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Путин в поздравлении россиян сообщил о развёртывании «Сармата»
Президент Владимир Путин в поздравлении россиян по случаю Дня защитника Отечества заявил, что Россия в 2023 году будет развивать ядерное оружие. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
В нём, в частности, Путин заявил, что в России «на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой».
Кроме того, Россия продолжит серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнёт массовые поставки армии гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». В ближайшие годы в состав военно-морского флота России войдут ещё три атомных подводных крейсера, пообещал Путин.
Российские войска также получат «новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы», сообщил президент России.
21 февраля в своём послании Федеральному собранию Путин уделил много внимания российским стратегическим силам. Однако он не рассказал о пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» 20 февраля, который, по данным источников телеканала CNN, закончился неудачей. Пуск проводился на фоне или даже во время визита президента США Джо Байдена в Киев.
В среду Совет Федерации и Госдума России одобрили законопроект о приостановке договора с Соединёнными Штатами об ограничении ядерных вооружений. Проект внёс президент Владимир Путин, который накануне заявил, что Россия приостановит своё участие в договоре . Документ не предусматривает возможности приостановки действия. Путин заявил, что Россия не планирует соблюдать соглашение, но не будет из него выходить.
Договор ограничивает максимальное число развёрнутых ядерных боеголовок, число их носителей, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием.
Другие новости дня
В Таджикистане произошло сильное землетрясение
Сегодня, 23 февраля, в 5:40 по местному времени на территории Таджикистана произошло сильное землетрясение. В Душанбе трясло около 20-25 секунд, толчки от землетрясения ощутили жители других регионов Таджикистана.
Толчки ощущались также в Китае, Афганистане, Пакистане, Кыргызстане и Узбекистане.
По данным американского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от местности Аличур в Мургабском районе, расположенном на востоке Таджикистана. Магнитуда в эпицентре составила 6,8. Информационное агентство Рейтер со ссылкой на китайские телевизионные госканалы, сообщает о магнитуде этого землетрясения в 7,2.
До настоящего времени какой-либо информации об ущербе, нанесенном этим землетрясением, не поступало. На страничке Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана в Фейсбуке появилась запись «В Сарезе все спокойно. Сохраняйте спокойствие».
Эпицентр землетрясения находится в том же регионе, что и Сарезское озеро. Это озеро образовалось в 1911 году в сильнейшего землетрясения и схода оползня, перегородившего реку Мургаб. Сейчас объем водных ресурсов достигает 17 миллиардов кубических метров. Эксперты утверждают, что в случае прорыва Усойского завала в зоне риска окажутся не только жители бадахшанских селений Таджикистана, но и жители других стран низовья Центрально-Азиатского региона. В зону бедствия попадут Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, сейчас на потенциально опасных территориях проживает около шести миллионов человек.
Таджикистан расположен в одном из самых сейсмоопасных районов азиатского континента. Ежегодно в стране фиксируются сотни землетрясений, в результате которых бывают и разрушения жилых строений, и административных зданий.
Премьер Грузии отправился в Турцию. Он посетит зону землетрясения
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправился в Турцию, сообщила администрация правительства.
Запланирована встреча Ираклия Гарибашвили и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Гарибашвили посетит пострадавший от землетрясения город Антакья в провинции Хатай, где в разборе завалов участвуют спасательные отряды МВД Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в делегацию входят министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури , глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, руководитель аппарата правительства Реваз Джавелидзе и начальник Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили.
Из-за поездки Гарибашвили в Турцию на конец марта отложено его выступление в парламенте Грузии в порядке интерпелляции — права депутатов задавать вопросы представителям исполнительной власти.
Вопросы к премьеру, касающиеся национальной безопасности, выдвинули оппозиционеры Хатуна Самнидзе, Анна Бучукури и Теона Акубардия.
Умер комбат «Азова». Он провёл четыре месяца в российском плену
Умер командир 1-го батальона украинского полка «Азов» Олег Мудрак, который участвовал в обороне завода «Азовстали» в Мариуполе и несколько месяцев провел в российском плену. О смерти Мудрака сообщил в инстаграме его племянник.
По информации «24 канала», причиной смерти 35-летнего Мудрака стала остановка сердца.
Мудрак воевал за Украину с 2014 года. После полномасштабного вторжения России он защищал Мариуполь. Весной 2022 года бойцы полка «Азов» почти два месяца держали оборону на заводе «Азовсталь». В середине мая по приказу командования они вышли с территории завода и сдались в плен. По утверждениям российской стороны, всего в плен сдались почти 2,5 тысячи украинских военных. Такую же цифру называл президент Украины Владимир Зеленский.
В сентябре в рамках масштабного обмена пленными Россия освободила пятерых командиров обороны «Азовстали» и 108 бойцов полка «Азов». В числе освобожденных был Мудрак.
Пленные, в том числе Мудрак, содержались в исправительной колонии в посёлке Еленовка в Донецкой области. В результате взрывов на территории объекта 29 июля погибли, по данным российской стороны, не менее 53 человек. Россия обвинила в случившемся украинскую армию. Москва утверждает, что по колонии был нанесён ракетный удар. В Киеве заявляют, что атаки со стороны ВСУ не было, а взрывы должны были скрыть массовые убийства и пытки украинских пленных.
Мудрак стал широко известен после того, как в августе писатель Станислав Асеев опубликовал фото бойца, на которых было видно, как сильно он изменился за сто дней пребывания в плену.
- Стороны войны в Украине обвиняют друг друга в жестоком обращении с военнопленными. В опубликованном в ноябре докладе ООН отмечается, что и украинские, и российские пленные сообщают о жестоком обращении к ним.
