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Расследование «Схем»: в России готовятся планы создания «Южной Руси»
Кремль рассматривает сценарий организации квазигосударства под названием «Южная Русь» на украинских территориях, захваченных российской армией, утверждается в расследовании проекта Радио Свобода «Схемы».
Планы по созданию нового государства изложены в документе, который получили «Схемы». Документ носит название «Манифест Южнорусского Народного Собора». Журналисты проанализировали документ и выявили причастных к его разработке людей среди руководства партии «Единая Россия».
Так называемый «Манифест» начинается с объяснения, что государство Украина после свержения «законно избранного президента» в 2014 году «утратило легитимность в границах УССР», и «в ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины» некий Южнорусский Народный Собор объявляет о решении взять власть в свои руки и учредить «новое государство Южная Русь» как наследницу «Киевско-Новгородской Руси с Ильей Муромцем и Александром Невским», наследницу Запорожской Сечи, наследницей «Новороссии, созданной Екатериной Великой», а заодно правопреемницей УССР.
В тексте русский назван языком, а украинский - наречьем. Манифест объявляет о планах «всенародного референдума».
Как сообщают «Схемы», метаданные документа помогли установить вероятного автора – Романова Романа Николаевича – и дату его создания – 16 апреля, компьютер, на котором документ был создан, принадлежит «Единой России». Роман Романов является заместителем председателя Центрального исполнительного комитета «Единой России». По словам источников «Схем», «манифест» был передан главе исполкома «ЕР» Андрею Турчаку, затем Дмитрию Грызлову, помощнику российского бизнесмена Константина Малофеева.
- В последнее время ряд СМИ со ссылкой на источники, а также представители украинских властей говорили о подготовке референдума в Херсонской области - говорилось о возможности провозглашения так называемой Херсонской народной республики. Ряд российских чиновников также говорил о возможности ее присоединения к аннексированному Крыму в рамках России. В оккупационной администрации в четверг заявили, что в данный момент референдум не готовится.
- В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, в России обсуждались планы создания так называемой «Новороссии» за счет отторжения от Украины территорий южных и восточных областей. Тогда они не были реализованы, а в ходе нынешней войны слово «Новороссия» практически не употребляется.
Другие новости дня
СМИ сообщили о погибшем военном РФ на территории Белгородской области
На территории Белгородской области погиб российский военный, сообщает нижегородское издание NN.ru.
Это произошло 19 апреля, в 15 километрах от границы с Украиной. В тот день губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино, по его словам - со стороны Украины. О погибших тогда не сообщалось.
По данным NN.ru, военнослужащего зовут Никита Кошелев, ему было 19 лет, дата и место его смерти указаны в извещении о смерти, которое получила семья погибшего. Смерть Кошелева также подтвердили в колледже, где он учился.
СМИ также утверждает, что военнослужащего, уроженца города Арзамас Нижегородской области, призвали в армию 1 июля прошлого года, а в феврале текущего года отправили на границу с Украиной. Подписывал ли он контракт - неизвестно.
Друг Кошелева рассказал, что последнее смс-сообщение от погибшего получил 18 апреля: «Нас будут бомбить, если что, я тебе позвоню либо напишу утром».
Российское вооруженное вторжение в Украину началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, официальные представители сторон скрывают потери, но с высокой долей вероятности речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.
В Москве перед парадом 9 мая полиция ищет украинцев
В Москве в преддверии парада 9 мая полицейские обходят квартиры жителей центра города, интересуясь, не живут ли в квартирах украинцы, сообщает «Медиазона».
О таком обходе изданию сообщила, в частности, жительница, живущая по адресу Тверская улица, 6, строение 1. По ее словам, полицейские (кроме того, проживают ли в квартире граждане Украины) спрашивали у нее о наличии гражданского оружия, и о том, не интересовался ли кто-нибудь в последнее время арендой жилья.
О приходе полицейских сообщила также жительница дома №26 по улице 1-я Тверская-Ямская.
«Медиазона» отмечает, что поквартирный обход жителей центра Москвы перед парадом 9 мая проходил и в предыдущие годы, но тогда полицейские не интересовались проживанием граждан Украины.
Гутерриш в Киеве обсудил с Зеленским эвакуацию из Мариуполя
Эвакуация мирных жителей из Мариуполя стала одной из главных тем визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину в четверг.
На пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским Гутерриш сказал, что делает все возможное, чтобы эвакуация с осажденного российскими войсками мариупольского завода «Азовсталь» стала реальной. Он не стал говорить о подробностях, чтобы не сорвать переговоры об эвакуации. При этом Гутерриш подчеркнул, что в ходе его визита в Москву на этой неделе российский президент Владимир Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Красного креста в эвакуации.
Агентства сообщают, что чиновники ООН ведут переговоры о возможности обеспечения эвакуации как в Киеве, так и в Москве.
Крупный завод «Азовсталь» - последний очаг сопротивления украинских военных в Мариуполе после российской осады, продолжающейся два месяца. Кроме военных с оружием в руках, там находятся несколько сотен раненых, а также мирные жители. Украина настаивает на том, чтобы всем находящимся на заводе позволили эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Российские власти утверждают, что военные должны сдаться, а мирным жителям предлагают выехать на территорию, подконтрольную российским войскам или сепаратистам.
