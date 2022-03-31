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Путин подписал указ об оплате поставок газа рублями. Покупатели продолжат платить в долларах и евро
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, вводящий новый порядок оплаты газовых контрактов так называемыми "недружественными странами". Он обещал обязать их платить за поставки в рублях. Согласно тексту документа, оплата продолжит производиться в долларах и евро.
Указ вводит новую схему оплаты с 1 апреля, но выполним может быть не раньше чем с 10 числа, когда ЦБ разработает порядок его исполнения. Импортеры из списка недружественных стран, куда входят, например, страны ЕС и Япония, должны будут открыть два специальных счёта в Газпромбанке. Один — в валюте, в которой они уже производят платежи. Другой — в российских рублях.
После поступления денег на валютный счёт от импортёра, российский банк сам продаст валюту на московской бирже и зачислит деньги на рублёвый счёт. Оттуда они будут переведены "Газпрому". Такая схема позволит российским властям заявлять, что расчёты производятся в рублях, а покупателям — платить как раньше.
Ранее страны Евросоюза уже заявили, что не будут платить за газ в рублях, как потребовала Москва. В четверг глава минфина Франции Брюно лё Мэр дал понять, что Париж и Берлин не примут условия России и по новой схеме. Кремль в свою очередь угрожает не продавать газ другими способами.
В четверг Путин заявил, что если недружественные страны не будут платить с 1 апреля по новой схеме, то Москва будет считать это неисполнением обязательств, а действующие контракты будут остановлены. Такая формулировка, впрочем, не означает, что поставки газа обязательно будут остановлены. Кроме того, указ Путина позволяет вводить исключения для покупателей, и разрешать им платить так, как они делали это раньше.
Другие новости дня
Пашинян заявил, что не позволит перебрасывать наемников в Украину через Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не позволит перебрасывать террористов-наемников в Украину через территорию Армению. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Радио Азатутюн цитирует заявление Пашиняна, сделанное на заседании правительства.
«В качестве истины преподносится ложная информация, что через Армению террористы-наемники попадают в Украину. Любой более или менее осведомленный человек знает, что Армения, которая два года назад сама пострадала от вовлечения в войну террористов-наемников, никогда не будет способствовать их вовлечению в другие места», – подчеркнул Никол Пашинян.
Он также назвал вопиющей дезинформацией сообщения о том, что Армения предоставила России истребители СУ-30СМ для использования в ходе войны в Украине.
«Четыре многофункциональных Су-30СМ, принадлежащие Армении, ни разу со дня их ввоза в Армению не покидали пределы страны», – заявил он.
Отметим, что сегодня Пашинян провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным. По информации Кремля, Путин пообщался и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – говорится в сообщении.
- 16 марта Владимир Путин разрешил отправлять добровольцев воевать в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство получило около 16 тысяч заявок от добровольцев с Ближнего Востока, которые хотят приехать в «ЛНР» и «ДНР».
Следственный комитет России не нашел признаков преступления в действиях Путина
Россиянин Михаил Подивилов обратился в Следственный комитет России с просьбой "расследовать преступные действия Владимира Путина в отношении развязывания и ведения им агрессивной войны с Украиной".
31 марта он опубликовал ответ ведомства, в котором говорится, что обращение не содержит данных, указывающих на признаки какого-либо противоправного деяния.
Ранее Подивилов также отправил обращение президенту Владимиру Путину обращение с требованием прекратить "братоубийственную войну с Украиной". Кроме этого, он попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело против Путина за фейки: президент заявлял, что в "спецоперации" в Украине не участвуют срочники, а Минобороны участие срочников признало.
29 марта Михаил Подивилов встал в одиночный пикет с банковской картой "Мир". Полицейские не знали, что с ним делать, и в итоге решили не задерживать.
НАТО спрогнозировала новое наступление российской армии в Украине
НАТО прогнозирует подготовку нового наступления российской армии в Украине. Вывод войск из-под Киева является не отступлением, а перегруппировкой. Об этом заявил 31 марта в Брюсселе генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, его слова приводит немецкий журнал Spiegel.
Сославшись на данные разведки союза, Столтенберг заявил, что российские подразделения не выводятся, а перемещаются на новые позиции. Москва пытается перегруппировать их, усилить и довооружить для наступления в Донбассе. "Мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут ещё больше страданий [жителям Украины]", — заявил он.
