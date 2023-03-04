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Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном Рамзана Кадырова
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном главы Чечни Ахмадом Кадыровым. Их совместные фотографии опубликовал у себя в телеграме чеченский лидер Рамзан Кадыров.
Старший сын Рамзана Кадырова, как сообщается, отчитался перед президентом о проводимой в республике молодежной политике – на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи Ахмад Кадыров был назначен в 16-летнем возрасте.
Путин, по словам главы Чечни, также рассказал молодому чиновнику о его дедушке – Ахмате Кадырове – первом руководителе пророссийской республики, убитом в мае 2004 года в результате взрыва в Грозном. Рамзан Кадыров назвал встречу в Кремле «неофициальной» и «душевной».
По словам главы Чечни Путин также поздравил Ахмада Кадырова со предстоящей свадьбой.
Сайт Кавказ.Реалии неоднократно сообщал, что высокие должности на госслужбе имеют дети и другие родственники Рамзана Кадырова. Всего, по данным редакции, государственные посты в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова.
На этой неделе благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова объявил о выплате по 100 тысяч рублей 100 парам жителей Чечни, которые заключат брак 4 марта – в день бракосочетания старшего сына главы Чечни.
Имя супруги несовершеннолетнего Ахмада Кадырова не разглашается. Пользователи соцсетей сообщили, что из-за свадьбы в Грозном перекрыли улицы. Людям запретили делать фотографии и видео происходящего.
Другие новости дня
Оппозиция обвинила «Мечту» в отказе регистрировать законопроект о защите от российского влияния
Члены партии «За Грузию», основанной бывшим премьер-министром Георгием Гахария, заявили, что Бюро парламента не зарегистрировало их законопроект, внесенный в парламент 2 марта, сообщает SOVA. Он должен стать альтернативой т.н. «российского закона» об иноагентах, предложенного антизападным движением «Сила народа» и лоббируемого правящей партией. «За Грузию» предлагает принять другой закон – «О защите от влияния страны-оккупанта – Российской Федерации».
«Этот альтернативный закон предусматривает уголовное преследование всех тех, кто представляет власть страны-оккупанта и кто в интересах России пытается изменить внешнеполитические цели, определенные Конституцией Грузии, либо открыто или тайно вмешиваться во внутреннюю политику страны. Это единственный обоснованный законодательный ответ на агентурный законопроект, преследующий российские цели. С его помощью власти готовят законодательную диверсию для европейского будущего страны. Создается впечатление, что «Грузинская мечта» готова нарушить Конституцию и уйти от рассмотрения зарегистрированного нами альтернативного проекта с грубыми процессуальными нарушениями», - сказал член партии «За Грузию Бека Лилуашвили.
Депутаты обращаются к спикеру парламента Шалве Папуашвили и председателю комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили с призывом не нарушать Конституцию и в понедельник, 6 марта, обсудить зарегистрированный ими законопроект. По словам оппозиционеров, если Папуашвили и Оханашвили не вынесут документ на рассмотрение, то они обратятся в Конституционный суд Грузии.
Дэвид Крамер призвал ввести санкции в отношении авторов грузинского закона об иноагентах
Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил, что принятие закона об иноагентах может навредить стремлению Грузии стать членом Евросоюза. При этом, по его словам, власти в Тбилиси знают, что это вызовет негативную реакцию в Европе и США, пишет SOVA.
«Сейчас я уже не уверен, действительно ли правительство Грузии хочет идти в западном направлении. Если все же хочет, то это неправильный шаг. Так что, думаю, целей принятия этого законопроекта несколько, но ни одна из них не является положительной», - сказал Крамер.
По словам политика, важно ввести персональные санкции в отношении тех, кто несет ответственность за смену курса Грузии.
«Я давно говорю, что индивидуальные санкции, под которыми подразумеваются отказы в выдаче виз и замораживание счетов, – это способ дать понять этим лицам, что такие действия недопустимы. Это направлено не против страны или грузинского народа, это адресные санкции против конкретных лиц, против тех, кто несет ответственность за нынешнюю траекторию Грузии», - добавил он.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Минобороны России сообщило о визите Шойгу в зону боевых действий
Минобороны России заявило, что Сергей Шойгу посетил войска в зоне боевых действий. По данным ведомства, министр проинспектировал группировку войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.
В министерстве уточнили, что Шойгу посетил «передовой пункт управления одного из объединений» и заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и других командиров, а также вручил награды военнослужащим.
На видео в телеграм-канаде Минобороны Шойгу показан на борт самолета, в населенном пункте на фоне разрушенных зданий и на совещании с военными. Где и когда снят ролик – не уточняется.
Предыдущий раз, по сообщениям министерства, Шойгу посещал группировку войск «Восток» в январе.
В декабре сообщалось, что глава Минобороны посетил российских военных на оккупированных территориях Украины и облетел на вертолете передовые позиции. Где именно побывал Шойгу тогда не уточнялось, но активисты проанализировали опубликованные видео и пришли к выводу, что министр находился примерно в 80 километрах от фронта.
