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Путин на «Валдае»: мир ждет самое опасное десятилетие
Мир стоит на историческом рубеже, впереди самое опасное и важное десятилетие со времен второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное выступление Путина потом будут «читать и перечитывать».
Путин начал свою речь с критики западных стран. Он заявил, что упрощение и стирание всех различий стало сущностью Запада. «Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости. Любая альтернативная точка зрения и критика объявляется пропагандой и «происками Кремля»«, - сказал Путин. По его мнению, Запад считает всех людьми второго сорта, а себя исключительными.
Он добавил, что действия западных стран привели к «трагическим событиям в 2014 году в Украине».
Путин заявил, что Россия неоднократно пыталась выстроить отношения с ведущими западными государствами и НАТО, но всегда получала отказ. «Посыл был один - давайте жить дружно», - сказал Путин, добавив, что Россия не бросает вызов элитам Запада, а просто отстаивает свое право на существование. «Период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается», - подчеркнул в речи российский президент.
В ходе своего выступления Путин вновь прокомментировал распад СССР, сказав, что это событие «разрушили мировое равновесие». Ранее он заявлял, что считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века.
Президент России вновь заявил, что Украина исторически создавалась как искусственное государство. «Откровенно говоря, единственным, настоящим, серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину», - сказал Путин.
Он выступил с утверждением, что России не нужен ядерный удар по Украине, отметив, что в этом нет ни политического, ни военного смысла. Киев же, по словам Путина, делает все, чтобы скрыть следы подготовки к использованию «грязной бомбы». Он выступил за скорейшую инспекцию ядерных объектов Украины экспертов МАГАТЭ.
С обвинениями в адрес Украины о том, что она якобы готовится применить на своей территории так называемую «грязную бомбу» и впоследствии возложить ответственность на Москву, российские власти выступают с прошлой недели. Киев и западные страны отвергли эти российские предположения, назвав их ложными. Украинские власти не исключают, что Россия сама готовит атаку под чужим флагом с целью дискредитировать украинскую сторону и позднее использовать ситуацию как предлог для использования ядерного оружия.
Во вторник стало известно о готовящемся в ближайшие дни приезде в Украину - по экстренному запросу Киева - экспертов Международного агентства по атомной энергии. Они сообщили, что проверят два ядерных объекта. В МАГАТЭ отметили, что регулярно инспектируют украинские предприятия, и прежде ничего незадекларированного там не находили.
Российский президент, выступая 27 октября на сессии клуба «Валдай», указал, что России «инициативно никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия». При этом страны Запада после начала российского вторжения в Украину в конце февраля не раз обвиняли Москву в безответственной риторике. Так Путин, в частности, говорил, что Москва использует «все имеющиеся средства» для защиты территориальной целостности, а замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев грозил Западу Апокалипсисом: «Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон».
Другие новости дня
Кадыров открыл представительство Чечни в сепаратистской «ДНР»
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего представителя в сепаратистской «Донецкой народной республике». Им стал ростовский бизнесмен Рамзан Мударов. Как следует из подписанного Кадыровым указа, Мударов будет исполнять свои обязанности на общественных началах, сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно открытым данным, Рамзан Мударов является руководителем и учредителем ООО «МТС-Юг». Эта зарегистрированная в Ростове-на-Дону компания занимается торговлей автомобилями. Также Мударов - учредитель торгового дома «Машиностроительные заводы» в Батайск Ростовской области. Доходы торгового дома в 2021 году составили 111 млн рублей, а прибыль 2,3 миллиона. У «МТС-Юг» доходы обозначены в 1,1 млн рублей, прибыль за прошлый год составила около 100 тысяч. В Арбитражном суде в общей сложности рассматривается 21 дело, связанное с компаниями Мударова, на общую сумму в более чем 50 млн рублей.
- С началом войны в Украине Рамзан Кадыров обменивается с главами сепаратистских «ЛДНР» наградами. В конце сентября Кадыров подписал указ о награждении высшим орденом республики – имени его отца Ахмата Кадырова – главы сепаратистов «Донецкой народной республики» и бывшего функционера финансовой пирамиды МММ Дениса Пушилина.
