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Путин: РФ «сделает всё», чтобы война закончилась «как можно быстрее»
Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с индийским премьером Нарендрой Моди, что Россия "сделает всё" для того, чтобы война в Украине прекратилась "как можно быстрее" - однако украинская сторона, по его словам, отказывается от переговорного процесса.
Слова "война", как и "специальная военная операция", Путин не употребив, использовав выражение "это всё". Он отвечал на реплику Моди, который сказал Путину, что сегодня "не время для войны", подчеркнув, что не раз доносил эту мысль до российского президента по телефону. Индийский премьер сказал, что мир сейчас стоит перед многочисленными вызовами, среди которых проблема продовольствия, удобрений и энергетической безопасности.
Развивая свою мысль, Путин сказал, что руководство Украины "заявило о том, что хочет добиваться своих целей военным путём". Каким путём хочет завершить войну сам Путин, российский президент не сказал.
Встреча с Моди состоялась в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан). Других подробностей беседы агентства не приводят.
- Путин объявил о начале широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля - российские власти называют происходящее специальной военной операцией. Почти 7 месяцев идут жестокие бои, жертвами вторжения стали, по меньшей мере, десятки тысяч человек. России удалось оккупировать часть территорий Украины. В последние недели Украина ведёт контрнаступление.
- Представители украинского руководства заявляют, что сейчас не готовы к переговорам с Россией. Их минимальное требование - вывод войск со всей международно признанной территории Украины, включая аннексированный Крым. Российские требования к Киеву не формализованы, Путин ранее называл целями операции признание Украиной аннексии Крыма, так называемых народных республик Донбасса, а также некие демилитаризацию и денацификацию.
Другие новости дня
Госдума может запретить карты без российского Крыма
В Государственную думу России внесены два законопроекта, предполагающих введение ответственности за распространение изображений, оспаривающих территориальную целостность России. Такими, например, могут считаться географические карты, на которых аннексированный Крым или южные Курильские острова, принадлежность которых оспаривает Япония, обозначены не как часть российской территории. За их изготовление и демонстрацию гражданам будет грозить штраф или арест до 15 суток, юридическим лицам - штраф до 1 млн. рублей.
Как уточняет ТАСС, ответственность будет наложена и в случаях "распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список экстремистских материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством".
Автором законопроекта стали депутат Госдумы Василий Пискарёв и его заместители Анатолий Выборный и Эрнест Валеев. Пискарёв упомянул случай с продававшимися в магазинах стройматериалов обоями для детской комнаты с изображением карты мира, где Крым был обозначен как часть Украины, и заявил, что такие инциденты нужно считать частью "гибридной войны, развязанной Западом против России".
Большинство стран мира не признают аннексию Крыма Российской Федерацией, и на публикуемых в них картах Крым обозначен как территория Украины. Кроме того, Крым обозначен как часть Украины и на российских картах, изданных до аннексии в 2014 году.
Уроженец Южной Осетии погиб от ранений, полученных на войне в Украине
Участник российского вторжения в Украину, уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахмат Засеев скончался в госпитале Ростова-на-Дону.
По информации югоосетинских источников, Засеев попал в больницу 13 мая с ранением и контузией. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Ахмата, но спасти его не удалось.
Засееву было 26 лет. Он родом из поселка Кваиси.
Ранее было известно о смерти на войне в Украине 17 уроженцев Южной Осетии –добровольцев и военнослужащих РФ.
Опрос NDI в Грузии: 75% поддерживают вступление в ЕС, 69% – в НАТО
В Грузии снизилось количество сторонников вступления страны в Евросоюз, свидетельствуют результаты опроса американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI).
Отвечая на вопрос «Вы одобряете или не одобряете заявленную цель правительства Грузии по вступлению в ЕС?», вариант «одобряю» выбрали 75% респондентов – это почти на 10% меньше, чем в конце 2019 года. 14% сказали, что не одобряют вступление страны в ЕС – в прошлом году их число колебалось на уровне 8-11%.
Почти половина респондентов – 47% – считают, что политика властей Грузии должна быть прозападной. 31% настаивают на прозападной политике и одновременно поддержке хороших отношений с Россией. Число тех, кто выступает за более тесные связи с Москвой, в целом не превышает 9%.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», у респондентов также попросили перечислить факторы, которые, по их мнению, препятствуют вступлению Грузии в ЕС. 25% считают, что это отсутствие политической воли правительства, 19% – территориальные конфликты, 17% – Россия, 15% – позиция Брюсселя, 14% – политическая нестабильность в Грузии, 13% – отсутствие демократии, 10% – неразвитая экономика.
