что Россия вышла из Совета ещё до голосования.
Чехия была единственным кандидатом на вакантное место в правозащитной структуре, состоящей из 47 членов. Этот орган формируется по принципу регионального представительства.
В четверг Совет по правам человека планирует собраться на специальную сессию - по запросу Киева, который указывает на дальнешее ухудшение ситуации в Украине в связи с развязанной Россией войной. МИД России 10 мая заявил, что российская сторона не собирается участвовать в этом обсуждении. "К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии", - подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова.
Несмотря на то, что членство Москвы в правозащитном Совете приостановлено, она может присутствовать на заседаниях в статусе наблюдателя.
Зеленский обвинил Россию в отказе от любых предложений по «Азовстали»
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она отвергает любые предложения по выходу бойцов украинских сил с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
"Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать для них спасение. Но Россия пока не дает согласия ни на какой из множества предложенных вариантов", - заявил украинский президент во вторник, в обращении к парламенту Мальты.
Зеленский подчеркнул, что оружия в таком объеме, в каком необходимо для деблокады Мариуполя, у Украины пока нет, пишет "Немецкая волна".
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала 10 мая, что на территории комплекса завода "Азовсталь" остаются свыше тысячи украинских военных. Этот комбинат - их последний оплот сопротивления в Мариуполе спустя более двух месяцев интенсивных российских обстрелов и боёв, которые привели практически к полному разрушению города. "Сотни раненых, среди них те, чьё состояние серьёзное, и необходима срочная эвакуация. С каждым днём ситуация ухудшается", - сказала Ирина Верещук в интервью AFP.
Несмотря на то, что большинство гражданских лиц с территории "Азовстали" удалось эвакуировать, там по-прежнему остаются не менее ста мирных жителей, сообщил во вторник помощник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко. Как он написал в Telegram-канале, присутствие гражданских "не снижает плотность атак" российской стороны.
7 мая Ирина Верущук уведомила, что с территории мариупольского завода "Азовсталь" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Позднее в этот же день Минобороны России в лице начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева заявило о завершении эвакуации с блокированного комбината "Азовсталь" гражданских лиц.
Конгресс США выделил 40 миллиардов долларов на помощь Украине
Во вторник Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий выделение 40 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, подвергшейся российскому военному вторжению.
Это на 7 миллиардов больше, чем запросила администрация Джо Байдена. Второй раз после нападения России на Украину Конгресс выделяет крупные суммы на помощь Украине. В марте американские законодатели выделили на эти цели 13,6 миллиарда долларов. В случае ожидаемого одобрения законопроекта Сенатом объем помощи Украине с начала войны достигнет более 50 миллиардов долларов.
Выступая на заседании нижней палаты Конгресса, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что поддерживая Украину, США поддерживают борьбу демократии с диктатурой: "Демократия должна одержать верх. Украинский народ сражается за свою демократию, а также и за нашу".
Около 15 миллиардов долларов из этой суммы пойдет на закупки вооружений и военной техники для украинской армии. 14 миллиардов - на гуманитарную помощь, поддержку украинских беженцев. 5 миллиардов долларов будут выделены на нейтрализацию последствий дефицита зерна, вызванного прекращением экспорта украинской пшеницы и кукурузы в результате войны.
Перед голосованием Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин направили письмо в Конгресс с призывом безотлагательно одобрить законопроект, поскольку средства, уже выделенные на помощь Украине, почти иссякли.
Глава МИД ФРГ заявила в Киеве о планах «навсегда» отказаться от топлива из РФ
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 10 мая стала первым представителем германского правительства, побывавшим с визитом в Украине после начала военного вторжения в эту страну российской армии.
На совместной пресс-конференции после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Бербок назвала Россию страной-»агрессором», которая не следует общим правилам и совершает военные преступления.
Германия находится в процессе снижения своей зависимости от российских энергоносителей с тем, чтобы со временем навсегда свести эту зависимость к нулю, сказала, среди прочего, Анналена Бербок. Вместе с ней в Украину 10 мая приехал и глава МИД Нидерландов Вопке Хустра.
По словам Анналены Бербок, ФРГ поставит Украине современные танки и гаубицы, а также обучит украинских военных обращению с ними. «После 24 февраля стало ясно, что взаимопонимания с Россией быть не может. От санкций нельзя отступить ни на шаг, - сказала германский политик по завершении встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что Берлин будет настаивать на «полном членстве» Украины в ЕС.
Анналена Бербок побывала не только в Киеве, но и в столичном пригороде, Буче, где после отхода российской армии были найдены тела сотен мирных граждан. Москва категорически отрицает обвинения в причастности к их гибели российских военных, называя произошедшее «намеренной постановкой».
В ходе визита Бербок также объявила о возобновлении работы в Киеве, уже 10 мая, германского посольства. Но пока там будут находиться лишь сотрудники из основного состава. Дипмиссия была закрыта в украинской столице в середине февраля - на фоне информации о возможности вторжения России. С тех пор посольство осуществляло свои функции из западной части Украины и Берлина.
Другие страны, включая США, Канаду, Францию, Италию, Великобританию и Австрию, уже возобновили работу своих посольств в Киеве.
До сих пор не ясно, посетит ли Украину и когда именно - с целью демонстрации поддержки Киева в условиях российской агрессии - канцлер Германии Олаф Шольц. Зеленский приглашал приехать его 9 мая, но глава правительства ФРГ предложение не принял. Между руководством Украины и Германии сохраняется напряженность с тех пор, как Киев в середине апреля отказался от визита германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера, которого критиковали за связи с Россией. Также в руководстве Украины было недовольство тем, что Берлин не сразу решился на поставки Киеву тяжелых вооружений.
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