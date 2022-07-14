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Путин подписал новый закон об иностранных агентах
Президент России Владимир Путин подписал новый закон, регулирующий статус так называемых иностранных агентов в России. Теперь для получения этого статуса не обязательно получать финансирование от иностранцев — достаточно "находиться под иностранным влиянием". Новые правила вступят в силу с 1 декабря.
Людям и организациям со статусом иностранных агентов запретят преподавать в государственных школах и вузах, вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних и получать госфинансирование для осуществления творческой деятельности. Им будет закрыт доступ к государственной тайне. Им запретят выдвигать кандидатуры в состав Общественных наблюдательных комиссий и становиться членами избирательных комиссий. Им нельзя будет организовывать публичные мероприятия.
Четыре существующих реестра иностранных агентов будут объединены в один. Однако закон предусматривает создание нового реестра — лиц, аффилированных с иноагентами. К таким лицам будут относить учредителей, членов, участников, руководителей или работников организации, которая получила статус иноагента или получавших деньги от агентов. Для аффилированных лиц будет создан отдельный реестр.
Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать агентом любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии такой деятельности в законе не определены, что позволяет властям включать в список почти кого угодно. В середине июня ЕСПЧ признал закон об агентах нарушающим права человека и присудил каждой из 73 НКО, которые обратились в ЕСПЧ девять лет назад, компенсацию. Россия не будет её выплачивать.
Другие новости дня
Компания Илона Маска получила авторизацию в Грузии
Starlink Georgia, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX, получила авторизацию в Грузии. Об этом сообщили в Национальной комиссии по коммуникациям.
Ранее стало известно, что Starlink планирует запустить спутниковый интернет-сервис в самых отдаленных регионах Грузии. Компания внесла заявку в комиссию на получение авторизации 8 июля текущего года.
SpaceX вышел на контакт с Грузией около года назад. Американская компания обсудила все юридические вопросы с национальным регулятором. В этом месяце SpaceX направила в Грузию своего представителя для изучения особенностей рынка.
Starlink – проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2 тысяч спутников.
InterNations: Мексика – лучшая страна для экспатов
Международная сетевая организация InterNations провела масштабный опрос экспатов в разных странах мира и составила рейтинг лучших направлений для миграции. Лучшей признана Мексика, Россия – на 17 месте.
Респонденты оценивали нынешнюю страну своего проживания по параметрам из пяти категорий: качество, комфорт и стоимость жизни, лёгкость адаптации и карьерные возможности. Также экспатов спросили, насколько они в общем довольны своим проживанием в стране.
Выяснилось, что больше всех довольны своей миграцией те, кто переехал в Мексику и Индонезию – 91%, по сравнению с 71% всех экспатов. Эти страны заняли первое и второе место соответственно. Мексика привлекает мигрантов своей дружелюбной атмосферой, возможностями для отдыха и низкими ценами, при этом проигрывает в безопасности жизни и цифровизации услуг.
Россия в рейтинге занимает 17 место. Больше всего экспаты ценят в ней возможности для отдыха и путешествий, карьерные перспективы, дружелюбие местных жителей, а также относительно невысокую стоимость проживания. При этом мигранты скорее недовольны российским климатом, состоянием окружающей среды, уровнем безопасности и сложностью русского языка.
По данным InterNations, средний возраст опрошенных экспатов – 46 лет, более 80% из них получили высшее образование, 80% не имеют детей. Более трети мигрантов переехали из-за работы, четверть – в поисках лучшей жизни, около 2% – по политическим и религиозным причинам, а также из соображений безопасности. Большинство, 35%, не собирается возвращаться в свою страну, ещё 21% – уехали на долгий срок.
- Опрос проводился с 1 по 28 февраля 2022 года, в нём приняли участие почти 12 тысяч экспатов 177 национальностей, проживающих в 181 стране. В итоговый рейтинг вошли 52 страны – с достаточно большой выборкой для исследования.
Российская администрация Запорожской области Украины анонсировала референдум о присоединении к России
Представитель российских властей оккупированной части Запорожской области Украины анонсировал референдум о присоединении региона к России. Он состоится в начале осени. Об этом сообщило государственное агентство ТАСС.
Большая часть Запорожья, кроме одноимённой столицы региона, находится под контролем России. Региональные референдумы о присоединении территорий к другой стране не предусмотрены украинским законодательством. Киев уже неоднократно заявлял, что не рассматривает возможность признать переход украинской территории в Россию.
В 2014 году Россия аннексировала территорию Крыма и Севастополя по результату проведённого там голосования. Оно не было признано украинскими властями и проводилось, когда полуостров контролировался российскими военными.
В начале вторжения в 2022 году Кремль заявлял, что не планирует новых аннексий. Однако позже представители российских властей на оккупированных территориях стали анонсировать возможное присоединение к России. Об этом же стали говорить высокопоставленные российские чиновники.
