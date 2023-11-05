Протестующие в Турции попытались ворваться на авиабазу США

Полиция на юге Турции использовала слезоточивый газ против протестующих, которые попытались проникнуть на авиабазу США Инджирлик под городом Адана.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, группа людей, выступающих против действий Израиля и США, потребовала закрыть авиабазу.

По данным телеканала, некоторые участники акции приехали в Адану из Стамбула, к ним присоединились жители других городов. Полицейские перекрыли улицы и проспекты возле авиабазы. Когда демонстранты попытались проникнуть на базу через поля, полицейские применили слезоточивый газ и водометы.