- В начале августа Кадыров и руководитель сепаратистской «Луганской народной республики» Леонид Пасечник также обменялись наградами: чеченский политик стал «героем ЛНР», а Пасечник получил орден Ахмата Кадырова. Церемония обмена прошла в Грозном.
- Кроме того, Пасечник наградил мать Рамзана Кадырова Аймани и его супругу Медни орденом Дружбы народов. Ранее награду также получила дочь Кадырова Айшат – министр культуры Чечни.
- Помимо официального и обязательного для регионов постпредства субъекта в Москве Чечня имеет представительства в ряде регионов – Рязанской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Северо-Западном округе, Башкортостане. В 2021 году официальное издание «Чечня сегодня» утверждало, что представительства главы Чечни действуют во всех регионах России.
Эстония досрочно прекратит импорт нефтепродуктов из России
Правительство Эстонии приняло решение о досрочном прекращении импорта нефтепродуктов из России. Запрет вступит в силу с 5 декабря - до завершения установленного Евросоюзом переходного периода. Об этом сообщает BNS.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу уточнил, что с 5 декабря полностью прекращается транзит российской нефти и нефтепродуктов в республику.
- Евросоюз ввел до февраля 2023 года постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов.
- МИД Эстонии ранее направил в Еврокомиссию предложение о безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.
Власти Украины после новых обстрелов ужесточают режим экономии энергии
Администрация президента Украины уведомила сограждан, что из-за очередных российских ударов по энергетической инфраструктуре в ночь на четверг в стране придется ввести дополнительные меры экономии.
«Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», - цитирует Русская служба «Би-би-си» замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко. Он уточнил, что режим экономии ужесточается в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Украинский поставщик электроэнергии YASNO сообщил, что из-за серьезных разрушений инфраструктуры после ударов в ночь на 27 октября дефицит мощности в Киеве может составить почти треть от общего потребления. В связи с этим отключения света в столице будут продолжительнее и коснутся большего количества потребителей.
В ночь на четверг обстрелам подверглись Киевская и Запорожская области. О погибших и пострадавших не сообщалось. Было повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры; сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать вспыхнувшие пожары в короткие сроки.
Ракетные удары по украинской инфраструктуре российские военные наносят уже третью неделю, с 10 октября. В Москве заявили об ответных шагах на взрыв на Крымском мосту, который, как утверждает президент Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы. Минобороны России назвало целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики.
Из-за сильного дождя в Батуми затопило несколько улиц
Из-за сильного дождя в Батуми затопило несколько улиц. По данным городских властей, из-за осадков вышли из берегов местные речки, что привело к затоплению близлежащих улиц и вызвало оползни.
В местах затопления вместе с соответствующими городскими службами находится мэр Батуми Арчил Чиковани.
Проводятся работы по очистке дренажных колодцев и каналов и другие мероприятия, пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации мэрии, все дренажные каналы, ведущие к морю, открыты для своевременного отвода воды.
Тедеев покидает пост главного тренера сборной РФ по вольной борьбе
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подтвердил уход Дзамболата Тедеева с поста главного тренера национальной команды.
«Дзамболат Ильич получает более масштабный объем ответственности. Он продолжает курировать национальную команду. Я надеюсь, его опыт поможет нашей сборной. Но физически Дзамболат Ильич уходит с поста главного тренера национальной команды», – сказал Мамиашвили в беседе с изданием «Спорт–экспресс».
Ранее Тедеев был удивлен сообщением, что с ним могут не продлить контракт, сказав, что «не видет для этого оснований». 24 октября Тедеев заявил, что его убрали из списка на зарплату, несмотря на действующий контракт.
Один из кандидатов на пост главного тренера российской сборной – Хаджимурат Гацалов.
- Дзамболат Тедеев занимал пост главного тренера мужской сборной России по вольной борьбе с 2001 по 2012 годы, повторно занял пост в 2016 году. В 2011 году Тедеев предпринял попытку участия в президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Его кандидатуру не зарегистрировали, что спровоцировало беспорядки в Цхинвали. После этого Тедеев поддержал кандидатуру Аллы Джиоевой, которая выиграла выборы, но президентом не стала. В октябре текущего года Тедеев предложил установить памятник Сталину в своем родном селении Цорбис (Цорбиси).