Президент Молдовы: «Не собираюсь продавать часть страны за дешевый газ»
Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Молдове нужно готовиться к режиму экономии энергоресурсов этой зимой и объяснила ситуацию тем, что «не собирается продавать часть страны» ради более дешевого газа из России.
Как сообщает «Европейская правда», ее заявления в эфире на Moldova 1 приводит Newsmaker.
Санду сказала, что Молдова подписала контакт с российским «Газпромом» на тех условиях, на которых это тогда можно было сделать, учитывая политизированную позицию Москвы.
«Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы у нас полгода был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, тяжело всем. И не в последнюю очередь из-за того, что мы за это время не искали альтернативы, не инвестировали в энергетические проекты – потому что тогда не были в этом заинтересованы», – отметила президент.
Она упрекнула оппозиционные партии за критику невыгодного контракта, заметив, что сами они не подписали долгосрочный договор с «Газпромом», когда были у власти и «служили Москве, а не своим гражданам».
«Они не могли и для нас это невозможно. Потому что нет рыночных условий. Цена не рыночная, а спекулятивная. Создаются такие обстоятельства, чтобы цены на газ становились заоблачными», – сказала Санду.
Она отметила, что сейчас весь мир готовится к сложной зиме и Молдове также следует к этому готовиться и утеплять дома. По ее словам, правительство разрабатывает систему поддержки граждан в этой связи и обсуждает с ЕС финансовую поддержку.
СМИ: на границе Турции и Армении начались работы по разминированию
По данным турецкой газеты GazeteKars, на границе Турции и Армении начались работы по разминированию.
«Разминирование проводит израильская компания», - пишет издание, отмечая, что работы начались 20 дней назад в районе турецкого Карса.
11 июля состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ереван и Анкара распространили идентичное сообщение, в котором говорилось, что Пашинян и Эрдоган поздравили друг друга по случаю праздников Курбан Байрам и Вардавар, подчеркнули важность процесса нормализации армяно-турецких отношений, что будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.
Лидеры двух стран выразили надежду на то, что договоренности, достигнутые в ходе состоявшейся 1 июля встречи специальных представителей двух стран, будут скоро воплощены в жизнь. В ходе последней встречи в Вене 1 июля спецпредставители Армении и Турции договорились о возможности пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и осуществления прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией.
Кобахидзе об Иванишвили: Как можно контролировать государство, не появляясь на людях?
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что миллиардер Бидзина Иванишвили не является неформальным правителем Грузии.
«Как, в какой форме может быть этот человек [Бидзина Иванишвили] включен в политические процессы? И как он может, не появляясь на людях, контролировать все государство, как утверждают некоторые… Тогда они должны признать, что этому человеку помогают какие-то сверхъестественные силы.
Например, возьмем управление телевидением. Как вы себе представляете, чтобы менеджер телекомпании по утрам не приходил на работу и так контролировал телекомпанию. Даже одной корпорацией трудно управлять, если не ходить на работу каждый день или хотя бы раз в неделю.
И это когда мы говорим о нескольких сотнях человек, а представьте себе четырехмиллионную страну, где ты совсем не показываешься на людях и контролируешь ситуацию в этом государстве через звонки кому-то раз в месяц — я даже не знаю, как они это себе представляют», – сказал Кобахидзе.
В интервью телекомпании «Имеди» политик прокомментировал вероятность введения западных санкций в отношении Иванишвили.
«Если такое теоретически произойдет, тогда выходит, что от этого человека кто-то действительно просит что-то конкретное. Что от него могут хотеть, я сегодня говорить не буду. Но общественность приблизительно поймет, о чем идет речь.
Исходя из этого, я думаю, что это [назначение санкций] будет абсолютно контрпродуктивно. Единственное, что может произойти, будут расшифрованы определенные намерения, которые станут для общественности уже до конца ясными», – сказал Кобахидзе.
Ранее грузинские власти заявляли, что страну и экс-премьера Иванишвили пытаются «вовлечь в войну».
Посол США в Грузии Келли Дегнан говорит, что «коварный нарратив» о том, что Запад хочет вовлечь страну в российско-украинскую войну взят из «руководства по дезинформации ФСБ России».
В Шотландии обнаружен неизвестный автопортрет Ван Гога
В Шотландии обнаружили картину, которая "совершенно определенно" является ранее неизвестным автопортретом Винсента Ван Гога. Она скрывалась за другим полотном французского художника "Портретом крестьянки в белом чепце", которое хранится в Национальной галерее Шотландии.