Количество противников растет на фоне непредоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС в июне текущего года. 62% респондентов сказали, что знают об этом событии. Большинство из них (56%) винят в этом правительство Грузии.
Лишь треть респондентов (32%) верят, что нынешние власти Грузии способны выполнить все условия предоставления стране статуса – они сформулированы в 12 рекомендациях Еврокомиссии. При этом абсолютное большинство (71%) считают, что выполнение этих рекомендаций важно.
69% населения Грузии поддерживают курс страны на вступление в НАТО. Лишь 12% респондентов сказали, что они против интеграции Грузии в альянс, а 16% затруднились с ответом.
У респондентов также поинтересовались, как они оценивают ответ властей Грузии на войну в Украине. 32% считают, что парламент и правительство страны должны делать больше для поддержки Украины. Более половины считают, что действия властей достаточные.
Опрос NDI проводился в период с 14 июля по 15 августа. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2,1 тысячи человек в Тбилиси и других регионах Грузии. Погрешность результатов составляет +/– 2%.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
В очередь к гробу Елизаветы II перестали пускать
Власти Великобритании объявили, что в очередь из желающих проститься с королевой Елизаветой II вставать больше нельзя. Очередь "переполнилась". Допуск приостановили "по крайней мере" на шесть часов.
К моменту приостановки длина очереди достигала 7,9 километра, время ожидания оценивалось в 14 часов.
Круглосуточная церемония публичного прощания с королевой в Вестминстерском дворце началась вечером 14 сентября. Очередь к гробу с Елизаветой II начала формироваться более чем за двое суток до официального начала. Ожидалось, что всего проститься с королевой придут до миллиона человек.
Британские чиновники разработали маршрут очереди, длина которой не должна превышать восемь километров. Согласно плану, на всём маршруте предусмотрены туалеты, первая помощь и круглосуточное питание. Желающим проститься с королевой выдают цветные браслеты с номером их места в очереди. Для тех, кто по состоянию здоровья не может долго в ней стоять, создана отдельная очередь – с определёнными временными слотами.
Также власти выпустили рекомендации для потенциальных участников церемонии. Согласно им, следует "почтительно" одеться, а у гроба с королевой хранить молчание. Желающим проститься не разрешили приносить цветы, игрушки, свечи и фотографии. Запрещены транспаранты и флаги. В зале Вестминстерского дворца, где стоит закрытый гроб с королевой, нельзя фотографировать или снимать видео.
Церемония публичного прощания закончится вечером в понедельник, 19 сентября. Королеву Елизавету II похоронят в Виндзорском замке.
- Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. На престоле она пробыла дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.
- К гробу королевы в пятницу не была допущена китайская делегация. Предположительно, причиной отказа стали санкции, наложенные Китаем на семерых членов правительства Великобритании, осудивших притеснения уйгурского населения. Им был запрещён въезд в Китай, их активы в стране были заморожены.
- Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания с Елизаветой II – так же, как представители Беларуси и Мьянмы. Президент России Владимир Путин ограничился телеграммой с соболезнованиями. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российские официальные лица "и не собирались" участвовать в похоронах.
В Абхазии завтра пройдет шествие против соглашения по госдаче «Пицунда»
Мирная акция против ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде пройдет завтра в Абхазии. Как сообщили в инициативной группе #Ҳараҳпицунда, речь идет о молчаливом шествии с элементами демонстрации.
Начальная и конечная точка маршрута шествия – сухумская площадь Свободы. Организаторы получили разрешение на проведение акции от городской мэрии.
«Конституция Республики Абхазия гласит, что единственным источником власти и носителем суверенитета в Республике Абхазия является ее народ – граждане Республики Абхазия. Считаем принципиально важным выразить свою волю демократическим путём, чтобы наши законные представители – депутаты Народного Собрания – приняли важное для нашего государства решение исходя из интересов абхазского народа. Ждём вашей поддержки!» – сказано в заявлении организаторов акции.
Ранее молодые люди, которые выступают против отчуждения в пользу Российской Федерации части территории Пицунды, уже провели акцию протеста. В эфире абхазского телевидения их раскритиковал предприниматель и общественный деятель Давид Пилия, а в социальных сетях распространилась информация, что молодежью манипулирует оппозиция.
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба считает, что естественные переживания по теме госдачи «Пицунда» «подхватываются и искусственно нагнетаются извне». По его словам, не последнюю роль в этом играют международные неправительственные организации и грузинское правительство.
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
Опрос NDI: «Мечта» – 25%, ЕНД – 8%, другие партии – 13%
Большинство граждан Грузии остаются политически неопределившимися, свидетельствуют результаты опроса американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI).
Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 25% сказали, что это ныне правящая «Грузинская мечта», 8% – «Единое национальное движение», а 13% выбрали вариант «другие». Число неопределившихся составило 54%. Одновременно 56% сказали, что никакая партия не представляет их интересов.
Исследование NDI свидетельствует о резком изменении политических предпочтений граждан Грузии за последние десять лет. В ноябре 2012 года, когда «Грузинская мечта» только пришла к власти, ее поддерживали 63% респондентов, а число неопределившихся не превышало 25%, пишет агентство «Новости-Грузия».
Тем не менее граждане Грузии, по-прежнему считают, что участие в выборах – это важно. На вопрос «Если завтра состоятся парламентские выборы, будете ли вы голосовать?», 65% выбрали вариант «да».
Сейчас грузины сомневаются в том, что парламент может решить их проблемы. Более половины населения (56%) считают, что законы по важным для них вопросам не принимаются, а 54% не верят, что депутат примет меры, если граждане расскажут ему о проблемах в своем районе. Лишь треть считает, что парламент регулярно общается с общественностью.
Опрос NDI проводился в период с 14 июля по 15 августа. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2,1 тысячи человек в Тбилиси и других регионах Грузии. Погрешность результатов составляет +/– 2%.
В Южной Осетии ликвидировали партию «Родина»
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации политической партии «Родина». Ликвидированы ее структурные подразделения, данные о них исключены из Единого реестра юридических лиц.
Как сообщила пресс-служба югоосетинского Минюста, возглавляемая Домбаем Гассиевым партия «Родина» получила свидетельство о регистрации 6 мая 2013 года. В числе основных целей партия обозначила строительство свободного, справедливого и солидарного общества.
Минюст утверждает, что деятельность партии не соответствовала уставным целям и задачам, а также действующему законодательству.
Ведомство направило в партию предупреждение для устранения нарушений, но оно осталось без реагирования.
«Также одним из требований, предъявляемых к партиям, является обязательное участие в избирательных кампаниях. В случае, если в течение пяти лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда», – говорится в заявлении югоосетинского ведомства.
Опрос NDI: 62% граждан считают Грузию недемократической страной
Более половины граждан Грузии считают, что живут в недемократической стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института (NDI) США.
На вопрос «По вашему мнению, сейчас в Грузии демократия?», 62% респондентов ответили «нет». 30% – выбрали ответ «да». Остальные затруднились с ответом, пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно NDI, число граждан, считающих Грузию недемократическим государством, достигло исторического максимума за 12 лет. Прошлый рекорд был установлен в 2020 году. Тогда с тем, что Грузия не является демократией, согласились чуть менее 60% респондентов. Для сравнения, в 2010 году их количество не превышало 45%.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что жить в демократической желают практически все граждане Грузии. 92% участников нынешнего опроса сказали, что для них это важно.
Отвечая на вопрос «Что для вас значит демократия?», респонденты могли выбрать несколько вариантов. 44% выбрали «свободу слова, СМИ, мнений», 38% — «равенство перед законом», 33% — «защита прав человека», 16% — «трудоустройство».
44% респондентов считают, что Грузия идет по неверному курсу. 23% считают, что страна развивается и ее направление правильное. Еще 29% выбрали вариант «Грузия совсем не меняется».
Опрос NDI проводился в период с 14 июля по 15 августа. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2,1 тысячи человек в Тбилиси и других регионах Грузии. Погрешность результатов составляет +/– 2%.
Взрыв в Луганске. Погибли генпрокурор «ЛНР» и его заместительница
В Луганске в результате взрыва в здании прокуратуры погиб «генеральный прокурор» так называемой «ЛНР» Сергей Горенко. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
В экстренных службах «ЛНР» подтвердили «Интерфаксу» эту информацию. Сепаратисты пока официально не комментировали сообщения о смерти «генпрокурора».
«По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете», – сказал собеседник «Интерфакса».
Погибла и замгенпрокурора Екатерина Стегленко, сообщает агентство.
На видео с места событий можно заметить, что взрыв произошёл на третьем этаже административного здания.
Позднее в пятницу стало известно также об убийстве в оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области чиновников назначенной Россией администрации - супругов Олега и Людмилы Бойко. Они были, как сообщается, застрелены рядом с их гаражом. Людмила Бойко возглавляла городскую комиссию по проведению “референдума” о присоединении оккупированной части Запорожской области к России, Олег Бойко был "заместителем мэра" по ЖКХ.
Луганск, подконтрольный поддерживаемым Россией сепаратистам с 2014 года, расположен далеко от линии фронта. О покушении на чиновников, которые сотрудничают с Россией на территории Украины, сообщалось не раз. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берет.
