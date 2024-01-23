Reuters: израильтяне заняли больницу в Хан-Юнисе

Израильские войска, продвигающиеся вглубь города Хан-Юнис на западе сектора Газа, в понедельник захватили здание больницы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские источники.

Израильское командование не комментировало положение дел в госпитале Аль-Хаир, где, по словам представителя подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, Ашрафа аль-Кидры, были арестованы медицинские работники. Палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США, ЕС и Великобритании.

По словам аль-Кидры, не менее 50 человек были убиты минувшей ночью в Хан-Юнисе. Израильские войска не пропускают кареты «скорой помощи» к местам гибели людей, чтобы эвакуировать их тела, утверждает представитель минздрава.

Израильские представители говорят, что внутри госпитальных зданий и вблизи них продолжают действовать джихадисты. Палестинская сторона эти утверждения отвергает.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби в понедельник подтвердил право Израиля на защиту, но добавил, что невиновные люди в госпиталях, медицинские работники и пациенты должны быть защищены.

Израиль начал наземную операцию в Газе в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли более 1200 израильтян, включая детей и иностранцев, были захвачены около двухсот заложников. Больше половины из них до сих пор остаются в руках ХАМАС в секторе Газа.

Международное сообщество критикует Израиль за жертвы среди палестинского населения. Израильские военные утверждают, что джихадисты размещают военные объекты среди густонаселённой гражданской застройки и прикрываются мирными гражданами как живым щитом.