Невероятная находка была сделана случайно. Накануне открытия выставки, посвященной импрессионистам, в Королевской шотландской академии в Эдинбурге кураторы решили сделать рентгеновский снимок работы Ван Гога 1885 года. На обратной стороне полотна, замазанной несколькими слоями клея и закрытой картоном, обнаружился рисунок, который почти наверняка является автопортретом самого художника. Ван Гог часто вынужден был экономить и использовать свои холсты с обеих сторон.
По всей вероятности, изображение было заклеено при подготовке картины к выставке, состоявшейся в начале XX века, отмечает Би-би-си.
На рентгеновском снимке видно изображение сидящего бородатого мужчины в шляпе и небрежно повязанном шейном платке. Отчетливо видно его левое ухо: Ван Гог отрезал его мастихином в порыве гнева тремя годами позже после написания "Портрета крестьянки в белом чепце". После чего был объявлен сумасшедшим.
Пока посетители выставки в Эдинбурге смогут увидеть этот набросок как рентгеновский снимок с помощью специального приспособления.
Украина сообщила о 20 погибших в результате ракетного удара по Виннице
20 человек погибли в результате ракетной атаки на Винницу в центральной Украине. Среди убитых — двое детей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Президент страны Владимир Зеленский назвал после удара Россию "страной-убийцей" и "страной-террористом".
Судя по опубликованным в соцсетях видео и фотографиям, одна из ракет попала в парковку у девятиэтажного дома быта "Юбилейный", повредив угол здания, где расположены офисные помещения. На некоторых видео также видны разрушения в одном из крыльев находящегося через дорогу от "Юбилейного" Доме офицеров, возможно, произведенные другой ракетой.
В результате обстрела нанесен серьезный ущерб зданиям, загорелись десятки запаркованных в этом районе автомобилей. Ранены как минимум 25 человек, передаёт Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Предположительно, удары были нанесены российскими ракетами. Незадолго до атаки в Винницкой области была объявлена воздушная тревога. Глава региональной администрации Сергей Борзов заявил, что четыре российские ракеты были сбиты ПВО.
- Что именно было целью ударов — неизвестно. Преднамеренные атаки на гражданские объекты являются военным преступлением. Российская сторона отрицает такие атаки, заявляя, что выбирает только военные цели.
- По оценке ООН, с февраля в войне России с Украиной погибло более 5 тысяч мирных жителей — это, вероятно, минимальная оценка числа жертв среди гражданского населения, реально число может быть выше в разы.
- Утром 14 июля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о повреждении в результате ракетного обстрела двух учебных заведения, гостиница и объект транспортной инфраструктуры. По данным мэра, под обстрел попала гостиница "Николаев" в центре города. Сообщалось о двух погибших.
Экспорт украинского зерна могут разблокировать на следующей неделе
В Стамбуле на встрече делегаций Украины, России и Турции, а также представителей ООН по разблокированию морского экспорта украинского зерна достигнуты договорённости о режиме прекращения огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, зерно может поставляться из трех портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов. Кроме того, ВМС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы учесть опасения России, что те могут быть использованы для доставки западного оружия Украине.
Министр обороны Турции Хулуси Акара заявил, что в результате вчерашних переговоров по вопросу вывоза украинского зерна по Черному морю, сделан первый важный шаг. Соглашение, по его словам, может быть подписано на следующей встрече в Стамбуле на будущей неделе.
В то же время по данным источников Би-би-си, окончательных решений не стоит ждать раньше 19 июля, когда в Тегеране пройдет встреча президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. По словам неназванных западных чиновников, Эрдоган надеялся заручиться согласием Путина на разблокирование экспорта во время телефонного разговора в понедельник, но российский лидер явно хочет сам и принять решение, и объявить о нем.
После российского вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия. По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 миллионов тонн зерна.
На днях стало известно о возобновлении судоходства по каналу Дунай – Чёрное море, после того как российские военные утратили в конце июня контроль над черноморским островом Змеиный. Во вторник сообщалось, что восемь иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты, расположенные на этом канале, под погрузку зерном.
Морская блокада украинских портов Россией и невозможность экспорта украинского зерна по морю – проблема, которая уже несколько месяцев обсуждается на всех международных встречах и в ООН.
Международные агентства по оказанию гуманитарной помощи предупреждают, что страны Африки, Ближнего Востока и других регионов столкнутся с острой нехваткой продовольствия, если украинское зерно не будет доставлено вовремя.
Глава МВФ: 2023 год может быть ещё тяжелее
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о растущем риске глобальной рецессии, из-за которой "2023 год, вероятно, будет ещё тяжелее", чем текущий.
Георгиева перечислила факторы, негативно влияющие на глобальную экономику. Война в Украине вызывает скачки цен на сырьевые товары – в конечном итоге они приводят к тому, что сотни миллионов людей не могут прокормить свои семьи. "И становится только хуже", резюмировала Георгиева.