Некоторые из назначенных Россией чиновников погибли. 26 августа в Бердянске в результате взрыва погиб назначенный РФ «заместитель начальника городского ГАИ» Александр Колесников. Через три дня мертвым нашли народного депутата от партии «Слуга народа» Алексея Ковалева, который во время войны перешел на сторону России и занимал должность заместителя председателя по сельскому хозяйству в назначенном Москвой правительстве региона. У него было огнестрельное ранение в голову.
В начале августа был отравлен Владимир Сальдо, назначенный россиянами глава «обладминистрации» Херсонской области. Он находится в токсикологической реанимации в Москве. 24 августа в Запорожской области в подорванном бомбой автомобиле погиб назначенный российскими военными глава поселка Михайловка Иван Сушко.
По зданию администрации Херсонской области нанесён ракетный удар
Днём 16 сентября по зданию администрации Херсонской области был нанесён, по предварительным данным, ракетный удар. Об этом сообщил замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.
Удар, как утверждается, когда в здании проходило совещание глав оккупационных администраций городских и муниципальных округов. Судя по кадрам, опубликованных очевидцами в социальных сетях, здание администрации частично разрушено.
По словам замглавы оккупационной администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, ранена начальница департамента труда. Также сообщается, что её водитель погиб. Российские СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб сообщили о троих погибших - утверждается, что двое из них случайные прохожие.
В ударе представители оккупационных властей обвиняют украинских военных. Украинское командование пока эти утверждения не комментировало.
Ранее российские военные наносили удары по административным зданиям украинских городов - в частности, по администрациям в Харькове и Николаеве.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В начале марта российские войска оккупировали Херсонскую область. В регионе, наряду с Донецкой и Луганской областями, планируют провести референдум о присоединении их к России. Дата референдума неоднократно переносилась. В конце августа Украина начала контрнаступление в Херсонской области.
Дело Джабиева: судебный процесс продолжится 19 сентября
Судебный процесс по делу о смерти Инала Джабиева продолжится 19 сентября. Об этом сообщает агентство «Рес».
Процесс был отложен из-за отсутствия одного из подсудимых – Заура Гогичаева, который, по словам защиты, не присутствовал по состоянию здоровья. Отсутствовал в зале суда и адвокат одного из подсудимых. Несмотря на то, что стороны были согласны продолжить заседание, судья Инал Тибилов заявил, что в таком случае будет нарушен принцип процессуального права.
Сегодня же Цхинвальский городской суд на два месяца продлил срок предварительного задержания двух обвиняемых – Ацамаза Наниева и Алана Багаева.
Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство от прокуратуры о возврате материалов уголовного дела на доследование.
Накануне президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что расследование уголовных дел о гибели Инала Джабиева и Сармата Кумаритова должны быть доведены до логического конца.
«Я последний раз возвращаюсь к этому вопросу. Как может быть у двух представителей прокуратуры – в городском и Верховном судах – по одному уголовному делу абсолютно разное мнение. Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры отправятся домой», – заявил Гаглоев.
Цхинвальский городской суд 1 августа вынес постановление о возврате дела Джабиева в Генпрокуратуру для устранения нарушений. Позднее Верховный суд отменил это постановление, признав его необоснованным, и вернул дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии – по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в изоляторе временного содержания. Об этом говорят и снимки тела молодого человека. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- Обвиняемыми по делу Инала Джабиева проходят Ацамаз Наниев и Алан Багаев. Два года судебных слушаний не привели к результатам. Новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
- Житель Цхинвали Сармат Кумаритов 29 мая текущего года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями». Кумаритов скончался, не приходя в сознание. По делу о смерти Кумаритова был задержан сотрудник госохраны, еще два сотрудника МВД подозреваются в превышении должностных полномочий.
Чиновник МИД Чехии передавал России секреты «ради женщин и денег»
Высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Чехии несколько лет сотрудничал с российской Службой внешней разведки и передавал ей секретную информацию. Об этом в четверг сообщил чешский Deník N. Информацию о разоблачении сотрудника МИД изданию подтвердили премьер Чехии Петр Фиала и министр иностранных дел Ян Липавский. Министр заявил, что сотрудник был уволен, других подробностей он не привёл.
В чешской контразведке - Службе информации и безопасности (BIS) подтвердили, что уже несколько лет назад выяснили, что в МИД страны есть источник информации для российских спецслужб. Впоследствии сотрудник, передававший секреты, был выявлен, за ним установили слежку. В первой половине этого года о нём сообщили руководству страны. Как сказал один из источников, российские спецслужбы, вербуя чиновника, "использовали его страсть к женщинам и деньгам".
