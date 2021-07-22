Режиссёр открытия Олимпиады уволен за шутку о Холокосте

Суд в Баку приговорил к 10 годам колонии россиянина Эдуарда Дубакова по делу об участии в военных учениях в Нагорном Карабахе на стороне Армении в качестве наемника, сообщает местное издание Report. Его обвиняли в обучении с целью терроризма (214-3.1. УК), участии в преступном сообществе (218.2) и незаконном пересечении границы Азербайджана (318.2).

Turan цитирует обвинительное заключение: в нем говорится, что Дубаков незаконно посетил Нагорный Карабах и участвовал в учениях в Кельбаджарском районе на стороне Армении в составе боевой организации VOMA. После этого 14 января 2021 года, по версии следствия, он приехал из Турции в Баку "с целью совершения провокаций", и был задержан: азербайджанские спецслужбы утверждают, что россиянин планировал совершить теракт в Баку.

Дубаков вину не признал, а в последнем слове Дубаков заявил, что находился в Карабахе по заданию властей Азербайджана. Также он заявил, что был привлечен к сотрудничеству азербайджанскими спецслужбами в 2018 году в Беларуси и посещал Карабах по их заданию. По словам Дубакова, в январе 2021 года его вызвали в Баку для выдачи денежного вознаграждения и новых зданий, но по прилету задержали.

По данным АПА, отбывать наказание Эдуард Дубаков будет в колонии общего режима. После отбытия наказания он будет выдворен за пределы Азербайджана.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской республики“.

За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

“Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.