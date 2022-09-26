Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену 

Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, которому в США грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности. Указ президента России опубликован на портале правовой информации.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе.

В свою очередь российский адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его подзащитный не подлежит объявленной Путиным «частичной мобилизации», поскольку не служил в российской армии. По словам Кучерены, жена Сноудена также собирается подавать заявление на получение гражданства РФ.

В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден опубликовал секретные сведения об американской программе электронной слежки. В частности, выяснилось, что спецслужбы США прослушивали телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил почти два миллиона секретных файлов.

В том же 2013 году бывший сотрудник ЦРУ покинул США. Сначала он бежал в Гонконг, а затем переехал в Россию, где получил бессрочный вид на жительство.

В 2020 году у Сноудена и его жены родился сын. Он получил российское гражданство.