- Полк «Азов» был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. В 2015 году Конгресс США запрещал оказывать ему военную помощь из-за предполагаемых связей с неонацистами.
- Сейчас «Азов» является составной частью вооружённых сил Украины.
- 2 августа Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его.
- «Азов» регулярно используется российской пропагандой для доказательства поддержки неонацизма Украиной на государственном уровне. «Денацификацию» Украины Москва называла одной из целей военного вторжения в 2022 году. Полк отрицает свою связь с нацизмом.
В ЕС зафиксировано рекордное число просителей убежища из Грузии
В 2022 году почти 29 тысяч граждан Грузии подали заявки на получение убежища в Евросоюзе – почти в два раза больше, чем в 2021 году. Информация об этом опубликована на сайте Агентства по делам миграции ЕС.
В прошлом году прошение о предоставлении убежища подали 28 797 граждан Грузии, из них более 26 400 – первичные заявки, 2397 – повторные.
В 2022 году ЕС рассмотрел 18 850 заявок от граждан Грузии, число отказов составило 18 089 (96%). Статус беженца получили лишь 468 человек, дополнительную защиту — 258. Число заявок, находящихся на рассмотрении, составляет 15 328.
Статистика заявок от граждан Грузии по годам:
- 2014 год — 8728;
- 2015 год — 8049;
- 2016 год — 8573;
- 2017 год — 11 579;
- 2018 год — 19 959;
- 2019 год — 22 118;
- 2020 год — 8508;
- 2021 год —14 647;
- 2022 год — 28 797.
Ранее грузинская служба Радио Свобода сообщила, что в 2014-2022 годах граждане Грузии чаще всего подавали заявки на получение убежища в Германии и Франции. В 2022 году значительно возросло число заявок, поданных гражданами Грузии в Ирландии.
- Всего в прошлом году Евросоюз получил около 966 тысяч заявок о предоставлении убежища, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Это связано, по мнению авторов отчета, со снятием ограничений после пандемии COVID-19, конфликтами и вопросами продовольственной безопасности.
- Больше всего заявок подали граждане Сирии – 132 тысячи, Афганистана – 129 тысяч, Турции – 55 тысяч, Венесуэлы – 51 тысяча, Колумбии – 43 тысячи. Рекордное число заявок поступило от граждан Турции, Венесуэлы, Колумбии, Бангладеш и Грузии.
- Около четырех миллионов граждан Украины подали заявки на получение временной защиты. Сейчас украинцы могут въезжать в страны ЕС без документов, после чего могут обращаться за временным убежищем. Вместе с этим статусом заявители получают вид на жительство, доступ к медпомощи, жилью и образованию для детей.
- В 2022 году почти 17 тысяч россиян подали заявки на получение убежища в Евросоюзе – в два раза больше, чем в 2021 году. В прошлом году прошение о предоставлении убежища подали 16 920 россиян, из них более 13,6 тысячи – первичные заявки, 3,3 тысячи – повторные. В 2021 году всего было подано 6 993 заявки, из которых первичными были 4357 заявок.
Международный суд в Гааге потребовал разблокировать Лачинский коридор
Международный суд ООН в Гааге в среду вынес решение, обязывающее Азербайджан обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору. Коридор - единственный путь, соединяющий Нагорный Карабах (армянское название — Арцах) с Арменией. Он перекрыт с середины декабря, что привело к значительному ухудшению гуманитарной обстановки на контролируемой самопровозглашённой армянской администрацией территории Нагорного Карабаха.
Заседание суда в Гааге было посвящено иску Армении о применении обеспечительной меры против Азербайджана и, одновременно, такому же иску Азербайджана против Армении. Иск Азербайджана против Армении суд постановил не рассматривать. Иск Армении - удовлетворить в той части, что касается разблокировки Лачинского коридора. Однако суд отклонил просьбы Армении о восстановлении подачи природного газа в регион: по мнению судей, армянская сторона не предоставило достаточных данных о том, что Азербайджан препятствует подаче газа.
Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. По условиям соглашения, подписанного после окончания войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешёл под наблюдение российских миротворцев.
В середине декабря дорогу заблокировали азербайджанские активисты. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов на территории Нагорного Карабаха.
Ереван утверждает, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором обвинил российских миротворцев в бездействии.
МИД Азербайджана ранее заявлял, что Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнёров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана.
- Нагорный Карабах по международному праву считается частью территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран мира.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе размещены российские миротворческие силы.
Людмила Нарусова выступила в защиту артистов с антивоенной позицией
Член Совета федерации Людмила Нарусова на заседании верхней палаты российского парламента в среду высказалась против преследования деятелей культуры, критикующих войну России в Украине. Она назвала неконституционными запреты спектаклей с участием артистов - противников войны, и другие репрессивные меры. Нарусова попросила председателя Совфеда Валентину Матвиенко получить объяснения от Министерства культуры России.
Людмила Нарусова считает неприемлемыми случаи артистов, по ее словам, «выдавливают из театров» за выражение своего мнения. В качестве примера она привела фактическое увольнение из московского театра «Современник» народной артистки России Лии Ахеджаковой.
Нарусова напомнила, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник пообещал не заниматься «охотой на ведьм» и не «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону». Сенатор подчеркнула, что Конституция гарантирует россиянам право свободно выражать свое мнение, «пусть даже оно расходится с общепринятым».
По словам Нарусовой, Госдума сейчас получает множество предложений узаконить различные наказания по отношению к тем гражданам, кто уехал из России после начала войны. «Это и лишение собственности, и лишение гражданства, и другие репрессивные меры, которые противоречат Конституции Российской Федерации,» - сказала политик.