Во вторник Россия объявила, что значительно сократит военные действия в районе Киева и Чернигова на севере Украины. Однако одновременно с отводом войск, Москва интенсифицировала авиаудары и усилила давление на Мариуполь на юге страны. По словам Столтенберга, в НАТО исходят из того, что Москва не отошла от своих задач в операции несмотря на ведущиеся переговоры о мире.
В четверг министерство обороны Украины заявило, что Россия сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг заявил на пресс-конференции, что президент России Владимир Путин сказал ему в телефонном разговоре, что для прекращения огня "время ещё не пришло", — сообщила газета la Repubblica. .
Премьер Грузии почтил память Звиада Гамсахурдия
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили почтил память первого президента страны Звиада Гамсахурдия. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
31 марта – день рождения первого президента Грузии. Сегодня ему исполнилось бы 83 года. Кроме того, 31 марта 1991 года состоялся референдум о восстановлении независимости Грузии.
Сегодня Гарибашвили посетили пантеон писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда, где похоронен Гамахурдия, и возложил цветы к его могиле, пишет агентство «Новости-Грузия».
Звиад Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года. Уже в январе 1992 года Гамсахурдия был свергнут и бежал из Грузии. Два года он не находился в Грузии, а осенью 1993 года вернулся и возглавил правительство в изгнании в Западной Грузии. На этом фоне началась война между его сторонниками и центральными властями под руководством Эдуарда Шеварднадзе и военнизированным формированием «Мхедриони».
Во время этих событий Гамсахурдия погиб в конце 1993 года при невыясненных до конца обстоятельствах. По одной из версий, он покончил с собой в селе Хибула, когда скрывался от правительственных войск в лесах Самегрело.
Однако семья первого президента не поверила официальной версии и добилась того, что в 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования – на этот раз по статье «убийство». Расследование продолжается и в настоящее время.
Россия предложила ЕС оплачивать газ с рублевых счетов в российском банке
Россия предложила покупателям газа из так называемых "недружественных стран" новую схему оплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Предложенная схема предполагает обязательное открытие счета в рублях в российском банке, рассказал источник в правительстве. По его словам, "платеж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях".
30 марта официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия продолжит оплачивать поставки газа из России в евро или долларах, как это предусмотрено в контрактах. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.
Как заявил представитель германского правительства, Путин уведомил канцлера, что с 1 апреля поставки газа должны оплачиваться в рублях, но при этом "для европейских партнеров по договорам ничего не изменится".
Представитель канцлера описал схему, предложенную Путиным, так: "платежи по-прежнему будут отправляться в евро и, как обычно, переводиться в Газпромбанк, на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли". Он отметил, что Шольц в ходе разговора с Путиным попросил изложить это предложение письменно. В сообщении Кремля о разговоре говорится, что обсуждение темы будет продолжено, подробности там не приводятся.
Страны ЕС ранее неоднократно заявляли, что не намерены платить в рублях, отмечая, что требование об этом нарушает контракты. Путин ранее заявлял, что после заморозки резервов Центробанка на Западе – в связи с российским вторжением в Украину – к доллару и евро нет доверия. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае отказа платить за газ в рублях Россия не будет "поставлять газ бесплатно".
Украинская разведка: военные из Южной Осетии отказались от участия в войне против Украины
В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что военнослужащие 4-й гвардейской военной базы РФ из самопровозглашенной республики Южная Осетия отказались участвовать в войне России против Украины.
«Несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, город Цхинвали, Южная Осетия) и были задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины», – говорится в сообщении украинского ведомства.
По информации украинской разведки, даже беседа с заместителем командующего российской 58-й армией по военно-политической работе не повлияла на решение этих солдат.
Накануне «Эхо Кавказа» писало о том, что часть контрактников вернулась из зоны боевых действий. Информацию подтвердил экс-президент самопровозглашенной республики, оппозиционер Эдуард Кокойты.
Относительно солдат, отвечающих отказом на приказ присоединиться к войне России против Украины, руководство РФ, по данным украинской разведки, применяет дисциплинарные взыскания, а не уголовные преследования, как обычно.
«Причиной является страх перед возможной оглаской реальных настроений в войсках и бунтов в воинских частях», – объясняют украинские разведчики.