В ходе визита в Украину Гутерриш также посетил Бучу, Ирпень и Бородянку под Киевом, где во время оккупации погибло множества мирных жителей. Он поддержал расследование Международного уголовного суда на предмет возможного совершения российскими войсками военных преступлений.
Генсек ООН осудил действия России и высказался в поддержку целостности Украины.
Когда генсек ООН находился в Киеве, украинская столица подверглась нескольким ракетным ударам. По данным городских властей, ракеты попали как в военный объект, так и в жилой сектор, информация о пострадавших уточняется.
«Еще вчера он сидел за длинным столом в Москве, а сегодня в километре от него звучат взрывы. Открытка из Москвы?» - написал о Гутеррише советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Саломе Зурабишвили и Нэнси Пелоси обсудили ситуацию в регионе и войну в Украине
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудили ситуацию в регионе и российское вторжение в Украину. Встреча прошла в Вашингтоне в рамках рабочего визита главы государства в Соединенные Штаты, пишет SOVA.
Как сообщает пресс-служба президента, Зурабишвили проинформировала Пелоси о ситуации на территориях, неподконтрольных центральным властям Грузии. Она отметила, что задержания людей и грубые нарушения прав человека в этих регионах продолжаются.
Президент также поблагодарила спикера за принятие Палатой представителей США «Акта о поддержке Грузии». По ее словам, этот законопроект подчеркивает степень поддержки со стороны Соединенных Штатов и важность тесного стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также поданную одновременно с Украиной и Молдовой заявку страны на ускоренное получение статуса кандидата в члены ЕС. В ходе обсуждения ситуации в регионе была подчеркнута важность безопасности Черного моря.
Саломе Зурабишвили также лично пригласила Нэнси Пелоси на запланированную на май в Тбилиси Международную женскую конференцию, которая по инициативе президента будет посвящена вопросам мира и безопасности.
Встречу в Вашингтоне Зурабишвили прокомментировала и в своем Twitter:
«Поговорила со спикером Пелоси об Украине и необоснованной российской агрессии, а также о важности дальнейшей поддержки Соединенными Штатами Грузии в эти критические времена. Как женщины-лидеры, мы должны иметь сильный голос против конфликтов и за мир».
Майя Санду: Я поблагодарила грузинский народ за проявленную солидарность с Молдовой
Состоялся телефонный разговор между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Молдовы Майей Санду. Саломе Зурабишвили и Майя Санду опубликовали информацию о телефонном разговоре на своей странице в Twitter, сообщает общественный вещатель Грузии.
«Я разговаривала с президентом Грузии Саломе Зурабишвили о последних событиях в Молдове. Я поблагодарила грузинский народ за проявленную солидарность с Молдовой в это трудное время для всего региона», - заявила президент Молдовы Майя Санду.
Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что Грузия солидарна с Молдовой.
«Во время пребывания в Конгрессе у меня был телефонный разговор с президентом Майей Санду о ситуации в Молдове. Грузия солидарна с Молдовой, нас объединяет общий европейский путь», - заявила Зурабишвили.
- В самопровозглашенном Приднестровье, которое граничит с Одесской областью Украины, за последние несколько дней произошли несколько инцидентов. 25 апреля МВД сепаратистов сообщило, что здание министерства госбезопасности обстреляли из ручного гранатомета, а утром 26 апреля в поселке Маяк произошли два взрыва, которые вывели из строя антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио. Власти Приднестровья заявили о трех «терактах».
- Украинская разведка, в свою очередь, заявила, что Украина к ним не причастна, и предполагает, что взрывы были провокацией со стороны России (в них никто не пострадал). Украинская разведка также сообщила, что РФ готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения и рассылает жителям сепаратистского региона фейковые сообщения якобы от имени СБУ: это делается, чтобы у России были основания напасть на Молдову.
- Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия планирует «создать сухопутный коридор в Крым» и установить контроль над югом Украины, который даст «ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в соревнованиях в России
Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в российских и белорусских соревнованиях и сотрудничать с командами этих стран. Нарушителей ждёт запрет на получение госфинансирования и вызов в сборную. Правила многих международных спортивных федераций запрещают такое вмешательство государства.
Запрет был принят 28 апреля в окончательном чтении, — сообщает Delfi. "Военная агрессия России и широкомасштабное вторжение в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и требует неотложных решений", — цитирует издания председателя подкомиссии по спорту в Сейме Сандиса Риекстиньша.
В аннотации к законопроекту говорится, что изменения в регламенте не позволят рижскому "Динамо" участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, а ХК "Рига" не сможет участвовать в Молодежной хоккейной лиге. Новые поправки также не позволят проводить матчи КХЛ в Латвии.
- Правила многих международных спортивных федераций запрещают государству вмешиваться в их работу в спортивных вопросах. Например, футбольная ФИФА отстраняет страны, законодатели или правительственные чиновники в которых пытаются напрямую влиять на управление федерацией или составы сборных.
- В то же время после начала войны с Украиной спортивные федерации практически во всех видах спорта самостоятельно отстранили российских спортсменов от турниров. В некоторых случаях это делали организаторы соревнований — например, такое решение приняли в апреле организаторы одного из престижных теннисных соревнований, Уимблдона.