В России впервые прекратили уголовное дело о фейках об армии
Нижегородское управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело о фейках об армии за отсутствием состава преступления. Это первый известный такой случай с начала войны. Об этом сообщает проект "Сетевые свободы".
Дело на жителя Нижнего Новгорода, имя которого не сообщается, завели за публикацию в соцсетях ссылки с видео о действиях российских военных в городе Буча в апреле. Их подозревают в совершении военных преступлений, в том числе убийствах мирного населения.
Как пишут "Сетевые свободы", адвокат нижегородца смог доказать отсутствие у его подзащитного умысла на распространение информации, противоречащей официальной версии министерства обороны. Суд принял во внимание, что ролик был опубликован до того, как ведомство обнародовало свою версию происходившего в украинском городе.
- Статью о фейках об армии ввели в Уголовный кодекс почти сразу после начала вторжения России в Украину. С тех пор, по данным Генпрокуратуры, по ней возбуждены 149 дел. Статья предполагает до 15 лет заключения за распространение любой информации, не совпадающей с точкой зрения Минобороны. В СИЗО и розыске по этой статье оказались десятки людей, среди них - политик Илья Яшин, адвокат Дмитрий Талантов, бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова.
- Российские войска занимали город Бучу более месяца. После их стремительного отступления в конце марта местные власти и журналисты обнаружили десятки трупов и массовые захоронения. Спутниковые снимки показывают, что тела на улицах города появились во время российской оккупации. Россия отвергает свою причастность к убийствам мирных жителей, называя случившееся "провокацией и постановкой".
В Абхазии предложили запретить рекламу табачной продукции
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия внесли в первом чтении изменения в закон «О рекламе».
Как сообщил депутат Дмитрий Маршания, изменения устанавливают дополнительные требования к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций.
«Одним из важных пунктов представленного проекта является положение об особенностях рекламы отдельных видов товаров, а именно – рекламы табачной и никотиносодержащей продукции», – отметил Маршания.
Как пишет агентство «Апсныпресс», в действующем законодательстве отсутствуют нормы, запрещающие рекламу торговых марок и брендов, производящих табачную продукцию, а также торговых марок, одним из видов деятельности которых является производство табачной и никотиносодержащей продукции. Это, по мнению депутатов, является лазейкой для предпринимателей.
В соответствии с законопроектом, также запрещается реклама курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для потребления никотиносодержащей продукции, кальянов.
Спикер Лаша Ашуба отметил, что поддерживает законопроект.
«Ужасная реклама, вывешена не пойми как. Нужно за всем этим следить», – сказал он.
Гарибашвили Орбану: «Мы переняли у вас много примеров, успешные реформы»
Находящийся в Будапеште с официальным визитом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия переняла у Венгрии «успешные реформы».
«Венгрия, особенно под руководством господина Орбана и в период его правления, является очень успешной страной. Правительство господина Орбана осуществило успешную политику и множество реформ на благо своего народа.
Мы переняли у вас много примеров, успешные реформы вашего правительства, и хотим еще больше сблизиться в разных направлениях.
Мы видим потенциал не только в торговле и туризме, но и в энергетике, как уже было сказано», – заявил Гарибашвили на брифинге после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», грузинские оппозиционные СМИ уже отреагировали на это заявление и напомнили, что согласно резолюции Европарламента от 15 сентября Венгрия больше не может считаться полностью демократической страной.
В резолюции отмечается, что Венгрия превратилась в гибридный режим выборной автократии, причиной чего является нарушение демократии, основных прав и верховенства права. Большинство депутатов Европейского парламента считают, что демократия в Венгрии сильно пострадала именно в период правления Орбана.
Кроме того, Венгрия не отказалась от покупки газа у России и считает, что Европа «прострелила себе легкие», установив экономические санкции против Москвы.
Лидер венгерских националистов Виктор Орбан после избрания премьер-министром страны на четвертый срок назвал президента Украины в числе своих оппонентов.
«Теперь мы должны бороться с более крупными силами. Левые в Венгрии, международные левые силы, брюссельские бюрократы, все организации империи Сороса, международные СМИ, а также президент Украины. У нас никогда не было столько противников», – заявлял Орбан в апреле после переизбрания на пост премьера.
