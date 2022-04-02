Растет число жертв удара по Николаеву. Среди погибших - секретарь главы обладминистрации

Число погибших в результате попадания российской ракеты в здание Николаевской областной администрации Украины в воскресенье достигло 36 человек.

Удар был нанесен 29 марта, в результате прямого попадания крылатой ракеты, которое попало на видео, часть здания рухнула. Разбор завалов идет до сих пор.

Последним на данный момент из-под завалов извлекли тело секретаря главы областной администрации Виталия Кима. Об этом сообщил сам Ким. Его в момент удара не было в здании. Его рабочий кабинет полностью разрушен.

Ким с начала войны каждый день записывает видео о ситуации в городе и области, его видеозаписи, начинающиеся словами «Добрый вечер, мы из Украины» приобрели большую популярность.

Николаевская администрация стала вторым зданием обладминистрации, после харьковской, подвергшимся прямому удару.

В воскресенье - в отсутствие сообщений о крупных боестолкновениях, за исключением Мариуполя, где продолжаются уличные бои - продолжились ракетные обстрелы тыловых районов Украины. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и аэродрому в Полтаве, по нескольким объектам в городе Днепр. Днем в воскресенье сообщалось об ударе по нефтехранилищу в городе Шепетовка на западе Украины и о ракетном обстреле железнодорожной станции Павлоград неподалеку от Днепра. Сообщается о продолжении переброски как российских, так и украинских сил в Донбасс, где по оценкам ряда комментаторов, в том числе советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские войска попытаются пойти в наступление с целью окружить крупную украинскую группировку.