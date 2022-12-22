Путин о комплексах Patriot в Украине: «Мы их пощелкаем»

В Белом доме в Вашингтоне в среду прошла встреча президентов США и Украины - первая личная встреча после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Джо Байден приветствовал Владимира Зеленского у входа в резиденцию президента США.

В начале встречи в Овальном кабинете Байден заявил, что американский народ «с гордостью» поддерживает Украину и разделяет ее стремление к «справедливому миру». Президент США осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины, отметив, что Россия пытается «использовать зиму как оружие». Он отметил, что украинский народ продолжает «вдохновлять мир».

Зеленский назвал большой честью то, что он был приглашён в Белый дом, и поблагодарил президента США, Конгресс и американцев за помощь Украине.

После завершения переговоров президенты провели совместную пресс-конференцию. Трансляцию вёл телеканал «Настоящее Время».

Байден на пресс-конференции напомнил о том, что война продолжается уже более 300 дней. Он вновь упомянул об упорном сопротивлении украинского народа перед лицом российской агрессии и подчеркнул, что Соединённые Штаты поддерживают его борьбу за свободу - напомнив о наложенных на Россию санкциях и о поставках оружия и военной техники Украине, а также о финансовой поддержке. Он отметил, что, поддерживая Украину, США и их союзники поддерживают свободу, демократию и фундаментальные принципы международного права. По словам Байдена, российский президент Владимир Путин пока не демонстрирует стремления к миру. Президент США рассказал о новом пакете военной помощи Украине, включая системы ПВО «Пэтриот».

Зеленский на пресс-конференции назвал встречу «исторической», отметив, что за 300 дней войны Соединённые Штаты стали настоящими партнёрами и союзниками Украины. Зеленский также обратил особое внимание на предстоящие поставки систем «Пэтриот». Президент Украины также заявил, что обсуждались «стратегические» вопросы, связанные с планами на будущий год, помощь гражданскому населению Украины, а также привлечение к ответственности виновных в агрессии.

Зеленский также по-английски обратился к американскому народу. Он пожелал ему мира и заявил о своей убеждённости в общей победе над «тиранией».

Обоим президентам также задали вопрос о том, что они будут считать справедливым миром. Зеленский ответил, что Украина не согласна ни на какие компромиссы по вопросу о территориальной целостности и возмещении ущерба, причинённого войной. Байден ответил, что их взгляды во многом совпадают, и отметил, что мир должен быть заключён на условиях, на которые будет согласна Украина, а ключ этому – в её победах на поле боя. Он также заявил, что Владимир Путин «провалился» и не достиг успеха в достижении своих целей. При этом Байден отметил, что США не могут поставить Украине все запрашиваемые ею виды оружия, поскольку это могут не одобрить часть союзников по НАТО, а кроме того, необходимо избегать прямой конфронтации с Россией.

На вопрос о том, какое сообщение он хочет передать Путину, Зеленский сказал, что это Путин сейчас должен думать о том, какие сообщения он передаст миру, а сейчас он исключил себя из круга цивилизованных людей.

После встречи с Байденом Зеленский выступил в Конгрессе США на совместном заседании палат.

Зеленский прилетел в Соединённые Штаты около 20 часов по московскому времени в среду. Он летел на борту самолёта американских Вооружённых сил. В телеграм-канале президента Украины опубликованы кадры его прибытия в Вашингтон.

О визите украинского президента стало известно менее суток назад. Это первая зарубежная поездка Зеленского после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале.

Как написал в твиттере Байден, у двух президентов много тем для обсуждения. Зеленский в качестве основных целей поездки назвал усиление оборонительных возможностей Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что в повестке дня переговоров будут находиться вопросы дипломатии и оборонного потенциала. Также, по словам Кирби, Байден намерен обсудить с Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должна завершиться война в Украине. Он отметил, что такое обсуждение необходимо с «вхождением в новую фазу войны». Зеленский неоднократно настаивал на том, что территориальная целостность Украины по итогам войны должна быть восстановлена.

Визит украинского президента проходит в тот момент, когда американские законодатели собираются голосовать по пакету госрасходов на следующий год. Проект предусматривает выделение около 45 миллиардов долларов на оказание чрезвычайной помощи Украине, – отмечает "Голос Америки".

В среду – независимо от обсуждений в Конгрессе – Министерство обороны США объявило об очередном крупном пакете военной помощи, в который впервые будет входить система ПВО «Пэтриот» для Украины.



Владимир Зеленский продолжает призывать Запад поставлять Киеву более современное оружие, начиная от современных боевых танков и ракет и заканчивая системами противоракетной обороны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поездка Зеленского и его личные переговоры с президентом Джо Байденом дадут возможность разъяснить реальную ситуацию в Украине, а также то, какое оружие нужно Киеву для борьбы с Россией и почему.

Зеленский вылетел в США из Польши, куда добрался по железной дороге. За сутки до поездки в США он посетил прифронтовой город Бахмут, где встретился с украинскими бойцами.

Соединённые Штаты поддерживают Украину в войне против России, осуждая российскую агрессию. Помимо прочего они оказывают помощь поставками оружия. В то же время в Вашингтоне подчёркивают необходимость избежать прямой конфронтации США и их союзников по НАТО с Москвой.