Глава МВФ призвала лидеров G20 задуматься, как "дальнейшие перебои с поставками газа в Европу могут повергнуть экономику многих стран в рецессию и спровоцировать глобальный энергетический кризис"
Также глобальную экономику тормозят сбои, связанные с пандемией COVID-19, особенно в Китае, и "узкие места" в цепочках поставок.
Кроме того, мировая инфляция оказалась выше, чем ожидалось. Для борьбы с ней крупные центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, в том числе повышая ключевую ставку. По мнению Георгиевой, это необходимо, но будет негативно сказываться на восстановлении экономики.
"2022 год будет тяжёлым – и, вероятно, с повышенным риском рецессии 2023 год будет ещё тяжелее", – написала Георгиева.
Глава МВФ предложила три основных шага для спасения мировой экономики: повышение ставок ЦБ для борьбы с инфляцией, сокращение государственного долга и расширение глобального сотрудничества.
- В апреле 2022 года МВФ понизил прогнозы роста мировой экономики до 3,6% на 2022 и 2023 годы. По словам Георгиевой, в конце июля МВФ снова понизит свои прогнозы.
- Также в апреле МВФ спрогнозировал падение российской экономики на 8,5% по итогам 2022 года. При этом до вторжения в Украину предполагалось, что экономика России вырастет на 2,8%.
Саакашвили: остановим «холодную войну» внутри Грузии и направим гнев на завоевателя
Экс–президент Грузии Михаил Саакашвили призвал положить конец «холодной войне» внутри страны. По его словам, грузины должны объединиться и направить свой гнев против России. В своем Facebook–аккаунте Саакашвили изложил видение того, что сегодня происходит в обществе и как с этим справиться, пишет СОВА.
«Когда мы говорим, что против Грузии ведется гибридная война, мы должны понимать, что это значит.
- Гражданам внушают, что от них ничего не зависит. «И что мне делать? Что от меня зависит? Какой смысл выходить на улицу?»
- Наша судьба не решается только здесь. Есть другие мировые центры и там готовятся заговоры против Грузии.
- Народ шокируют по российской кальке. Для нас это была Рафалянц, погибшая в квеври (10-месячная Варвара Рафалянц погибла в ночь перед парламентскими выборами-2012. Тогда семья связала ее смерть с политикой – родственница ребенка и активистка «Грузинской мечты» якобы получала угрозы от «Национального движения», — ред.). В Славянске на кресте якобы распяли 3-летнего мальчика.
- Нам каждый день вдалбливают, что демократия противоречит нашим традиционным, консервативным ценностям (Тот, кто идет на митинг, безродный, безбожник и т. д.).
- Преднамеренно совершается атака на культуру, потому что культура формирует менталитет больше, чем телевизионные новости.
- Совершаются попытки сместить акцент с сегодняшних реалий на совсем другие новости – на царя Ираклия II, Давид-Гареджи и т. д».
Отдельно Саакашвили коснулся темы переезда в Грузию значительного количества россиян. По его словам, большинство из них также считает, что от них ничего не зависит, «что они ни при чем и их не должна терзать совесть, например, по поводу Абхазии или Цхинвали». По словам Саакашвили, прибывающие россияне считают грузин «второстепенными существами», обслуживающим персоналом и неразвитыми людьми.
«Как нам поступать? Главное – остановить «холодную войну» внутри страны и направить гнев не друг против друга, а против завоевателя. Давайте постоянно напоминать приезжим, что они несут личную ответственность за оккупацию и притеснение грузин», — написал Саакашвили.
Более 40 стран поддержали Киев в Международном суде ООН. Грузии в списке нет
Более 40 стран мира выразили поддержку Украине, обратившейся в Международный суд ООН с иском против России.
Киев поддержали страны ЕС, Молдова, Албания, Северная Македония, Маршалловы Острова, Палау, Новая Зеландия и другие государства. В списке нет Грузии. Со стороны грузинских властей официальных комментариев на эту тему пока не последовало.
Страны, подписавшие совместное заявление, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года.
«Если Россия не исполнит решение суда от 16 марта, это будет являть собой еще одно нарушение международного права», – сказано в совместном заявлении.
«Мы вновь заявляем о поддержке иска Украины, инициировавшего разбирательство в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Посредством этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида предпринимать военные действия в Украине», – говорится в документе.
«В интересах всех государств-участников Конвенции о геноциде и, в более широком смысле, международного сообщества в целом, чтобы Конвенция не использовалась не по назначению и не подвергалась злоупотреблениям. Именно поэтому стороны, подписавшие настоящую декларацию и являющиеся участниками Конвенции о геноциде, намерены вмешаться в это разбирательство», – подчеркивают авторы заявления.