Бибилов после встречи в Ахалгори: открыть дорогу можно присоединением к России
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает, что открыть пункты пропуска на де-факто границе с Грузией можно после присоединения Южной Осетии к России. Об этом Бибилов написал в своем Telegram-канале после предвыборной встречи с жителями Ахалгорского района.
«Самый главный вопрос для ленингорцев – дорога. Открыть пункты пропуска можно двумя путями – дипломатическим и присоединением к России. Открыть дорогу обманом – нельзя», – отметил он.
Бибилов говорит, что для него сейчас открытие дороги – гуманитарный вопрос.
«Я знаю, что практически у каждого здесь по ту сторону границы есть родные, есть внуки, дети, которым жители Ленингора отвозят продукты, с которыми хотят видеться. И вот этих бедных людей пытаются обмануть, воспользоваться их надеждами, политизировать их нужду. Это подло. Вы думаете, я не знал, что, если закрою дорогу, Ленингорский район за меня не проголосует? Знал. И так же знал, что закрыть её необходимо. Но врать и кормить людей ложными обещаниями ради голосов я не буду», – сказал Бибилов.
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
- Ранее югоосетинский лидер обвинил во лжи оппонентов, которые, по его словам, пообещали жителям Ахалгори открыть дорогу, закрытую почти три года назад. При этом сам Бибилов перед вторым туром президентских выборов подписал распоряжение о временном открытии пунктов пропуска на де-факто границе – с 21 по 25 апреля.
- Второй тур президентских выборов должен пройти в Южной Осетии 8 мая. В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
Свердловский губернатор посоветовал Соловьёву «следить за языком»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков", "следить за языком". Губернатора поддержал и член Совета Федерации бывший глава региона Эдуард Россель.
На видео, опубликованном в соцсетях, губернатор заявил, что гордится Екатеринбургом и его "свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить" жителями. "Мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, которых я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. Я надеюсь, что это было вгорячах и необдуманно", – заявил глава Свердловской области на видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте". Заодно Куйвашев заметил, что на Урале ценят людей, которые "следят за своим языком", и пожелал Соловьёву освоить этот навык.
Сенатор Эдуард Россель написал в телеграмме, что "злить и обижать" уральцев, особенно беспочвенно, не следует.
Телеведущий в ответ посоветовал им определиться, "с кем они" во время военной операции. "С героями Екатеринбурга или предателями, бесами. За языком следить кто будет? Кстати, если Куйвашев маечку снимает, у него там воровские звезды не запылают?" – возмутился телеведущий в эфире авторской программы "Соловьев Live" .
По его мнению, в Екатеринбурге "есть и святые, и демоны", а Евгений Куйвашев не с теми, кто "воюет за нашу родину", а с "либеротой", которая выступала против храма в сквере.
- Массовые протесты екатеринбуржцев против строительства храма в сквере у Театра драмы начались в конце 2018 года и вылились в столкновения протестующих с полицией, верующими и прокремлёвскими активистами. В итоге власти отказались от идеи строить храм.
- Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв внесён в санкционные списки ЕС за поддержку враждебных действий России против Украины. С 7 апреля на частотах, где ранее выходил заблокированный Роскомнадзором канал Euronews, работает телеканал "Соловьев.Live".
В Тбилиси мужчина убил спящих родителей, а затем устроил пожар в квартире – МВД
В Тбилиси полиция задержала мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве своих родителей. По данным МВД Грузии, задержанный убил членов семьи, а затем устроил в квартире пожар, с целью скрыть преступление.
Сообщение о возгорании в одной из квартир в 4-м микрорайоне Вазисубани поступило в Главное управление Исани-Самгорского района Тбилиси накануне.
Как пишет Netgazeti, cпасатели прибыли на место и обнаружили, что дверь квартиры заперта изнутри. Пожарные проникли в квартиру, пожар был потушен. На месте были обнаружены обгоревшие тела гражданина З.Б., 1964 г.р., и его супруги гражданки Л.Т., 1967 г.р. с огнестрельными ранениями головы.
Следствие установило, что обвиняемый выстрелил в голову своим родителям, когда те спали. По версии МВД, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый инсценировал ограбление, забрал некоторые вещи и драгоценности, устроил пожар и скрылся.
«В качестве вещественных доказательств изъяты орудия преступления, деньги и золотые украшения», – добавили в ведомстве.
Следствие ведется по статье об умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах в отношении двух или более членов семьи. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.
Кобахидзе: мы должны исключить сценарий новой войны с абхазами и осетинами
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вновь назвал «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили «партией войны». Это, по словам Кобахидзе, подтвердил официальный Киев – устами cоветника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
«Сначала мы услышали заявление о том, что «Национальное движение» – это сила, которая втянула Грузию в войну. Так заявил Арестович. Соответственно, это, безусловно, позиция, изложенная официальным Киевом. Мы согласны с тем, что «Национальное движение» является «партией войны», что уже было подтверждено официальным Киевом устами Арестовича. За этим последовало следующее заявление о том, что Грузия должна вернуть Цхинвали и Сухуми теперь путем войны», – отметил он.
Кобахидзе считает, что для Грузии последствия войны будут намного хуже, чем для Украины.