23 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по их информации, от участия в агрессии против Украины отказываются белорусские военные.
- 16 марта «Эхо Кавказа» сообщило, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
- 26 марта стало известно о переброске дополнительного контингента. По информации Telegram-каналов, в Украину направили «еще порядка 150 ребят из Южной Осетии».
- С военными пообщался югоосетинский президент Анатолий Бибилов и заявил, что «они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию».
Великобритания ввела санкции против RT и нескольких российских медиаменеджеров
Власти Великобритании ввели санкции против учредителя государственного телеканала RT, медиахолдинга "Россия сегодня" и нескольких российских медиаменеджеров. Кроме того, в санкционный список попал генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Санкционный список расширен на 14 позиций. В него, кроме структур РТ, попали генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, генеральный директор RT Алексей Николов, руководитель агентства "Спутник" Антон Анисимов, Генеральный директор Фонда стратегической культуры Владимир Максименко, директор, кадровик и менеджеры соцсетей того же фонда, главный редактор журнала "Камертон" Светлана Замлелова и заместитель генерального директора канала "Россия", телеведущий Сергей Брилёв. У последнего есть британское гражданство.
У всех них будут заморожены британские активы, если они у них есть, им будет запрещён въезд в страну. Как это будет работать против Брилёва — не уточняется.
В Туркменистане от таксистов требуют приклеить на лобовое стекло портрет нового президента
Дорожная полиция в Марыйском велаяте Туркменистана требует от частных таксистов, помимо специальной лицензии на извоз, иметь на лобовом стекле машин портрет нового президента Сердара Бердымухамедова. Об этом пишет туркменская служба Радио Свобода (сайт издания заблокирован в России).
Церемония вступления в должность нового президента Туркменистана состоялась 19 марта. Центральная избирательная комиссия страны объявила, что Сердар Бердымухамедов победил, набрав 72,97% голосов на досрочных выборах, прошедших без участия международных наблюдателей.
После того, как Бердымухамедов-младший принял присягу, по всей стране начали обновлять президентские портреты, отмечает издание.
"У нас на частных машинах запрещено иметь знаки такси. Поэтому будет хорошо, если вы приклеите на лобовое стекло машины портрет нового президента, Сердара. Так людям будет понятно, что ваша машина – это такси", – передают слова полицейских частные извозчики.
По их словам, сотрудники дорожной полиции после предъявления этого требования предлагают водителям купить портрет президента размером 210х75 мм. Стоимость – 5 манатов ($1,5).
"Сотрудники дорожной полиции на стандартном листе обычной бумаги распечатали четыре портрета. Потом отксерокопированные портреты продают нам по пять манатов за каждый", – рассказывают водители такси.
Как пишет издание, портреты президента Сердара Бердымухамедова развешены во всех общественных местах, в том числе в городском транспорте. До появления нового требования водители такси должны были иметь портрет Бердымухамедова-старшего на видном месте в салоне.
Аслан Бжания подтвердил, что Абхазия не планирует входить в состав России
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал заявление югоосетинского лидера Анатолия Бибилова о том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для объединения с Российской Федерацией.
«Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин», – сказал Бжания .
Говоря о позиции абхазского руководства, он подтвердил, что Абхазия не планирует входить в состав России.
«Суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года, в котором закреплены следующие положения:
1) проведение скоординированной внешней политики;
2) создание общего пространства обороны и безопасности;
3) формирование общего социального и экономического пространства;
4) содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия;
5) создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации», – отметил Бжания.
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Песков: в Кремле не принимают никаких мер после заявлений Бибилова
В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», – сказал Песков журналистам.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов накануне заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». По его словам, после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что в условиях российской оккупации у референдума не будет юридической силы.
Власти Крыма хотят изъять квартиру Зеленского в Ливадии
Власти аннексированного Россией Крыма включат квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте в список подлежащего национализации имущества украинских политиков и олигархов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
Ранее глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что планируется национализировать крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, выступающих против России. Список собственности, подлежащей изъятию, будет готов к концу текущей недели. После этого решение узаконит парламент Крыма, добавил Аксёнов.
