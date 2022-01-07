Путин впервые встретил Рождество, не выезжая из своей резиденции

Президент России Владимир Путин впервые встретил православное Рождество, не выезжая из своей резиденции. В ночь на 7 января он посетил рождественское богослужение в домовой церкви в Ново-Огарёве в Московской области, сообщили государственные агентства. Ранее СМИ отмечали, что во время пандемии коронавируса нового типа президент резко сократил свои поездки по стране.

До 2022 года Путин всегда посещал рождественское богослужение в регионах. В 2020 и 2019 году он посетил литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где будущий президент, как утверждается, был крещён в 1952 году. В 2018 — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. В 2017-м президент встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, а в 2016 году — в храме Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где, как утверждали государственные СМИ, были крещены его родители.

С 2002 года политик встречал Рождество в сельском храме под Воронежем, в новом храме в Сочи, в церквях при женском монастыре у Адлера, в Костроме, в Карелии, в Великом Устюге, в Истре, в Якутии, Суздале, под Магнитогорском и во Владимире. В этом году пресс-служба Кремля отказалась заранее сообщить, куда он поедет. Выяснилось, что не поехал он никуда — "Комсомольская правда" отметила, что храм в Ново-Огарёве — в пяти минутах от его личных апартаментов.