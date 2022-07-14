Путин подписал новый закон об иностранных агентах

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, регулирующий статус так называемых иностранных агентов в России. Теперь для получения этого статуса не обязательно получать финансирование от иностранцев — достаточно "находиться под иностранным влиянием". Новые правила вступят в силу с 1 декабря.

Людям и организациям со статусом иностранных агентов запретят преподавать в государственных школах и вузах, вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних и получать госфинансирование для осуществления творческой деятельности. Им будет закрыт доступ к государственной тайне. Им запретят выдвигать кандидатуры в состав Общественных наблюдательных комиссий и становиться членами избирательных комиссий. Им нельзя будет организовывать публичные мероприятия.

Четыре существующих реестра иностранных агентов будут объединены в один. Однако закон предусматривает создание нового реестра — лиц, аффилированных с иноагентами. К таким лицам будут относить учредителей, членов, участников, руководителей или работников организации, которая получила статус иноагента или получавших деньги от агентов. Для аффилированных лиц будет создан отдельный реестр.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать агентом любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии такой деятельности в законе не определены, что позволяет властям включать в список почти кого угодно. В середине июня ЕСПЧ признал закон об агентах нарушающим права человека и присудил каждой из 73 НКО, которые обратились в ЕСПЧ девять лет назад, компенсацию. Россия не будет её выплачивать.