Расследователи подтвердили гибель 37 052 российских военных в Украине

Журналистам-расследователям на основе открытых данных удалось подтвердить гибель 37 052 российских военных, участвовавших во вторжении в Украину. В подсчете использовались некрологи, публикуемые местными властями и близкими убитых, имена с новых могил на кладбищах, новости региональных СМИ.

Исследование с начала войны ведут редакции «Медиазоны« и Русской службы Би-би-си. За две недели, прошедшие с публикации прошлого подсчета, число подтвержденных потерь увеличилось на 1272. Осенью сообщения о гибели военных приходят на 25–38 процентов чаще, исследователи связывают это с тяжелыми боями в районе Авдеевки под Донецком, которую пытается захватить российская армия.

За две недели стало известно о гибели на фронте 14 старших офицеров в звании от подполковника и выше, отмечают исследователи. Сравнимые потери среди высокопоставленных офицеров Россия несла только прошлым летом, отмечает «Медиазона». Редакция связывает это с появлением у украинских военных американских тактических ракет ATACMS и попытками штурма украинских позиций.

Общее число погибших российских военных, вероятно, кратно выше. В России с февраля прошлого года действует военная цензура, сведения о потерях власти относят к секретным и не отчитываются о них. Источники в Белом доме США в августе оценивали число погибших российских военных в 120 тысяч, писала The New York Times.