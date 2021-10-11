Разведка Ирака поймала «главного бухгалтера» ИГ

Иракские спецслужбы поймали Сами Джасима аль-Джабури. Он отвечал за финансы в группировке «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России) и занимал второе место в ее иерархии. Сообщает премьер-министр Ирана Мустафа аль-Каземи.

Джасима был задержан во время международной операции. В какой стране она проходила, премьер-министр Ирака не уточнил. Ранее правительство США предлагало за поимку Джасима награду 5 млн долларов.

Корреспондент BBC по вопросам обороны Фрэнк Гарднер считает, что он может знать о готовящихся нападениях ИГ. По информации ФСБ, Джасима распределял бюджеты на теракты и занимался незаконной продажей нефти, газа, ископаемых и антиквариата от имени группировки.

Задержанный был близок к к новому лидеру ИГ Амиру Мухаммеду Саиду Абдулу Рахману. Он стал преемником Абу Бакра аль-Багдади, который управлял группировкой в период провозглашения «Халифата» на территории Ирака и Сирии. Аль-Багдади застрелился в октябре 2019 года, когда на его виллу в сирийской провинции Идлиб ворвались американские военные.