FT: Украина знала о рейде Русского добровольческого корпуса
Украинские власти знали о том, что так называемый Русский добровольческий корпус перейдет границу со стороны Украины и проникнет на территорию Брянской области. Об этом в разговоре с Financial Times сообщил глава формирования россиянин Денис Капустин, известный под псевдонимом Денис Никитин. По его словам, если бы рейд не был согласован, то всех его участников уничтожили бы.
По словам Никитина, в нападении участвовали около 45 человек. Среди них были некие члены партизанской сети, которая якобы действует на территории России.
Никитин подтвердил, что в одном из сел произошла перестрелка. При этом он сказал, что не знал о жертвах среди мирных жителей. По данным российских властей погибли два человека, ранение получил ребенок.
По словам Никитина, Русский добровольческий корпус смог показать, что его участники могут прорваться через приграничные районы, которые должны тщательно охраняться. «Главное было напомнить россиянам, что не надо жить в кандалах, мириться и участвовать в чужой войне, выполняя чужую волю. Мы поддержим всех, кто хочет отстранить этих кремлевских узурпаторов от власти», - цитирует Никитина Financial Times.
Атака вооруженного отряда, по словам Никитина, также выявила очень плохое состояние обороны России в Брянской области, хотя в регионе действуют усиленные меры безопасности.
Financial Times отмечает, что Никитин согласился дать интервью, но многие детали операции, в том числе сообщения о поддержке Киева, остаются неясными и проверить их в условиях войны крайне затруднительно.
Один из экспертов Financial Times назвал атаку Русского добровольческого корпуса «классической партизанской атакой в классическом месте» – во времена Второй мировой войны в регионе действовали партизанские отряды, обнаружить которые в брянских лесах было очень сложно.
- Русский добровольческий корпус, как утверждается, – это боевое подразделение из российских эмигрантов в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Участники формирования говорят, что они борются с режимом Владимира Путина и не воюют с мирными гражданами.
- Денис Никитин родился в России, подростком жил с родителями в Германии. В 2017 году он переехал в Киев и там организовывал бойцовские клубы для людей ультраправых взглядов.
- Никитину из-за его ультраправой деятельности в 2019 году запретили на 10 лет въезд в Шенгенскую зону, но он остается активным в Германии, Франции, Болгарии и других странах, даже не посещая их. Об этом Financial Times сообщили расследователи Bellingcat.
- Российские власти 2 марта сообщили о проникновении в приграничной с Украиной Брянской области украинской диверсионной группы. Из региона поступали противоречивые сообщения. В соцсетях впоследствии появились видео, снятые в селе Любечане. На кадрах люди, одетые в камуфляжную форму, утверждают, что они бойцы Русского добровольческого корпуса.
- Президент России Владимир Путин – уже после того, как ответственность за рейд взял на себя корпус, – назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
- Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об украинских диверсантах классической провокацией. При этом он упомянул действующее в России партизанское движение, которое, по его словам, становится все сильнее и агрессивнее.
- В пятницу, 3 марта, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Какие именно вопросы были затронуты в ходе заседания, не уточняется.
Ираклий Кобахидзе обладает исключительным даром - заявили в Европарламенте
Депутаты Европарламента заявили, что их поражают высказывания председателя правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Представитель Европейской народной партии Мириам Лексманн (Словакия) написала в Twitter: «Ираклий Кобахидзе обладает исключительным даром абсурда. Хотя этот талант может помочь олигарху остаться довольным, для Грузии он губителен».
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Аустревичюс назвал последние размышления Кобахидзе «больной логикой». «Что-то серьезно не так с грузинской политикой», - написал Аустревичюс.
А румынский евродепутат Влад Георг считает, что власти Грузии все больше ставят под угрозу европейский путь страны. «Это происходит за счет граждан, которые снова и снова доказали свои проевропейские ценности. Я надеюсь, что законопроект об иностранных агентах не пройдет, и Грузия снова станет демократией», - заявил депутат.
Европейские парламентарии таким образом прокомментировали последнее заявление председателя правящей партии Грузии о так называемом «соглашении Шарля Мишеля».
- Речь идет о документе, который «Грузинская мечта» и часть оппозиции подписали в 2021 году при участии президента Евросовета Шарля Мишеля. Межпартийное соглашение было призвано положить конец политическому кризису в Грузии, который возник после того, как оппозиция заявила о фальсификации выборов и объявила бойкот новоизбранному парламенту. Документ, в частности, предусматривал проведение ключевых реформ в судебной и избирательной системах. Правящая партия вышла из документа через несколько месяцев после его подписания.
Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди» заявил, что соглашение от 19 апреля имело конкретную цель. «Если бы эта цель была достигнута, могу с полной уверенностью сказать, что российские танки стояли бы в Тбилиси», - сказал Кобахидзе.
