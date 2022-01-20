Путин присвоил звание Героя труда главе «Газпрома» Миллеру

Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда Российской Федерации председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что Миллеру, которому в конце января исполняется 60 лет, из которых 21 год он возглавляет «Газпром», присвоено звание «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Ранее сообщалось, что убыток «Газпрома» за 2020 год составил почти 707 миллиардов рублей. В том же году Алексей Миллер получил почти 60 миллионов рублей в качестве премии.

В сентябре прошлого года Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий администрации президента Байдена ввести санкции в отношении 35 человек, которых соратники российского оппозиционера Алексея Навального обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции. В законопроекте указано и имя главы «Газпрома» Алексея Миллера. Санкции пока не введены. В Кремле возможность их введения назвали «враждебным антироссийским выпадом», призвав западных коллег «не играть с огнем».

Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда Российской Федерации председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что Миллеру, которому в конце января исполняется 60 лет, из которых 21 год он возглавляет «Газпром», присвоено звание «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Ранее сообщалось, что убыток «Газпрома» за 2020 год составил почти 707 миллиардов рублей. В том же году Алексей Миллер получил почти 60 миллионов рублей в качестве премии.

В сентябре прошлого года Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий администрации президента Байдена ввести санкции в отношении 35 человек, которых соратники российского оппозиционера Алексея Навального обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции. В законопроекте указано и имя главы «Газпрома» Алексея Миллера. Санкции пока не введены. В Кремле возможность их введения назвали «враждебным антироссийским выпадом», призвав западных коллег «не играть с огнем».