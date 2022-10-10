Путин назвал массированный удар по Украине «ответом»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России. Помимо прочего, Путин заявил, что украинские спецслужбы пытались подорвать газопровод "Турецкий поток" по дну Чёрного моря, однако им это не удалось.

По словам Путина, ранее Служба безопасности Украины "совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС" - он пояснил, что речь идёт о подрывах линий электропередачи. Также Путин обвинил Украину в подрыве Крымского моста. По словам российского президента, "Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками".

Путин прокомментировал нанесённый сегодня утром массированный ракетный удар по Украине. По его словам, он был нанесён "высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". Путин назвал удар ответным и пригрозил, что "в случае продолжения попыток проведения терактов" на территории России "ответы будут жёсткими". Москва официально считает своими аннексированные Крым, Севастополь и ещё 4 региона Украины, часть которых Россия даже не контролирует.

О решениях, принятых на Совбезе, не сообщалось. Российское телевидение показало только выступление Путина. Заседание велось в формате он-лайн.

Ранее ряд российских официальных лиц, в частности глава Чечни Рамзан Кадыров и глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов, утверждали, что сегодняшние удары - свидетельство изменения подходов к проведению так называемой спецоперации, а не разовая акция.

В результате ударов по городам Украины есть погибшие и раненые, пострадал ряд объектов энергетической инфраструктуры. Страны Запада резко осудили эти удары и заявили о продолжении поддержки ими Украины.

Путин также коснулся недавних взрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море. В них он не стал обвинять Украину, но отметил, что понятно, кому взрывы могли быть выгодны. Ранее Путин говорил, без доказательств, что к диверсии причастны "англосаксы".

Украина не взяла на себя ответственность за большинство событий, о которых говорил Путин, включая взрыв на Крымском мосту. Украина, в свою очередь, обвиняет Россию в терроризме, называя им удары по гражданским объектам.