По данным источников Deník N, сотрудник имел доступ к документам под грифом "совершенно секретно". Он работал в министерстве более 20 лет, как в центральном аппарате, так и за рубежом. Его имя и должность не называется. Также неясно, может ли он быть привлечён к уголовной ответственности, поскольку по чешскому законодательству, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, собранные ими доказательства нельзя использовать в суде.
Российский МИД пока сообщение не комментировал.
В прошлом году - после того, как власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складе в Врбетице - из страны было выслано большинство российских дипломатов и сотрудников посольства. Чешские власти считают, что многие из них были сотрудниками российских спецслужб.
ICAO поставила России «красный флажок» по безопасности полётов
Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила России значок в виде красного флажка на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира. О этом сообщает сайт "Авиация России".
ICAO понизила до 77,4 процентов свою оценку эффективности реализации стандартов в категории "летная годность" в России.
На практике это означает, что все другие государства мира могут отказать российским самолётам в использовании их воздушного пространства из-за небезопасного состояния самолётов из России. По нормам ICAO за любую аварию или катастрофу, произошедшую в воздушном пространстве того или иного государства, несут ответственность власти этой страны.
В июне РБК писал, что ICAO в закрытом бюллетене указала на проблемы с безопасностью полётов в России из-за двойной регистрации самолётов. В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации, регистрация воздушного судна более чем в одном государстве не может считаться действительной. Двойная регистрация воздушных судов влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиочастот для работы оборудования самолета и сертификата его летной годности, пояснял в июне представитель ICAO Энтони Филбин.
14 сентября истек 90-дневный срок, который Международная организация гражданской авиации отвела Росавиации на исключение двойной регистрации воздушных судов, находящихся в лизинге у российских авиакомпаний. Ранее в ICAO заявили, что в случае невыполнения этого требования, сделают информацию о "существенных опасениях в области безопасности" общедоступной.
Помимо России, "красный флажок" ICAO на данный момент имеет только Бутан.
В Росавиации объяснили двойную регистрацию воздушных судов действиями «недружественных государств» и отвергли выводы ICAO о небезопасности самолетов российских авиакомпаний.
Большинство иностранных самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудских островах. В марте, вскоре после вторжения России в Украину, власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности у этих самолетов. Для сохранения авиапарка власти России перевели больше 500 самолетов в российскую юрисдикцию. По состоянию на 13 сентября одновременно в российском и бермудском реестрах находилось 560 воздушных судов.
Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолётов, принадлежащих западным лизингодателям и зарегистрированных до марта в иностранных юрисдикциях. После начала войны России с Украиной самолёты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию, а их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных авиавластей. Однако снять их с учёта в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.
После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и деталей к ним. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.
На границе Кыргызстана и Таджикистана идут бои
С утра 16 сентября Таджикистан и Кыргызстан обстреливают друг друга с использованием тяжёлого вооружения. Бои идут на нескольких участках границы. Одна сторона обвиняет в начале конфликта другую.
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявил, что таджикская сторона использует тяжёлую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию. Бишкек обвинил Таджикистан в нарушении договоренностей и попытке захватить территории Кыргызстана. Ранен как минимум 31 человек. Из приграничных районов эвакуируются местные жители.
Пограничные войска Таджикистана в свою очередь заявили, что кыргызские военные обстреливают населённые пункты изо всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники. По данным властей Таджикистана, от обстрелов погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения.
Это уже второе столкновение на кыргызско-таджикской границе за последние дни. В среду, 14 сентября, на трёх её участках произошли перестрелки. В результате столкновений с таджикской стороны погибли двое военнослужащих и 11 человек получили ранения, с кыргызской – ранены как минимум пятеро, в том числе ребёнок.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой являются Кыргызстан и Таджикистан, заявила, что её руководство связалось с правительствами обеих стран. "В ходе переговоров стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путём", – говорится в сообщении ОДКБ.
- Протяжённость границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, 519 из них уточнены, остальная часть границы не демаркирована. Из-за этой неопределённости между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется оружие, что приводит к человеческим жертвам.
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сейчас участвуют в саммите по региональной безопасности в Узбекистане.
Власти ФРГ перевели «дочку» «Роснефти» под доверительное управление
Правительство Германии перевело под доверительное управление Федерального сетевого агентства ФРГ компанию Rosneft Deutschland, которая владеет контрольными пакетами акций нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге. Об этом решении объявило в пятницу министерство экономики Германии, как сказано в сообщении, с целью обеспечения бесперебойной работы этих предприятий. Принадлежащие Rosneft Deutschland доли в компаниях-владельцах заводов также перешли под управление агентства.