Как пишет DW, заявление завершается призывом к международному сообществу изучить все возможности для оказания помощи Украине в ее разбирательстве в Международном суде ООН.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 июля сообщил, что Украина подала меморандум в Международный суд ООН.
«Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в «геноциде». Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба», – написал дипломат на своей странице в Twitter.
- В марте текущего года Грузия присоединилась к призывам о расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине Международным уголовным судом. Грузинские власти поддержали и ряд международных заявлений в связи с российским вторжением в Украину. К примеру, Грузия присоединилась к Декларации Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о зверствах, совершенных Россией в городе Буча и других городах Украины.
Украинская армия вновь нанесла ракетный удар по Новой Каховке
Город Новая Каховка в Херсонской области, захваченный российскими войсками, вечером в среду вновь подвергся обстрелу. Об обстреле сообщили представители подконтрольной России администрации, а также написал советник главы Херсонской области Сергей Хлань.
По его словам, снаряд попал в российский склад боеприпасов.
ТАСС со ссылкой на источник передает, что ВСУ нанесли ракетный удар по району завода "Сокол". В пророссийской администрации Херсонской области сообщили, что ПВО России сбила пять ракет реактивной системы залпового огня, запущенных украинскими военными со стороны города Баштанка Николаевской области. Обломки двух из них упали в районе приборостроительного завода "Сокол" в Новой Каховке. Информации о пострадавших пока нет.
В телеграм-каналах опубликованы видео взрывов, которые, как уверяют авторы постов, произошли в Новой Каховке. Информацию о времени и месте съемки подтвердить пока невозможно.
Украинское командование пока не комментировало сообщения об обстреле Новой Каховки.
В последние недели украинские военные начали значительно более интенсивно, чем раньше, наносить удары по объектам в тылу российских войск, по складам боеприпасов и другим военным объектам. Один из самых мощных ударов был нанесён вечером 11 июля по Новой Каховке в Херсонской области. Представитель подконтрольной России местной администрации заявил о семи погибших и больших разрушениях. По утверждениям экспертов, удары наносятся с использованием недавно поставленных США ракетных систем залпового огня HIMARS.
В ночь на среду были слышны взрывы и возникли пожары в Луганске, находящемся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Российские государственные СМИ и представители сепаратистов заявляют, что это результат украинского ракетного удара по объектам в городе из РСЗО HIMARS.
Источники украинских СМИ и многочисленные блогеры сообщали о гибели высокопоставленных российских военных в результате ударов.
Эмбарго на российский газ не войдет в новый пакет санкций Евросоюза
Запрет на импорт российского газа не войдет в седьмой пакет санкций Евросоюза, заявил Reuters премьер-министр Чехии Петр Фиала.
По его словам, проблематично вводить ограничения на импорт энергоносителей, так как "необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции". Он подчеркнул, что ряд стран ЕС сильно зависят от российского газа.
Как рассказал Фиала, в новый пакет санкций войдет запрет на импорт золота из России. Также планируется расширить персональные санкции и список продукции двойного назначения, экспорт которой в Россию запрещен.
Премьер-министр отметил, что седьмой пакет санкций будет представлен в ближайшее время.
- С начала войны Евросоюз принял шесть пакетов санкций против России и Беларуси. Шестой, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть, был утвержден в начале июня.
В Украине погибли командир дивизии из Волгограда и его заместитель
На войне в Украине погиб командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Алексей Горобец. Об этом сообщает издание "Блокнот Волгограда" со ссылкой на жену офицера.
"Позвонили из командования и сообщили. Дата и место похорон пока не выбраны",— сказала Горобец. По данным издания, для подтверждения личности погибшего потребовался тест ДНК.
Полковнику Горобцу было 49 лет. В прошлом году он лично занимался подготовкой форума "Армия-2021", который прошел в августе на площадках центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка под Москвой.
Также в Украине погиб заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Алексей Аврамченко. Об этом 13 июля волгоградскому изданию V1.ru сообщил его сослуживец подполковник в отставке Сергей Ченнык.
Накануне стало известно, что на войне в Украине погибла первая российская военнослужащая — ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая.
- 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины по приказу Владимира Путина. Министерство обороны России называло потери лишь дважды, в последний раз 25 марта, сообщив о 1351 погибшем и 3825 раненых.
- Самостоятельный подсчёт потерь российской армии ведут журналисты, например, издание Би-би-си совместно с "Медиазоной". Им удалось установить имена более 4500 российских военных, погибших в Украине. По оценке военной разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По утверждениям украинской стороны, в ходе войны погибли уже почти 40 тысяч российских военных.