По его словам, в соглашение был заложен сценарий эскалации, который бы закончился «приходом российских танков». «Соответственно, сегодня у нас в Тбилиси нет российских танков, но есть двузначный экономический рост», - сказал Кобахидзе.
Генерал Милли прибыл в Израиль, чтобы обсудить противодействие Ирану
Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в пятницу прибыл в Израиль. Он обсудил с израильскими союзниками вопросы противодействия Ирану в получении им ядерного оружия, сообщает Reuters.
Неожиданный визит Милли проходит в преддверии посещения Израиля министром обороны США Ллойдом Остином. Министр посетит также Египет и Иорданию, влияющих на израильско-палестинские отношения.
«Голос Америки» отмечает позицию Израиля, высказанную израильским министром обороны Йоавом Галлантом при встрече с Милли: «Необходимо постоянное сотрудничество для предотвращения получения Ираном ядерного оружия».
Марк Милли провел переговоры с начальником израильского Генерального штаба генерал-лейтенантом Герци Халеви. Американский генерал не делал в Израиле публичных заявлений. Его пресс-секретарь сообщил, что Милли обсудил с Халеви вопросы региональной безопасности и «координацию действий по защите от угроз, исходящих от Ирана».
Западные державы считают, что Иран добился успехов в разработке технологий, которые потенциально позволят ему создать бомбу. Тегеран отрицает наличие такого плана.
Поездка Милли на Ближний Восток проходит в то время, когда продолжаются акты насилия на Западном берегу. Опасения эскалации в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского праздника Песах побудили США, Иорданию и Египет призвать обе стороны к спокойствию, информирует «Голос Америки».
С начала 2023 года не менее 62 палестинцев - боевики и мирные жители - были убиты. Такие данные приводит министерство здравоохранения Палестины. По официальным израильским данным, за тот же период в результате нападений палестинцев погибли 13 израильтян и украинский турист.
Байден и Шольц на приватной встрече обсудили поддержку Украины
США и Германия идут рука об руку в отношении поддержки Украины, заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече с журналистами в Белом доме вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Главными на переговорах стали вопросы усиления поддержки Украины, а также опасения по поводу возможного начала китайских поставок вооружения в Россию. Об этом говорится в публикации на сайте «Голоса Америки».
Встреча носила приватный характер. Байден и Шольц разговаривали наедине более часа, сообщил высокопоставленный представитель администрации агентству Reuters. Байден приветствовал решение Германии увеличить военные расходы и отказаться от российских энергоносителей. Шольц отметил важность демонстрации того, что союзники будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется, и столько, сколько необходимо».
Также обсуждались действия в случае китайских поставок оружия России. Ранее сообщалось, что Вашингтон начал обсуждение санкций в отношении Китая, если тот будет поставлять России оружие. Вместе с тем в Белом доме заявили, что не видят признаков того, что Китай принял решение по этому вопросу. Представитель Евросоюза сказал, что если Китай начнет поставки оружия России, это станет «абсолютной красной чертой», и ЕС ответит санкциями.
Китай является главным торговым партнером Германии, и европейские страны, как правило, проявляют большую, чем США, осторожность в отношении Пекина. Однако есть признаки, что это может поменяться по мере обострения глобального соперничества.
Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента, возглавляющий европейскую программу в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), в интервью Associated Press отметил, что США часто хотят, чтобы Германия вела себя более активно на мировой арене».
Reuters: Россия не планирует ремонтировать «Северные потоки»
Россия намерена законсервировать поврежденные нитки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», планов по ремонту или возобновлению их работы нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Один источник сказал, что Москва считает проект «похороненным». Два других заявили, что газопроводы будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем – сейчас Кремль не видит перспектив улучшения отношений с Западом. Еще один источник подтвердил, что стороны рассматривают возможность консервации.
«Газпром» и управляющая газопроводами Nord Stream AG не ответили на просьбы Reuters о комментарии. Немецкая компания E.ON – миноритарный акционер Nord Stream AG – сказала, что «насколько ей известно», никакого решения ни за, ни против восстановления труб не принято.
Консервация, предполагает Reuters, будет означать герметизацию мест разрыва и покрытие труб антикоррозийным материалом.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», неповрежденной осталась одна из труб «Северного потока – 2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с вторжением России в Украину на него наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные еще устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.
- Европа резко сократила импорт энергоносителей из России после вторжения России в Украину. В 2022 году «Газпром» экспортировал около 101 миллиарда кубометров газа на рынки «дальнего зарубежья» – на 46% меньше, чем в 2021 году.
Полк мобилизованных, жаловавшихся Путину, понес тяжелые потери
Полк мобилизованных, записавших видеообращение к президенту России Владимиру Путину, понес тяжелые потери в Украине в районе Авдеевки. Об этом изданию Сибирь.Реалии сообщили родственники военнослужащих. В видеообращениях мобилизованные заявляли, что их отправляют в атаку без достаточной подготовки, вооружения и без поддержки со стороны артиллерии и разведки.
