Путин: В конфликте России с Украиной виноваты оппоненты Москвы

Россия в отношении Украины действует в правильном направлении, она защищает свои национальные интересы. Об этом заявил президент России в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам Владимира Путина, в основе конфликта с Украиной лежит политика оппонентов Москвы, «направленная на растаскивание исторической России».

«Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа», - сказал президент.

Отвечая на вопрос о том, как России отступить от опасной черты, Путин сказал: «Я не считаю, что она такая уж опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан».

Президент также отметил, что Москва готова договариваться «со всеми участниками о приемлемых развязках» конфликта с Украиной. «Но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они», - отметил Путин.

Кроме того, по словам президента, события последних месяцев убедили его в том, что 99,9% россиян готовы «положить все» в интересах страны.