Ардзинба предложил «поменять женевскую площадку», поддержав идею РФ
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба предлагает поменять Женевские дискуссии по безопасности и стабильности, которые не проводятся с декабря прошлого года, на менее политически ангажированные и проводить их в другом месте. Об этом Ардзинба сказал на встрече с новым российским послом Михаилом Шургалиным после вручения копий верительных грамот.
Ранее об инициативе проводить переговоры в «более нейтральном месте» заявили в российском МИДе.
«Ситуация в нашем регионе достаточно напряженная. Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье сейчас на паузе не по нашей инициативе, а по инициативе западных стран и Грузии. Мы предлагаем поменять женевскую площадку на менее ангажированную, и на город, где будут равные возможности и условия для работы для всех сторон переговорного процесса, в том числе и для Республики Абхазия», – сказал Ардзинба.
Как пишет ТАСС, глава абхазского ведомства также заявил о поддержке «специальной военной операции России».
«Видим, что она идет успешно, задачи выполняются, мы развиваем отношения с республиками («ДНР» и «ЛНР» – ред.), готовим соответствующие соглашения с ними. Эту поддержку будем продолжать», – сказал он.
Шургалин назначен послом в Абхазии в конце мая указом Владимира Путина. Он стал третьим послом РФ в Сухуми, до него эту должность занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности. При этом фактически Двинянин завершил свою работу и вернулся в Москву еще в декабре прошлого года. Временным поверенным в делах РФ в Абхазии был назначен советник-посланник Максим Литвинов.
Шургалин ранее занимал пост замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ, в ведение которого входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Абхазия и Южная Осетия.
ООН: из Украины с начала войны выехали 9 млн человек
Более 9 миллионов человек выехали из Украины с начала российского вторжения, сообщает Агентство ООН по делам беженцев.
Лидером по приему украинских беженцев в Евросоюзе стала Польша: на 11 июля в стране официально зарегистрировано 1 221 596 украинцев, спасающихся от войны. Около 900 тысяч нашли приют в Германии, 391 тысяча - в Чехии, примерно по 150 тысяч - в Турции и Италии. Чуть более чем по 80 тысяч беженцев остаются в Молдове, Румынии и Словакии.
В России, по оценкам ООН, на 12 июля находился 1 625 531 беженец из Украины. Российские СМИ со ссылкой на силовые структуры заявляют о более чем 2 млн человек. Выяснить точное число беженцев в России невозможно: страна не предоставляет данных о том, как проходит регистрация беженцев и какой статус они получают. Кроме того, расхождение в цифрах может быть вызвано тем, что у беженцев с востока и юго-востока Украины могут быть паспорта не Украины, а самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», и даже российские документы. Нет также цифр, по которым можно было бы судить, сколько украинцев вернулись на родину или предпочли впоследствии переехать из России в другие страны.
По данным опроса, проведенного Агентством ООН по делам беженцев, в шести европейских странах, большинство украинцев, получивших там убежища, желали бы после окончания войны вернуться на родину. Треть из них планирует возвращение в ближайшее время, однако две трети не готовы сделать это до установления в Украине прочного мира.
Президент Грузии уступила свой дворец выставке художниц из Украины
Выставка украинских женщин-художниц, переживших войну, открылась сегодня в президентской резиденции «дворец Орбелиани» в Тбилиси.
Работы Любови Душиной, Ники Хворостенко, Ольги Лисицкой и Ирины Виниченко превратили резиденцию президента в арт-пространство, полное ярких красок и эмоций. Увидеть выставку можно до 15 июля включительно, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов назвал этих женщин «несгибаемыми», отметив, что искусство как никогда помогает украинскому народу переживать ужасы войны и стало мощным средством реабилитации.
«Уже восемь лет продолжается беспощадная война России против Украины, цель которой - подавить историческое сознание и лишить будущее поколение культурного наследия, которое приобреталось веками», - сказал Касьянов.
Он поблагодарил президента, которая уступила под проект свою резиденцию, грузинских художников, которые помогали украинским коллегам все организовать, весь грузинский народ и отметил на примере этой выставки «единение духа народов».
В ЕС разрешили транзит грузов в Калининградскую область по Ж/Д
Европейская комиссия объявила, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область по территории ЕС распространяется только на автоперевозки, по железной дороге товары возить можно - правда «при осуществлении необходимого контроля». Перевозка военных грузов, а также продукции двойного назначения, запрещена всеми видами транспорта.
Российские власти пока не комментировали разъяснения Еврокомиссии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве пока не изучали опубликованный документ.
В июне Литва перестала пропускать через свою территорию грузовые поезда и автотранспорт, перевозящие в Калининград товары, попавшие под санкции Евросоюза. По разным данным, запрет затронул от 40 до 60% ранее перевозимых грузов.
В ответ Россия пригрозила Литве (в том случае, если страна не снимет ограничения) «жесткими ответными мерами».
