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Разведка США полагает, что Путин готовится к затяжной войне в Украине
По оценкам разведки США, президент России Владимир Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще рассчитывает достигнуть целей за пределами Донбасса.
С таким заявлением во вторник на слушаниях, посвященных угрозам по всему миру, выступила в комитете Сената США по Вооруженным силам директор Национальной разведки Эврил Хэйнс.
Решение Путина сосредоточить военные усилия на востоке Украины, вероятно, является временным шагом, чтобы вернуть инициативу. Возможно, что российский лидер нацелен на увеличение сухопутного коридора – от регионов Донбасса до самопровозглашенной республики Приднестровье. В течение следующих месяцев траектория конфликта может становиться все более непредсказуемой и потенциально нарастающей, приводит Bloomberg высказывания Хэйнс.
Агентство также приводит слова директора разведуправления при Министерстве обороны США генерал-лейтенанта Скотта Берриера. Он заявил, что неудачи России в Украине могут ослабить власти в Москве, но в то же время это вызовет в российском руководстве больше упорства в противостоянии Соединенным Штатам и их союзникам. Кроме того, возможно, будут чаще звучать угрозы применения ядерного оружия, полагает Берриер.
Телеканал CNN в сообщении о сенатских слушаниях во вторник обратил внимание на слова главы Национальной разведки Эврил Хэйнс о том, что Владимиру Путину пришлось столкнуться с несоответствием его амбиций потенциалу российской армии, что сделало принятие Москвой решений о действиях России в Украине «ситуативным». Хэйнс считает, что это увеличивает вероятность объявления в России военного положения.
Другие новости дня
Президент: Для обеспечения здоровья Саакашвили должны быть приняты все меры
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует и полностью поддерживает предложение Министерства юстиции в связи с переводом экс-президента Михаила Саакашвили в клинику. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии, передает «ИнтерпрессНьюс».
В заявлении говорится, что Саломе Зурабишвили считала и считает, что должны быть приняты все меры для обеспечения здоровья экс-президента, чтобы вопросов в связи с его здоровьем не возникало ни в обществе, ни у европейских партнеров.
«Президент Грузии в связи с состоянием здоровья экс-президента ознакомилась с информацией, предоставленной всеми сторонами: от министра юстиции, аппарата Народного защитника и членов созданной при нем группы медицинских экспертов, неправительственных организаций и различных представителей медицинской сферы.
Президент считала и считает, что должны быть приняты все меры для обеспечения здоровья экс-президента, чтобы вопросов в связи с его здоровьем не возникало ни в обществе, ни у европейских партнеров. Это вопрос репутации и имиджа страны, который требует прозрачности, большой осторожности и наблюдения, чтобы не существовало какой-либо опасности и его здоровье было максимально защищено.
Таким образом, президент Грузии приветствует и полностью поддерживает предложение Министерства юстиции в связи с переводом экс-президента в клинику», - говорится в заявлении, распространенном администрацией президента.
Саакашвили согласен на обследование в клинике, предложенной Минюстом Грузии
По словам члена «Единого национального движения» Кобы Накопия, Михаил Саакашвили согласен пройти обследование в клинике «Вивамед». Третий президент уже уведомил о своей готовности соответствующий персонал пенитенциарного учреждения, пишет SOVA.
Со слов Накопия, экс-президент пока не поехал в предложенную Минюстом клинику, так как только сегодня у него есть возможность свидания с родными.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе провел брифинг, на котором заявил, что в случае необходимости Саакашвили окажут в клинике «Вивамед» всю необходимую помощь.
- Сторонники бывшего президента, члены его семьи и политические союзники требуют, чтобы Саакашвили был переведен на лечение за границу.
Беларусь объявила об усилении своей группировки войск вблизи границ
Генштаб Беларуси объявил об усилении группировки войск в приграничных районах и втором этапе внезапной проверки сил, связав решение с «наращиванием военного контингента стран Запада вблизи белорусских границ».
«Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. В акваториях Средиземного и Балтийского морей появились группировки, несущие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Беларуси», - приводит «Интерфакс» заявление главы Генштаба, первого замминистра обороны Беларуси Виктора Гулевича.
Как пишет Белорусская служба Радио Свобода, 10 мая авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по Гособоронзаказу на нынешний год. После этой встречи Минобороны и выступило с заявлением о втором этапе внезапном проверки и усилении.
