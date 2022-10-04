Ракета из КНДР пролетела над территорией Японии

Кремль не смог объяснить, в каких границах Россия аннексировала Херсонскую и Запорожскую области Украины. Вопрос об этом в понедельник был задан на брифинге пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову. Тот ответил журналистам, что Москва «продолжит консультироваться с населением регионов».

Документы об аннексии президент Владимир Путин подписал 30 сентября. Он же ранее подписал указ о признании независимости этих регионов от Украины, на основании проведённых там под контролем Москвы референдумов.

Путин уже внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении в состав России т.н. «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей. К внесенным документам приложены полные тексты договоров с новыми территориями.

«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ Запорожской области и образования в составе РФ нового субъекта. Граница Запорожской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ», – говорится в ст. 4 Договора с Запорожской областью.

Такие же формулировки указаны в договорах с «ДНР», «ЛНР» и Херсонской областью.

Перед референдумом российские власти Херсонской области заявили о присоединении к ней находившейся под контролем российских военных части Николаевской области Украины.

А крупнейший город Запорожской области, Запорожье, с начала войны остаётся под контролем Украины. До февральского вторжения в нём проживало больше 43 процентов населения региона.

На просьбу прокомментировать, являются ли, c точки зрения Москвы, территорией России районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Киеву, Песков сказал: «Мне сейчас больше нечего добавить». По его словам, однозначный ответ о границах есть: «мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях».

Донецкую и Луганскую область Кремль считает присоединёнными в административных границах регионов 2014 года. При этом значительная часть Донецкой области с того времени остаётся под контролем Киева, а украинская армия ведёт там успешное контрнаступление.

Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию. По состоянию на 3 октября, их не признала ни одна страна мира, кроме России.