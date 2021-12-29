Путин запросил телефонный разговор с Байденом. Он состоится в четверг 

Президент США Джо Байден проведет в четверг телефонный разговор с Владимиром Путиным, несмотря на то, что между делегациями двух стран намечены полноценные переговоры по гарантиям безопасности сразу после новогодних каникул. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

Отмечается, что звонок был запрошен президентом России. По словам Эмили Хорн, Байден согласился, потому что «считает, что когда дело доходит до России, нет замены прямому диалогу между лидерами».

Вместе с этим представитель СНБ подчеркнула, что «администрация Байдена продолжает активно консультироваться с европейскими союзниками, чтобы скоординировать общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной».

17 декабря российские власти представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Один документ адресован НАТО, другой – США. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, а именно от включения в организацию новых членов из числа бывших советских республик и от размещения на их территориях военных баз.

Москва настаивает на предоставлении ей гарантий на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который обвиняет российские власти в подготовке вторжения на Украину и переброске к ее границам военной техники. Власти США предупредили, что в случае нового посягательства России на суверенитет Украины Москва столкнется с беспрецедентно суровыми санкциями. При этом администрация Байдена заявила о готовности к переговорам с Россией.