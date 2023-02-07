Рада Украины проголосовала за новых глав СБУ и МВД

Верховная рада Украины проголосовала за назначение главой Службы безопасности страны Василия Малюка, а главой МВД – Игоря Клименко.

За Малюка проголосовали 324 депутата из 450. От голосования воздержались фракции «Евросолидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко и «Голос». На заседании парламента присутствовал президент Владимир Зеленский. Он призвал депутатов поддержать кандидатуру Малюка.

«Удалось построить систему защиты Украины от вражеских специальных операций и противодействия российским спецслужбам. В этом есть значительная личная заслуга Василия Малюка», – сказал Зеленский.

Малюк временно исполнял обязанности руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) с июля прошлого года. Тогда от должности были отстранены предыдущий глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Поводом стало расследование о связях сотрудников подконтрольных им ведомств с российскими спесцлужбами.

Кандидатуру Клименко на пост главы МВД поддержал 321 депутат. Как и в случае с Малюком, от голосования за Клименко воздержалась «Евросолидарность».

Клименко ранее занимал пост руководителя Национальной полиции. Его выдвинули на пост министра внутренних дел после гибели в катастрофе вертолета в Броварах прежнего главы МВД Дениса Монастырского.