«Что касается военного возвращения Сухуми и Цхинвали, то хочу напомнить, что если такое происходит теоретически, то тебе приходится воевать не только с российскими оккупационными войсками, но и вести кровопролитную войну с абхазами и осетинами, что, к сожалению, у нас уже было, этому тоже предшествовали провокационные и очень сложные процессы. Тогда в Грузии и вокруг Грузии было много предателей. У нас такое было 30 лет назад. Мы не сможем повторить то же самое через 30-лет, это было бы большим преступлением против нашей истории, грузинского народа и будущих поколений», – сказал политик.
По словам Ираклия Кобахидзе, новая кровопролитная война между грузинами, абхазами и осетинами — это сценарий, который необходимо исключить.
- Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию». Об этом украинский политик заявил в интервью грузинской службе «Голоса Америки».
- Никакого «второго фронта» в Грузии не будет, заявил накануне в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Канада признала действия России геноцидом украинского народа
Палата общин Канады единогласно признала действия России геноцидом украинского народа, сообщает La Presse.
В резолюции говорится, что Россия в ходе войны совершала "массовые зверства" и "систематические случаи преднамеренных убийств мирных жителей Украины".
Член Палаты общин Канады и автор документа Хизер Макферсон заявила, что признание действий России геноцидом – это первый шаг. Она призвала правительство ужесточить санкции в отношении России и увеличить объем гуманитарной помощи Украине.
"Нам необходимо финансировать Международный уголовный суд и делать больше, чтобы убедиться, что у него есть все инструменты и ресурсы, необходимые для расследования и привлечения к ответственности тех, кто стоит за этим геноцидом", – заявила Макферсон.
- 13 апреля президент США Джо Байден впервые назвал геноцидом преступления против мирного населения, совершенные в Украине российскими войсками. Он подчеркнул, что формальное решение о том, совершает ли Россия геноцид в отношении украинского населения, вынесут юристы, но, по его мнению, это геноцид.
- 14 апреля Верховная рада Украины приняла постановление, согласно которому действия российской армии, политического и военного руководства России признаны геноцидом украинского народа. Постановление также предусматривает направление обращений от Рады в ООН, ПАСЕ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительства и парламенты иностранных государств относительно признания действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа.
- 21 апреля Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом.
Столтенберг заявил о необходимости обеспечить поддержку Грузии и Молдовы
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, вторжение России в Украину свидетельствует о необходимости поддержки НАТО таких стран, как Грузия и Молдова.
Об этом Йенс Столтенберг заявил журналистам после встречи с руководителями Европарламента. По его словам, поддержка включает в себя как практическую, так и политическую.
«Жестокое вторжение в Украину показывает необходимость поддержки НАТО таких стран, как Грузия и Молдова, которые не являются членами НАТО и Евросоюза. Это касается как практической, так и политической поддержки. Грузия является очень ценным партнером, а также тесно сотрудничает с ЕС. Мы ищем способы сделать больше для более тесного сотрудничества с нашими партнерами в Восточной Европе», – сказал Йенс Столтенберг.
Отметим, что согласно новому исследованию «Международного республиканского института США» (IRI) 75% опрошенных поддерживают членство Грузии в НАТО (полностью поддержали — 60%, частично — 15%), 20% – нет (8% частично не согласны с членством Грузии в НАТО, 12% категорически не согласны). Еще 5% не ответили или отказались отвечать на данный вопрос.
С начала войны Россия удвоила доходы от продажи энергоносителей в ЕС
С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам Европейского союза. Об этом сообщил финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA). Даже при общем снижении объема этих продаж рост цен на них на фоне разговоров об энергетических эмбарго принес Москве около 63 миллиардов евро.
За два месяца с начала войны в Украине Москва продала Евросоюзу энергоносителей на 44 миллиарда евро, что в два раза больше итогов аналогичного периода в 2021 году. При этом сами объемы закупок за этот период снизились. По подсчетам центра, объем импорта нефти в ЕС упал на 20 процентов, угля — на 40 процентов. Однако импорт газа вырос.
Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. За два месяца войны она импортировала энергоносителей на 9 миллиардов евро.
Согласно выводам экспертов CREA, Россия продолжает извлекать выгоду из энергетической зависимости, в которую она поставила Европу. Рост цен компенсирует России потери объёма продаж. Новые санкции, как полагают эксперты финского центра, обещают лишь ещё больше взвинтить цены, сводя на нет усилия Брюсселя - помешать Путину использовать энергоносители для политического давления на ЕС и финансирования войны.
По словам ведущего аналитика CREA Лаури Милливирты, "продолжающийся экспорт энергоносителей - это большая прореха в санкциях, наложенных на Россию, и все, кто покупает у нее топливо, становятся соучастниками чудовищных нарушений международного законодательства, совершаемых российскими военными". Единственным способом остановить войну, был бы быстрый и полный отказ от российских энергоносителей, считает эксперт.
В Евросоюзе активно обсуждают отказ от российских энергоносителей в ответ на военное вторжение России на территорию Украины. Резолюцию с призывом ввести эмбарго на российские энергоносители еще в марте принял Европарламент.
ЕС уже ввел эмбарго на российский уголь, которое начнет действовать с августа. Кроме того, обсуждается отказ от российских нефти и газа.