Речь идет о полке 1439, в котором служат мобилизованные из Иркутской области. Военнослужащие трижды выступали с обращениями к командованию. Они сообщали, что их передали в распоряжение Славянской бригады так называемой «ДНР», которая посылает их, как они выразились, «на убой», а при отказе идти на штурм стреляет в них из автоматов. Также военные уточняли, что их обещали отправить в территориальную оборону, но вместо этого сформировали из них штурмовые бригады несмотря на отсутствие у них боевой подготовки и наличие среди мобилизованных людей старше 40 лет и людей с хроническими заболеваниями.
По словам родственников, сейчас полк «почти полностью уничтожен»: несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими. Жены и сестры мобилизованных также записали видеообращение к Путину с просьбой помочь тем, кто остался.
– Мой отзвонился - осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят «на передок», – говорит Сибирь.Реалии жена мобилизованного Светлана (имя изменено).
Мобилизованные утверждают, что командование забирает с поля боя только солдат из «ДНР» с легкими ранениями. Тяжелораненых и убитых оставляют на позициях, поскольку «боятся потерять технику». Убитые россияне числятся пропавшими без вести, а раненых все же эвакуируют раз в сутки на носилках. Военная полиция задержала замполита полка с позывным «Скала», который пытался объяснить командованию, что «вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков».
26 февраля, после второго обращения военнослужащих к Путину, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в телеграме, что мобилизованных в ближайшее время переведут на новое место службы
- Мобилизованные россияне неоднократно жаловались на плохие условия службы, нехватку амуниции и насилие со стороны командования. Некоторые из них отказывались продолжать боевые действия в Украине.
- Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что за последние три месяца большинство погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные. Всего с начала войны журналистам удалось подтвердить гибель 13 тысяч россиян, 924 из них – мобилизованные.
В Грузии призыв студентов на военную службу коснется только на добровольной основе
«Студентов призыв на военную службу коснется только на добровольной основе», - заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в эфире телеканала «Имеди».
По его словам, определенные группы пытаются ввести студентов в заблуждение и в их интересах по-новому показать студентам содержание этой реформы. Министр обороны пояснил, на каких условиях студенты должны будут проходить военную службу с 2025 года.
«Хочу еще раз подчеркнуть, что студентов призыв на военную службу коснется только на добровольной основе. Будет несколько разных, максимально удобных способов. Я думаю, у нас также будет возможность дать и студентам с высшим образованием возможность пройти обязательную службу в течение одного месяца в году по этой программе, которую мы предлагаем студентам», - заявил Джуаншер Бурчуладзе.
По словам министра, цель изменений, предусмотренных в Оборонном кодексе, состоит в том, чтобы у Грузии был сильный подготовленный резерв.
Джуаншер Бурчуладзе отметил, что новая программа не доставит неудобств ни студентам, ни населению.
США объявили о выделении пакета помощи Украине на $400 млн
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем калибра 155-мм и 105-мм. Кроме того, США впервые предоставят Киеву мостоукладчики.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый пакет помощи также включает военную технику для наведения переправ и подрывное снаряжение.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на десятки миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
- В новом рейтинге армий мира, составленном Global Firepower (GFP), армия Украины впервые вошла в топ-15, обойдя армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии. В прошлом году армия Украины занимала 22-е место.
Япония обнаружила у себя 7 тысяч ранее неизвестных островов
Японское агентство геопространственной информации заявило, что в составе страны есть семь тысяч островов, которые не были упомянуты в предыдущих данных. Все они находятся в пределах морских границ Японии. Их обнаружение состоялось благодаря развитию технологий геодезии и картографии. Ранее они были слишком маленькими и отдаленными, чтобы попасть на карты.
В прошлый раз официальная картография Японии составлялась в 1987 году. Главную роль в сборе данных играли силы береговой охраны. Тогда было заявлено, что территория государства включает в себя 6852 острова. Однако при новом пересчете использовались цифровые технологии и спутниковые снимки. В результате в список были добавлены еще около семи тысяч островов, и их число выросло до 14125.
Как сообщает CNN, в подсчет включались все территории, окруженные водой и имеющие приблизительный диаметр не менее 100 метров. Искусственные острова и насыпи к новым данным не относятся.
- Япония оспаривает принадлежность России четырех островов Южно-Курильской гряды. Спор не урегулирован с момента окончания Второй мировой войны. Хотя СССР выражал готовность вернуть Японии по меньшей мере два острова, власти России заявляют, что не готовы ни к каким компромиссам.
- Также спорной является принадлежность необитаемых островов Сенкаку в Южно-Китайском море. Они находятся под управлением Японии, но на них претендует Китай. Кроме того, более 70 лет продолжается спор между Японией и Южной Кореей о принадлежности группы островов в Японском море, которые Сеул обозначает как Токто, а Токио - как Такэсима.
У птиц выявили новую болезнь – пластикоз
У птиц впервые диагностировали фиброз желудка, вызванный исключительно проглатыванием пластика. Учёные назвали новую болезнь пластикозом.