Еще два депутата ушли из «Грузинской мечты» из-за несогласия с процессом евроинтеграции
Правящую партию «Грузинская мечта» сегодня покинули еще двое региональных функционера, не согласных с процессом евроинтеграции. Это Гия Челишвили, занимавший пост председателя фракции «Грузинская мечта» в сакребуло (городском собрании) Аспиндза (Самцхе-Джавахети), а также депутат сакребуло Телави (Кахетия) от «Мечты» Леван Кочлошвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Челишвили и Кочлошвили в соцсети сообщили о своем решении уйти из партии, чтобы «говорить свободно». По их мнению, запад слишком поддерживает оппозицию и создает опасность втягивания страны в войну.
«Мы видим, что некоторые европейцы пытаются поставить знак равенства между «Национальным движением» и Европой. Именно эти люди наносят ущерб истинной европейской идее в нашей стране, что для меня означает мир и отсутствие войны, независимость и то, что Грузия не будет рабой», - написал Гия Челишвили в Facebook.
Кочлошвили в своем посте подчеркнул, что «решил вступить в ряды тех, кто собирается бороться за правду».
Члены муниципальных собраний начали покидать правящую партию «Грузинская мечта» в знак солидарности с Михаилом Кавелашвили, Дмитрием Хундадзе и Созаром Субари. Они в конце июня отказались от своих должностей глав комитетов парламента и покинули ряды «Грузинской мечты», обещав рассказать обществу о событиях, «развивающихся за кулисами грузинской политики».
Впоследствии с их стороны неоднократно прозвучали заявления о том, что Запад пытается втянуть Грузию в войну. На прошлой неделе Кавелашвили раскритиковал посла США в Грузии Келли Дегнан и обвинил ее в поддержке «радикальной оппозиции», которая желает отстранить от власти «Грузинскую мечту».
11 июля об уходе из партии власти объявили: заместитель председателя сакребуло Лагодехского муниципалитета (Кахетия) Георгий Гамбашидзе, заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» в горсовете Чиатура (Имеретия) Николоз Самхарадзе, председателя фракции правящей партии в горсовете Терджола (Имеретия) Омар Джихвашвили.
Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль
Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Израиль. В аэропорту его встречали президент Израиля Исаак Херцог, премьер-министр Яир Лапид и его предшественник Нафтали Беннет. Байден проведет два дня в Иерусалиме, посетит спорные территории западного берега реки Иордан, где проведет встречу с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а затем прилетит в Саудовскую Аравию для переговоров с её руководством. Это первый визит Байдена на Ближний Восток в должности президента.
Ожидается, что в ходе визита Байден обсудит с израильскими коллегами меры по поддержанию стабильности в регионе, углублению интеграции Израиля в международную политику на Ближнем Востоке, противостояние укреплению позиций Ирана, а также военную помощь Украине и совместное противостояние российской агрессии. Из аэропорта президент США отправится на военную базу вооруженных сил Израиля, где в сопровождении премьер-министра Лапида и министра обороны Израиля Бенни Ганца ознакомится с израильскими достижениями в области противовоздушной обороны.
Помимо переговоров с премьер-министром Лапидом, занявшим свой пост 30 июня после самороспуска Кнессета, Байден, предположительно, встретится и с лидером оппозиционной партии "Ликуд", бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который может в очередной раз стать лидером предвыборной гонки. Следующие выборы в парламент должны пройти в Израиле в ноябре.
14 июля, по сообщению израильских чиновников, Джо Байден и Яир Лапид подпишут "Иерусалимскую декларацию", которая обобщает соглашения между Израилем и США в различных областях политики, обороны и экономики за последние годы. В документе будет подчеркнута приверженность США безопасности и процветанию Израиля, сохранению его военного преимущества в регионе. В декларации будет закреплено, что Израиль имеет право защищать себя от любой угрозы самостоятельно. Важной частью декларации является обязательство не позволить Ирану получить ядерное оружие.
Далее президент США отправится в Саудовскую Аравию. По его заявлению, переговоры с руководством государства будут посвящены вопросам стабильности в регионе, военной и энергетической политике. Байден намерен просить Саудовскую Аравию увеличить экспорт нефти для замещения подсанкционной российской. "Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем," - отметил Байден в своей колонке для Washington Post.
Южная Осетия планирует закупить беспилотники для армии
И.о. министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимир Пухаев принял решение оснастить воинские подразделения армии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) различных модификаций. Об этом пишет агентство «Рес».
В Цхинвали говорят, что проводят анализ тактики ведения общевойскового боя в современных условиях. Сообщается, что беспилотники будут внедрены в каждое боевое подразделение вооруженных сил.
