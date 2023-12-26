Reuters: ХАМАС отказался сдать власть в Газе в обмен на мирный план

Группировки ХАМАС и «Исламский джихад», признанные террористическими в США и Евросоюзе, отклонили предложение Египта отказаться от власти в секторе Газа в обмен на постоянное прекращение огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

По словам собеседников агентства, Египет, один из посредников в переговорах израильтян и палестинцев, предложил провести выборы, заверив ХАМАС, что его члены не будут преследоваться или подвергаться судебному преследованию. Представители группировки на переговорах в Каире отвергли любые уступки, кроме выдачи захваченных 7 октября на юге Израиля людей в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских заключённых, утверждает Reuters.

Представители джихадистов в разговоре с агентством сообщили, что настаивают на увеличении объёмов гумпомощи для всего населения Газы.

Кроме того, «Исламский джихад» со своей стороны утверждает, что обмен пленными должен проходить по формуле «всех на всех», что означает освобождение всех удерживаемых в Газе заложников на всех палестинских заключённых из израильских тюрем.

По последним данным, группировки удерживают около 130 человек, захваченных во время нападения на юг Израиля 7 октября.

Египетский телеканал «Аш-Шарк» со ссылкой на источники раскрыл некоторые детали плана прекращения войны, который Израилю и ХАМАС предложил Каир.

На первом этапе предполагается гуманитарное перемирие сроком до трёх недель. В течение этого времени палестинская группировка должна освободить 40 израильских пленных женщин, детей и пожилых мужчин, а Израиль — 120 палестинских заключённых тех же категорий и направить в Газу топливо и гуманитарную помощь.

На втором этапе в Газе должны сформировать правительство, которое займется восстановлением сектора и начнёт подготовку всеобщих выборов главы Палестинской автономии.

Третий этап предусматривает полное прекращение огня, освобождение всех пленных израильских солдат в обмен на определённое число палестинских заключённых. На этом этапе Армия обороны Израиля должна покинуть сектор, а беженцы – вернуться в свои дома.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в парламенте заявил, что 25 декабря посетил сектор Газа. По словам премьера, он встретился с военными и заверил, что Израиль будет продолжать операцию против ХАМАС до уничтожения группировки. Нетаньяху пообещал, что военные действия будут расширены.

На фоне продолжающейся войны в секторе Газа СМИ сообщили об ударе Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого был убит высокопоставленный офицер Корпуса стражей исламской революции Сайеда Мусави. Как отмечает иранское агентство Tasnim, он был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в 2020 году в результате атаки США в Ираке.

Корпус стражей пригрозил отомстить Израилю за гибель генерала.

Израильская сторона возможный удар по пригороду столицы Сирии не комментировала.

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