Более 1500 человек задержано в России на акциях против вторжения в Украину

В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооруженного вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным задержаны более полутора тысяч человек.

В Москве идут задержания на Манежной площади в центре города и подходах к ней. Правозащитницу Светлану Ганнушкину, которой сегодня исполняется 80 лет, задержали возле метро «Театральная». На Манежной площади задернжан член совета правозащитного центра «Мемориал»* Олег Орлов. Он стоял с плакатом «Украине - мир, России - свободу».

В Третьяковском проезде у Птичьей башни полицейские окружили протестующих, нескольких человек повалили на землю и попытались оттащить. Часть людей прорвалась и выбежала из оцепления.

Автозак с задержанными в Москве врезался в столб. О пострадавших пока не сообщается.

В Санкт-Петербурге массово задерживают участников антивоенного митинга и случайных прохожих. У Гостиного двора, где ежедневно проходили антивоенные митинги, выступает оркестр МВД. Полиция по громкой связи предупреждает о действующих ограничениях против коронавируса.

В Петербурге протестующие разделились на несколько колонн, одна из них идет возле Исаакиевского собора.

В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.

В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню «Пусть всегда будет солнце». Задержаны несколько человек.

Почти 100 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.

В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.

В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.

В Перми полиция задержала человека с плакатом «Нет войне».

В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.

Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы. Люди скандировали «Да здравствует Украина», «Нет войне», «Путин, Гаага, тюрьма!».