В сообщении отмечается, что эта мера призвана устранить нависшую угрозу над энергетической безопасностью, она также в значительной степени будет содействовать сохранению компании и рабочих мест в Шведте, цитирует документ DW. Компания, владеющая заводом в Шведте на востоке Германии, до сих пор зависела от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". В соответствии с решением ЕС, к концу года должно вступить в действие эмбарго на поставки российской нефти в страны союза (за рядом исключений, которые к Германии не относятся). Пока не объявлено, какими будут альтернативные источники нефти для нефтеперерабатывающих заводов.
"Роснефти" принадлежит около 12 процентов всех нефтеперерабатывающих мощностей Германии. Власти страны заявляют, что вскоре будет объявлен долгосрочный план обеспечения работы предприятий.
Российский концерн "Роснефть" действия Берлина пока не комментировал.
Пашинян заявил о гибели 135 военных в результате боев с Азербайджаном
На данный момент число подтвержденных жертв среди армянских военнослужащих в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном 13-14 сентября составляет 135.
Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он отметил, что, к сожалению, эта цифра не окончательная, передает Радио Азатутюн.
«У нас также есть множество раненых», – сказал Пашинян.
Глава правительства также подчеркнул, что Армения пока не собирается вводить военное положение. По его словам, граждане, которые хотят присоединиться к обороне страны, могут сделать это добровольно, обратившись в военные комиссариаты.
«Мы продолжим предпринимать все возможные шаги для установления в регионе долгосрочного мира», — добавил Пашинян.
В начале заседания премьер-министр и члены правительства почтили память погибших армянских военнослужащих минутой молчания.
В ходе боевых действий с армянской стороны были ранены шесть мирных жителей, еще один человек скончался от осколочных ранений. Об этом сегодня сообщила омбудсмен Армении Кристина Григорян.
Число подтвержденных Баку погибших азербайджанских военнослужащих достигло 77 человек.
- Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение. Ереван обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. 14 сентября вечером Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии.
Инал Ардзинба: «Вероятность войны с Грузией достаточно высокая»
Ситуация в регионе взрывоопасная, вероятность войны с Грузией достаточно высокая, – заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба после заседания общественного совета при абхазском МИДе.
«Грузинская власть, с одной стороны, делает определенные заявления, но с другой стороны мы смотрим на дела. Дела заключаются в том, что растут контракты по поставке ударных и разведывательных беспилотников, идут консультации с НАТО, активно работает разведка», – сказал Ардзинба.
«С учетом того, что происходит на Украине, с учетом того, что происходит между Арменией и Азербайджаном, конечно, вероятность войны с Грузией достаточно высокая. Нам нужно, как государству, обеспечивать обороноспособность, твердо стоять, отстаивать наши интересы», – добавил Ардзинба.
По его словам, все эти вопросы будут обсуждены и на заседании абхазского Совбеза, которое состоится в понедельник, 19 сентября.
Как пишет ТАСС, Ардзинба также напомнил, что недавно было заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о возможности проведения референдума по вопросу открытия второго фронта, после чего «он сказал, что референдума не будет и т.д.».
По словам секретаря абхазского Совбеза Сергея Шамба, «опасения реальные и это не может не беспокоить».
«Мы должны быть ко всему готовы», – сказал Шамба.
По его словам, в случае начала военных действий Грузию будут поддерживать «все, кто сегодня поддерживает Украину, еще и Азербайджан, и Армения там будут».
«Наш союзник – Россия, и это серьезная поддержка для нас», – подчеркнул он.
Шамба высказался в пользу того, чтобы устанавливать более тесные отношения с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР».
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Парламент Казахстана одобрил ограничение президентских сроков
Парламент Казахстана принял сразу в двух чтениях поправки в Конституцию. Депутаты одобрили законопроект о семилетнем президентском сроке без права повторного переизбрания и поддержали возвращение столице страны Нур-Султану названия Астана. Поправки направили на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву, передает Tengrinews.
Законопроект, согласно которому будут внесены поправки в пять статей конституции, вынес на рассмотрение обеих палат казахстанского парламента министр юстиции Канат Мусин. Помимо увеличения президентского срока и переименования столицы страны, будет также увеличен до восьми лет срок полномочий судей Конституционного суда.
- Летом 2022 года в Казахстане прошёл референдум по поправкам к Конституции. В частности, родственникам президента запретили занимать руководящие посты в государственном секторе, а самому президенту – быть членом политических партий.
