Разговор оппонентов. Папа Франциск в Будапеште встретился с Орбаном

Папа Римский Франциск сегодня, 12 сентября, на несколько часов приехал в Венгрию, чтобы отслужить в Будапеште под открытым небом заключительную мессу Международного евхаритического конгресса.

Перед богослужением, которое проходит на площади Героев в венгерской столице с участием десятков тысяч верующих, Франциск встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном.

Встреча с Орбаном привлекла внимание прессы и комментаторов из-за очевидных политических разногласий между венгерским премьером, который позиционирует себя как защитник «европейской христианской цивилизации», и нынешним главой Католической церкви. В частности, у Орбана и Франциска диаметрально противоположные подходы к проблеме миграции - в то время как венгерский премьер видит в ней исключительно угрозу европейской идентичности, Папа Римский призывает страны Европы принимать беженцев. Он также критикует националистические тенденции в странах ЕС и призывает к европейскому единству. Близкая к властям венгерская пресса, в свою очередь, критиковала Папу, называя его носителем левых взглядов и сторонником одного из главных оппонентов Орбана, уроженца Венгрии Джорджа Сороса.

Встреча Папы с Орбаном продолжалась около 40 минут и, как сообщается, носила формальный характер. Венгерский премьер опубликовал фото встречи с Папой, написав, что попросил Франциска «не позволить христианской Венгрии погибнуть».

После встречи с Орбаном и перед началом богослужения Франциск также встретился с лидерами христианской и еврейской общин Венгрии. Он заявил о необходимости борьбы с антисемитизмом в Европе.

Ряд комментаторов указывают на краткость визита Папы в Будапешт. Из столицы Венгрии Франциск отправится в соседнюю Словакию, где проведет полных два дня. Ватикан отрицает политическую подоплеку такого графика, подчеркивая, что в Будапешт Папа приехал ради конкретного богослужения, а в Словакию едет с давно согласованным визитом.

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции Папа не совершал зарубежных визитов. Поездка в Венгрию стала одной из первых после их возобновления и первой после операции, которую 84-летний понтифик перенес два месяца назад. Франциск утверждает, что сейчас чувствует себя хорошо.