РБК: Гергиев и Shaman станут доверенными лицами Путина

В список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах войдут генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев и певец Shaman. Об этом со ссылкой на два источника пишет РБК.

Помимо них доверенными лицами традиционно станут режиссёр Никита Михалков, актёры Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и ряд других. Ожидается, что перечень обновится на 40%, по сравнению со списком на предыдущих выборах. В частности, в него войдут военкоры и волонтёры, пишет РБК.

Всего по закону Путин может назначить до 600 доверенных лиц. В их обязанности будет входить агитация за Путина. Ожидается, что на эти выборы Путин снова пойдёт самовыдвиженцем (от «Единой России» он баллотировался лишь раз – в 2012 году).

Собрание инициативной группы по его выдвижению планируется 16 декабря в «Зарядье». После этого Путин должен собрать и представить в ЦИК России не менее 300 тысяч подписей избирателей как минимум из 40 регионов страны.

Голосование за президента России должно пройти с 15 по 17 марта 2024 года. О своём намерении участвовать в выборах уже заявили Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть и партия «Новые люди».

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