По данным украинского издания «Европейская правда», Орбан также требовал предоставить доказательства по делу о бойне в Буче.
После начала войны на Украине Венгрия приняла у себя около полумиллиона украинских беженцев. Вместе с тем Орбан отказался поставлять Украине вооружение. По его словам, таким образом он защищает Венгрию от войны.
Наблюдатели ЕС выехали на армяно-азербайджанскую границу
Наблюдатели Европейского союза выехали на армяно-азербайджанскую границу для патрулирования.
Об этом сообщила служба, действующая под руководством Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, отмечая, что миссия ЕС будет следить за ситуацией на армянской стороне границы с целью укрепления доверия и поддержки пограничных комиссий.
Решение о развертывании миссии гражданских наблюдателей было принято в начале октября в Праге по итогам встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Европейского Совета. 40 невооруженных европейских наблюдателей пробудут в Армении максимум два месяца.
Венгрия хочет импортировать электроэнергию из Азербайджана через Грузию
Венгрия заинтересована в импорте электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Румынию. Как заявил венгерский премьер Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили, Будапешт «работает над крупными энергетическими инициативами».
«Мы хотим, чтобы у нас были новые мощные линии электропередачи, чтобы получать электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию. Этой инициативой мы сэкономим очень много природного газа, который на данный момент используем для выработки электроэнергии. Если мы получим эту электроэнергию в будущем году, нам не придется закупать газ», – сказал Орбан.
Отметим, что ранее о планах экспортировать электроэнергию в страны ЕС через Грузию рассказал и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Орбан: решение не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС – дискриминационное
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «дискриминационным» решение Брюсселя, согласно которому Украина и Молдова стали кандидатами на вступление в ЕС, а Грузия нет. Как заявил венгерский премьер на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили, решение Евросоюза нельзя оправдать «даже морально».
«Все мы знаем, что в Брюсселе было озвучено очень плохое решение, я бы сказал, дискриминационное, когда статус кандидата дали Молдове и Украине, а Грузии – нет. Это не может быть оправдано даже морально, решение является вредоносным. Наш гость и его страна заслужили статус кандидата, потому что очень много работали в последние годы. Это решение было неуважительным по отношению к грузинскому народу, грузинскому государству», – сказал он.
По словам Орбана, Венгрия продолжит оказывать Грузии поддержку, чтобы страна получила статус кандидата и вступила в ЕС.
«Мы сможем сделать это с экспертной помощью, 16 венгров работают над вопросами Грузии в Евросоюзе, и мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время начать переговоры в этом направлении», – сказал Виктор Орбан.
- Лидеры стран ЕС в конце июня приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
- Еврокомиссия оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС в 2023 году, а не в конце текущего. Об этом представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Майкл Рупп заявил на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посещает Венгрию с официальным визитом. Накануне Орбан и Гарибашвили провели рабочий ужин.
Главный раввин России возмущён статьёй помощника секретаря Совбеза РФ
Главный раввин России Берл Лазар выступил с резкой критикой статьи помощника секретаря Совета безопасности Алексея Павлова о "неоязыческих культах" в Украине. Он заявил, что еврейская община России восприняла материал "с крайним недоумением", а содержащиеся в ней тезисы сочла оскорблением "миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России".
В Федерации еврейских общин России считают, что статья Павлова "создает причину для вражды", а Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет и прокуратуру дать оценку заявлениям помощника секретаря Совета безопасности России.
Статья Алексея Павлова под заголовком "Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы" вышла в "Аргументах и фактах" 26 октября. В ней говорится, что Украина с 2014 года в результате западных "манипуляций и политтехнологий" превратилась в "тоталитарную гиперсекту" с "неоязыческими культами". Павлов утверждает, что украинским обществом управляют "фанатики", адепты религиозных сект, которые творили "наибольшие зверства в Донбассе и в других русскоязычных регионах Украины". Далее генерал-майор ФСБ пишет о необходимости "десатанизации" Украины в ходе проведения так называемой специальной военной операции.