«Изучен характер боевых действий в Нагорном Карабахе, в Сирии, а также в ходе специальной операции на востоке Украины», – сказано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
В Минобороны заявили о достижении предварительной договоренности с российскими производителями БПЛА о поставках и совместной работе над профильными проектами.
«Проводится комплекс теоретических и практических занятий с личным составом по обучению работе с дронами и др. На начальном этапе рассматривается возможность внедрения дронов для ведения разведки местности и противника, артиллерийской разведки и корректировки огня, управления подразделениями», – сказано в сообщении.
Отметим, что югоосетинские и абхазские власти периодически указывают на нарушение своего воздушного пространства грузинскими и западными беспилотниками.
За пост премьера Великобритании борются 8 очень разных кандидатов
На пост премьер-министра Великобритании претендуют восемь кандидатов от Консервативной партии: четыре мужчины и четыре женщины, с британскими, азиатскими и африканскими корнями. Об инклюзивной галерее кандидатов рассказывает агентство Associated Press.
Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как и большинство его предшественников, – богатый белый мужчина. Существует большая вероятность, что его преемник будет другим.
По состоянию на 13 июля, букмекеры прочат победу бывшему министру финансов Риши Сунаку – его родители были индийцами, а сам он приехал в Великобританию из Восточной Африки, или Пенни Мордонт – первой женщине на посту министра обороны Великобритании.
Вполовину меньше шансов на победу, по прогнозам букмекеров, у министра иностранных дел Лиз Трасс – второй женщины на этом посту. Около 5% вероятности, что гонку выиграет бывший министр по вопросам равноправия Кеми Баденох, родившаяся в семье нигерийцев, или член парламента Том Тугендхат, неоднократно высказывавшийся в поддержку прав ЛГБТ+.
Кроме них, свои кандидатуры выдвинули нынешний министр финансов Надхим Захави, родившийся в Ираке, и генпрокурор Суэлла Браверман, чьи родители-индийцы переехали в Великобританию из Кении и Маврикия. Также за пост премьер-министра борется член парламента Джереми Хант, бывший министр культуры, здравоохранения и иностранных дел.
"Консервативная партия очень разнообразна на самом верху", – говорит Сандер Катвала, директор аналитического центра British Future по вопросам равенства. По его словам, такого уровня этнического разнообразия среди лидеров "никогда не было ни в одной политической партии ни в одной западной демократии".
- В истории Великобритании пост премьер-министра женщины занимали всего дважды – это были Маргарет Тэтчер и Тереза Мэй. Единственным премьер-министром из числа этнических меньшинств был Бенджамин Дизраэли, выходец из сефардских евреев. Все они были членами Консервативной партии.
- Если биографии кандидатов очень разные, то их политические взгляды менее пёстрые. Каждый из них – сторонник свободного рынка с минимальным вмешательством государства.
- В соответствии с процедурой, сегодня, 13 июля, в результате голосования отсеются кандидаты, которых поддержит менее 30 депутатов-консерваторов. Завтра состоится второй тур – из гонки выйдет кандидат, набравший наименьшее количество голосов. Далее туры будут проводиться, пока не останется два кандидата. Победителя объявят в сентябре после голосования всех членов Консервативной партии Великобритании – их в стране около 180 тысяч.
- Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля после череды скандалов. Выражая недоверие Джонсону, более пятидесяти членов правительства покинули свои посты. Он заявил, что на выборах не поддержит никого из кандидатов.
Овсянникова сообщила о новом административном деле против неё
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире программы "Время", сообщила, что против неё возбудили новое административное дело по статье о дискредитации армии.
Об этом Овсянникова сказала журналистам издания SOTA у здания Басманного суда в Москве, куда она пришла поддержать оппозиционера Илью Яшина. Ему сегодня избирают меру пресечения по уголовному делу о так называемых фейках об армии. К зданию суда пришли десятки сторонников Яшина. Несколько человек были задержаны.
Овсянникова не привела подробностей нового дела. После своего увольнения с Первого канала она несколько месяцев провела за границей, в том числе в Украине, и не раз высказывалась с осуждением войны, в том числе в резкой форме. Три месяца она стажировалась в германском издании Die Welt. В начале июля она объявила о возвращении в Россию, целью она назвала участие в судебном процессе о судьбе её несовершеннолетней дочери - Овсянникова добивается, чтобы по решению суда она жила с ней, а не с её бывшим мужем, работающим на RT.
В марте в прямом эфире информационной программы "Время" Овсянникова с антивоенным плакатом вошла в кадр и, пока трансляцию не отключили, несколько секунд стояла за спиной ведущей Екатерины Андреевой. После этого она была уволена с телевидения. Её оштрафовали по административному делу о нарушении правил проведения массовых акций. Сообщалось и о составлении протокола по статье о дискредитации армии, однако о том, был ли Овсянниковой назначен штраф по ней, данных нет.
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