Вице-председатель Совфеда Андрей Турчак в ответ на слова Нарусовой заявил, что «наказывают за предательство, а не за поведение». На это Нарусова ответила, что предательство - это статья Уголовного кодекса, и наказание должно иметь обоснования, а не исходить из эмоциональных реакций.
На том же заседании Совфеда председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что комитет никогда не поддержит деятелей культуры и науки, которые «оскорбляют страну и армию». Она отметила, что комитет мониторит ситуацию с притеснениями общественных деятелей, и что тех «наказывают за оскорбления».
- После начала военного вторжения в Украину в России регулярно подвергаются преследованиям деятели культуры, высказывающие антивоенную позицию. Концерты и спектакли с их участием отменяются или переносятся на неопределенный срок. СМИ публикуют предоставленные источниками списки артистов и коллективов, чьи выступления негласно считаются нежелательными. Некоторые артисты внесены Министерством юстиции России в список иностранных агентов. Многие покинули страну.
- Людмила Нарусова - вдова бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака, подчиненным которого был в 1990-е годы Владимир Путин. Она представляет в Совете федерации Тыву. Нарусова была единственным сенатором, проголосовавшим против поправок к Конституции в 2020 году, она также не голосовала год назад за признание так называемых «ДНР» и «ЛНР». Она не голосовала и за аннексию четырех украинских областей, но при этом сказала, что не может проголосовать и против.
Байден в Польше помолился за мир и преображение России
Президент США Джо Байден в среду завершил поездку, в ходе которой он посетил Украину и Польшу, и вылетел в Соединенные Штаты.
В последний день своего пребывания в Варшаве, который пришелся на Пепельную среду - первый день Великого поста у христиан-католиков - Байден принял участие в католическом богослужении. Об этом сообщил священник Веслав Давидовский. Он написал в фейсбуке, что в импровизированной домашней часовне рядом с апартаментами президента США отслужил мессу, в которой принял участие Байден. Как написал Давидовский, возносились молитвы о мире, преображении России и благодати святого духа для президента США.
По традиции, в Пепельную среду священник сыплет верующим на голову пепел или делает пеплом отметку у них на лбу. Комментаторы заметили темное пятно на голове президента США, который участвовал в среду во встрече лидеров стран восточного фланга НАТО. Издание The Hill отмечает, что, по всей видимости, это и был след от пепла. Байден в своем твиттере посвятил началу поста одну из записей, а на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой оба вспомнили о папе Римском Иоанне Павле II - уроженце Польши.
Байден - второй, после Джона Кеннеди, президент США, принадлежащий к католической церкви. В прошлом году Байден в Пепельную среду, по его словам, молился за народ Украины - это было спустя несколько дней после российского вторжения.
- Папа Римский Франциск в среду напомнил о годовщине российского вторжения в Украину и призвал к прекращению «абсурдной и жестокой войны». Он призвал политических лидеров «приложить конкретные усилия, чтобы положить конец конфликту, достичь прекращения огня и начать мирные переговоры». Он также пообещал «быть с многострадальным украинским народом».
Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в массовой гибели бойцов «ЧВК Вагнера»
Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала в пятницу фотографию, на которой запечатлены десятки лежащих на земле трупов мужчин. Сам бизнесмен утверждает, что на фото - погибшие в Украине бойцы основанной им «ЧВК Вагнера». По словам Пригожина, все запечатленные на фото люди погибли за один день, 21 февраля, в боях под городом Бахмут. Он обвинил в их смерти министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
«Это парни, которые погибли по причине так называемого снарядного голода, - объяснил Пригожин. - Виноваты в этом те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимовым, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение».
В качестве доказательства своих слов Пригожин опубликовал заявку с запросом необходимых боеприпасов на имя Валерия Герасимова. «Необходимо 105 тысяч, а дают 3 тысячи 600», - пояснил Пригожин, назвав руководство российской армии «оборзевшими гражданами».
В последние месяцы основатель и спонсор «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, неоднократно публично критиковал Минобороны России - в частности за неверную, по его мнению, тактику ведения войны в Украине и за отказы выдавать снаряды его бойцам. На прошлой неделе Пригожин заявил, что министерство хочет «уничтожить» «ЧВК Вагнера».
В военном ведомстве долго не комментировали заявления Пригожина, но накануне выступили с утверждением, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», а слова об их нехватке являются «экзальтированными», «вносят раскол» между подразделениями российской группировки в Украине и «играют на пользу врагу». Пригожин в ответ обвинил Минобороны во лжи.
Ряд поддерживающих войну пользователей телеграм-каналов, в том числе некоторые так называемые военкоры, в среду попытались устроить сетевой флешмоб под лозунгом предоставления «ЧВК Вагнера» снарядов. Множество таких однотипных комментариев появилось также в трансляции концерта в Лужниках с участием Владимира Путина.
- Частная военная компания «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях.
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично Евгений Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали десятки тысяч бойцов. Однако недавно СМИ сообщили, что набор заключенных в «ЧВК Вагнера» прекращен. По данным некоторых источников, теперь этим займется Минобороны.
- Официально, по российским законам, «ЧВК Вагнера» не существует. В сводках Минобороны отряды наемников этой структуры называют «штурмовыми отрядами добровольцев».
Федерация шахмат России уходит из Европы в Азию
Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил переход Федерации шахмат России в Азиатскую федерацию шахмат из Европейского шахматного союза. Как говорится в пресс-релизе ФИДЕ, окончательное решение о членстве России должно быть принято 28 февраля на заседании ассамблеи Азиатской федерации шахмат.
В решении также говорится, что российским шахматистам, которые захотят представлять какую-то из стран Европейского шахматного союза, будет оказана поддержка.