В тексте помощник Николая Патрушева затрагивает любавичский хасидизм (широко распространенное направление в иудаизме) и к числу одной из сект причисляет религиозное движение "Хабад", указывая, что к нему якобы принадлежат Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и другие украинские олигархи. Павлов утверждает, что главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство его сторонников над всеми нациями и народами.
Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря Совета безопасности России, указал, что любавичские хасиды и религиозное движение "Хабад" не секта, а легитимная школа иудаизма. Он отметил, что сам принадлежит к этому направлению, так же как и "90% раввинов, работающих в иудейских общинах России". Идеология "Хабада" основана на уважении ко всем религиям, народам и к каждому человеку, подчеркнул раввин.
Рассуждения Павлова "можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо", заявил Лазар, но пост главного раввина России не позволяет этого сделать. "Такого рода новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны", – считает Лазар.
Официальный представитель движения "Хабад" в России Борух Горин считает, что подобные высказывания со стороны помощника секретаря Совета безопасности России можно оценивать как официальную позицию властей.
По мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), российские официальные лица все чаще пытаются увязать войну в Украине с религиозными концепциями. На это указывают последние заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал войну в Украине джихадом.
Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл ранее говорил о "сатанизации" Запада и якобы наступившем сражении "ангелов и демонов", где поле битвы – Украина.
В Грузии прощаются с бойцом, погибшим на войне в Украине
В Тбилиси сегодня на рассвете доставили тело погибшего в Украине грузинского бойца Михаила Капланишвили. В аэропорту находились члены его семьи, друзья, соратники и политики.
Миша Капланишвили погиб из-за ракетного обстрела во время разведывательной операции в Луганской области. Он был ранен осколком снаряда и скончался на месте. Тело погибшего бойца было доставлено из Харьковской области во Владимирский собор в Киеве, где состоялась гражданская панихида.
В Тбилиси панихида по погибшему в Украине грузинскому бойцу проходит в Кашветской церкви на проспекте Руставели. Похороны состоятся в Самгорском районе Тбилиси, на кладбище Дампало, пишет агентство «Новости-Грузия».
Миша Капланишвили – 22-й грузин, погибший на войне в Украине. Молодой мужчина был гражданским активистом, членом грузинского «Антиоккупационного движения». Он отправился в Украину вскоре после начала полномасштабного российского вторжения и воевал на стороне ВСУ в качестве добровольца.
В Грузии отмечают День абхазского языка
В Грузии сегодня отмечают День абхазского языка. Со специальным заявлением по этому случаю выступил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он поздравил с праздником «всю Грузию и всех, для кого защита и сохранение нашего общего богатства – абхазского языка и культурной самобытности – является важной ценностью и ответственностью».
«Наряду с грузинским, абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии и является неотъемлемой частью нашего общего языкового достояния. Правительство Грузии продолжает предпринимать действенные шаги для научного изучения, развития и популяризации абхазского языка. Эта работа приобретает особое значение в условиях оккупации абхазского региона и усиливающейся русификации на местах, что сегодня как никогда ставит абхазский язык под угрозу исчезновения», – говорится в заявлении Гарибашвили.
По словам премьера, важно приложить совместные усилия с абхазскими соотечественниками к сохранению уникального языка и заинтересовать в его изучении как можно больше молодежи.
Как пишет СОВА, свое поздравление Ираклий Гарибашвили завершил словами на абхазском: «Еицыҳахьчап аҧсуа бызшәа!» – «Давайте вместе защитим абхазский язык».
Москва заявила о готовности сбивать используемые Украиной коммерческие спутники
Россия рассматривает коммерческие спутники, используемые в ходе войны в Украине, как законные цели для удара. Об этом на заседании комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов. Спутники ещё никогда не сбивались во время реальных военных конфликтов, однако Россия отрабатывала это во время учений.
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США провели испытания компонентов гиперзвукового оружия
Американские военные в среду провели испытания компонентов гиперзвукового оружия. В Пентагоне их назвали успешными.
С морской стартовой площадки НАСА в Вирджинии была запущена ракета, чтобы провести почти дюжину экспериментов с гиперзвуковым оружием. В ходе испытаний оценивалось оборудование связи и навигации для гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, способные выдерживать нагрев в "реальной гиперзвуковой среде".