Авторы исследования изучали буревестников с небольшого австралийского острова и выяснили, что чем больше пластика проглотила птица, тем больше рубцов было на её желудке. Пластикоз выявили даже у птенцов – исследователи считают, что загрязнённой пищей их кормили родители.
Птицы проглатывают кусочки пластика с пищей – это приводит к воспалению тканей пищеварительного тракта, последующему их рубцеванию и обезображиванию, что влияет на пищеварение, рост и выживание животных.
При этом натуральные материалы, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте птиц (например, пемза), фиброз не вызывали, из чего учёные сделали вывод, что рубцы появляются именно из-за пластика.
Исследователи считают, что пластикоз может быть обнаружен и у других видов птиц в других частях планеты. Они утверждают, что воздействие пластика на организмы неизбежно, поскольку пластиковое загрязнение мира растёт и его последствия только начали изучать.
- Около 80 стран мира ввели ограничения на использование одноразового пластика.
- Тем не менее, ежегодно человечество производит около 400 миллионов тонн пластиковых отходов, из них, по разным оценкам, 9–14 миллионов тонн попадает в океан. Люди оставляют пластиковые изделия на побережье, выбрасывают с рыболовных судов в море, также их выносит реками с суши.
- Микропластик поднимается с поверхности океана, разносится по планете, попадает в воду и пищу. Три года назад учёные подсчитали, что в неделю средний человек на Земле "съедает" пластиковую банковскую карточку. А в марте 2022 года микропластик впервые обнаружили в крови человека.
Над Енакиево в Донецкой области сбит военный самолёт
Над городом Енакиево в Донецкой области Украины в пятницу 3 марта сбит военный самолёт. Пилоты успели катапультироваться. Пока неясно, какой стране принадлежал этот самолёт и кем он был сбит. Момент падения самолёта попал на видео.
Енакиево находится под контролем российских войск, относительно далеко от линии фронта. Назначенный Россией глава городской администрации Роман Храменков попросил жителей не выходить на улицы и по возможности уйти в укрытия.
«РБК-Украина» со ссылкой на руководство военно-воздушных сил Украины передаёт, что сбитый самолёт - российский Су-34. Украинские ВВС утверждают, что самолёт был сбит украинскими зенитчиками, и что один из пилотов погиб.
Пророссийские источники не исключают, что самолет был сбит «дружественным огнем» российской ПВО.
Министерство обороны России пока не комментировало случившееся. В сводке за 3 марта Минобороны заявило, что российская авиация сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе города Красноармейск (Покровск) в Донецкой области. Красноармейск и Енакиево находятся приблизительно в 100 километрах друг от друга.
Попавший под санкции «Тинькофф» приостановил переводы в Грузию
Российский банк «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом, передает ТАСС.
«К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию», – рассказали в службе поддержки кредитной организации.
Евросоюз включил «Тинькофф» в десятый пакет санкций. Приложение банка после этого удалили из App Store.
Пока, если верить информации на сайте, переводы в долларах возможны в ограниченное число банков Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, евро – в некоторые банки Китая и Узбекистана.
- Ранее бизнесмен Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции. Лондон ввел против Тинькова, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в страну, в марте прошлого года – несмотря на то, что сразу после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины бизнесмен публично осудил действия Владимира Путина и его окружения. Спустя месяц банкир продал свою долю в группе «Тинькофф», материнской компании «Тинькофф банка», холдингу «Интеррос», владельцем которого является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин. Позже Олег Тиньков заявил, что был вынужден продать свою долю «за копейки» после звонка из Кремля и угроз отобрать у него всё без всяких компенсаций. В октябре прошлого года Тиньков заявил об отказе от российского гражданства, поскольку «не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом».
Атаковавший телевышку в Харькове лётчик РФ получил 12 лет тюрьмы
Украинский суд приговорил к 12 годам тюрьмы российского лётчика по обвинению в бомбардировке объектов гражданской инфраструктуры – в том числе телебашни в Харькове. Россиянина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщают Генпрокуратура и Служба безопасности Украины.
Имя осуждённого не называется. Сообщается, что он заместитель командира воинской части шестой армии военно-воздушных сил и ПВО Западного военного округа.
По версии следствия, 6 марта прошлого года российский военный на боевом самолёте пересёк границу Украины и атаковал харьковскую телевышку. Также был нанесён удар по заводу бронетехники. Лётчик использовал восемь авиабомб.
Российский самолёт сбили вооружённые силы Украины. Военный катапультировался. Его задержали после приземления. На видео допроса вскоре после захвата в плен лётчик представился как Максим Криштоп. Он управлял бомбардировщиком Су-34.
Российская сторона приговор не комментировала.
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НПО призвали МВД Грузии соблюдать права задержанных на акции у парламента
15 неправительственных организаций призывают МВД Грузии соблюдать права граждан, задержанных на акции протеста вечером 2 марта у здания парламента страны. НПО также обращаются в Специальную следственную службу с призывом своевременно изучить факты задержаний и принять соответствующие меры, пишет СОВА.
