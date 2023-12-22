Против Леонида Гозмана возбудили дело о фейках о российской армии

Против оппозиционного политика Леонида Гозмана возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Поводом для дела, по словам собеседников агентства, стали публикации Гозмана в фейсбуке и телеграме о руководстве России и российской армии.
Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что опубликованные Гозманом материалы прошли психолого-лингвистическое исследование, в ходе которого было доказано намеренное искажение информации о ходе войны.
Статья о распространении недостоверной информации о российской армии предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Она была добавлена в Уголовный кодекс после начала вторжения в Украину в 2022 году, фейками суды признают любую информацию о войне, противоречающую официальной позиции Кремля.
После вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины Гозман несколько раз публично выступил против войны.
- Леонид Гозман – общественный и политический деятель. В 1990-е годы он был советником Егора Гайдара, участвовал в движении «Демократический выбор России». Высказывался против аннексии Россией Крыма в 2014 году и против войны России с Украиной. После начала военного вторжения России в Украину Гозман уехал из России. В мае он вернулся, объяснив это «нравственным выбором». 6 мая 2022 года внесен Минюстом в список так называемых иностранных агентов. Позже на Гозмана и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. Выйдя на свободу после 30 суток ареста, Гозман уехал из России.
- По подсчетам проекта «ОВД-Инфо», по статье о распространении фейков о российской армии возбуждено более 160 уголовных дел.