Гиперзвуковые планирующие аппараты запускаются с ракеты в верхних слоях атмосферы, а затем направляются к цели со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука – около 6200 км в час.
Пентагон провел испытания с прототипами, задействовав метеорологическую ракету. Проведенные в среду тесты были предназначены для проверки будущих аспектов неядерных средств глобального удара ВМС и армейского гиперзвукового оружия большой дальности.
Соединенные Штаты и соперничающие с ними страны в последнее время ускорили темпы создания гиперзвукового оружия — вооружения следующего поколения, которое лишает противников времени на реагирование и использование традиционных механизмов поражения.
Работы над гиперзвуковым оружием в США стали ответом на программу создания подобного оружия в России, которая согласно официальным заявлениям, уже поставила на вооружение ракетные комплексы "Авангард", запускаемые с межконтинентальных баллистических ракет.
Американские испытания гиперзвукового оружия прошли на фоне тренировки стратегических ядерных сил России. Российская сторона заранее уведомила Пентагон об этих учениях. Предыдущие такие учения проводились 19 февраля 2022 года, за пять дней до начала вторжения в Украину.
Виктор Орбан и Ираклий Гарибашвили провели рабочий ужин
Прибывший в Будапешт с официальным визитом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, Орбан и Гарибашвили накануне провели рабочий ужин.
«Коллеги говорили о положительной динамике развития двусторонних дружественных отношений между Грузией и Венгрией и дальнейшем углублении сотрудничества», – говорится в сообщении.
В рамках визита Гарибашвили планируется заседание Межправительственной экономической комиссии, пишет агентство «Новости-Грузия».
В грузинскую делегацию также входят вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, глава отдела по связям с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Депутат от «Грузинской мечты» найден мертвым в своем доме
Мажоритарный депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Хахубия найден мертвым в своем доме. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие.
Следствие начато по статье 115 Уголовного кодекса Грузии – доведение до самоубийства.
СМИ пишут, что у 51-летнего Хахубия были проблемы со здоровьем после смерти сына. В 2017 году 21-летний Бека Хахубия скончался в результате ДТП.
Сын депутата пытался скрыться от полиции. Автомобиль Хахубия врезался в грузовик, специально установленный патрульными около тоннеля на выезде из Гори.
Вину по делу Хахубия предъявили трем полицейским. Двоих из них признали виновными в 2019 году. Одного приговорили к 2.5 годам лишения свободы, второго – к 1.5 годам.
Иранские спецслужбы похитили тело умершего журналиста Радио Фарда
Сотрудники спецслужб Ирана воспрепятствовали похоронам в стране умершего в Берлине журналиста Резы Хагигатнеджада. Тело сотрудника Радио Фарда - иранской службы корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода - было доставлено в Иран для похорон по согласованию с иранскими властями. Однако, по данным источников Радио Фарда, агенты Корпуса стражей исламской революции изъяли тело и вывезли его в неизвестное место.
Политический аналитик Реза Хагигатнеджад работал на РСЕ/РС с 2019 года. Он умер в возрасте 45 лет от рака в берлинской клинике "Шарите" 17 октября. Родственники утверждают, что получили все необходимые разрешения для того, чтобы он был похоронен в родном городе Шираз. Тело покойного было доставлено в Иран 25 октября. По данным Радио Фарда, власти сейчас оказывают давление на родственников, чтобы заставить их согласиться на похороны в другом городе. Сами власти ситуацию не комментировали.
В Иране более месяца продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют полицию в её убийстве. При разгоне протестов, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек.
Президент Израиля обсудил с Байденом поставки России иранских дронов
Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе беседы с президентом США Джо Байденом в среду в Белом доме в Вашингтоне обсудил тему применения Россией в войне с Украиной ударных беспилотников иранского производства.
По словам Герцога, Иран поставляет Москве вооружения, которые несут смерть невинным гражданам Украины». Днем ранее, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, президент Израиля продемонстрировал фотоснимки, которые, как он утверждает, служат подтверждением того, что дроны, которые использует Россия для ударов по городам Украины, действительно произведены в Иране.
Иран и Россия это отрицают. Украина и страны Запада утверждают, что беспилотники «Герань-2», которые используют российская армия, в действительности являются закупленными у Ирана беспилотниками «Шахед-136».