Квартиру в Ливадии жена Зеленского Елена купила в 2013 году – до аннексии украинского полуострова Россией. О недвижимости стало известно в 2019 году во время президентской кампании в Украине. В пресс-службе избранного президента позже указали, что с 2014 года семья Зеленских ни разу не пользовалась недвижимостью на полуострове, а квартира была официально задекларирована Зеленским. "Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после возвращения Крыма Украине", - заявили в пресс-службе.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать собственность России и её резидентов (жителей) без компенсации.
Американец Рид вновь объявил голодовку в российской колонии
Американец Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку в знак протеста против содержания его в одиночной камере и отсутствия надлежащей медицинской помощи. Рид опасается, что у него туберкулез. Об этом сообщили в среду родители Рида, сославшись на его адвоката.
По имеющейся у них информации, в декабре прошлого года Рид находился в контакте с заключенным, больным туберкулезом в активной форме. Когда здоровье Рида сильно ухудшилось, он не был обследован на туберкулез. Десять дней он пробыл в тюремной больнице, не получив там "существенной медицинской помощи, кроме рентгена, который был сделан неправильно", утверждают родители американца, отбывающего наказание в мордовской колонии. После этого он был возвращен в одиночную камеру.
Адвокат Рида подтвердил, что его клиент начал голодовку.
Рид уже объявлял голодовку в ноябре 2021 года, но прекратил ее в связи с ухудшением состояния здоровья.
В июле 2020 года российский суд приговорил Тревора Рида к 9 годам колонии по делу о нападении на полицейских в Москве. Через год он был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.
Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса. Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплёку.
Российские власти неоднократно намекали на возможность обменять Тревора Рида и другого находящегося в заключении в России американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.
Япония вновь начала называть Южные Курилы «незаконно оккупированными»
Токио будет официально называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящиеся под незаконной оккупацией". Формулировка содержится в черновике нового выпуска "Синей книги по дипломатии" — правительственного справочника о внешней политике страны. Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин".
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, — с конца Второй мировой войны, когда они были аннексированы Советским Союзом, а японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключён.
До 2003 года японская дипломатия официально называла острова "незаконно оккупированными", а до 2012 года — "исконными землями". С 2012 года правительство избегало таких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией.
Япония была готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами. В 2019 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся поставить точку в вопросе о Курильских островах. Однако переговоры так ни к чему и не привели.
В начале марта глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на выступлении в парламенте назвал эти территории "исконно японскими". Затем, на отдельной пресс-конференции, он заявил, что они "незаконно оккупированы". После этого Москва фактически прекратила мирные переговоры.
Залкалиани: «В условиях оккупации у референдума не будет юридической силы»
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал инициативу президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. Залкалиани говорит, что в условиях оккупации у референдума не будет юридической силы.
«Конечно, для нас неприемлемо говорить о каком-либо референдуме в условиях, когда территория оккупирована. У оккупации территорий есть не только политическая, но и правовая оценка. Правовой оценкой является решение Страсбургского суда о том, что там идет процесс оккупации. В условиях оккупации ни у какого референдума не будет юридической силы. Тем более, что сотни тысяч наших сограждан изгнаны из собственных домов, в результате этнической чистки им не дается право вернуться в собственные дома. У нас очень сильная поддержка международного сообщества и наших друзей», – сказал Залкалиани на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, который в ходе визита лично ознакомится с ситуацией у разделительной линии.
Залкалиани добавил, что Грузия не раз подтверждала приверженность мирной политике и принципу неприменению силы.
«Есть попытка повторить ужасные последствия, которые мы видели в 2008 году, и снова втянуть Грузию в провокации. Мы этого не допустим», – отметил глава МИД.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов накануне заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». По его словам, после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он.
Бибилов: после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной
Южная Осетия намерена войти в состав России как субъект Федерации, затем власти считают необходимым инициировать процедуру объединения с Северной Осетией. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он в эфире проекта «Соловьев Live».
Накануне Бибилов сказал, что предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время.
«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия – Алания и Южная Осетия – Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», – сказал Бибилов.
Он отметил, что вхождение в состав РФ многократно увеличит безопасность Южной Осетии, что играет важную роль для общества.
«В новой Конституции РФ прописано, что Российская Федерация ни в коем случае никому не будет отдавать территории, которые есть в Российской Федерации. Это многократно увеличивает безопасность населения Республики Южная Осетия», – отметил Бибилов.