По словам Виктора Гулевича, подразделения сил спецопераций переброшены на трех тактических направлениях Юга (до границы с Украиной). Минобороны объявило также о призыве сотен людей из запаса - на военные сборы территориальной обороны в Брестской и Гродненской областях.
О первом этапе внезапной проверки сил реагирования министерство обороны Беларуси сообщило 4 мая, после переговоров Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Ведомство тогда заверило, что инспекция «не представляет никакой угрозы для европейского сообщества в целом или для соседних стран в частности».
После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к начавшемуся вторжению российской армии на территорию Украины. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.
- В интервью Associated Press, обнародованном 5 мая, Лукашенко сказал, что не ожидал «затягивания» войны в Украине. Лукашенко тогда заверил, что сам он делает все для того, чтобы остановить боевые действия.
- После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года страны Запада не признают Лукашенко легитимно избранным главой государства, обвиняя его и его окружение в массовых фальсификациях с голосами на выборах, преследовании оппозиции и жестоком подавлении массовых антиправительственных выступлений.
Грузия сдала вторую часть опросника на вступление в ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал вторую часть заполненного опросника на вступление в Евросоюз главе представительства ЕС в Грузии Карлу Харцелю.
Это часть обязательной процедуры для получения статуса-страны кандидата. Первая часть опросника содержала до 400 вопросов, вторая — около двух тысяч, передает агентство «Новости-Грузия».
«Всего получилось семь книг, и я с радостью передаю их вам. Мы с нетерпением ждем решения Еврокомиссии и её государств-членов», – заявил премьер.
Харцель отметил, что следующим шагом станет заключение Еврокомиссии по заявке Грузии.
«Процесс достаточно прямолинейный. Совет ЕС попросил Еврокомиссию прокомментировать ситуацию в отношении Украины, Молдовы и Грузии, а также их готовность взять на себя дальнейшие обязательства перед ЕС», — сказал Харцель.
Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной.
До этого правительство Грузии намеревалось подать официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году.
Сын бывшего филиппинского диктатора победил на выборах президента
Сын бывшего филиппинского диктатора Филиппин Фердинанда Маркоса Фердинанд Маркос-младший победил на выборах президента страны. 64-летний сенатор набрал 56 процентов голосов, его соперница Лени Робредо – 26 процентов.
Маркос-старший правил 21 год и был свергнут в результате массовых протестов и военного переворота после того, как он объявил себя победителем на президентских выборах 1986 года. Его правление сопровождалось масштабной коррупцией и преследованиями оппозиции. Состояние его вдовы оценивалось в конце 80-х в 10 миллиардов долларов.
Маркос-младший в 2016 году выдвигал свою кандидатуру на пост вице-президента Филиппин при президенте Родриго Дутерте. Тогда он проиграл выборы. Дутерте не может переизбраться на новый срок по Конституции, однако его дочь Сара выигрывает выборы вице-президента, свидетельствуют опросы.
При Дутерте-отце умерший в изгнании диктатор Маркос был перезахоронен с воинскими почестями на главном кладбище страны вопреки протестам оппозиции. Перед президентскими выборами кампания в соцсетях и прессе называла времена правления Маркеса-старшего золотой эрой для Филиппин.
Рост популярности бывшего диктатора обусловлен в том числе и разочарованием избирателей в реформах правивших после него президентов. Сейчас согласно официальным данным, за чертой бедности в 110-милионной стране живут почти каждый пятый житель. В 2020 году экономика страны пережила сильнейшую в истории рецессию на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
Пятеро глав регионов заявили об уходе со своих постов
Пятеро глав российских регионов 10 мая объявили об уходе со своих постов. Кремль проводит традиционную ротацию региональных чиновников, отставка всех пятырех предсказывалась ещё осенью.
- Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ушёл в отставку. 65-летний чиновник заявил, что считает необходимым "дать дорогу молодым". По его словам, 69-летний президент России Владимир Путин поддержал его позицию. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Томской области.
В октябре РБК сообщал, что отставка Жвачкина в Кремле запланирована из-за высоких результатов "Умного голосования" команды Алексея Навального в регионе. На выборах в Томскую городскую думу "Единая Россия" набрала 24,46 процента голосов, а в 19 из 27 округов победили оппозиционные кандидаты, в том числе поддержанные Навальным. В частности, в думу прошла координатор штаба Навального Ксения Фадеева.
