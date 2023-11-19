Путин намерен участвовать в виртуальном саммите G20

Российский президент Владимир Путин на будущей неделе, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите «Группы двадцати» 22 ноября. Об этом в воскресенье сообщил государственный телеканал «Россия 1».

В сентябре Путин вновь пропустил крупную очную встречу лидеров G20, которая проходила в Индии. Президент России не присутствовал лично на собраниях «Двадцатки» с тех пор как, российская армия в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину.

На предстоящих переговорах G20 в режиме онлайн-конференции участники будут говорить о реализации договоренностей сентябрьской встречи в Дели, сообщил на днях индийский премьер Нарендра Моди. Индия сейчас в рамках ротации председательствует в «Двадцатке». Россию на саммите этой осенью представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.