17-летнее расследование захвата школы в Беслане снова продлили

Расследование уголовного дела по теракту в Беслане продлили до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

По её словам, следствие, которое растянулось на 17 лет, ведётся предвзято. "Мы хотим, чтобы в год следствие отвечало хотя бы на один вопрос. В настоящее время, как нам говорят, в деле остаются шесть неопознанных террористов", - добавила Дудиева.

Представители "Матерей Беслана" также продолжают добиваться от федеральных властей принятия закона о жертвах терактов, который позволил бы систематизировать реабилитацию пострадавших.

Необходимость принятия закона о статусе жертв терактов в России обсуждается с 1999 года. В 2007 году закон был разработан, но так и не внесён в парламент. Российские власти утверждают, что существующее законодательство уже регулирует вопросы получения выплат и льгот людьми, которые пострадали от терактов.

В этом году правительство России впервые включило в бюджет расходы на лечение и реабилитацию в иностранных клиниках жителей Беслана, которые пострадали в результате теракта и последующего штурма школы в Беслане.

"Эта программа предусматривает дорогостоящее лечение за рубежом шести наиболее тяжело болеющих бывших заложников. В течение трёх лет на их реабилитацию будет выделяться по два миллиона рублей: кому-то этих средств хватает, кому-то нет", - сообщила Сусанна Дудиева.