По оценке организаций-подписантов, события, произошедшие на акции против закона об «иноагентах», подтверждают, что действующее законодательство об административных правонарушениях является репрессивным инструментом в руках полиции. Власти используют его для необоснованного ограничения прав человека.
«Права части задержанных защищают адвокаты организаций, подписавших это заявление. Однако в этом процессе выявлены существенные препятствия. По имеющимся у нас данным, в настоящее время в изоляторах временного содержания находятся не менее 15 человек. Сообщается, что часть задержанных всю ночь продержали в машинах патрульной полиции и только утром доставили в изолятор. Адвокатам и членам семей сложно определить точное местонахождение задержанных, что препятствует возможности встретиться с адвокатом и, соответственно, защитить свои права. Некоторые из задержанных говорят о телесных повреждениях, полученных ими при задержании», – сказано в заявлении.
НПО обращают внимание на то, что МВД Грузии так и не сделало официального заявления о том, почему некоторые задержанные до сих пор содержатся в изоляторах и почему они не были освобождены ночью под подписку, как другие лица.
«Хотим четко заявить, что практика задержаний в административном порядке и последующие действия неприемлемы и нарушают основные права человека», — говорится в тексте.
Подписавшие совместное заявление НПО призывают МВД:
- Предоставить всем задержанным возможность связаться с членами семей;
- Своевременно предоставить адвокатам задержанных информацию о том, в какие изоляторы переведены лица, находящиеся под их защитой;
- Незамедлительно доставить задержанных в суд, а срок задержания не увеличивать без оснований до 48 часов.
Специальную следственную службу призывают:
- Своевременно изучить факты задержания / предполагаемого нанесения травм представителям СМИ и демонстрантам и реагировать соответствующим образом;
Авторы обещают продолжить защищать права задержанных. Совместное заявление заканчивается лозунгом «Нет российскому закону!».
Новый советник госсекретаря США посетит Тбилиси, Баку и Ереван
Старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно на следующей неделе отправится в регион в свою первую поездку в этой должности. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс в ходе брифинга 2 марта.
«Мы ожидаем, что это будет первая из регулярных поездок во все три страны Южного Кавказа. Г-н Боно планирует встретиться с высшими руководителями, чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и нашу твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии. В рамках своего визита он посетит все три страны Южного Кавказа. Он поедет и в Баку, и в Ереван, и в Тбилиси, в таком порядке», – отметил Прайс.
По словам пресс-секретаря Госдепа, это даст Боно возможность развивать результаты встречи между госсекретарем США, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, состоявшуюся на полях Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.
«Мы, как это было отмечено по завершении этого трехстороннего взаимодействия, воодушевлены недавними усилиями Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе. И Г-н Боно помогает – надеется, что сможет развить эти усилия и увидеть, что этот прогресс продолжится. Во всех трех этих городах г-н Боно подчеркнет, что Соединенные Штаты привержены делу обеспечения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа», – заявил Прайс.
Луис Боно сменил на посту Филипа Рикера. В январе текущего года стало известно, что Рикер покидает должность и дипломатическую службу.
Песков: случившееся в Брянской области «будет разбираться»
Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На совещании, как ожидается, будут обсуждаться события 2 марта в Брянской области. Там в течение нескольких часов два села оказались под контролем вооружённых отрядов, перешедших украинско-российскую границу. Путин назвал случившееся терактом.
Как сказал Песков, случившееся «будет разбираться» и «будут приняты меры по недопущению такого впредь».
Российские власти утверждают, что атаку на Брянскую область осуществили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ответственность за рейд в сёла Любечане и Сушаны, однако, взял на себя так называемый Русский добровольческий корпус. Это вооружённое формирование из российских эмигрантов ультраправых взглядов, воюющее на стороне Украины.
При этом представители украинских властей отрицают, что Киев имеет какое-то отношение к случившемуся в Брянской области, называя его внутренней борьбой в России.
«Партизаны, которые атакуют населённые пункты – всё это прямые следствия контроля в России, и все это последствия войны. Украина к внутренним конфликтам в РФ не имеет отношения», – написал в твиттере советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Российское ФСБ в пятницу опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлены два легковых автомобиля, по которым открывали огонь предполагаемые диверсанты. На видео - изрешечённые пулями «Жигули», а также автомобиль «Нива», за рулём видны тела двух убитых. Также на видео показаны мины, как утверждается, оставленные диверсантами. Накануне сообщалось, что на одной из мин подорвался автомобиль Росгвардии, четыре бойца пострадали.
Видео смонтировано, определить, в каком месте сняты кадры, невозможно. Телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимание, что на видеозаписи автомобиль стоит в одном месте, а на фотографиях, которые демонстрируются в том же видео — в другом.
По официальным данным российских властей, в ходе нападения были убиты двое мирных жителей (они были за рулём автомобилей) и ранен мальчик. В Кремле его уже обещали наградить. Бойцы РДК на записанном в селе Любечане видео заявили, что не воюют с мирными жителями.