В случае, если переход будет одобрен, Федерация шахмат России станет первой российской спортивной структурой, которая после начала войны в Украине поменяет свое членство в европейской федерации на азиатскую регистрацию. Наблюдательный совет ФШР принял решение об этом еще в апреле прошлого года, до сегодняшнего дня заявку рассматривала ФИДЕ. При этом российские шахматные чиновники подчеркивают, что в азиатской федерации состоят ряд сильнейших в шахматном отношении стран, такие как Китай, Индия, Узбекистан.
После начала войны в Украине российские и белорусские спортсмены не были лишены права выступать в соревнованиях под эгидой ФИДЕ - как произошло во многих других видах спорта. Они, однако, выступают не под национальными флагами и в индивидуальном качестве.
- О переходе из европейской федерации УЕФА в азиатскую задумался в прошлом году и Российский футбольный союз, однако решение пока не принято. Такой переход позволил бы российской сборной выступать в турнирах на континентальном уровне, однако вряд ли на мировом, поскольку после начала войны международная федерация ФИФА отстранила российскую и белорусскую сборные от соревнований под своей эгидой.
Араик Арутюнян предложил генпрокурору Карабаха пост госминистра
Хотя государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян продолжает исполнять свои обязанности, на днях, подведя итоги 100 дней своей деятельности, президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян уже предложил должность госминистра генеральному прокурору Гургену Нерсисяну.
Генеральный прокурор сегодня сообщил, что получил предложение, таким образом, по сути, подтвердив информацию о том, что Араик Арутюнян в ближайшее время освободит Рубена Варданяна от должности госминистра.
Глава отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Ким Габриелян сегодня в беседе с Радио Азатутюн передал слова Гургена Нерсисяна: «Да, было такое предложение президента Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.] о работе на должности государственного министра. Генеральный прокурор пока не принял решения в этой связи».
Хотя генпрокурор отмечает, что пока не принял предложение занять пост госминистра, карабахский оппозиционер Тигран Петросян, первым обнародовавший эту информацию, еще на прошлой неделе сообщил, что Гурген Нерсисян уже принял решение принять предложение.
Рубен Варданян пока никак не отреагировал на слухи о своем увольнении, а также на шаг Араика Арутюняна, предложившего занимаемую им должность генпрокурору.
Советник госминистра Месроп Аракелян сегодня сказал Радио Азатутюн, что не располагает информацией об увольнении Рубена Варданяна, во всяком случае, сам Варданян в отставку не подаст.
Слухи об отставке Рубена Варданяна еще более активизировались после предусловия, выдвинутого президентом Азербайджана в Мюнхене на прошлой неделе. В присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ильхам Алиев поставил условие: он готов вести переговоры с армянским населением Карабаха при условии, что Рубен Варданян «покинет их землю».
Гагик Мелконян из правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении вчера не стал скрывать, что выступает за уход Варданяна. Между тем советник госминистра Месроп Аракелян утверждает, что наивно полагать, что после ухода Варданяна Азербайджан изменит свое отношение к Карабаху.
- Рубен Варданян, много лет занимавшийся бизнесом в России, в сентябре прошлого года переехал в Карабах, отказавшись от российского гражданства. Уже в ноябре президент Араик Арутюнян назначил его госминистром, пообещав предоставить ему широкие полномочия для принятия решений и действий. Варданян, за исключением силовых структур, координирует работу нескольких министерств, в том числе МИД.
Украина предложит включить в зерновую сделку порты Николаева
Украина намерена расширить зерновую сделку с Россией, Турцией и ООН. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, страна предлагает включить в сделку порты города Николаев на Черном море и Николаевской области.
Речь пойдет о морском торговом порте Николаев и портах Ольвия (ранее Октябрьск) и Очаков, а также частных терминалах. Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что предложение будет выдвинуто на следующей неделе в ходе переговоров по продлению сделки.
Также он сообщил, что Украина будет настаивать на продлении сделки не на 120 дней, как ранее, а как минимум на год, и установлении долгосрочных планов в этой области.
В ноябре прошлого года с подобным предложением в ходе своего обращения к странам G20 выступил президент Украины Владимир Зеленский.
- Четырехстороннее соглашение об экспорте зерна и других товаров по Черному морю подписали представители Украины, России, Турции и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Оно было заключено на 120 дней и продлено на тот же срок в прошлом ноябре. Срок продления истекает 18 марта, до этой даты должны пройти переговоры о новом продлении и возможных изменениях условий. Сейчас грузоперевозки в рамках сделки осуществляются из трех украинских портов: Одесса, Черноморск и Южный.
18-летнего активиста отправили в СИЗО из-за интервью Радио Свобода
Хамовнический районный суд Москвы отправил выступающего против войны в Украине 18-летнего активиста Максима Лыпканя в СИЗО до 20 апреля. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Информацию подтвердили в пресс-службе московских судов.
Лыпканя обвиняют в распространении так называемых фейков про российскую армию. Поводом для возбуждения дела стало его интервью Радио Свобода, сообщил ранее адвокат активиста. В интервью, опубликованном 18 февраля, Лыпкань рассказал об антивоенных акциях, которые проводил, и о попытке согласовать митинг «Год ада» на Лубянской площади 24 февраля - в годовщину российского вторжения в Украину. В проведении акции московские власти отказали, сославшись на коронавирусные ограничения.
Утром 21 февраля к Лыпканю пришли с обысками: в квартиру, где он живет, и в квартиру отца, где он прописан. У активиста выломали дверь и забрали несколько книг. Адвоката к нему не пустили. После шести часов обыска Лыпканя задержали и увезли в следственный комитет.
