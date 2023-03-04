Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном Рамзана Кадырова

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с 17-летним сыном главы Чечни Ахмадом Кадыровым. Их совместные фотографии опубликовал у себя в телеграме чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Старший сын Рамзана Кадырова, как сообщается, отчитался перед президентом о проводимой в республике молодежной политике – на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи Ахмад Кадыров был назначен в 16-летнем возрасте.

Путин, по словам главы Чечни, также рассказал молодому чиновнику о его дедушке – Ахмате Кадырове – первом руководителе пророссийской республики, убитом в мае 2004 года в результате взрыва в Грозном. Рамзан Кадыров назвал встречу в Кремле «неофициальной» и «душевной».

По словам главы Чечни Путин также поздравил Ахмада Кадырова со предстоящей свадьбой.

Сайт Кавказ.Реалии неоднократно сообщал, что высокие должности на госслужбе имеют дети и другие родственники Рамзана Кадырова. Всего, по данным редакции, государственные посты в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова.

На этой неделе благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова объявил о выплате по 100 тысяч рублей 100 парам жителей Чечни, которые заключат брак 4 марта – в день бракосочетания старшего сына главы Чечни.

Имя супруги несовершеннолетнего Ахмада Кадырова не разглашается. Пользователи соцсетей сообщили, что из-за свадьбы в Грозном перекрыли улицы. Людям запретили делать фотографии и видео происходящего.