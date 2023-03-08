Разведка США: Россия в этом году вряд ли захватит много украинских земель

Российская армия в нынешнем году вряд ли добьется существенных территориальных приобретений в Украине, она не сможет достаточным образом восстановиться после потерь, понесенных за год войны. С такой оценкой на слушаниях в Сенате выступила директор национальной разведки США Эврил Хэйнс. Она комментировала опубликованный сегодня ежегодный доклад американской разведки о глобальных угрозах.

По словам Хэйнс, возможное отсутствие успехов на поле боя в ближайшее время российское руководство не рассматривает как фатальное. Разведсообщество США считает, что президент России Владимир Путин сделал ставку на длительную войну, считая, что это лучший вариант обеспечения стратегических интересов Москвы в Украине – даже если вооруженное противостояние будет длиться годы.

По словам Хэйнс, в случае, если в России не будет объявлена новая волна мобилизации или если Москва не обеспечит поставки достаточного количества оружия и боеприпасов из третьих стран, российские войска, вероятно, будут вынуждены перейти к стратегической обороне и удержанию оккупированных территорий Украины, отказавшись в обозримом будущем от планов захвата новых территорий.

На большей части линии фронта российские войска сейчас не идут вперед, однако они продолжают наступление в Донецкой области, пытаясь взять город Бахмут.

По оценке американской разведки, в случае, если Россия начнет терпеть серьезные поражения в Украине, это может повлиять на прочность режима Владимира Путина. Тем самым может возрасти потенциал для эскалации конфликта, поскольку Путин будет стремиться удержать свои позиции. По мнению разведсообщества США, в настоящий момент Россия не стремится к прямому конфликту с США и НАТО, но из-за войны в Украине риск такого конфликта вырос.

Хэйнс также отметила, что Китай, несмотря на осуждение российского вторжения в Украину со стороны мирового сообщества, продолжает поддерживать тесные связи с Москвой. При этом, по ее мнению, открытая поддержка Москвы со стороны Пекина будет ограниченной. Она не прокомментировала возможность поставки Китаем оружия России – о такой возможности в последнее время упоминали ряд западных СМИ и политиков. Пекин заявлял, что не намерен поставлять оружие.

Китай, по мнению американской разведки, продолжает оставаться основным соперником США на мировой арене, и сотрудничество Пекина с Москвой направлено в том числе на то, чтобы бросить вызов США. «Возможно, нет необходимости говорить, что Китайская Народная Республика, которая бросает все больший вызов Соединенным Штатам в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается нашим беспрецедентным приоритетом», – сказала Хэйнс на слушаниях в Сенате.