Обыск проходил по статье о фейках про армию. Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России. Какие именно высказывания Лыпканя следствие сочло фейками, пока не известно. По этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы; например, оппозиционера Илью Яшина за видео о предполагаемых преступлениях российских военных в Буче приговорили к 8,5 годам колонии.
Байден назвал большой ошибкой решение Путина о договоре СНВ-3
Президент США Джо Байден назвал «большой ошибкой» решение российского президента Владимира Путина о приостановке участия России в договоре с США об ограничении стратегических ядерных вооружений.
Байден заявил об этом в Варшаве перед встречей с лидерами государства так называемого восточного фланга НАТО.
Это 9 стран Центральной и Восточной Европы - Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Эстония, Латвия и Литва. Большая их часть выступает за жёсткую позицию по отношению к России и расширение поддержки Украины.
Выступая на встрече, президент США отметил, что эти страны находятся «на передовой» коллективной безопасности НАТО, и вновь пообещал им защиту в случае возможной агрессии. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что агрессия России против Украины создала новую ситуацию с безопасностью в Европе и призвал подумать о конкретных мерах поддержки Украины и укрепления безопасности.
Накануне Байден встретился в Варшаве также с президентом Молдовы Майей Санду и заверил её в поддержке Молдовы Соединёнными Штатами. Власти страны недавно утверждали, что местные пророссийские силы готовят провокации и, возможно, даже переворот.
Президент США накануне выступил в столице Польши с большой речью, посвящённой годовщине российского широкомасштабного вторжения в Украину. Он заявил, что США и союзники продолжат поддерживать Киев.
В среду российский Совет федерации и Госдума одобрили законопроект о приостановке договора с Соединёнными Штатами об ограничении ядерных вооружений. Проект внёс президент Владимир Путин, который накануне заявил, что Россия приостановит своё участие в договоре - хотя такая возможность самим договором не предусмотрена.
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, известный в России как СНВ-3, был подписан в Праге в 2010 году. Он ограничивает максимальное число развёрнутых ядерных боеголовок, число их носителей, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием. МИД России заявил, что Россия пока не намерена превышать установленные документом лимиты по числу боеголовок и их носителей.
После встречи с эмиссаром Си Цзиньпина Путин выступил в Лужниках
Президент России Владимир Путин выступил в среду на большом митинге-концерте на московском стадионе «Лужники». Мероприятие было приурочено к празднику «День защитника Отечества», который отмечается 23 февраля.
Митинг прошёл на следующий день после послания Путина Федеральному собранию, в котором он, помимо прочего, заявил о приостановке участия России в договоре с США об ограничении ядерных вооружений.
Речь Путина была довольно краткой. Он заявил, что сейчас, во время «специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине), защитниками Отечества являются все россияне, даже дети, и высказал мнение, что российские военные защищают на фронте «родину и семью».
«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах», – заявил Путин, какие именно рубежи он имеет в виду, он не уточнил. Собравшиеся на трибунах махали российскими флагами и скандировали «Россия» и «Путин». На подиуме вместе с президентом находились несколько военных, награждённых за участие в боях в Украине.
Путин вышел на сцену после выступления певца Шамана. Сменил его на сцене певец Григорий Лепс. Выступили также, например, «Любэ» и Олег Газманов. Ранее сообщалось о том, что, как обычно в подобных случаях, власти организовали участие в митинге-концерте сотрудников бюджетных организаций.
24 февраля – годовщина российского широкомасштабного вторжения в Украину. В прошлый раз Путин выступал в Лужниках 18 марта прошлого года, вскоре после начала вторжения.
Перед своим выступлением, когда концерт в Лужниках уже шёл, Путин встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК КПК, заведующим канцелярией ЦК КПК по иностранным делам Ван И.
Президент России заявил, что в Москве ждут с визитом председателя КНР и главу компартии Китая Си Цзиньпина, которого он назвал своим другом. Ван И о визите и его возможных сроках не говорил. Китайский представитель отметил, что российско-китайские отношения развиваются «стабильно» и «не поддаются давлению третьих стран».
Ранее Ван И посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Госсекретарь выразил опасения, что Пекин может начать поставки России оружия и военных материалов, китайский представитель такие планы отверг. Он заявил, что Китай в скором времени представит некие мирные инициативы.
- Комментаторы отметили, что Путин принимал Ван И за тем же «длинным столом», за котором встречался в прошлом году с президентом Франции, а затем канцлером Германии. В этот раз Путин, однако, сидел на меньшем расстоянии от своего гостя.
Саакашвили: я хочу увидеть победу Украины и стать свидетелем конца Путина
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал пресс-конференцию, которая сегодня прошла в клинике «Вивамеди». Со слов Саакашвили, из всего сказанного руководством медучреждения и врачами, правдой было лишь то, что его состояние стремительно ухудшается, а они ничего не могут с этим поделать. Остальное, заявил президент, было ложью, пишет СОВА.
«На пресс-конференции врачей клиники «Вивамеди» единственной правдой было то, что мое состояние тяжелое и стремительно ухудшается, и что клиника практически ничего не может сделать. Все остальное было ложью. В этой клинике отказались лечить мои основные заболевания. В частности, отравление тяжелыми металлами, анорексию и кахексию.
Никто так сильно не хочет жить, как я!
Я хочу стать свидетелем победы Украины, которая на расстоянии вытянутой руки. Хочу стать свидетелем конца Путина.
Хочу обратиться к шавке олигарха, не то что миллион, я не взял из бюджета ни единого тетри. А если бы где-нибудь у меня были такие деньги, то я бы не продал последний участок земли, чтобы покрыть услуги адвокатов. Правда одна, все это садится в контекст заявления Марии Захаровой.