Он добавил, что уже проводятся консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав.
«Самое главное – уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. И юридические действия – они должны быть в первую очередь основаны на международном праве. Основа для этого есть. Южная Осетия – независимое государство, и может принимать те решения, которые оно считает для себя жизненно необходимыми. Это решение является на самом деле жизненно необходимым для народа Южной Осетии», – сказал он.
- Подавляющее большинство стран мира считает Южную Осетию территорией Грузии, находящейся под контролем России. Практически всё население региона имеет российское гражданство.
В Тбилиси доставили тело грузинского добровольца, погибшего в Украине
Тело погибшего на войне в Украине грузинского бойца Давида Гобеджишвили доставили в Тбилиси сегодня на рассвете.
51-летний Давид Гобеджишвили – беженец из Абхазии, участник российско-грузинской войны в августе 2008 года. Он проживал в городе Ткибули на западе Грузии.
Пару недель назад Гобеджишвили отправившиеся в Украину в качестве добровольца. Он был убит 26 марта в ходе боев у города Ирпень под Киевом.
При помощи властей Грузии тело погибшего переправили в Варшаву, а оттуда – в Тбилиси.
Давид Гобеджишвили – это уже четвертый доброволец из Грузии, погибший за месяц войны в Украине. Тела еще двух бойцов – Гии Бериашвили и Давида Ратиани, доставлены на родину и захоронены в Тбилиси
Вывезти тело четвертого погибшего, экс-полковника Бахвы Чикобава, погибшего в Мариуполе 19 марта, до сих пор не удается, пишет агентство «Новости-Грузия».
Абхазский оппозиционер: тема вхождения Южной Осетии в РФ «не имеет никаких перспектив в среднесрочный период»
Один из лидеров оппозиции в самопровозглашенной республике Абхазия, глава Абхазского народного движения Адгур Ардзинба считает, что вопрос вхождения Южной Осетии в РФ «не имеет никаких перспектив в среднесрочный период». Об этом Ардзинба написал в соцсети.
«Тема вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации является не новой на внутриполитической арене этой республики. Она возникает у них перед каждыми выборами.
Вопрос для осетин, действительно, важный, так как это один народ, разделённый на две части – северную и южную.
Напомню, на 10 апреля в Южной Осетии намечены президентские выборы, в которых участвует и нынешний президент Анатолий Бибилов. И вся активность вокруг референдума связана исключительно с выборами.
Но, на мой взгляд, учитывая текущую ситуацию в мире, этот вопрос не имеет никаких перспектив в среднесрочный период», – отметил Ардзинба.
Ранее в Сухуми заявили, что Абхазия не намерена вступать в состав России. Спикер парламента Валерий Кварчия отметил, что Конституция Абхазии не позволяет ей лишиться своей независимости. По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, в Абхазии нет политических сил, «которые исходили бы из отказа от независимости».
Инициатива Бибилова о вхождении Южной Осетии в РФ: реакция Москвы
Референдум о вхождении самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав России можно провести за месяц-полтора, так показывает международный опыт. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала «Москва-24», комментируя инициативу югоосетинского лидера Анатолия Бибилова.
«Это, конечно, зависит от законодательства самой Южной Осетии, там действуют все-таки их законы. Месяц-полтора – это те сроки, в которые такие вопросы могут вполне быть решены с соблюдением всех норм, правил, принципов, подходов, критериев, которые есть на земном шаре», – сказал он.
Вхождение Южной Осетии в состав РФ на референдуме может поддержать почти 100% жителей самопровозглашенной республики. Таким мнением поделился с ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он считает, что референдум может пройти в мае-июне
«Все эти годы у жителей Южной Осетии есть одна мечта – быть в составе РФ. Они это считают очень важным для будущего своей земли, своих детей и внуков», – считает Водолацкий.
Говоря о процедуре, собеседник агентства отметил, что после референдума югоосетинские власти смогут обратиться в адрес президента РФ.
