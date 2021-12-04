В США подготовлен закон об изучении в школах истории коммунизма

Республиканцы в Палате представителей США представили законопроект, поощряющий школы включать в учебные программы историю коммунизма. Документ представила на пресс-конференции конгрессвумен из Флориды Мария Салазар, родившаяся в семье кубинских эмигрантов, его разрабатывали 60 членов нижней палаты американского парламента.

По словам Салазар, треть представителей поколения Z, родившихся в период с 1997 по 2012 год, благосклонно относятся к коммунизму, а более 40 процентов миллениалов «говорят, что мало знают о марксизме». Депутат считает, что школы должны дать жителям больше знаний предмета.

«Правда в том, что коммунизм – это рак, – заявила Салазар. - Единственное равенство, которое обеспечивает коммунизм, – это быть одинаково бедными, одинаково голодными, одинаково угнетенными и одинаково высланными».

«Американские учащиеся должны знать о советских гулагах... где Сталин намеренно морил голодом 3,5 миллиона украинцев, – заявил конгрессмен Дэн Креншоу из Техаса (цитата по Голосу Америки). - Они должны знать о культурной революции Мао, в результате которой погибли десятки миллионов китайцев. Они должны знать о современном рабстве, в котором прямо сейчас живут мусульмане-уйгуры».

По его словам, законопроект призван гарантировать, что коммунизм «останется на свалке истории – там, где ему и место». «Школьники должны знать, что означает футболка с портретом Че Гевары, которую носит их одноклассник», – добавил он.