Мы находимся на завершающем этапе спецоперации по моей ликвидации и этом участвуют «парламентарии», «журналисты», сейчас уже клиника. Я призываю Грузию и мир, не позволяйте этой преступной корпорации исполнить свои злые намерения», — написал Саакашвили в соцсети.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Саакашвили платит за то, чтобы про него не забывали на Западе». По её словам, грузинские журналисты «начали изучать досье по Мишико» и выяснили, что Саакашвили «потратил уже почти миллион долларов на то, чтобы его вызволили из Тбилиси, спасли от правосудия благодарных соотечественников».
У югоосетинского лидера перед встречей с Путиным выявили коронавирус
Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на ковид у Гаглоева. Об этом сообщили в Кремле.
«Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пожелав Гаглоеву скорейшего выздоровления.
Пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова сообщила, что состояние Гаглоева стабильное и по возвращении из Москвы он будет находиться на самоизоляции.
«По возвращении в республику Алан Эдуардович будет находиться на самоизоляции и продолжит соблюдать все рекомендации врачей. Президент планирует работать удаленно», – сказала она.
Ранее Кремль сообщал, что Путин и Гаглоев 22 февраля обсудят в Москве «текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере».
Саакашвили за последние недели похудел еще на 2,5 кг — врачи
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает терять вес — за последние три недели он потерял еще 2,5 кг. По данным клиники «Вивамеди», сейчас он весит 67,2 килограмма, индекс массы тела 18,2.
Немногим более трех недель назад, 28 января, клиника сообщала о весе 69,7 кг.
В тюрьму после ареста Михаил Саакашвили поступил с весом в 116 кг при росте 195 см, пишет агентство «Новости-Грузия».
Врачи «Вивамеди» сегодня провели брифинг, на котором подтвердили тенденцию к ухудшению, общую слабость и боли в конечностях. В то же время они назвали основной причиной «несбалансированное питание».
В частности, эндокринолог заявила, что Саакашвили потребляет всего 300-400 калорий в день, при рекомендованных не менее 1700, «но продолжает питаться по своему усмотрению».
Клинический директор клиники Зураб Чхаидзе заявил, что больница делает все возможное, но «цель врачей должна совпадать с целью пациента».
По словам Чхаидзе, клиника не может дать рекомендацию о переводе Саакашвили в другую клинику для лечения, но готова подключить к лечению любого зарубежного специалиста.
«Я понимаю ситуацию пациента и цель любого заключенного — получить свободу, и, конечно, направление адвокатов и их линия такая же. Но хочу заявить категорично, мы ни в коем случае не допустим, чтобы это произошло ценой компрометации авторитета клиники и наших врачей», — сказал Зураб Чхаидзе.
Клиника «Вивамеди» «перешла в режим самообороны», одновременно пытаясь спасти свою репутацию и уничтожая Саакашвили, написал в ответ адвокат Шалва Хачапуридзе.
Один из диагнозов Саакашвили — кахексия, это неконтролируемая угрожающая потеря веса.
Семья Саакашвили говорит, что его организм отторгает пишу и он не может есть. О том, что причиной такого состояния могут быть диагностированные деменция и анорексия, ранее заявляла независимая экспертиза, результаты которой не признают власти Грузии.
«Терять вес – в политических интересах Саакашвили», – заявил сегодня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
При этом он сказал, что у Саакашвили «богатая, продажная и непорядочная семья», которая специально приносит ему «холодную и невкусную пищу с низкой калорийностью».
На этой неделе в 17 странах мира прошла международная акция #SaveMisha, цель которой — привлечь внимание к состоянию Михаила Саакашвили и добиться его перевода за границу на лечение.
Иран ввёл санкции против президента медиакорпорации РСЕ/РС
Власти Ирана включили в санкционный список президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флая. Он оказался в числе почти 40 физических лиц и организаций, попавших под санкции после расширения санкционных списков Евросоюза и Великобритании против Тегерана.
В сообщении министра иностранных дел Ирана говорится, что попавшим под санкции лицам запрещён въезд в страну, кроме того у них будут изъяты все активы в государстве, если они существуют и будут обнаружены.
В декабре в санкционный список Ирана попала Иранская служба Радио Свобода и французский журнал Charlie Hebdo. Тогда Флай назвал это решение Тегерана «абсурдной манипуляцией правдой, обычной для любого авторитарного режима».
Иранские власти обвиняют западные правительства в провоцировании массовых протестов против властей, начавшихся в сентябре прошлого года и продолжающихся до сих пор. Власти убили сотни участников выступлений, некоторые были казнены по решению местного суда, однако протесты продолжаются уже около полугода.
В мае прошлого года Джейми Флай был включён в санкционный список МИД России.
Еще одного российского «иноагента» не пустили в Грузию
В Грузию не пустили российского адвоката Максима Оленичева. Как пишет издание Paper Kartuli, он летел в Тбилиси из Берлина через Стамбул. По словам Максима, в аэропорту сотрудница погранслужбы забрала его паспорт, сфотографировала и отправила кому-то в вотсапе. Через полчаса другой сотрудник сообщил Оленичеву, что ему отказано во въезде, однако не предоставил соответствующий документ.
«После начала войны я уехал из России, чтобы продолжать помогать людям в России в безопасном пространстве. Я приехал в Грузию. Она стала моим вторым домом. Однако неделю назад грузинские власти меня не пустили домой в Грузию, как и некоторых других «иностранных агентов». Причины мне не объяснили. Теперь я вынужден вновь строить свою жизнь в новом месте. Это несправедливо, я не нарушил грузинские законы, привлекаю деньги в Грузию, плачу налоги», — рассказал он.