- В сентябре президент Касым-Жомарт Токаев инициировал новые изменения Конституции, предложив, в частности, разрешить избираться главой государства только на один срок, но увеличить его до семи лет. Осенью в Казахстане пройдут досрочные выборы президента страны. Токаев намерен выставить свою кандидатуру.
- О предложении группы депутатов нижней палаты парламента Казахстана вернуть столице название Астана стало известно в начале сентября.
- Столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Жители Казахстана новое название не приняли — проводили несогласованные митинги с призывами вернуть городу прежнее название.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. Одним из популярных стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") – требование ухода Назарбаева из власти.
- Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. Летом 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%.
В Изюме после отступления армии РФ обнаружили массовое захоронение
В городе Изюм Харьковской области после отступления российской армии было обнаружено массовое захоронение, содержащее около 440 могил. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на начальника Следственного управления полиции в Харьковской области Сергея Болвинова.
Он заявил, что все тела будут эксгумированы и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Телеканал Настоящее Време опубликовал фотографии захоронений в лесах под Изюмом, которые редакции передали украинские журналисты. На снимках запечатлены захоронения, которые остались после отхода российских войск с территории, находившейся несколько месяцев под их оккупацией.
На некоторых могилах есть венки. На крестах, установленных над местами захоронений, видны надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412". Как пишет Настоящее время, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил подлинность снимков.
В эфире телеканала он заявил, что украинская сторона знала о существовании захоронения из роликов, которые выкладывали российские военные, и искала его после освобождения Изюма. По словам Котенко, в этом месте сотни могил.
Советник главы Минобороны Алексей Копытько 15 сентября заявил, что "разрушения, нанесенные оккупантами в Изюме, сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв, – минимум с двумя Бучами Киевской области".
Ранее о гибели в Изюме не менее тысячи гражданских лиц сообщал депутат Изюмского горсовета Максим Стрельников. "Согласно той информации, которой мы владеем, минимум тысяча местных граждан погибли вследствие военных действий. Но, к сожалению, еще больше людей пострадали, потому что им не смогли вовремя оказать медпомощь. Российские оккупанты еще в марте уничтожили все медучреждения в Изюме", – заявил депутат.
- 10 сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма "передислокацией".
- В феврале-марте 2022 года Изюм был почти полностью разрушен в результате боев. Оставшиеся в нем жители лишились электроэнергии, газа и теплоснабжения. Россия отрицает целенаправленные обстрелы мирных жителей, жилых домов и гражданской инфраструктуры.
- 1 апреля 2022 года Изюм заняли российские войска. По словам местных властей, с начала войны в Изюме погибли более тысячи мирных жителей, значительно пострадали почти 70% многоэтажных домов и более 80% городской инфраструктуры. В городе осталось около 10 тысяч жителей – из 46 тысяч, живших в Изюме до вторжения России.
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Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры
Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении своей спортивной карьеры. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам спортсмена, в последние годы он столкнулся с проблемами в виде травм и операций. «Я много работал, чтобы вернуться в полноценную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела… Мне 41 год. Я сыграл более 1500 матчей за 24 года», - написал Федерер. Последним турниром, в котором он примет участие, станет Кубок Лэйвера, который пройдет с 23 по 25 сентября этого года.
Роджер Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Он пять раз подряд выигрывал Уимблдонский турнир и с восьмью титулами является рекордсменом по победам в нем. Был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель. Позднее этот рекорд смог побить только Новак Джокович. Федерер выигрывал золото в парном разряде на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и серебро в одиночном разряде на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. За свою карьеру он заработал более 100 миллионов долларов призовых.
Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите в Самарканде
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Это первая встреча глав государств с начала российского вторжения в Украину.
Путин заявил, что понимает озабоченности Китая, связанные с «украинским кризисом», и высоко оценивает «сбалансированную позицию китайских друзей» по войне в Украине. Он также высказался в поддержку Китая, осудив «провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе».
Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Китай готов «вместе с Россией взять на себя роль великих держав и играть руководящую роль, чтобы привнести стабильность и позитивную энергию в мир». Он также отметил, что ценит «приверженность России принципу одного Китая».
Белый дом в четверг призвал Китай не поддерживать Москву в ее войне против Украины, заявив, что все страны должны быть едины против агрессии России в Украине и не оставаться в стороне.
«Наше послание Китаю, я думаю, было последовательным: сейчас не время вести какие-либо дела с Путиным, учитывая то, что он сделал внутри Украины. Сейчас не время изолироваться от остального международного сообщества, которое осудило то, что он делает в Украине», - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби телеканалу CNN. Он также отметил, что Пекин не предпринимал никаких шагов для материальной поддержки Путина или нарушения санкций против Москвы.