Тема Ирана, находящегося во враждебных отношениях с Израилем, вообще была одной из главной на встрече Герцога и Байдена. Помимо беспилотников, обсуждались иранская ядерная программа, а также подавление властями Ирана протестов в стране. Протесты продолжаются уже более месяца - после гибели 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют полицию в ее убийстве. При разгоне протестов, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек.
Израиль осуждает российскую агрессию против Украины, поставляет этой стране различное оборудование, но отказывается поставлять вооружение, объясняя это соображениями безопасности.
Родные мобилизованных рассказали о бедственном положении на фронте
Жители города Серов Свердловской области записали видеообращение к руководству вооруженных сил РФ, в котором рассказали о бедственном положении своих родных, попавших в российскую армию в рамках объявленной мобилизации и отправленных на фронт в Украину под город Лиман Донецкой области.
По словам жителей, обращение которых опубликовал телеграм-канал SOTA, мобилизованные сначала были направлены в пункт подготовки в город Миллерово Ростовской области, а оттуда - на войну, причем до поездки на фронт их всего два раза водили на стрельбище, и больше к боевым действиям никак не готовили.
Уже на передовой, как утверждают родственники мобилизованных, солдаты столкнулись с нехваткой еды и воды (ее, по словам одного из авторов обращения, выдают раз в двое суток по полтора литра на двух человек), оружия и техники. Со слов жителей Серова, у бригады мобилизованных есть всего один танк, который не на ходу, в то время как бригада подвергается регулярным ракетным обстрелам и несет потери. Убитых, если верить сказанному в обращении, командование с поля боя не забирает - солдатам приходится закапывать их на месте гибели.
Отдельно родственники мобилизованных отмечают, что всю «гуманитарную» помощь, которая приходит в часть, отбирают офицеры. При этом авторы обращения требуют не вернуть своих близких, а «принять меры» и обеспечить снабжение.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, а приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны пройти соответствующую подготовку.
- Правозащитники регулярно сообщают о нарушении властями объявленных правил мобилизации, и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.
- В СМИ регулярно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины. Их счет идет уже на десятки. Иногда между призывом по мобилизации и сообщением о гибели проходит меньше трех недель. Путин, когда его спросили об этом, сказал, что сроки подготовки в тылу перед отправкой на фронт составляют от пяти до десяти дней, а дальнейшая подготовка проводится уже в зоне боевых действий.
Зеленский: Россия передала с президентом Гвинеи-Бисау «сигналы»
Власти России передали в Киев «сигналы» о возможном «налаживании мостов» и «разблокировании отношений» - на фоне продолжающегося уже более 8 месяцев широкомасштабного вооруженного вторжения в Украину. Об этом заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом африканского государства Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Президент Гвинеи-Бисау во вторник провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, российские власти передали с ним сигналы для властей Украины.
«Он сказал, что Россия хочет наладить мосты», - отметил Зеленский, подчеркнув, что для того, чтобы стало возможным о чем-либо говорить, Россия должна прекратить удары по гражданской инфраструктуре. «Второй вопрос, который передала Россия, что надо разблокировать отношения... Давайте начнем разблокирование, по крайней мере, нашего Черного моря», - сказал президент Украины.
По мнению Зеленского, сигналы от Владимира Путина о готовности к диалогу - лишь риторика, направленная на российскую аудиторию и те страны, которые еще сохраняют политические отношения с Россией. Он подчеркнул, что Украина будет готова к переговорам, если Россия будет уважать ее суверенитет, территориальную целостность и границы, чего сейчас не происходит.
Эмбало подтвердил, что передал Зеленскому содержание своей беседы с Путиным. Официальная Москва пока не комментировала слова украинского президента.
- Накануне, будучи в Москве, президент Гвинеи-Бисау говорил, что приехал «как брат и как друг». Также он заявил, что надеется на диалог между «двумя братскими народами», имея ввиду Украину и Россию. В Киеве Эмбало сказал, что Украина, как и Россия, является для его страны партнером, а также напомнил, что Гвинея-Бисау в ООН осудила российскую аннексию украинских территорий.
- После аннексии Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. При этом в Киеве не исключили переговоров с Россией в принципе.