- О своей отставке заявил также глава Кировской области Игорь Васильев. Осенью издание РБК отмечало, что отставка Васильева готовится в связи с его "катастрофически низким" рейтингом.
- Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что не будет участвовать в следующих выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2022 года. В октябре сообщалось, что Кремль недоволен тем, что глава региона не имеет контакта с местными элитами, что плохо сказывается на управлении областью.
- В отставку ушёл губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он занимал пост 10 лет. Ещё 27 октября он заявил, что его полномочия на посту завершены, но официально об уходе после этого не заявлял.
- Глава Марий Эл Александр Естифеев подал прошение об отставке Путину. Он объяснил это истечением срока своих полномочий.
В октябрьском отчёте Агентства политических и экономических коммуникаций Сергея Жвачкина и Александра Естифеева называли в числе губернаторов с наибольшими рисками отставки. Первого — из-за высокого возраста и протестного потенциала в регионе. Второго — из-за активности оппозиции в республике.
В рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций в числе возможных кандидатов на отстатвку упоминались также губернатор Орловской области Андрей Клычков, Хакасии, Калмыкии и Якутии — Валентин Коновалов, Бату Хасиков и Айсен Николаев. Отмечалось, что перестановки могут произойти в начале 2022 года "в момент стабильной политической ситуации". Доклад вышел до войны в Украине.
Южная Корея пообещала поддержать экономику КНДР в случае её отказа от ядерного оружия
Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль готов предложить план по поддержке экономики Пхеньяна, если КНДР откажется от своего ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе своей инаугурационной речи во вторник.
"Если Северная Корея приступит к процессу полной денуклеаризации, мы готовы предоставить международному сообществу "смелый план", который значительно укрепит экономику Северной Кореи и улучшит качество жизни её населения", – заявил политик.
КНДР не раз заявляла, что переговоры о денуклеаризации возобновятся только после того, как Южная Корея откажется от своей "враждебной политики", под которой, в частности, подразумеваются регулярные военные учения с США. Южная Корея делать этого не намерена: в ходе своей предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал укреплять военный союз с США.
Однако южнокорейский президент заявил, что не оставит попыток возобновить мирные переговоры. По его словам, развитие ядерной программы КНДР угрожает всему региону и для решения этих проблем "дверь для диалога должна оставаться открытой".
В последние месяцы Северная Корея провела испытательные пуски серии ракет, способных нести ядерное оружие. Предполагается, что носители могут достигать территории Южной Кореи, Японии и материковой части США. Пхеньян находится под международными санкциями за развитие ядерной и ракетной программ.
Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с победой на президентских выборах
Президент России Владимир Путин поздравил лидера югоосетинской партии «Ныхас» с победой на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства.
Россия, со своей стороны, будет и впредь оказывать югоосетинским друзьям всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.
Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», – говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Во втором туре президентских выборов Гаглоев, по предварительным данным ЦИК, набрал 54,2% голосов избирателей, действующий президент Анатолий Бибилов – 43,3%.
С победой на выборах Гаглоева поздравили глава Северной Осетии Сергей Меняйло и абхазский лидер Аслан Бжания.
Bloomberg рассказало о прогнозе Минфина о рекордном падении экономики в России
По итогам 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) России сократится на 12% из-за санкций, введённых США и Европой после вторжения России в Украину. Экономический спад станет сильнейшим с 1994 года. Об этом говорится во внутреннем прогнозе Министерства финансов России, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Само министерство отрицает, что делало такой прогноз.
По словам анонимных источников агентства, если предполагаемый прогноз сбудется, это сведёт на нет примерно десятилетие экономического роста в стране. При этом перспективы остаются неясными, поскольку война продолжается, а США и Европа обсуждают новые санкции, в том числе запрет на импорт российской нефти. Согласно официальной статистике, доля нефтегазового сектора в структуре российского ВВП по итогам 2020 года составляла 15,2%.
В то же время Министерство экономики России прогнозирует спад ВВП на 8,8% в 2022 году, Центробанк — на 8-10%, а Международный валютный фонд — на 8,5%. По оценкам экономистов, опрошенных агентством, экономика России упадёт в среднем на 10,3%.
