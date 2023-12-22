Против Леонида Гозмана возбудили дело о фейках о российской армии

Против оппозиционного политика Леонида Гозмана возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Поводом для дела, по словам собеседников агентства, стали публикации Гозмана в фейсбуке и телеграме о руководстве России и российской армии.

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что опубликованные Гозманом материалы прошли психолого-лингвистическое исследование, в ходе которого было доказано намеренное искажение информации о ходе войны.

Статья о распространении недостоверной информации о российской армии предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Она была добавлена в Уголовный кодекс после начала вторжения в Украину в 2022 году, фейками суды признают любую информацию о войне, противоречающую официальной позиции Кремля.

После вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины Гозман несколько раз публично выступил против войны.