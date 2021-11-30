Путин о новом сроке: Само мое право избираться стабилизирует ситуацию

Владимир Путин, отвечая на вопрос о своем переизбрании на пост президента России в 2024 году, заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах, однако само наличие у него права избираться стабилизирует, по его убеждению, «внутриполитическую ситуацию в стране».

Соответствующее заявление Путин сделал на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Президент выступал на нем в онлайн-формате.

Летом прошлого года в России были приняты поправки в Конституцию, поддержанные, в том числе, Владимиром Путиным. Согласно одной из них, глава страны не может занимать свою должность более двух сроков. Ранее президентом нельзя было быть более двух сроков подряд, чем Путин воспользовался в 2008 году, перейдя на четыре года на службу в правительство, а затем вернувшись на пост главы государства.

При этом в поправке указано, что новая норма не касается действующего президента, а значит, Путин сможет избираться на пост еще дважды. Оппозиция считает, что это сделано специально для сохранения его власти.

В общей сложности на посту президента России Путин находится 17 лет. В 2024 году ему исполнится 72 года.