Максим также сообщил, что с октября по декабрь 2022 года в Грузию не пустили троих его коллег. Среди них – Елена Скворцова и Игорь Дорфман.
Максим Оленичев много лет сотрудничал с правозащитной организацией «Команда 29». Её юристы защищали «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального и журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. В ноябре 2021 Оленичева признали иноагентом.
В Грузии участились случаи недопуска оппозиционно настроенных россиян. С начала 2023 года во въезде в страну уже отказали правозащитнице и основательнице фонда «Насилию.нет», «иноагенту» Анне Ривиной и журналисту и писателю Филиппу Дзядко.
Накануне министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в парламенте страны прокомментировал запрет на въезд в Грузию россиян. Однако в этом контексте он рассказал о гражданах Грузии, которые сталкиваются с подобными проблемами в других странах, упрекнув при этом грузинскую оппозицию. Он сказал, что 20 февраля в Грузию не впустили не только Филиппа Дзядко, но и еще восемь граждан России.
- Гомелаури также заявил, что с 1 января 2023 года по сегодняшний день в Грузию въехало около 137 тысяч граждан России, выехало — 150 913. В прошлом году, по его словам, в Грузию въехали 869 874 гражданина России, выехали — 809 873.
CNN: Россия провалила испытания стратегической ракеты «Сармат»
Россия провалила испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» перед годовщиной вторжения в Украину. Пуск проводился на фоне или даже во время визита президента США Джо Байдена в Киев. Об этом со ссылкой на двух анонимных американских чиновников сообщил канал CNN.
Российские власти заранее уведомили США об испытании, однако позднее не сообщили об успехе пуска. Президент Владимир Путин во вторник не рассказал о нём в своём послании Федеральному собранию. При этом он много внимания уделил российским стратегическим силам, основой которых ракета должна стать в ближайшем будущем. В армии «Сармат» должна заменить ракеты «Воевода» украинского производства, разработанные в советское время в КБ «Южное» в Днепропетровске.
Предполагается, что тяжёлая баллистическая ракета шахтного базирования будет нести до десяти ядерных боеголовок. Её разработка ведётся с 2011 года, в 2021 году она уже должна была поступить на вооружение в Краснознаменную ракетную дивизию в город Ужур в Красноярском крае.
Первый, до сих пор единственный, успешный испытательный пуск «Сармата» был произведен с космодрома Плесецк 20 апреля 2022 года. В ноябре глава компании-разработчика ракеты, «ГРЦ Макеева», Владимир Дегтярь заявил, что она поставлена в серийное производство.
Минобороны РФ ответило Пригожину на обвинения в «снарядном голоде»
Министерство обороны России ответило на обвинения основателя и спонсора «ЧВК Вагнера», бизнесмена Евгения Пригожина, о том, что его бойцы, участвующие в боях в Украине, испытывает «полный снарядный голод» и что, таким образом, ведомство пытается уничтожить его частную военную компанию.
В распространенном пресс-службой Минобороны России сообщении говорится об «экзальтированных заявлениях о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов». Командование, как утверждают в министерстве, выполняет все заявки на обеспечение боеприпасами в кратчайшие сроки, а «попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, — контрпродуктивны и играют только на пользу врагу», — говорится в заявлении Минобороны России.
Имя Евгения Пригожина и название созданной им «ЧВК Вагнера» в сообщении ведомства не упоминаются.
Спустя меньше часа после заявления Минобороны России в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина» появилось возмущённое голосовое сообщение. В нём Пригожин или человек с очень похожим на его голосом говорит, что «ЧВК Вагнера» «недополучает 80% боеприпасов, от требуемых для выполнения боевых задач». Заявление Минобороны он назвал «плевком в сторону «ЧВК Вагнера» и попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг. При этом он добавил, что других добровольческих штурмовых отрядов кроме «ЧВК Вагнера» в Бахмуте нет. «Если будете давать боеприпасы — давайте, а не рассказывайте об этом в СМИ», — сказал Пригожин.
Конфликт «ЧВК Вагнера» с руководством Министерства обороны России развивается давно. На днях Пригожин заявил о кризисе в снабжении снарядами бойцов «ЧВК Вагнера», воюющих под Бахмутом в Донецкой области Украины, но не выдвигал прямых обвинений в адрес руководителей Минобороны.
В понедельник его пресс-служба опубликовала заявление бизнесмена, в котором он утверждал, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам «ЧВК Вагнера». « Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК», – заявил Пригожин.
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам.
- Сейчас бойцы «ЧВК Вагнера», по многочисленным сообщениям российских СМИ и самой организации, участвуют в боях под Бахмутом в Донецкой области Украины. Это один из самых напряжённых участков фронта. В последние недели, по данным ВСУ, российское наступления на этом направлении ослабло. По мнению экспертов, это связано с проблемами, о которых заявлял Пригожин: «ЧВК Вагнера» осталась без вооружения и без поддержки военных. Об этом свидетельствуют и попавшие в плен бойцы ЧВК.
- Как сообщила Русская служба Би-би-си, за две недели февраля количество погибших на войне в Украине россиян выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. К 17 февраля 2023 года журналистам удалось подтвердить гибель 14 709 человек. Основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников «ЧВК Вагнера» (включая заключенных) и мобилизованных.
- По данным официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли или получения ранения более 30 тысяч наемников «ЧВК Вагнера».
- Президент России Владимир Путин, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию, не назвал «ЧВК Вагнера» среди подразделений, участвующих в боевых действиях на территории Украины.