«Будет проведена та процедура, которая когда-то была проведена с Крымом, который сегодня комфортно чувствует себя, вернувшись домой. Южная Осетия тоже хочет вернуться домой», – отметил первый зампред думского комитета.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин положительно оценил инициативу югоосетинского лидера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета отметил актуальность инициативы Бибилова по принятию юридических шагов, направленных на решение вопроса о возможном вхождении республики в состав России. Бастрыкин подчеркнул, что Южная Осетия – давний и важный стратегический партнер Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Накануне спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев заявил, что референдум о вопросе присоединения к РФ пройдет «в ближайшее время». Пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева добавила, что юридические процедуры по вхождению в состав Российской Федерации будут завершены после выборов президента, которые пройдут 10 апреля.
- Подавляющее большинство стран мира считает Южную Осетию территорией Грузии, находящейся под контролем России. Практически всё население региона имеет российское гражданство.
В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски
В офисах российской компании "Газпром" в Германии в среду прошли обыски. Их провели представители антимонопольного ведомства ЕС по делу о сокращении поставок газа в Евросоюз с целью повышения цен на газ на европейском рынке.
Об обысках сообщило издание Bloomberg. Представители как "Газпрома", так Еврокомиссии отказались от комментариев. Ранее Еврокомиссия заявляла, что проверит, нарушил ли "Газпром" антимонопольные правила ЕС. В случае если это будет доказано, компании грозит штраф в размере до 10 процентов от её оборота.
Это расследование было начато ещё до российского вооружённого вторжения в Украину.
Обыски прошли на фоне выдвижения Россией требования к странам ЕС платить за поставки газа в рублях. В среду эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным. Как заявил представитель германского правительства, Путин уведомил канцлера, что с 1 апреля поставки газа должны оплачиваться в рублях, но при этом "для европейских партнёров по договорам ничего не изменится".
Представитель канцлера описал схему, предложенную Путиным, так: "платежи по-прежнему будут отправляться в евро и, как обычно, переводиться в Газпромбанк, на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли". Он отметил, что Шольц в ходе разговора с Путиным попросил изложить это предложение письменно. В сообщении Кремля о разговоре говорится, что обсуждение темы будет продолжено, подробности там не приводятся.
31 марта истекает срок, к которому правительство, Центробанк и "Газпром" должны представить Путину свои соображения о схеме оплаты за газ в рублях.
Страны ЕС ранее неоднократно заявляли, что не намерены платить в рублях, отмечая, что требование об этом нарушает контракты. Путин ранее заявлял, что после заморозки резервов Центробанка на Западе – в связи с российским вторжением в Украину – к доллару и евро нет доверия.
Большинство стран ЕС против немедленного отказа от российского газа, поскольку такой отказ может серьёзно ударить по их экономике. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае отказа платить за газ в рублях Россия не будет "поставлять газ бесплатно".
Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в телеграме связал обыски в "Газпроме" и российское требование, назвав действия ЕС "лучшим способом оставить Европу без газа".
Участницу Pussy Riot заставили записать видео в поддержку Лукашенко
Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали в Минске и заставили записать видео в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает "Медиазона".
Флорес рассказала изданию, что приехала в Минск 26 марта. Спустя четыре дня её задержали возле отеля сотрудники белорусского управления по борьбе с организованной преступностью, после чего увезли в ОВД. Там, по словам Флорес, ей угрожали физической расправой и длительным тюремным сроком. Отпустить активистку пообещали только в том случае, если она сделает под видеозапись нужное сотрудникам милиции заявление. Участница Pussy Riot утверждает, что ей предложили на выбор либо поддержать военное вторжение на территорию Украины, либо выразить поддержку режима Александра Лукашенко, заявив, что протесты в Беларуси были "куплены". В конце концов Флорес выбрала второе.
После записи активистку сначала насильно сфотографировали на фоне плакатов с буквами Z и V, ставшими символами российского вторжения в Украину, а затем выпустили из ОВД, сказав, что она должна немедленно покинуть Беларусь.
В прошлом году Риту Флорес дважды задерживали в Москве и арестовывали на 15 суток. Участницу Pussy Riot признавали виновной в невыполнении требований полицейских и публичной демонстрации "нацистской" символики.
Глава СПЧ ООН: «Россия наносит неизбирательные удары в Украине»
Глава ведомства ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные удары, которые, как утверждается, наносит Россия в ходе боевых действий в Украине, запрещены международным гуманитарным законодательством и "могут являться военными преступлениями", приводит ее слова CNN.