- Официальная риторика российских властей по отношению к Украине в последнее время становится все более жесткой. В среду, например, Путин заявил, что «Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет». Москва также обвиняет Киев в подготовке взрыва так называемой грязной бомбы, что Украина категорически отрицает.
МИД России выдал фото из Словении 2010-х годов за грязную бомбу
Министерство иностранных дел России в среду разместило в своем англоязычном твиттере пост, в котором сообщало, что обладает информацией, будто две неназванных украинских организации получили прямой приказ изготовить так называемую грязную бомбу. В качестве иллюстраций к посту были опубликованы фотографии, часть из которых которые пользователи опознали как снятые в 2010-х годах в Словении и Мексике.
Правительство Словении опубликовало ответный пост, подчеркнув, что страна ответственно относится к хранению ядерных отходов и не ведет никаких работ, связанных с грязными бомбами.
На фотографиях, опубликованных в твиттере МИД России, изображены неизвестная атомная электростанция, контейнеры для хранения радиоактивных отходов и пластиковые мешки со значком радиации и надписью «радиоактивно», нанесенной латиницей. Российское иностранное ведомство также сопроводило фото подписью, гласившей, что работы по созданию грязной бомбы в Украине уже вошли в финальную фазу.
Пользовали твиттера отметили, что фото с пластиковыми мешками было снято в Мексике в 2016 году; надпись «радиоактивно» сделана на словенском языке. Оно было впервые опубликовано полицией Мексики, обнаружившей похищенные именно из Словении радиоактивные материалы. Еще несколько кадров, как показали пользователи, были сняты ТАСС на Белоярской АЭС в Свердловской области. И один, как объявило правительство Словении, принадлежал словенскому агентству по контролю за радиоактивными отходами ARAO: он был сделан в 2010 году.
Правительство Словении сопроводило ответный пост заявлением главы ARAO Санди Виршека, что радиоактивные отходы в стране хранятся с соблюдением всех мер безопасности, и не используются для изготовления грязных бомб.
- Российская сторона заговорила о намерении Украины изготовить и взорвать так называемую грязную бомбу на прошлой неделе. Об этом заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.
- Киев категорически отрицает наличие у Украины грязной бомбы и намерение ее применить. Украинская сторона пригласила инспекцию МАГАТЭ приехать и проверить, есть ли у Украины возможности и намерения создать такую бомбу. Владимир Зеленский заявил, что единственный, кто может думать о применении ядерного оружия в Европе - это российский президент Владимир Путин.
- Официальные лица США, Великобритании и Франции сочли утверждения России необоснованными.
- Грязная бомба – взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет.
Три оппозиционные партии Грузии договорились о сотрудничестве против «Мечты»
Три оппозиционные партии Грузии договорились о сотрудничестве в вопросе получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС и деолигархизации страны, пишет SOVA.
Речь идет о «Гирчи – Больше свободы», «Стратегии Агмашенебели» и «Время пришло» («Дроа!»). Лидеры партий заявили о готовности координировать свои действия, чтобы одержать победу над «режимом Грузинской мечты».
«Страна стоит перед выбором: либо мы идем на Запад и в Европу, либо остаемся под влиянием России, - в этом контексте я считаю, высокое значение имеет объединение оппозиции, чтобы страна стала частью европейского пространства. Без объединения, координации и совместных действий будет очень сложно победить эту систему, этого монстра во главе с Иванишвили. Мы проводим со всеми встречи и пытаемся найти точки соприкосновения», - сказал лидер «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе.
По словам председателя «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, объединившиеся партии довольно схожи по своим ценностям.
«Если бы мы верили, что способны по отдельности одолеть эту большую пророссийскую силу, которая является главным оружием гибридной борьбы, то конечно, но сейчас единственный путь это единство. Я надеюсь, что все это вовремя и другие увидят, что другого пути и альтернативы нет», - сказал Георгий Вашадзе.
Лидер «Время пришло» Элене Хоштария заявила, что настало время проявлять инициативу, а не ждать или обвинять.
«Сегодня у меня полное взаимопонимание с Зурой и Георгием, мы будем работать вместе, будем работать с другими сторонами, чтобы убедить их в правильности нашего решения», - заявила Хоштария.
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