Саакашвили могут перевести в тбилисскую клинику «Вивамед» для обследований
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут перевести в тбилисскую клинику «Вивамед». С соответствующим предложением выступил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
«Осужденному Михаилу Саакашвили назначено медикаментозное лечение, но следует подчеркнуть, что он выборочно принимает только определенную часть медикаментов, чем, фактически, по собственному решению отказывается от полноценного лечения. Он также по собственному решению принимает пищу лишь избирательно, и, естественно, этим подвергает опасности собственное здоровье. Мы, как ответственное государство, всегда действуем в интересах здоровья и жизни любого человека. Соответственно, как и в случае с любым другим заключенным, во избежание возможных осложнений, Михаилу Саакашвили будет предложено доставить его в клинику «Вивамед», где ему будут проведены обследования и, при необходимости, соответствующее лечение», – сказал Рати Брегадзе.
Ранее Тбилисский городской суд согласился заслушать заключение медицинских экспертов по состоянию здоровья Саакашвили. Решение было принято судьей Бадри Кочламазашвили. Также будет принято решение, назначить или нет новую медицинскую экспертизу, сообщает агентство «Новости–Грузия» со ссылкой на Общественный вещатель.
Во вторник в Тбилисском городском суде было назначено слушание по делу о хищении средств из государственного бюджета. Судья отложил слушания в связи с отсутствием Саакашвили на процессе — адвокаты отказались без него слушать доводы обвинения.
Защита также требовала представителям организации «Эмпания» дать допуск в тюрьму для оценки состояния экс-президента.
- Сторонники бывшего президента, члены его семьи и политические союзники требуют, чтобы Саакашвили был переведен на лечение за границу.
«Аль-Джазира» показала вагон-рефрижератор с телами российских военных
Катарский телеканал "Аль-Джазира" 9 мая опубликовал репортаж, в котором показан вагон-рефрижератор, заполненный телами погибших в Украине российских военных.
На кадрах видны тела в форме, похожей на российскую, а также бирка бронежилета, произведенного в России. Кроме того, в репортаже показаны шевроны российских войск и золотые украшения, которые были найдены у погибших солдат.
Как утверждает "Аль-Джазира", репортаж снимался в Киевской области. По данным телеканала, в вагоне находятся тела, которые российская сторона не востребовала.
- Минобороны России только дважды сообщало о потерях российской армии. 25 марта ведомство сообщило, что 1351 военный погиб, 3825 получили ранения.
- 9 мая Генеральный штаб ВСУ заявил, что общие потери российской армии составили 25 650 человек.
В Абхазии за неделю выявили 15 случаев коронавируса
Со 2 мая по 9 мая коронавирус подтвержден у 15 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
По информации штаба, в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 6 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 626 человек. С начала пандемии зарегистрировано 683 летальных случая.
Сейм Литвы признал Россию террористическим государством
Кремлевский режим стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому такие действия должны быть признаны геноцидом, а Россия является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, – говорится в резолюции Сейма Литвы, принятой единогласно.
Как пишет портал Delfi, за документ проголосовали 128 депутатов. В резолюции говорится, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель. Согласно документу, усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации и ее духа путем убийств целых семей, в том числе детей, похищений, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.
«Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа», – говорится в резолюции.
В ней также подчеркивается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.
Сейм Литвы призывает к тому, чтобы у этого трибунала были полномочия выдавать международные ордеры на арест, и чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.
«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», – сказано в резолюции.
Парламенты Канады, Латвии и Эстонии ранее также приняли резолюции и заявления, в которых действия России в Украине признаются геноцидом.
В середине апреля президент США Джо Байден назвал геноцидом политику президента России Владимира Путина в отношении Украины.
«Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем. Появляется все больше доказательств буквально ужасных вещей, которые русские сделали в Украине», – заявил он.
COVID-19 в Грузии: за неделю выявили 745 новых случаев, 8 пациентов скончались
За минувшую неделю от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались восемь пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 821. Показатель летальности составляет 1%, сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний.
В период с 2 по 8 мая выявили 745 новых случаев коронавируса (в Тбилиси – 357). Провели 112 564 теста: PCR-тестов – 11 519, экспресс–тестов на антиген – 101 045. Доля положительных тестов на коронавирус за неделю составила 0,66%.
Выздоровели еще 984 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 655 966, выздоровевших – 1 638 372.
По информации Национального центра по контролю заболеваний, доминирующим штаммом коронавируса в стране остается «Омикрон».