Также телеграм-каналы «База» и «Астра» утверждают, что ранения получили двое пограничников. Официально это не подтверждено.
Нет точной информации о том, имело ли вообще место боестолкновение между российскими сотрудниками силовых органов и Русским добровольческим корпусом. Судя по сообщениям РДК, его бойцы покинули сёла раньше, чем российские военные попытались их отбить. Как следует из хронологии событий, опубликованной «Базой», первые сигналы о вооружённых людях в сёлах начали поступать от их жителей около 8 часов утра в четверг, однако так называемый сигнал «Эдельвейс»о теракте был объявлен местным ФСБ введён только около полудня - тогда же появились первые сообщения в СМИ и телеграм-каналах.
ФСБ накануне вечером сообщила, что диверсантов "выдавили" на территорию Украины и нанесли по ним "массированный артиллерийский удар".
По всей видимости, ни на линии границы, ни в сёлах не было ни пограничников, ни полиции. При этом ровно месяц назад секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, посетив Брянскую область, заявлял: «Опыт Брянской области, без преувеличения, можно назвать передовым. В сверхсжатые сроки укрепили границу – мышь не проскочит».
- 24 февраля 2022 года российские военные начали широкомасштабное вторжение на территорию Украины. Война официально не объявлена, российские власти называют происходящее «специальной военной операцией». При этом предполагаемые украинские обстрелы российской территории (Киев их или отрицает, или не комментирует) и вчерашний инцидент в Брянской области прокремлёвские комментаторы гневно осуждают, обвиняя Украину в агрессии и «терактах».
Нобелевский лауреат Беляцкий приговорён к 10 годам колонии
Суд Ленинского района Минска в пятницу приговорил белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к десяти годам колонии. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Вместе с Беляцким судили его коллег по правозащитной организации «Весна». Валентин Стефанович приговорён к девяти годам колонии, Владимир Лабкович – к семи годам, Дмитрий Соловьёв, которого судили заочно - к восьми годам.
Правозащитников признали виновными в финансировании протестов против Александра Лукашенко в 2020 году и контрабанде денежных средств. Вину они не признали, заявив, что их преследование носит политический характер.
Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии в прошлом году, когда уже находился в белорусском СИЗО. Вместе с ним лауреатами стали украинский Центр гражданских свобод и запрещённая российскими властями организация "Мемориал". Награду за Беляцкого получила его супруга Наталья Пинчук.
«В тюрьме сидит не только Алесь – там тысячи белорусов, десятки тысяч репрессированных, посаженных за гражданскую позицию. Сотни тысяч вынуждены бежать из страны только потому, что хотели жить в демократическом государстве. В Беларуси, к сожалению, годами идет война против собственного народа, языка, истории и демократических ценностей», – сказала Наталья Пинчук, выступая с торжественной речью в Осло.
Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей с 14 июля 2021 года. На процессе, который начался в январе, они сидели в металлической клетке.
Обвиняемые в ходе заседания подали ходатайства, чтобы процесс проходил на белорусском языке. Судья Марина Запасник отказалась удовлетворить ходатайство, сославшись на два государственных языка в Беларуси. При этом она разрешила всем троим продолжать говорить в суде по-белорусски.
В 2011 году Беляцкого приговорили в Беларуси к четырём с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Всего Беляцкий привлекался к уголовной ответственности более 20 раз – за годы активной общественной и правозащитной деятельности.
- США, государства ЕС и ряд других стран после выборов в Беларуси в августе 2020 года не признали легитимно избранным на них главой государства Александра Лукашенко. Против него и его окружения были введены санкции. Режим Лукашенко обвиняют в грубых нарушениях прав человека и преследовании оппозиции.
Бжания: действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что действующее руководство Грузии «держит ситуацию под контролем», но оппозиция «планирует ряд нехороших мероприятий» в Абхазии.
Об этом Бжания сказал на пресс-конференции, комментируя внесенные на рассмотрение в парламент поправки в закон «Об органах государственной безопасности». Как сообщалось ранее, законопроект не прошел в первом чтении: за него проголосовали лишь двое парламентариев. Депутаты восприняли предлагаемые поправки как попытку закручивания идеологических гаек в обществе и ограничения свободы мысли.
«Некоторые думают, что мы прочно закрепились у Христа за пазухой, и нам ничего не угрожает вообще. И это притом, что бомбы и снаряды падают уже на территории нашего стратегического союзника (России – ред.). Действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем, но оппозиция планирует здесь (в Абхазии – ред.) ряд нехороших мероприятий. Что-то нам удалось пресечь. Но что, органы безопасности Абхазии – это инородный материал? Там служат приглашенные манкурты или это граждане Абхазии? А что, у нас прошел закон «О противодействии организованной преступности»? Там же речь не идет о «закручивании гаек», о лишении людей возможности свободно мыслить, свободно высказываться. Он же тоже по каким-то причинам не прошел», – сказал абхазский лидер.
