Во Франции сегодня проходит второй тур выборов президента. За избрание на второй пятилетний срок борется действующий президент Эммануэль Макрон. Его соперница - лидер правых популистов Марин Ле Пен.

Эти же соперники встретились во втором туре выборов 5 лет назад. Тогда Макрон, который шел на выборы, как и Ле Пен, как представитель оппозиции, одержал убедительную победу. Сейчас, по опросам, его шансы тоже предпочтительнее, хотя разрыв между кандидатами, скорее всего, будет меньше. В среднем, по опросам, Макрон может претендовать на 55 процентов голосов.

Если Макрон одержит победу, он станет первым президентом Франции за 20 лет, который сможет избраться на второй срок. В последний раз это удавалось Жаку Шираку, который победил отца Марин Ле Пен Жана-Мари.

Хотя Марин Ле Пен придерживается более умеренных позиций, чем ее отец и она сама несколько лет назад, большинство политических сил Франции поддержало Макрона, чтобы не допустить крайне правых к власти. Многое будет зависеть от позиции радикальных левых, чей кандидат Жан-Люк Меланшон в первом туре выборов 2 недели назад занял третье место. Сторонники Меланшона яростно выступают против политики Макрона. Однако их лидер призвал не голосовать за Ле Пен, поскольку для левых она остается «большим злом».

Многие европейские лидеры также поддержали Макрона, выразив опасения, что победа Ле Пен нанесет ущерб ЕС. Они также обвинили ее в лояльном отношении к президенту России Владимиру Путину.

Ле Пен осудила российское вторжение в Украину, но продолжает выступать за продолжение сотрудничества с Москвой. Позиция Макрона, который до последнего времени оставался одним из немногих лидеров ЕС, находившихся в контакте с Владимиром Путиным, по ходу войны становится все более жесткой по отношению к Кремлю. В ходе предвыборных дебатов Макрон подверг свою соперницу критике за связи с Россией. Макрон, в частности, указал на кредит, который партия Марин Ле Пен взяла у «Первого российско-чешского банка» в 2014 году. По его словам, это обстоятельство означает, что в случае избрания президентом у Ле Пен в отношениях с Кремлем «будут связаны руки».

Во время дебатов Ле Пен старалась апеллировать к избирателям, недовольство которых может быть связано с ростом потребительских цен, в том числе, из-за войны России с Украиной. Ле Пен заявила, что ее приоритетом, если она станет первой женщиной на посту президента Франции, будет снижение расходов для граждан. Себя она назвала кандидатом тех, кто едва сводит концы с концами.

По результатам первого тура, прошедшего 10 апреля, за Макрона отдали голоса почти 28 процентов избирателей, за Ле Пен – более 23 процентов.