Разведка США: советники Путина скрывают от него правду

Американская разведка считает, что советники президента России Владимира Путина скрывают от него правду о реальных успехах российских войск в ходе боевых действий в Украине. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя администрации США, который пообщался с журналистами на условиях анонимности.

По словам представителя администрации, в частности, от Путина скрывают информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаях их гибели. Президент России ранее неоднократно заявлял, что в так называемой спецоперации участвуют только контрактники, однако Минобороны впоследствии признало, что в Украине были и срочники, часть которых попала в плен. В Минобороны заверили, что все они уже выведены обратно в Россию.

Также, по словам американского чиновника, от Путина пытаются скрыть масштабы ущерба для экономики России, нанесенные западными санкциями. Представитель администрации США заявил, что окружение Путина «боится сказать ему правду». В то же время, по его же словам, Путин чувствует, что во всяком случае военные пытаются скрыть от него проблемы на фронте, что, как сказал американский чиновник, уже привело к росту напряженности в отношениях между президентом и военным командованием.

Кремль пока не комментировал сообщение.

С момента начала российского вторжения Путин нечасто появляется на публике. Ход боевых действий в Украине он комментировал лишь несколько раз, утверждая, что операция идет по плану. Официально Россия не отказалась от требований к Украине, среди которых «демилитаризация» и «денацификация». В то же время, как следует из слов главы российской делегации на переговорах о мире Владимира Мединского, Москва считает, что отказ Украины от вступления в НАТО и гарантии ее нейтралитета означают удовлетворение «принципиальных» российских требований.

Российская операция продолжается уже больше 30 дней, за это время, несмотря на ряд успехов, российские войска не смогли разгромить украинскую армию и взять под контроль какой-либо из областных центров, за исключением Херсона.