Аслан Бжания считает, что оба этих законопроекта должны быть приняты парламентом.
«Безопасность – это наиважнейшее условие развития нашего государства. Мы должны обеспечить безопасность нашего государства, и превентивные меры никогда не могут быть лишними. Я не знаю, кто там испытывал опасения и почему. Разве мы можем охарактеризовать систему власти в Абхазии как репрессивную? Разве мы не сталкиваемся с тем, что люди говорят все, что угодно и где угодно, безнаказанно оскорбляя кого угодно? Кто из тех, кто хотел высказаться, был лишен такого права? Когда такое было, подскажите мне. У нас есть статья в бюджете, мы финансируем независимые СМИ. В Европе такого уже нет, и в России тоже, а мы финансируем независимые СМИ, они же на своих каналах высказываются очень нелицеприятно и несправедливо в отношении руководства», – добавил он.
- Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
Air Moldova отменила рейсы в Тбилиси и другие европейские столицы
Полеты авиакомпании Air Moldova по пяти направлениям отменены, сообщила авиакомпания на своей странице в соцсети Facebook.
«Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются. Причиной отмены являются оперативные трудности. Два самолета из парка авиакомпании в настоящее время недоступны для полета», – говорится в публикации.
Air Moldova также сообщила, что активно работает над преодолением последствий отмены рейсов и реорганизацией расписания, пишет РБК.
Ранее венгерский лоукостер Wizz Air объявил, что с 14 марта приостановит все рейсы в Молдову из-за потенциальных рисков для безопасности пассажиров. В Управлении гражданской авиации страны выразили сожаление в связи с «внезапным решением» венгерского лоукостера остановить полеты.
Air Moldova начала выполнять рейсы между Молдовой и Грузией в октябре прошлого года. Первым рейсом из Тбилиси в Кишинев вылетела президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Премьер Грузии назвал евроинтеграцию страны «необратимой»
Год назад, 3 марта 2022 года Грузия подала официальную заявку на вступление в ЕС. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, подписавший документ, опубликовал сегодня заявление, выразив уверенность, что «необратимый процесс» евроинтеграции «увенчается полноправным членством Грузии в Евросоюзе».
Гарибашвили говорит, что ему выпала особая честь подписать документ, «воплощающий мечту многих поколений грузин, многовековое стремление» грузинского народа.
«В этот день была перевернута новая страница нашей истории. Вскоре признание европейской перспективы Грузии Советом ЕС еще больше приблизило нас к членству в европейской семье свободных наций. В прошедшем году мы активизировали наши усилия для достижения цели, которая определяет всю нашу историю и, естественно, деятельность нашей власти. Мы предприняли все шаги, чтобы приблизиться к европейскому образу жизни и стандартам, институциональным механизмам и законодательству, выполнить взятые на себя обязательства», – отметил Гарибашвили.
Он говорит, что власти чувствуют поддержку народа и это «является сильнейшим стимулом для повседневной деятельности правительства» и политической команды «Грузинской мечты».
«Мы благодарны нашим европейским друзьям, правительствам стран-партнеров и людям, которые поддерживают нас в достижении этой цели. Расширение ЕС – это процесс, основанный на заслугах, и именно это дает нам наибольшую надежду. Европейская страна со всей своей историей, культурой, ценностями, органическая часть западной цивилизации и сотворец ее великой культуры – Грузия, несомненно заслуживает справедливого признания своим настоящим, масштабными реформами, темпами и качеством развития. Я глубоко верю, что исторический процесс, ставший год назад необратимым, вскоре увенчается полноправным членством Грузии в Евросоюзе», – добавил Гарибашвили.
Отметим, что в США и ЕС уверены, что принятие закона об «иноагентах» в Грузии подорвет евроатлантические устремления страны.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Госдеп США подтвердил обеспокоенность грузинским законопроектом об «иноагентах»
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в очередной раз выступил с критикой законопроекта об «иноагентах», обсуждаемого в парламенте Грузии.
«Тот, кто проголосует за этот законопроект, будет нести ответственность за потенциальную угрозу евроатлантическому будущему Грузии», — заявил Прайс.
Он повторил, что нельзя сравнивать внесенный в Грузии документ с американским законом о регистрации иностранных агентов (FARA), который предусматривает лишь регистрацию организаций, представляющих интересы зарубежных правительств.
«Мы несколько раз говорили об этом законе за последние несколько дней и постоянно выражали обеспокоенность. Закон пока проходит процедуры в системе Грузии. Несмотря на это, мы по-прежнему глубоко обеспокоены предложенным законом об «иноагентах». В частности, из-за того, что он стигматизирует граждан Грузии и заставит замолчать те независимые голоса, которые пытаются построить лучшую страну для своих сограждан и общества. Мы глубоко обеспокоены потенциальными последствиями этого закона для свободы слова и демократии в Грузии», — заявил Нед Прайс.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
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