Однако Австрия, Венгрия и Германия выступают против эмбарго на газ из России. Так канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт в Украине, а приведёт лишь к серьезному экономическому кризису в Европе.
- Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта. 70 процентов газа и 60 процентов нефти и нефтепродуктов Россия продаёт как раз в Европу.
Немецкий парламент проголосовал за поставки тяжёлых вооружений Украине
Немецкий парламент Бундестаг проголосовал большинством голосов за поставки тяжёлых видов вооружений Украине. Военная помощь должна продолжаться и усиливаться где только возможно, решили депутаты 28 апреля. Об этом сообщает DW.
Редакция называет результаты голосования "историческими": традиционно Германия воздерживалась от поставок оружия в зоны военных конфликтов, считая, что это только усилит боевые действия.
В этот раз такой точки зрения придерживались только депутаты из "Левой партии", проголосовавшие против. Правые популисты из "Альтернативы для Германии" также проголосовали против, считая, что решение "близко к объявлению войны".
Канцлер Германии Олаф Шольц ещё несколько дней назад выражал опасения по поводу возможных поставок Украине тяжёлой военной техники, заявляя, что Россия может это расценить как вступление НАТО в конфликт. В четверг он не присутствовал на голосовании, отбыв с официальным визитом в Японию. За это его раскритиковали несколько членов Бундестага, в том числе — лидер крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц.
Опрос IRI: 88% – за евроинтеграцию Грузии, 75% – за членство в НАТО
Число сторонников вступления Грузии в Евросоюз в марте 2022 года превысило 85%, согласно новому исследованию «Международного республиканского института США» (IRI).
Ответы на вопрос «Вы поддерживаете или против вступления Грузии в ЕС?» распределились следующим образом:
- Полностью поддерживаю – 74%;
- Скорее поддерживаю – 14%;
- Скорее не поддерживаю – 4%;
- Однозначно не поддерживаю – 6%;
- Не знаю – 3%.
С прошлого года число тех, кто «полностью поддерживает» интеграцию страны в ЕС, увеличился на 6%. В июне 2021 года соответствующий вариант ответа выбрали 68%, отмечает агентство «Новости-Грузия».
Респондентов спрашивают и о том, поддерживают ли они членство Грузии в НАТО. Положительно ответили на вопрос 75% (полностью поддержали — 60%, частично — 15%). 20% ответили отрицательно – 8% частично не согласны с членством Грузии в НАТО, 12% категорически не согласны. Еще 5% не ответили или отказались отвечать на данный вопрос.
За последний год число сторонников и противников вступления страны в НАТО практически не изменилось незначительно. В июне 2021 года «полностью поддерживали» эту идею 60% респондентов IRI, а категорически против были 11%.
Сообщается также, что число противников диалога с Россией в марте текущего года увеличилось до десятилетнего максимума.
На этот раз ответы на вопрос «Вы поддерживаете или выступаете против дальнейшего диалога с Россией?» распределились следующим образом:
- Полностью поддерживаю – 34%;
- Скорее поддерживаю – 28%;
- Скорее не поддерживаю – 11%;
- Однозначно не поддерживаю – 25%;
- Не знаю – 2%.
Для сравнения, в июле 2021 года ответ «полностью поддерживаю» выбрали 56% респондентов, а в феврале и мае 2013 года – по 82%. Что касается тех, кто «однозначно не поддерживает» диалог Тбилиси и Москвы, то еще в июне прошлого года их было 11%, в феврале 2013-го – всего 1%.
Одновременно, согласно опросу, почти половина населения Грузии положительно оценивает политику правительства страны по отношению к РФ. Ответы на вопрос «Как вы оцениваете подход нынешнего правительства к отношениям Грузии и России?» выглядят так:
- Очень положительно – 11%;
- Скорее положительно – 36%;
- Скорее негативно – 26%;
- Очень негативно – 20%;
- Не знаю – 7%.
По мнению 90% респондентов именно Россия представляет наибольшую политическую угрозу для Грузии. Еще 8% считает, что стране угрожает соседняя Турция, а 5% – США.
- Опрос проводился с 4 по 24 марта 2022 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1486 респондентов старше 18 лет. Погрешность исследования составляет +/– 2,5 процента.
Обострение в Приднестровье – президент Грузии выразила поддержку Молдове
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку своей молдавской коллеге Майе Санду и народу Молдовы в связи с обострением ситуации в Приднестровье.
«Я очень обеспокоена развитием событий в Приднестровье. Я выражаю полную солидарность с президентом Майей Санду и всей Молдовой! Любая попытка дестабилизировать Европу – риск для всех нас», – написала Зурабишвили в своем Twitter-аккаунте.
В самопровозглашенном Приднестровье, которое граничит с Одесской областью Украины, за последние несколько дней произошли несколько инцидентов. 25 апреля МВД сепаратистов сообщило, что здание министерства госбезопасности обстреляли из ручного гранатомета, а утром 26 апреля в поселке Маяк произошли два взрыва, которые вывели из строя антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио. Власти Приднестровья заявили о трех «терактах».
