Против главы казахской общины Москвы возбуждено дело о фейках

Против руководителя казахской общины Москвы Полата Джамалова возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии.

Издание «Вёрстка» сообщает, что дело было заведено ещё в сентябре прошлого года отделом по расследованию особо важных дел Северо-Восточного округа Москвы. Поводом стал пост Джамалова в фейсбуке, в котором говорилось, что к середине августа 2022 года в Украине погибли почти 49 тысяч российских военных. Москва потери в войне не раскрывает.

СМИ также отмечают, что во время массовых протестов и беспорядков в Казахстане в январе 2022 года Джамалов назвал оккупацией ввод в страну российских войск.

По вменённой статье о Джамалову грозит до 15 лет лишения свободы. Фейками об армии российские суды признают любую критику вторжения в Украину и информацию о войне, не соответствующую официальной позиции Кремля.