Как сообщалось ранее, власти Грузии отказались от ежедневной ковид-статистики – данные теперь будут публиковаться один раз в неделю, по вторникам.
NYT: российское высокоточное оружие малоэффективно
Боевые действия России в Украине показали низкий технический уровень так называемого высокоточного российского вооружения, самонаводящихся ракет и бомб. Мало того, российские запасы такого вооружения резко сократились, говорят в интервью газете New York Times непоименованные сотрудники Пентагона.
По американским данным, на 2 мая по Украине было нанесено более 2100 ударов подобным оружием. Его применение заметно снизилось уже на вторую неделю из-за нехватки такого вооружения, и сейчас Россией используются в основном обычные бомбы, говорит источник газеты в Пентагоне.
Российские пилоты, как правило, не могут быстро выявить цели на земле и навести на них ракеты. Отчасти поэтому Россия не смогла подавить украинские противовоздушные системы и обеспечить своей авиации превосходство в воздухе. Ракеты, выпущенные по территории Украины из-за границ Украины, нередко бьют мимо цели или отказывают.
Россия начала серьезные работы над созданием такого оружия лишь в последние два десятилетия, отставая от Соединенных Штатов на двадцать с лишним лет. Во время войны в Сирии Россия успешно применяла самонаводящееся оружие, но очень ограниченно и в искусственных условиях, когда применению такого оружия российскими пилотами ничто не препятствовало в отличие от Украины, где им угрожают украинские ПВО и украинские истребители.
Россия применяет в Украине управляемые крылатые ракеты Х-101, запускаемые с бомбардировщиков, баллистические ракеты "Искандер" и "Точка", а также небольшое число корабельных крылатых ракет "Калибр". По мнению американских аналитиков, российские специалисты оказались неспособны создать адекватные программы-инструкции, которые задают курс и другие параметры полета крылатым ракетам. Попытка масштабного использования такого оружия в Украине показала, что оно все еще в России находится "в младенческом возрасте", говорят собеседники New York Times.
Rutube приостановил работу после кибератаки
Российский видеосервис Rutube продолжает восстановительные работы после кибератаки, которой, по словам представителей сайта, он подвергся 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Rutube, сайт по-прежнему недоступен.
"Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют", – говорится в одном из сообщений компании.
Как утверждает источник The Village, близкий к руководству хостинга, атака началась около пяти утра 9 мая. Хакерам удалось "полностью удалить код сайта", после чего видеосервис "не подлежит восстановлению". По мнению источника, атака стала возможной из-за утечки кодов для доступа с сайту. Представители сервиса отрицают потерю исходного кода сайта.
Позднее компания сообщила РБК, что кибератака поразила более 75% инфраструктуры и баз основной версии Rutube, а также 90% резервных копий и кластеров. Поэтому восстановление пострадавших объектов займет больше времени, чем изначально планировалось.
Rutube считается альтернативой американскому видеохостингу Youtube, которую продвигают российские государственные компании и медиа.
- Накануне Дня Победы хакеры также взломали программу передач ряда операторов платного российского телевидения. Вместо названий программ в ночь на 9 мая там появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне". Уточняется, что атаке подверглись МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома" и Wink. Надпись также появилась у владельцев телевизоров Smart TV и в описании программ сервиса "Яндекс. Телепрограмма".
Экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания погиб во время обстрела в Украине
Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания погиб во время артиллерийского обстрела в «серой зоне» у российского блок-поста в Запорожской области. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
По словам Геращенко, у Жвания было российское гражданство, он был «неофициальным представителем Росатома».
«В этой истории вопросов больше, чем ответов. Особенно, что он делал у «серой зоны», – написал Геращенко. Пост о гибели Жвания он опубликовал под хештегом «предатель», указывает агентство «Новости-Грузия».
Давид Жвания был депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созывов, главой Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (2012—2014). С февраля по сентябрь 2005 года — министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко.
Родом из Тбилиси (1967), из известной в те времена в Грузии семьи. Отец, физик-философ, преподавал в университете, работал в ЦК. Мать, Луиза Жвания, врач-гематолог, всю жизнь проработала в железнодорожной больнице Тбилиси. Давид Жвания учился в тбилисской школе № 61, затем в ТГУ по специальности экономист. С детства был знаком с Бадри Патаркацишвили, будущим олигархом и соратником Бориса Березовского.
