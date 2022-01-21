Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию с насильственным вывозом в Чечню Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева.

«Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», – заявил Кадыров.

Кадыров утверждает, будто Мусаева, сегодня доставленная в Грозный, «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза»: «Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения».

При этом вчера во время задержания Мусаева была избита и потеряла сознание, а увозившие ее чеченские силовики не позволили ей ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается, так как страдает диабетом, сообщает Кавказ.Реалии.

Кадыров обвинил одного из сыновей Янгулбаевых в том, что тот выступает с «прямыми и открытыми угрозами» в его адрес: «Говорит, что не простит мне такое».

По заявлению Кадырова, акция в отношении семьи Янгулбаевых была «согласована с коллегами на местах», а «правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия». Кроме того, Кадыров призвал Верховный суд России лишить Сайди Янгулбаева судейского статуса.