Администрация Байдена ограничит право на запрос политического убежища в США
Администрация президента США Джо Байдена во вторник обнародовала план ужесточения правил предоставления политического убежища иностранцам. В нём автоматически будет отказано людям, которые попали в страну через мексиканскую границу, и не искали защиты в странах по пути следования в США.
План Байдена практически дублирует меры, предпринятые администрацией его предшественника Дональда Трампа, и впоследствии заблокированные федеральными судами по запросу правозащитных групп и политиков из Демократической партии, к которой принадлежит действующий президент.
Исключения из правила будут сделаны для просителей, находящихся под угрозой насильственных преступлений или торговли людьми, людям в критическом состоянии здоровья, несовершеннолетним без взрослых или просителям, обратившимся за помощью к США в связи непреодолимыми обстоятельствами.
Президент Байден первоначально пообещал восстановить доступ к получению убежища, который был ограничен при его предшественнике Дональде Трампе. Но защитники прав мигрантов и некоторые коллеги-демократы критикуют его за то, что он все чаще придерживается ограничений в стиле своего предшественника, отмечает Голос Америки.
Власти сообщают о невозможности справиться с потоком мигрантов с помощью существующих мер. В январе границу США ежедневно пересекали пять тысяч просителей убежища. После отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса, ежедневное число просителей может увеличиться до 13 тысяч, говорится в опубликованном документе. Большей части просителей позднее отказывают в убежище, но рассмотрение этих дел в судах может затягиваться на годы.
После перехода через мексиканскую границу убежища в последние годы попросили сотни граждан России. Они пользуются тем, что россиянам не нужна виза для прибытия в Мексику.
В 2022 году убежище по такой схеме получил выступивший против войны депутат Городской думы Владивостока Виктор Каменщиков. В декабре убежища запросил перешедший через границу военный инженер с Казанского авиазавода, в июле — бывший журналист «Базы» Пётр Коронаев, весной — журналистка «Новая газеты» Елизавета Кирпанова.
В России по радио объявили воздушную тревогу – МЧС заявило о взломе
По радио в российских регионах объявили воздушную тревогу. МЧС России заявило, что радиостанции взломали.
Сообщение «Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога» несколько раз прозвучало на частотах популярных радиостанций, среди которых «Авторадио» и «Юмор FM». Сообщение было передано женским голосом, который предупреждал об угрозе ракетного удара и рекомендовал проследовать в укрытия.
Из сообщений в региональных СМИ следует, что объявление воздушной тревоги слышали в городах Белгородской, Московской, Нижегородской, Тюменской областей, на Ставрополье, в Татарстане и Башкортостане
МЧС России заявило, что на серверы коммерческих радиостанций была совершена хакерская атака и объявление воздушной тревоги – фейк. В ведомстве попросили следить за сообщениями в официальных источниках.
В случае угрозы МЧС предупреждает население по радио, телевидению и радиотрансляционным сетям. На сайте МЧС опубликована инструкция, что делать в случае воздушной тревоги.
Глава МВД Грузии упрекнул оппозицию, говоря о запрете на въезд россиян
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прокомментировал запрет на въезд в страну россиян. С отказом сталкиваются многие оппозиционеры, общественники и журналисты из России.
В этом контексте Гомелаури рассказал о гражданах Грузии, которые сталкиваются с подобными проблемами в других странах, упрекнув при этом грузинскую оппозицию. Напомним, что лидер движения «Дроа» Элене Хоштария в тбилисском аэропорту выразила протест из-за решения властей не пустить в страну писателя Филиппа Дзядко.
«Наши граждане сидят голодные в аэропорту. Государство иногда даже отправляет деньги, чтобы они вернулись обратно. Я не слышал, чтобы из оппозиции кто-то интересовался этим или обращался к послу», – отметил глава МВД Грузии, выступая 21 февраля в парламенте.
Он сказал, что 20 февраля в Грузию не впустили не только Филиппа Дзядко, но и еще восемь граждан России.
Говоря о том, что «оппозиционеры нервничают, когда россияне два дня ждут в аэропорту», он привел пример российской активистки, блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер. Она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе.
«На пункте «Казбеги» около десяти дней сидела женщина. Все звонили – послы, НПО. Якобы, эту женщину преследуют спецслужбы, ФСБ. (Говорили), запустите, в противном случае её задержат. Когда послы приходили ко мне, не буду называть их имена и фамилии, я говорил – она дважды пересекла границу, ей поставили печати в паспорте, она заехала в Россию и выехала. Если её ищут, преследуют, хотят задержать, почему никто не забрал её? Все молчали, извинялись, мол, нам так сказали. Распространяют неправильную информацию. Эту женщину потом отправили в другую страну», – сказал Гомелаури.
Отметим, что Инса рассказывала, что она сбежала из-под домашнего ареста, но смогла официально пересечь КПП «Верхний Ларс» в России. Однако в тот же день, когда она вылетела в Литву через Грузию, стало известно, что её объявили в розыск в России. СМИ писали, что она внесена в российский список террористов и экстремистов.
Грузия отказывала ей во въезде, несмотря на то, что Литва была готовы выдать россиянке визу. МВД Грузии со ссылкой на СМИ тогда указало, что россиянка «обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».
Ландер связывала преследование со своей деятельностью, она занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.
- Глава МВД Грузии накануне также заявил, что с 1 января 2023 года по сегодняшний день в Грузию въехало около 137 тысяч граждан России, выехало — 150 913. В прошлом году, по его словам, в Грузию въехали 869 874 гражданина России, выехали — 809 873. Также Гомелаури сообщил, что в течение прошлого года уголовное преследование было начато в отношении 246 граждан России и 16 — Беларуси.
- Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Алексею Пономареву, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну), журналисту и благотворителю Мите Алешковскому и т.д.
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