Украинская разведка, в свою очередь, заявила, что Украина к ним не причастна, и предполагает, что взрывы были провокацией со стороны России (в них никто не пострадал). Украинская разведка также сообщила, что РФ готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения и рассылает жителям сепаратистского региона фейковые сообщения якобы от имени СБУ: это делается, чтобы у России были основания напасть на Молдову.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия планирует «создать сухопутный коридор в Крым» и установить контроль над югом Украины, который даст «ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
В США одобрили законопроект об использовании активов России для помощи Украине
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий использовать связанные с Россией активы для оказания помощи Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".
Законопроект, авторами которого выступили демократ Том Малиновски и республиканец Джо Уилсон, поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.
В документе уточняется, что данные меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от двух миллионов долларов, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Закон также затронет активы, полученные благодаря оказанию поддержки российским властям.
Изъятые средства предполагается перепродать, а вырученные деньги направить на военную, гуманитарную помощь, а также восстановление инфраструктуры Украины и помощь украинским беженцам в других странах.
Кроме того, предусматривается возможность использования указанных средств на "содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга".
Согласно документу, в США следует создать межведомственную группу во главе с госсекретарем, которая бы "определила конституционные механизмы", позволяющие претворить данный законопроект в жизнь.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев намерен использовать замороженные резервы России для компенсации потерь, понесенных в результате военных действий. Для этого, по его словам, необходимо принять специальные законы в странах, заморозивших российские активы.
- После начала военной спецоперации России в Украине Ранее США и другие страны Запада заморозили почти половину валютных резервов Банка России, объем которых составлял более 640 миллиардов долларов.
- Юридически Банк России отделён от государства, что помогало сохранять его активы от ареста при предыдущих судах против России. По всей видимости, в большинстве европейских стран и в США существующие законы не позволяют использовать арестованные резервы. Это же касается активов российских частных лиц, попавших под санкции.
Палата представителей США утвердила «Акт о поддержке Грузии»
Палата представителей США утвердила «Акт о поддержке Грузии», который на законодательном уровне устанавливает прочное стратегическое партнерство между двумя странами. Об этом сообщает МИД Грузии.
По информации ведомства, 8 февраля законопроект был повторно внесен на рассмотрение в Палату представителей председателями группы друзей Грузии, конгрессменами Джерри Коннолли (демократ) и Адамом Кинзингером (республиканец). В настоящее время у законопроекта есть в общей сложности 19 соавторов как от Демократической, так и Республиканской партий, пишет СОВА.
В Тбилиси отмечают, что «Акт о поддержке Грузии» демонстрирует твердую поддержку страны как кандидата на вступление в НАТО, а также право граждан Грузии определять свое будущее, внешнюю политику и безопасность без вмешательства или принуждения со стороны третьих государств.
В законопроекте особое внимание уделяется сотрудничеству между Вашингтоном и Тбилиси в сфере обороны и безопасности и укреплению обороноспособности Грузии, а также поручается госсекретарю представить пятилетнюю стратегию будущего сотрудничества с южнокавказской страной.
Законопроект также призывает администрацию США предпринять действенные шаги для усиления возможностей Грузии в борьбе с российской дезинформацией и пропагандой.
Одобренный Палатой представителей законопроект далее будет передан в Сенат США. Если документ будет утвержден соответствующими комитетами и на пленарном заседании Сената, он будет направлен президенту Соединенных Штатов, и уже после подписания главой Белого дома «Акт поддержки Грузии» вступит в силу.
Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 31%, «Национальное движение» – 16%
Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись на следующей неделе, ныне правящая «Грузинская мечта» получила бы 31% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» – 16%. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованные в среду Международным республиканским институтом США (IRI).
Согласно исследованию IRI, рейтинги партий выглядят так:
- «Грузинская мечта» – 31%;
- «Единое национальное движение» – 16%;
- «За Грузию» (Георгий Гахария) – 4%;
- «Дроа» (Элене Хоштария) – 2%;
- «Для народа» (Анна Долидзе) – 2%;
- Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 2%;
- «Лело» – 2%;
- «Гирчи – больше свободы» (Зураб Джапаридзе) – 1%;
- «Альянс патриотов» – 1%;
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1%;
- «Консервативное движение – Альт-Инфо» – 1%;
- другие партии – 2%.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», негативный политический рейтинг возглавляет «Национальное движение» – 35% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах за партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. На втором месте – «Грузинская мечта», поддерживать которую категорически отказываются 27%, а на третьем – пророссийский «Альянс патриотов» (19%).
При этом, согласно опросу, почти половина населения Грузии так или иначе поддерживают требование оппозиции о назначении досрочных парламентских выборов.
Опрос проводился с 4 по 24 марта 2022 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1486 респондентов старше 18 лет. Погрешность исследования составляет +/– 2,5%.
Автомобиль кортежа Пашиняна насмерть сбил беременную женщину. Подробности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону поговорил с отцом беременной женщины, сбитой насмерть одним из автомобилей его кортежа, выразил соболезнования и заверил, что будет проведено объективное расследование инцидента. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян.
Как пишет Радио Азатутюн, жизнь 28-летней Соны Мнацаканян, сбитой 26 апреля вечером на перекрестке улиц Пароняна и Лео в Ереване, а также ее ребенка спасти не удалось. Молодая женщина была одним из учредителей организации «Support Our Heroes» («Поддержи наших героев») и руководителем программ строящегося в Нагорном Карабахе информационного центра «Тевер».