На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве в среду Бачелет сообщила, что её расследователи изучают 24 случая применения Россией кассетных боеприпасов. Ракетному и артиллерийскому обстрелу подвергались больницы, объекты водоснабжения и административные здания, сообщила она:
"Массовое разрушение гражданских объектов и большое число жертв среди мирного населения указывают на то, что фундаментальные принципы различения [между целями атак], пропорциональности и предосторожности не соблюдались".
Как сказала Бачелет, украинский народ переживает "кошмар наяву". "Боевые действия должны остановиться, без промедления", – заявила она и призвала Россию прислушаться к "ясному призыву Генеральной ассамблеи и Совета по правам человека и немедленно начать вывод войск с украинской территории".
- По данным ООН, жертвами войны стали уже более 1000 гражданских лиц. Подчёркивается, что это неполные данные. Власти Украины приводят значительно большие цифры. В одном только Мариуполе, по их оценкам, погибли уже около 5 тысяч человек (независимого подтверждения этого нет).
- В ходе боевых действий разрушено множество жилых домов, самые большие разрушения в Мариуполе и Волновахе, а также в Чернигове, Харькове, пригородах Киева. Украина обвиняет Россию в нанесении авиаударов по гражданским объектам в Мариуполе, в том числе по зданию Драмтеатра, где укрывались люди и где, по сообщениям, могли погибнуть около 300 человек (точные данные не известны).
- Российские власти утверждают, что армия РФ наносит удары только по военным объектам. Они также обвиняют Украину в том, что она размещает военную технику вблизи жилых домов.
Россия аккредитовала первого дипломата от талибов
Первый дипломат нового правительства Афганистана, сформированного запрещенным террористическим движением "Талибан", аккредитован в России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, дипломат прибыл в Москву ещё в феврале.
На встрече стран-соседей Афганистана Лавров отметил, что новой администрации талибов "в целом удается справляться с держанием государства на плаву". По мнению главы МИД России, главной проблемой для признания правительства талибов является его недостаточная репрезентативность: новая власть должна представлять различные политические силы, которые есть в Афганистане, считает Лавров.
- Талибы пришли к власти в Афганистане в начале августа 2021 года и сформировали правительство, которое мировое сообщество считает нелегитимным. Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию. Однако российские власти регулярно проводят встречи с талибами в Москве.
- В октябре Владимир Путин объявил, что Россия будет "двигаться" в сторону исключения "Талибана" из списка террористов. В ноябре государственным СМИ было дано поручение отменить соответствующую маркировку в материалах о талибах.
- 17 марта Совет безопасности ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном. В принятой резолюции устанавливается одногодичное присутствие миссии ООН в Афганистане, а талибы не упоминаются. Россия воздержалась от голосования.
Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова. Об этом Зеленский объявил в видеообращении.
1 марта украинский лидер заявил об отзыве Долгова для консультаций. При этом посол оставался в Тбилиси.
«Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу», – сказал Зеленский.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Владимира Зеленского вернуть отозванного посла.
После начала российского вторжения в Украину грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. Из-за этой позиции тысячи собравшихся в центре Тбилиси потребовали его отставки.
После заявления Бибилова в Абхазии исключили возможность вхождения в состав России
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба прокомментировал заявление властей самопровозглашенной Южной Осетии о намерении войти в состав России. По его словам, в Цхинвали не в первый раз ставят этот вопрос.
«Референдум проводили не один раз, это их историческая судьба, наверное, - объединение с Северной Осетией, мечта национальная, и поэтому ничего удивительного в этом нет. Мы только поддерживаем такое стремление братской Южной Осетии», - сказал Шамба агентству ТАСС.
Что касается возможности вхождения Абхазии в состав России, то, по его словам, ни в абхазских политических кругах, ни в обществе нет таких настроений: «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений о вхождении в состав РФ нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах – в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет».
По мнению Шамба, взаимоотношения Сухуми с Москвой – союзником и стратегическим партнером – должны развиваться «самым тесным образом».
«Совершенно очевидно, что и до этого было ясно, и сегодня, когда мы стоим на пороге новых взаимоотношений в мировой политике, новых построений в глобальной политике, в период, когда происходит такое переустройство, наши взаимоотношения с Россией должны быть еще более тесными. Мы должны строить совместные проекты на будущее - экономические, в области безопасности, во всех других направлениях», - заявил он.
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