Покинул Грузию во времена правления Звиада Гамсахурдия, в 1999 получил украинское гражданство, после чего начал стремительно делать бизнес и политическую карьеру.
На Первом канале изображение Бонни и Клайда выдали за фото фронтовиков
Во время праздничного концерта, посвящённого Дню победы, который транслировал Первый канал, в качестве фотографии фронтовиков на сцене появилась фотография Бонни Паркер и Клайда Бэрроу - американских грабителей и убийц, действовавших в 30-х годах прошлого века.
Снимок появился в кадре во время песни "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары и символизировал пару, которую разлучила война.
Фотография Бонни и Клайда, которая высветилась на большом экране на сцене, была сделана в 1933 году - за год до того, как их при попытке задержания убили полицейские.
Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу «до конца боевых действий», сообщили в Белом доме.
Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 года» дает возможность ускорить поставки оружия, военной помощи и других ресурсов. Он был внесен в Конгресс еще в январе этого года – до начала российского вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена в твиттере: «Подписание нынешних законов о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет».
В законопроекте сказано, что президент США «может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России».
- С начала войны в Украине США выделили три пакета военной помощи Киеву на общую сумму 2,4 млрд долларов. 28 апреля Джо Байден попросил Конгресс выделить дополнительные 33 млрд.
- Закон о ленд-лизе для Украины будет действовать как аналогичный закон времен Второй мировой войны, когда США поставляли союзникам военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Тогда одним из главных получателей помощи был Советский Союз.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце апреля заявил, что, принимая помощь от США по ленд-лизу, президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму.
Bloomberg: ЕС намерен ослабить шестой пакет санкций против России
Европейский Союз намерен ослабить готовящийся шестой пакет санкций против Росссии. В частности – исключить из него запрет для европейских судов на транспортировку российской нефти и топлива третьим странам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Одной из стран, выступивших против такой меры, была Греция. Она входит в число крупнейших судовладельцев в мире. Санкции на транспортировку российского топлива являются важной статьей доходов страны.
При этом ЕС оставил в шестом пакете санкций пункт о запрете европейским странам страховать суда, перевозящие нефть из России, пишет Bloomberg.
- 8 мая постпреды стран Европейского союза не смогли прийти к единому мнению о запрете на импорт российской нефти. Против в первую очередь выступает Венгрия, несмотря на том, что ЕС планирует разрешить этой стране, а также Чехии и Словакии закупать нефть у России до 2024 года. Венгрия требует дополнительного финансирования за отказ от российского топлива.
Свыше ста человек задержаны в России 9 мая за антивоенные пикеты
9 мая во время мероприятий, посвященных Дню победы, российская полиция задержала как минимум 125 человек, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Свыше восьмидесяти из них были задержаны за антивоенные акции, пикеты и символику.
Так в Москве на Пушкинской площади полицейские увели в автозак молодого человека, который угощал прохожих конфетами если они высказывались против войны. Вместе с ним был задержан журналист издания SOTA Егор Шатов, который в этот момент брал у раздававшего конфеты интервью.
Там же на Пушкинской площади был задержан пикетчик Дмитрий Коваль - он держал в руках плакат с надписями «Война - не мир, свобода - не рабство, незнание - не сила».
Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге и других городах России задержаны несколько десятков человек, пришедших с антивоенными плакатами на шествие «Бессмертный полк». Как сообщает «ОВД-Инфо», на некоторых из них составляют протоколы о дискредитации российской армии.
Отдельно отмечается, что как минимум 37 человек были задержаны в московском метро с помощью системы распознавания лиц. Только пятерых из них задержали в связи с акциями во время празднования Дня победы, остальных полиция искала за предыдущие пикеты. Среди задержанных - адвокаты Михаил Бирюков и Юлия Трегубова, сотрудничающие с «ОВД-Инфо».
Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с победой на президентских выборах
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с избранием президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Ваша победа является свидетельством поддержки народа и надежд на новые достижения. Убежден, что узы крепкой дружбы между нашими братскими республиками и впредь будут залогом укрепления абхазо-югоосетинских отношений. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов», - отмечается в поздравлении.
Бжания пожелал Гаглоеву больших успехов на ответственном посту, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Во втором туре президентских выборов в Южной Осетии лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует с 54,2% голосов, у действующего президента Анатолия Бибилова 43,30%. По информации главы ЦИК Эмилии Гагиевой, обработаны более 97% протоколов.