27 апреля, примерно через 24 часа после трагического инцидента, замглавы аппарата премьер-министра подтвердил, что во время ДТП с участием автомобиля из кортежа премьер-министра Пашинян находился в одной из машин кортежа. По словам Чахояна, в момент наезда автомобиль премьер-министра находился примерно в 100-150 метрах от места происшествия, и премьер не знал о том, что произошло.
В то же время он отметил, что Пашинян заметил «упавшую женщину» и дал указание вызвать скорую помощь, а затем, узнав, что «произошел наезд со стороны автомобиля сопровождающего батальона Дорожной полиции», «дал соответствующие указания министру здравоохранения и правоохранительным органам».
Через несколько часов после ДТП полиция распространила сообщение, признав, что автомобиль «Тойота Прадо» находился на службе, но не упомянула о том, что он сопровождал кортеж премьер-министра.
Позже сообщение Следственного комитета (СК) подтвердило свидетельства очевидцев, что находившийся за рулем автомобиля командир сопровождающей офицерской роты службы «Дорожной полиции» после инцидента покинул место ДТП и вернулся на место происшествия только спустя два часа. Он был задержан по подозрению в оставлении места ДТП и нарушении требований безопасности дорожного движения, что по неосторожности привело в гибели человека.
«Неадекватное и дикое» поведение полицейских
Позже провластные СМИ опубликовали первые кадры ДТП под заголовком «Сбитая женщина побежала назад». Видео не полное, на нем не видно, как после наезда кортеж премьер-министра, для которого и очищалась эта дорога, предположительно, проезжает мимо лежащей на дороге женщины. Видео также без звука, и непонятно, после каких указаний женщина в растерянности пытается перейти улицу.
Через некоторое время в интернете появилось уже второе видео, на котором видно, как мимо женщины проезжает весь кортеж премьер-министра. Радио Азатутюн не удалось выяснить источник этого видео.
Примерно в то же время известный специалист по информационной безопасности Самвел Мартиросян видел, как кортеж выехал с территории правительственных особняков. Мартиросян описал поведение полицейских как неадекватное и дикое.
«С истерическими криками, едва не сталкиваясь с машинами, они пытались заставить [другие машины] уступить им дорогу», – рассказал он.
На вопрос, почему сотрудники Дорожной полиции не остановились, чтобы помочь сбитой женщине, замглавы аппарата премьер-министра ответил: «В таком случае остановилась бы вся колонна машин, перекрыв все движение на дороге и вызвав дополнительные пробки также на прилегающих улицах, тем самым воспрепятствовав подъезду машины скорой помощи».
Никол Пашинян тяжело переживает произошедшее - провластный депутат
Еще в мае 2019 года премьер-министр Пашинян включил в число 100 фактов, указывающих на достижения его правительства, пункт о том, что сопровождающий его кортеж останавливается на красный свет.
Глава правительства вчера спешил на встречу с членами своей команды. Первой и на данный момент единственной реакцией из правительства стал пост заместителя руководителя аппарата премьер-министра Тарона Чахояна о том, что вокруг личности Пашиняна начались неуместные спекуляции, которые являются слухами. Свой пост Чахоян заключил следующим заявлением: премьер-министр Пашинян не водит машину и не находился за рулем какого-либо автомобиля.
Пашинян очень тяжело переживает произошедшее, заверил провластный депутат Армен Хачатрян. «Премьер-министр, конечно, очень тяжело переживает этот случай. Мы все тяжело переживаем. Вчера должны были состояться встречи и обсуждения, но они были прерваны», - сказал депутат.
Вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна внутри команды не обсуждается, вопрос находится в сфере правоохранительных органов, отметила другой провластный депутат, Мария Карапетян.
«Я не принимаю обвинения в том, что это характеризует нас политически», – заявила она
Сопровождавший кортеж премьер-министра и задержанный командир офицерской роты Арам Навасардян действовал в рамках требований правил дорожного движения, заявил его адвокат Рубен Балоян.
У телебашни в Херсоне ночью прогремел взрыв
У телебашни в Херсоне, который с начала марта оккупирован российскими войсками, ночью 27 апреля прогремел взрыв, временно прекратилась и потом возобновилась трансляция российских телеканалов.
В социальных сетях появились видео, на которых видны взрывы в районе телевышки города. Русская служба BBC пишет, что, согласно некоторым источникам, в нескольких районах Херсона после взрыва исчезла трансляция российских телеканалов.
Российское государственное агентство РИА Новости пишет, что "серия мощных взрывов" произошла в районе телецентра города. Корреспондент агентства утверждает, что обстрел велся со стороны позиций украинских войск.
"Удары по городу наносились со стороны позиций украинских войск как минимум двумя ракетами из системы "Точка-У", которым предшествовали пять выстрелов РСЗО "Ураган", – сообщает РИА Новости.
Никаких доказательств этих утверждений агентство не приводит.
Источник в российских силовых структурах заявил агентству, что украинские войска выпустили по Херсону три ракеты "Точка-У", две из них сбиты.
Украинский общественный телеканал "Суспільне" писал о том, что "в Херсоне слышны взрывы".
По информации РИА Новости, телевышка не получила видимых повреждений, сведений о пострадавших не поступало.
Независимого подтверждения этой информации нет. Украинская сторона пока не давала комментариев по этому поводу.