Пригожин - о вербовке заключенных на войну: Либо зэки, либо ваши дети
Близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал появившееся накануне в сети видео, на котором человек, очень похожий на него, пытается завербовать заключенных для участия в боевых действиях на территории Украины в составе российской частной военной компании «Вагнер».
Комментарий Пригожина опубликован на странице компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену. «Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», - сказано в публикации.
Пригожин также заявил, что если бы сам был заключенным, то «мечтал бы влиться в дружный коллектив» ЧВК «Вагнера», «чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой».
В среду команда Алексея Навального опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором, как утверждается, бизнесмен Евгений Пригожин лично вербует на войну с Украиной заключенных одной из колоний Республики Марий Эл.
Видеозапись, судя по всему, была сделана на мобильный телефон или на видеорегистратор, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. На ней человек, похожий на Пригожина, стоя перед строем мужчин в тюремных робах, представляется участником частной военной компании «Вагнер» и рассказывает об условиях отправки на войну.
По его словам, осужденные, которые согласятся принять участие в боевых действиях, пробудут полгода на передовой; если такому наемнику меньше 22 лет, то необходимо письменное согласие родственников; во время службы запрещается мародерство, употреблять алкоголь и наркотики, вступать в «сексуальные контакты» с местным населением, а также «отступать и сдаваться в плен», для чего каждому наемнику обещают выдать по две гранаты (вероятно, для подрыва подошедшего вплотную противника, а затем – самоподрыва). Дезертирство, по словам человека на видео, карается расстрелом на месте.
Тем заключенным, которые через полгода останутся живыми, вербовщик обещает помилование или, в случае такого желания, продолжение службы в ЧВК. «Вариантов вернуться на зону – никаких», – подчеркивает на видео человек, похожий на Пригожина, добавляя при этом, что сейчас ему «нужны только штурмовики», которые будут «наступать».
По некоторым данным, на предложение поехать на войну в обмен на помилование ответили согласием около двухсот осужденных.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о вербовке для участия в боевых действиях на территории Украины российских заключенных, а также о том, что поиском наемников занимается лично Евгений Пригожин. Сообщалось, в частности, о его визитах в три колонии в Ивановской области, где ему удалось завербовать 650 человек, а также в две колонии Ростовской области, после чего состав ЧВК «Вагнер» пополнили около тысячи наемников. Тогда утверждалось, будто Пригожин заявил заключенным, что во время боевых действий они могут делать с украинцами «все, что захотят, и им ничего за это не будет».
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в наземных операциях РФ в Сирии, Африке и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. СМИ называют одним из создателей и спонсоров ЧВК близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Сам он долгое время отрицал как свою связь с «Вагнером», так и вербовку заключенных.
ЕСПЧ опубликовал по искам против России 163 решения
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал 163 решения по искам против России. Об этом в своем телеграм-канале в четверг сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Основными статьями, которые по мнению ЕСПЧ были нарушены Россией, стали о праве на справедливое судебное разбирательство, запрете на пытки, праве на личную свободу и неприкосновенность и праве на уважение частной жизни.
Россия была исключена из Совета Европы 16 марта из-за полномасштабного вторжения в Украину. В ответ Москва решила не исполнять решения вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня. С 16 сентября страна утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека. После этого дня ЕСПЧ будет рассматривать жалобы против России только, если инцидент произошел не позднее 16 сентября 2022 года
Ряд юристов и правозащитников настаивает, что Европейская конвенция по правам человека распространяется на Россию еще в течение полугода после ее исключения из Совета Европы, и, следовательно, страна должна выполнить все решения ЕСПЧ, вынесенные до 16 сентября.
США ввели санкции против Рамзана Кадырова из-за войны в Украине
США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за войны в Украине. В санкционный список также включены три дочери Кадырова и три женщины, названные его женами. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.
Всего в санкционный список были внесены 22 физических и два юридических лица. Среди них: помощник президента России Максим Орешкин, гендиректор Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») Владимир Комлев, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и глава Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.
Под санкциями также оказались главы оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Рогов и Евгений Балицкий, воюющая в Украине ультраправая группировка «Русич» и ее руководители Алексей Мильчаков и Ян Петровский.
- В июле 2020 года Госдепартамент США принял санкции против Рамзана Кадырова в связи с его причастностью к грубым нарушениям прав человека в Чечне. Сообщалось, что США располагают достоверными сведениями о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные за последние десять лет, включая пытки и внесудебные казни.
- В 2017 году Министерство финансов США внесло Кадырова в «список Магнитского». По версии Минфина, Кадыров несет ответственность за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека.
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