Макрон выступил с инициативой создания альянса для стран-кандидатов на членство в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать европейский политический альянс нового типа, который позволит странам, не входящим в ЕС, включая Украину и Великобританию, присоединиться к «фундаментальным европейским ценностям».
По словам Макрона, даже если Украине будет предоставлен статус кандидата в ЕС, ей могут потребоваться годы, чтобы стать полноправным членом, поэтому вместо изменения устава членства французский президент выступил с инициативой создания нового альянса.
«Украина своей борьбой и мужеством уже является сердечным членом Европы, нашей семьи и нашего союза. Даже если мы завтра же присвоим ей статус кандидата, все хорошо понимают, что процесс вступления займет несколько лет, а то и несколько десятилетий», - сказал Макрон.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российского вторжения. Ее примеру последовали также Грузия и Молдова.
В Армении отмечают Праздник Победы и Мира
Сегодня, 9 мая, в Армении отмечают Праздник Победы и Мира.
В связи с праздником премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Ваагном Хачатряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы «воздать дань уважения памяти сынов армянского народа, отдавших свою жизнь за Родину». Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства.
Согласно сообщению, Никол Пашинян возложил цветы к могилам Вазгена Саргсяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.
Премьер-министр также выступил с посланием по случаю 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как подчеркнул премьер-министр Армении, «победой в войне цивилизованное человечество сказало “нет” одному из величайших зол — фашизму».
«Неоценима в этом деле роль армянского народа, более полумиллиона представителей которого в составе Советской армии и армий союзных стран внесли весомый вклад в спасение человечества от фашизма.
В этой борьбе много сынов армянского народа отдали свои жизни во имя цивилизации, проявив героизм и непоколебимую преданность.
У нас было более 300 тысяч жертв во Второй мировой войне. 107 армян были удостоены звания Героя Советского Союза, многие наши соотечественники сражались в армиях союзных стран, участвовали в антифашистской борьбе ряда стран и увенчали славой свои имена. Сегодня мы преклоняемся перед подвигами и памятью наших героев, наших мучеников и гордимся героизмом наших предков», – отметил Пашинян.
«Именно дух наших дедов и отцов, ставших героями Великой Отечественной, Второй мировой войны, слился с духом добровольчества в начале 1990-х годов и стал гарантом борьбы Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] за выживание, победы в Первой Арцахской войне и освобождения Шуши.
Сегодня, после 44-дневной войны, мы с горечью констатируем, что не только не смогли превратить победу в первой Арцахской войне в дипломатическую, политическую, экономическую победу, но многие плоды этой победы утеряны, Арцах и Армения стоят перед серьезными вызовами.
Нашим ответом на эту ситуацию, однако, должны быть не мысли о том, что все кончено, а трезвый, рассудительный, грамотный анализ приведших к сложившейся военно-политической и региональной ситуации причин и прагматичное планирование будущего.
Кровь наших мучеников, отдавших свою жизнь за Родину, не должна пропадать даром, и величайшим выражением их дела должно стать укрепление армянской государственности, полная реализация прав армян Арцаха, мирное развитие наших поколений и мирное региональное сосуществование, что является единственной надежной гарантией Арцаха и Армении.
Получившее вотум доверия народа политическое большинство ведет Армению именно по этому пути, понимая все трудности, которые возникнут. Мы готовы противостоять этим трудностям, потому что руководствуемся убеждением, что да, мы идем трудным, но верным путем.
Мы не авторы бедствий, которые постигли нашу страну, нас постигла жестокая судьба и священная миссия: провести нашу Родину через неизбежные бедствия, которые накапливались на протяжении уже многих лет, и довести ее к мирному, благополучному, счастливому будущему», – подчеркнул армянский лидер.
«Нам не всегда удавалось превратить победы на поле боя в победы в жизни. Мы должны суметь превратить наши неудачи на поле боя в победы в области образования, науки, промышленности, экономики, внешней политики, итогом которых должен стать длительный и стабильный мир, всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
Сегодня мы преклоняемся перед нашими дедами, нашими отцами, нашими братьями и нашими сыновьями, которые сражались и отдали свою жизнь за Родину. Их победы в войнах, наши неудачи в войнах должны стать победой жизни.
Вечная слава нашим героям!» – завершил свое послание премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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