Между тем украинские СМИ также сообщают о ночных взрывах в Николаеве, Одессе и Харькове. По данным одесских властей, средствами ПВО над морем был сбит российский разведывательный беспилотник.
С 20 апреля в оккупированном Херсоне ведется ретрансляция российских телеканалов. 27 апреля в городе прошел очередной митинг против оккупации, который российские военные разогнали с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Ранее украинские власти говорили, что 27 апреля Россия собирается провести в Херсонской области "референдум" о провозглашении "Херсонской народной республики" по аналогии с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". По словам источников "Медузы", близких к администрации президента РФ, это может произойти в середине мая.
Евросоюз намерен предоставить Украине беспошлинный режим
Европейская комиссия одобрила временную отмену всех пошлин и квот на украинскую продукцию, ввозимую в Евросоюз - на фоне российского вооружённого вторжения в Украину.
"Эти меры стимулируют торговлю и позволят функционировать экономике Украины. Это жизненно важно для того, чтобы выиграть войну и восстановиться после войны. Это показывает непоколебимость намерения ЕС помогать Украине в тяжелое для нее время", – написал заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обговорил детали этого решения с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и выразил благодарность европейским партнерам Украины за это решение.
Решение Еврокомиссии должно быть одобрено Европарламентом и правительствами всех 27 стран-членов ЕС.
Байден, Билл и Хиллари Клинтон выступили на похоронах Олбрайт
В Вашингтоне в среду прошла церемония прощания с Мадлен Олбрайт – первой женщиной на посту госсекретаря США. Она умерла 23 марта на 85-м году жизни.
На мемориальную службу в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне пришли более 1000 человек, среди них почетные гости из разных стран мира, бывшие и нынешние высокопоставленные политики.
Президент США Джо Байден в своем выступлении напомнил о биографии Мадлен Олбрайт, которая родилась в 1937 году в Праге в семье чехословацкого дипломата и эмигрировала в США с семьей в 1948 году после прихода в Чехословакии к власти коммунистов. Историю эмигрантки, которая впоследствии заняла один из самых высоких постов в США, он назвал «американской историей». Он также отметил заслуги Олбрайт в деле укрепления союза НАТО, который, по его словам, сейчас вновь показал свое единство перед лицом российского вторжения в Украину. По словам Байдена, Олбрайт была «величайшим защитником свободы».
Бывший президент Билл Клинтон, в администрации которого Олбрайт с 1997 до 2001 года была госсекретарем, рассказал о своем последнем разговоре с ней за две недели до ее смерти. По его словам, она не хотела говорить о своем здоровье, а вместо этого обсуждала с Клинтоном российское вторжение в Украину и будущее Запада. Выступила также Хиллари Клинтон, ставшая второй после Олбрайт женщиной-госсекретарем.
На церемонии присутствовали бывший президент Барак Обама, действующий госсекретарь Энтони Блинкен, многие члены администрации США, президенты Грузии и частично признанного Косова. Олбрайт была одной из тех, кто убедил в 1999 году Клинтона вмешаться в ситуацию в Косове и начать – вместе с союзниками по НАТО – военную операцию против Югославии с целью защиты косовских албанцев. Тогда в ходе бомбардировок погибли несколько тысяч человек. Эти события до сих пор вызывают споры, громче всего критика действий тогдашнего руководства США звучит в Сербии и в России.
В Рунете Олбрайт приписывают высказывание «несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране». Президент России Владимир Путин использовал выдуманную цитату из слов бывшего госсекретаря в своем выступлении. Газета The New York Times отмечала, что нет никаких свидетельств того, что Олбрайт действительно это говорила. В 2015 году бывший госсекретарь публично заявляла, что никогда такого не говорила.
За день до начала военного вторжения России на территорию Украины газета The New York Times опубликовала колонку бывшего госсекретаря. В ней Олбрайт писала, что нападение Кремля на соседнюю страну станет исторической ошибкой Москвы.
Хвича Кварацхелия переходит в итальянский клуб «Наполи»
Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия в следующем сезоне перейдет в итальянский «Наполи». Об этом сообщил президент клуба Аурелио де Лаурентис. По данным СМИ, контракт с игроком будет рассчитан на пять лет.
В конце марта стало известно о том, что грузинский полузащитник расторг контракт с российским футбольным клубом «Рубин». Соглашение действовало до конца июня 2024 года. Однако ФИФА разрешила играющим в России легионерам до конца сезона приостановить контракты со своими командами в одностороннем порядке – т.е. им для этого не требовалось согласие клуба.
Европейские новостные порталы неоднократно писали о том, что Кварацхелия отправится в Европу. Издание Thehardtackle, к примеру, сообщало, что среди заинтересованных клубов – не только «Наполи», но «Тоттенхэм», «Лидс» и «Милан».
- Хвича Кварацхелия дебютировал в составе сборной Грузии 7 июня 2019 года в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против сборной Гибралтара. В центре внимания европейской прессы 20-летний футболист оказался после того, как в матче со сборной Испании 28 марта на 44-й минуте забил гол за национальную сборную. Через несколько дней, когда Грузия играла с Грецией, Кварацхелия спас команду от поражения и на 78-й минуте сравнял счет. Матч завершился ничьей – 1:1.
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