Подвергшийся пыткам за песню на украинском черкесский активист уехал из России

Черкесский активист Касе Кик, подвергшийся пыткам в полиции после заказа песни на украинском языке в караоке, уехал из России, пишет Кавказ.Реалии.

Активиста черкесского национального движения задержали после того, как он в кафе в Черкесске заказал песню на украинском. Он заявил, что в полиции его подвергали пыткам, вынуждая признаться в связях с иностранными государствами и с российской оппозицией, а затем, насильно опоив алкоголем, арестовали на семь суток за мелкое хулиганство. Сразу после освобождения Кик был вынужден эмигрировать, пишет «Кавказский узел» со ссылкой на Центре защиты прав человека «Мемориал».

«Он отправился за границу, не желая больше рисковать. А заявления на пытки пока остались не поданными», – сказал сотрудник правозащитного центра.

По словам самого Кика, для подачи заявлений ему пришлось бы вернуться в Россию. «Для меня это неприемлемо, потому что это сопряжено напрямую с моей безопасностью, и я буду задержан. А проходить этот кошмар ещё раз, у меня нет желания», – сообщил он корреспонденту издания.

Касе Кик связывает преследование со стороны правоохранительных органов со своей общественной деятельностью: ранее он принимал участие в общественном черкесском национальном молодежном движении «Адыгэ-Хасэ КЧР», возглавлял «Черкесский конгресс КЧР», участвовал в организации траурных шествий 21 мая в г. Черкесске, посвященных окончанию Русско-Кавказской войны, и в мероприятиях, связанных с признанием Грузией геноцида черкесов.